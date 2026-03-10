Discours de Doral : l’essentiel à retenir

Donald Trump a prononcé un discours à Doral (Floride) au sujet de la guerre en Iran, devant des parlementaires républicains. L’essentiel à retenir

Trump se félicite d’un appel « positif » avec le président russe Vladimir Poutine

Donald Trump s’est félicité lundi d’un appel « positif » à propos de l’Ukraine avec le président russe Vladimir Poutine.

« J’ai eu une très bonne conversation téléphonique avec le président Poutine », a affirmé le président américain lors d’une conférence de presse, soulignant que « nous avons parlé de l’Ukraine, une guerre sans fin ». « Mais je pense que cet appel a été positif sur ce sujet », a-t-il dit.

Guerre contre l’Iran: Trump dit qu’il va lever certaines sanctions sur le pétrole

Donald Trump a annoncé lundi qu’il allait lever certaines sanctions sur le pétrole « afin de réduire les prix », au moment où le prix du baril a bondi en raison de la guerre contre l’Iran.

« Nous allons aussi lever certaines sanctions liées au pétrole pour réduire les prix. Nous avons des sanctions sur certains pays. Nous allons lever ces sanctions jusqu’à ce que ça s’arrange. Après, qui sait? Peut-être que nous n’aurons pas à les remettre. Il y aura tellement de paix », a déclaré le président américain lors d’une conférence de presse en Floride, après avoir eu un coup de fil avec le président russe, Vladimir Poutine.

Trump dit que la guerre en Iran « va se terminer bientôt »

Donald Trump a déclaré lundi que la guerre en Iran allait « se terminer bientôt », parlant d’une opération « bien en avance sur le calendrier ».

« Cela va se terminer bientôt, et si cela recommence, ils seront encore plus durement touchés », a affirmé le président américain lors d’une conférence de presse.

Trump menace de frapper l’Iran « beaucoup, beaucoup plus fort » si les autorités bloquent l’offre de pétrole

Donald Trump a menacé lundi de frapper l’Iran « beaucoup plus fort » si les autorités en place à Téhéran décidaient de bloquer l’acheminement de pétrole dans la région.

« Je ne laisserai pas un régime terroriste tenir le monde en otage et tenter de stopper l’offre mondiale de pétrole. Et si l’Iran fait quelque chose en ce sens, ils seront frappés beaucoup, beaucoup plus fort », a déclaré le président américain lors d’une conférence de presse en Floride.

« S’ils veulent jouer à ce jeu… ils feraient mieux de ne pas jouer à ce jeu », a ajouté Donald Trump.

Trump dit que la guerre en Iran est « une excursion de courte durée »

Donald Trump a décrit lundi la guerre en Iran comme une « excursion de courte durée » et une « petite excursion », dans un discours devant une assemblée de parlementaires républicains.

Le président américain, qui multiplie les déclarations contradictoires sur les objectifs de l’offensive israélo-américaine, a toutefois aussi déclaré que les Etats-Unis ne « s’arrêteraient pas avant que l’ennemi ne soit totalement et définitivement vaincu ».