Bangladesh : un an après, un pays en reconstruction

Un an après les émeutes qui ont embrasé le pays et le changement de gouvernement, le Bangladesh se reconstruit. Face aux enjeux économiques et à la poussée nationaliste, la situation demeure difficile. Analyse de Tarek Hassan Semul.

A.S.M. Tarek Hassan Semul est chercheur au Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS). Il possède plus de 14 ans d’expérience dans la recherche et l’analyse politique dans les domaines de la politique étrangère, de la sécurité internationale et des études stratégiques. Il a beaucoup travaillé sur l’asymétrie des pouvoirs entre les grandes puissances et les petits États dans la région de l’Asie du Sud et du Sud-Est.

Depuis les violentes manifestations qui ont conduit à la destitution et à l’exil de l’ancienne Première ministre Sheikh Hasina l’année dernière, Mohammed Yunus a pris les rênes du gouvernement. Que pensez-vous de son action jusqu’à présent ?

Eh bien, il a pris ses fonctions dans une situation très compliquée. L’économie était en déclin, il y avait beaucoup de violence dans les rues et l’ordre public était pratiquement inexistant. Je veux dire, l’ancien Premier ministre est parti le 5 août et Yunus a pris le relais le 8. Pendant trois jours, la police était pratiquement absente et il lui a fallu beaucoup de temps pour rétablir l’ordre public, la confiance de la population, etc. Cependant, l’armée et les partis politiques ont essayé de maintenir la cohésion.

Je dirais donc que l’ordre public est l’un des problèmes auxquels le nouveau gouvernement a dû faire face pendant quelques mois avant de parvenir à le maîtriser. L’administration civile, c’est-à-dire la bureaucratie, a également eu du mal à s’adapter à la nouvelle situation, car elle fonctionnait de la même manière depuis 15 ans. Il a donc fallu un certain temps pour réorganiser les choses et mettre en place l’équipe dont il avait besoin pour que l’appareil étatique puisse fonctionner.

Le Dr Yunus a également dû mener des négociations avec les partis politiques au sujet des élections et de tout ce qui s’y rapporte. Compte tenu de tout cela, je pense que le gouvernement traverse une période très compliquée. Je dirais que c’est une période très difficile, mais le gouvernement s’efforce de faire face à toutes les pressions et à tous les problèmes externes et internes.

Je dirais donc que le nouveau gouvernement s’en est plutôt bien sorti, compte tenu de la situation difficile dans laquelle il se trouve, mais il y a des domaines où des améliorations sont possibles. Dans certains domaines, les gens pensent que l’on aurait pu faire beaucoup plus, mais il faut aussi tenir compte du contexte dans lequel il est arrivé au pouvoir et des pressions externes et internes qui pèsent sur le gouvernement.

Alors, quel est l’avenir politique du Bangladesh ?

Tout d’abord, le gouvernement a annoncé qu’il s’était fixé un calendrier pour mener à bien ses réformes politiques entre janvier et juin. Il existe donc une série de réformes que le gouvernement souhaite accomplir et, si les partis politiques s’accordent, il s’efforcera de les mettre en œuvre dans leur intégralité.

Les élections auront alors lieu vers le mois de juin, peut-être, ou à peu près. Mais de nombreux partis politiques souhaitent que les élections aient lieu un peu plus tôt, car la mousson arrive en juin. Nous n’organisons généralement pas d’élections pendant la mousson en raison des difficultés logistiques et autres. Normalement, les élections ont lieu en hiver ou pendant la saison sèche.

De nombreux partis politiques souhaitent donc que les élections se tiennent pendant la saison sèche. C’est le premier point. Il existe une divergence entre les partis quant au calendrier des élections, et nous devons voir s’il y aura une convergence des intérêts et des opinions sur la date à laquelle les élections devraient avoir lieu.

Deuxièmement, il faut déterminer sur quelles réformes ces partis politiques s’accordent. Cette question sera cruciale pour l’avenir politique du Bangladesh, car de nombreux partis estiment que certaines réformes ne peuvent être menées que par un gouvernement politique élu. Et bon nombre des réformes que le gouvernement technocratique actuel souhaite mettre en œuvre sont jugées inutiles par de nombreux partis, qui craignent qu’elles ne nuisent à leurs chances d’accéder au pouvoir.

Cela dit, le gouvernement actuel bénéficie du soutien populaire et l’opinion publique a une opinion très tranchée sur le type de réformes dont le pays a besoin. Il y a donc une sorte de bras de fer au sein des partis politiques, mais aussi au sein de l’opinion publique. Je pense que l’un des principaux problèmes de ce gouvernement est la difficulté à rassembler tout le monde pour parvenir à une décision unanime sur les réformes dont le pays a besoin, afin que tout le monde soit d’accord et puisse favoriser une culture politique qui ne laissera jamais un régime autoritaire s’installer dans le pays.

La scène politique bangladaise semble particulièrement encombrée. Pourriez-vous nous présenter les principaux partis, idéalement dans l’ordre chronologique, afin que nous sachions qui sont les candidats et ce qu’ils défendent ?

Tout à fait. Il y a tout d’abord la Ligue Awami, l’ancien parti au pouvoir de la Première ministre aujourd’hui destituée, Sheikh Hasina. Elle a dirigé le gouvernement jusqu’à ce que les récentes manifestations provoquent un bouleversement majeur, mais aujourd’hui, ses dirigeants sont dispersés. De nombreuses personnalités de premier plan se cachent, soit à l’étranger, soit dans la clandestinité au Bangladesh, et plusieurs font l’objet de poursuites judiciaires graves. Leurs activités se déroulent principalement en ligne : discours vidéo, organisation numérique, etc. Ils disposent toujours d’une base de soutien, mais il n’est pas certain qu’ils seront autorisés à se présenter aux élections.

Les activités du parti sont pour l’instant interdites, et la question de savoir si la Ligue Awami devrait être autorisée à se présenter aux élections fait l’objet d’un vif débat. Les leaders étudiants du mouvement de protestation, en particulier ceux qui dirigent désormais le nouveau Parti national des citoyens (NCP), insistent pour que les membres de la Ligue Awami qui ont ordonné à la police de tirer sur les étudiants ou qui ont participé aux meurtres soient jugés. Selon eux, la justice doit être rendue avant toute discussion sur la participation, voire avant la fixation d’une date pour les élections. Ils affirment que la responsabilité doit être le point de départ. Ce n’est qu’alors qu’il sera possible de discuter du droit de la Ligue Awami à revenir à la politique électorale.

La plupart des partis établis, tels que le Parti nationaliste du Bangladesh (BNP) et le Jamaat-e-Islami, soutiennent l’idée de procès et conviennent que les responsables doivent être tenus pour responsables. Cependant, ils s’opposent fermement à ce que ces procès soient une condition préalable aux élections. Selon eux, le pays doit aller de l’avant avec les élections, quelle que soit l’issue des procès. C’est donc là que s’est formée une grave division : le NCP veut d’abord la justice, puis les élections, tandis que les partis plus anciens et établis veulent que le processus se déroule dans l’ordre inverse. Cette divergence polarise déjà le paysage politique et devrait s’intensifier à l’approche des élections.

Parlons davantage du BNP. Quelle est son identité idéologique et comment se positionne-t-il ?

Le Parti nationaliste du Bangladesh, ou BNP, est un acteur historique clé et un probable favori si la Ligue Awami ne se présente pas. Le cœur de l’idéologie du BNP est ce qu’ils appellent le nationalisme bangladais, profondément enraciné dans l’histoire compliquée du pays. Si l’on considère le passé du Bangladesh, depuis la domination coloniale britannique jusqu’à la partition de l’Inde et l’indépendance du Pakistan, on constate que le nationalisme dans cette région a toujours été complexe. Il est parfois lié à la religion, parfois à la langue, parfois à l’ethnicité. Ainsi, lorsque le BNP a été fondé à la fin des années 1970, il a délibérément cherché à redéfinir l’identité nationale du Bangladesh, en la distinguant de l’identité bengalie du Bengale occidental en Inde.

Les Bengalis vivent des deux côtés de la frontière, au Bengale occidental et au Bangladesh. Le BNP voulait s’éloigner d’une identité culturelle uniquement bengalie et promouvoir à la place une identité nationale plus large qui inclut également les petits groupes ethniques du Bangladesh, comme les Chakmas et les Marmas. Il affirmait que le Bangladesh n’est pas seulement un pays pour les Bengalis, mais une nation qui doit accueillir toutes ses communautés diverses. C’est le fondement philosophique du nationalisme bangladais. Il s’agit d’une forme de nationalisme inclusif, du moins en principe, qui vise à unifier divers groupes sous une même bannière nationale, distincte de l’Inde.

Sur le plan économique, le BNP a mené des réformes libérales et axées sur le marché. Pendant son mandat, le Bangladesh a adhéré à l’Organisation mondiale du commerce et s’est engagé plus activement dans le commerce mondial. Il a ouvert l’économie, encouragé les affaires et conclu divers accords multilatéraux. En ce sens, ils sont donc assez ouverts aux partenariats internationaux et à la libéralisation économique.

Le BNP s’est souvent allié au Jamaat-e-Islami, le parti islamiste le plus connu du Bangladesh, pour des raisons politiques, en particulier pendant les campagnes électorales. Cette relation est plus tactique qu’idéologique. Il s’agit de gagner des voix, en particulier dans les circonscriptions où le Jamaat a de l’influence. Je ne dirais pas que le BNP est profondément investi dans la politique religieuse, il a plutôt tendance à être pragmatique. Sa coopération avec le Jamaat relève davantage d’un calcul électoral que de convictions religieuses communes.

Et le Jamaat-e-Islami, où se situe-t-il ?

Le Jamaat-e-Islami est l’un des principaux partis islamistes du Bangladesh, mais il évolue dans un écosystème politique islamiste beaucoup plus fragmenté et complexe que beaucoup ne le pensent. On ne peut pas mettre tous ces groupes dans le même panier. Le Jamaat lui-même a des racines idéologiques étroitement liées à son homologue pakistanais : ils partagent une lignée intellectuelle et théologique commune, presque comme une ramification régionale du même mouvement originel. Cela confère au Jamaat une identité idéologique distincte au sein du spectre plus large de la politique islamique au Bangladesh.

Mais il existe de nombreuses autres forces islamistes dans le pays, qui ne sont pas nécessairement d’accord entre elles. Le Khelafat Majlis Bangladesh en est un exemple. Ce groupe a ses propres divergences idéologiques et politiques avec le Jamaat. Un autre exemple serait le Hefajot e Islam qui, contrairement au Khelafat Majlish, ne fonctionne pas comme un parti politique et ne se présente pas aux élections, mais exerce néanmoins une influence en agissant comme un groupe de pression. Son objectif est de pousser le gouvernement à rejeter les lois et les politiques qu’il estime contraires au Coran et à la Sunna. Ainsi, bien qu’il ne brigue pas de mandat électoral, il exige une conformité idéologique.

En tant que groupe puissant, Hefazat-e-Islam trouve ses racines dans l’école de jurisprudence islamique Deobandi, présente en Inde, ce qui lui confère une base théologique solide et des connexions transfrontalières. Hefazat a toujours été plus influent dans la rue qu’aux urnes, mobilisant des manifestations de masse et influençant notamment la politique en matière d’éducation religieuse. Il existe également des groupes organisés autour de pirs ou de saints locaux, chacun ayant ses propres disciples spirituels et sa propre position théologique.

En raison de ces différences idéologiques fondamentales entre les traditionalistes deobandi, les islamistes modernistes comme le Jamaat et les réseaux spirituels locaux, il est pratiquement impossible pour toutes ces forces de s’unir en un bloc politique cohérent. Il existe des luttes intestines, des désaccords doctrinaux et une profonde méfiance entre eux. C’est pourquoi, malgré leur force individuelle dans certains domaines, ces forces islamistes n’ont jamais réussi à former un front politique uni au Bangladesh, et il est très improbable qu’elles y parviennent aujourd’hui, surtout dans le climat polarisé actuel.

Qu’en est-il du nouveau parti né des manifestations, le Parti national des citoyens, dominé par les étudiants ? Qu’apporte-t-il ?

Le Parti national des citoyens (NCP), également appelé Jatiya Nagorik Party en bengali, est la nouvelle force politique du Bangladesh, dont beaucoup attendent un impact significatif. Il a été fondé par les leaders étudiants qui ont mené le mouvement de protestation qui a finalement renversé le régime précédent. En raison de cette origine, ils jouissent d’une grande légitimité politique auprès des jeunes électeurs et de ceux qui réclamaient le changement.

Leurs dirigeants sont très jeunes et bénéficient d’une large base de soutien dans les zones urbaines. La plupart d’entre eux sont d’anciens militants étudiants, de jeunes professionnels ou des universitaires, ayant pour la plupart étudié dans des établissements publics, certains dans des universités privées et quelques-uns à l’étranger. Cela confère au parti une base solide à Dhaka et dans d’autres villes, où l’énergie du mouvement de protestation est encore palpable. Ils ne sont pas liés à des étiquettes idéologiques traditionnelles telles que la gauche ou la droite, et se décrivent plutôt comme centristes et inclusifs. Leur idée phare est ce qu’ils appellent le « naya bandabasto », qui peut se traduire par « nouveau contrat social » pour le pays. Ils prônent une rupture totale avec l’ancienne culture politique qui, selon eux, a trop longtemps favorisé l’autoritarisme et la corruption.

Mais si leur soutien urbain est visible, leurs résultats dans les zones rurales sont beaucoup plus incertains. Les partis plus anciens ont en effet des racines organisationnelles profondes dans les campagnes. Le NCP n’a pas encore eu le temps de mettre en place ce type d’infrastructure. Il est donc difficile de prédire quelle part des voix rurales il sera en mesure de capter. Sa force électorale dépendra de sa capacité à traduire son élan urbain en voix réelles dans les circonscriptions rurales et à détourner efficacement le soutien des partis plus établis. C’est une grande inconnue à l’approche de ces élections.

Quels sont les résultats les plus probables de ces élections ?

C’est difficile à dire pour l’instant. Comme je l’ai indiqué précédemment, l’avenir politique de la Ligue Awami est encore incertain. Les leaders étudiants et le NCP affirment que la Ligue Awami doit être jugée pour avoir ordonné à la police de tirer sur les manifestants : le procès d’abord, les élections ensuite. Le BNP et le Jamaat soutiennent que la justice peut suivre après les élections et veulent que le calendrier électoral soit fixé dès maintenant. Cet argument divise déjà le pays et pourrait s’intensifier à l’approche de la date butoir.

Ainsi, si les tribunaux bloquent la Ligue Awami ou si celle-ci boycotte les élections, les analystes s’attendent à ce que le BNP remporte la majorité des sièges, tandis que le Jamaat et d’autres petits partis formeraient l’opposition. Si le NCP parvient à transformer son élan urbain en gains ruraux, il pourrait bouleverser ces prévisions, voire faire pencher la balance dans un parlement sans majorité. À l’inverse, si la Ligue Awami se présente, le vote pourrait être suffisamment fragmenté pour imposer une coalition ou un gouvernement minoritaire qui devra négocier chaque question au cas par cas.

D’après ce que nous lisons dans les médias occidentaux, le nationalisme religieux est en hausse au Bangladesh, non seulement en ce qui concerne l’islamisme, mais aussi le nationalisme hindou. Est-ce exagéré, ou qu’en pensez-vous ? Si oui, comment cela influence-t-il la cohésion sociale ?

Tout d’abord, il est très difficile d’expliquer ma perception, ou la façon dont nous voyons ou vivons les choses. Car la question numéro un est la suivante : comment définir le nationalisme islamiste ? Est-ce que cela a un rapport avec le califat ? Je n’en suis pas sûr. Il en va de même pour le nationalisme hindou ; il est difficile de le qualifier ainsi.

C’est ainsi que je le comprends. Mais si vous me demandez mon avis, je dirais que la religion en général a une influence considérable non seulement sur la politique de ce pays, mais aussi sur l’ensemble du sous-continent indien. Si vous regardez l’Inde ou le Pakistan, la religion joue également un rôle très important. C’est donc le premier point.

Le deuxième point est que la manière dont la laïcité est perçue en Occident est un peu différente de celle dont elle est comprise dans le sous-continent indien. Par exemple, si vous regardez la manière dont l’islam a été prêché au Bengale, c’est un peu différent de certaines autres régions du sous-continent. Les soufis sont venus ici, ont prêché l’islam et les gens se sont convertis.

L’islam est donc devenu non seulement une partie de la culture, mais aussi une partie de la politique. Il en va de même pour l’hindouisme, le bouddhisme et d’autres religions. Oui, la religion a gagné en influence dans la conduite de la politique. Cela a toujours été le cas, et la religion occupe encore aujourd’hui une place importante dans la politique de l’ensemble du sous-continent indien.

Par exemple, le régime précédent a également tenté d’apaiser le groupe islamiste Hefajot-e-Islam pour de nombreuses raisons politiques, notamment pour gagner l’acceptation du public et un espace politique. Les partis politiques ont toujours utilisé la religion pour assurer leur légitimité ou l’acceptation des électeurs ; ils savent que la religion est importante pour les électeurs, alors ils teintent leur politique d’une couleur religieuse. C’est une tactique compréhensible.

Il reste donc à voir quel rôle joue la religion dans la politique bangladaise. Je dirais plutôt qu’il sera intéressant d’observer l’importance croissante de la religion, non seulement au Bangladesh, mais aussi en Inde et au Pakistan. Nous essayons souvent de séparer ces pays par des frontières nationales, mais ce qui se passe en Inde et au Pakistan influence le Bangladesh, façonnant les réactions du public, la façon dont les gens perçoivent les autres pays et la manière dont les événements sont interprétés de l’autre côté de la frontière.

Alors, ressentez-vous une polarisation accrue entre les communautés musulmane et hindoue dans le pays au cours des dix dernières années, par exemple ?

Je ne vois pas cette polarisation, car je ne peux me baser que sur ce que je vois, perçois, lis ou entends. D’après ce que je comprends, je ne vois rien qui se rapproche de ce qui est souvent décrit dans les médias. Oui, certains incidents violents se sont produits, et beaucoup étaient motivés par des raisons politiques. Il est compréhensible que ceux-ci retiennent l’attention des médias.

Mais ce que nous devons examiner en tant que société, c’est si justice a été rendue après ces incidents. Vous savez, si quelque chose se produit, la police est-elle intervenue ? La victime peut-elle aller au tribunal et porter plainte ? Nous devons considérer cela dans ce contexte.

Il y a également beaucoup de discussions et de rumeurs dans les médias régionaux. Je pense que certains reportages sont sensationnalistes ou exagérés, il faut donc les replacer dans leur contexte plutôt que de les prendre pour argent comptant.

Le conflit qui oppose actuellement le Pakistan et l’Inde a-t-il une influence quelconque sur la dynamique sociale au Bangladesh ?

Je ne dirais pas qu’il affecte réellement notre société, car il s’agit d’un problème entre l’Inde et le Pakistan. C’est la première chose. Mais le fait est que nous sommes un pays non nucléaire avec deux voisins nucléaires, et nous voulons la paix dans la région. Donc, si le conflit s’intensifie au point qu’on parle d’utiliser des armes nucléaires tactiques et, vous savez, de « non-recours en premier » et de « capacité de riposte », c’est très effrayant à entendre, car nous n’avons aucun contrôle sur ce qui se passe entre ces deux pays.

Du point de vue du Bangladesh, nous voulons que la région fonctionne. Nous comprenons qu’en termes d’économie et de politique, toute la région se trouve à un tournant décisif. L’économie mondiale a connu de nombreux bouleversements avec les droits de douane et tout le reste. Il sera donc très intéressant pour nous de voir quelle direction prendra la mondialisation et où ira le multilatéralisme.

Le Bangladesh est un pays qui croit au multilatéralisme. Sous tous les gouvernements, le pays a largement suivi une politique étrangère qui accorde une importance maximale aux organisations internationales et au respect des lois et normes internationales. Il est donc très important pour nous de préserver ces institutions, afin que le Bangladesh puisse tirer un sentiment de sécurité du système international en place.

Mais lorsque l’Inde et le Pakistan portent ce conflit à un niveau qui entrave le commerce et le développement économique, cela nous inquiète. Par exemple, l’espace aérien pourrait être fermé, ce qui nous obligerait à modifier les itinéraires de nos avions, ce qui augmenterait le coût du transport aérien et du fret aérien. Ce facteur, parmi d’autres qui affectent le commerce régional, nuit à notre économie.

Il s’agit donc de situations très dangereuses. L’eau peut également être utilisée comme arme en refusant l’accès à cette ressource, comme l’a fait l’Inde dans le cas du Pakistan. Le Bangladesh partage de nombreux fleuves avec l’Inde dans le bassin du Gange.

De plus, la Chine est un pays en amont du Brahmaputra, tandis que l’Inde et le Bangladesh sont en aval, ce qui peut également être utilisé comme un levier géopolitique. Il s’agit là de tendances très graves et inquiétantes. Nous devons garder tous ces facteurs à l’esprit lorsque nous discutons de l’évolution des relations internationales en Asie du Sud, en particulier dans le contexte du conflit entre l’Inde et le Pakistan. D’autres grandes puissances s’intéressent à cette région, et le Bangladesh ne peut y échapper.

En parlant de politique des grandes puissances et de la façon dont la Chine et l’Inde se disputent – avec acharnement – leur influence au Bangladesh : le dernier gouvernement bangladais dirigé par Sheikh Hasina était généralement pro-indien, puis il a été renversé. Comment la nouvelle situation politique a-t-elle influencé cette rivalité ?

Cela ne concerne pas seulement le Bangladesh, mais tous les pays de la région. Le Népal, le Sri Lanka, les Maldives, tous les pays d’Asie du Sud, sont dans le même bateau, car eux aussi doivent manœuvrer entre les grandes puissances. Il y a la Chine, il y a l’Inde, il y a les États-Unis, vous voyez, comment gérer cette rivalité ? C’est le premier point.

Deuxièmement, il sera important pour ce gouvernement de trouver une solution au problème des Rohingyas et à la crise des réfugiés, car nous avons désormais un nouveau voisin à nos frontières, une nouvelle entité appelée l’Armée de l’Arakan. Les forces armées du Myanmar, les Tatmadaw, n’ont pratiquement aucun contrôle sur les régions frontalières entre le Myanmar et le Bangladesh, à l’exception des deux ports qu’elles contrôlent. C’est une nouvelle réalité pour le gouvernement, et cela ne sera pas facile.

Le troisième défi concerne l’importance accordée par le gouvernement à l’Association sud-asiatique pour la coopération régionale (SAARC) et la manière de relancer cette organisation afin qu’elle redevienne fonctionnelle. Mais je ne vois pas comment la SAARC pourrait fonctionner, du moins à court terme, car l’Inde et le Pakistan sont littéralement en situation de guerre.

Voilà donc les défis auxquels le gouvernement doit faire face. Se pose ensuite la question de la manière dont les réformes vont se dérouler, compte tenu de la complexité de la situation intérieure. Dans quelle mesure le gouvernement peut-il apporter des changements qualitatifs au système politique ? Il doit regagner la confiance dans les institutions politiques du Bangladesh afin d’attirer les investissements étrangers, car il ne s’agit pas d’un gouvernement élu. En général, les investisseurs recherchent la stabilité politique ; ils pourraient attendre l’arrivée d’un gouvernement élu. Tels sont les facteurs dont le gouvernement doit tenir compte.