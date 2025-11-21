Document – Volodymyr Zelensky. Adresse à la nation ukrainienne

En réponse au plan de paix proposé par Donald Trump, Volodymyr Zelensky a publié une adresse à la nation ukrainienne. « Nous traversons actuellement l’un des moments les plus difficiles de notre histoire. À l’heure actuelle, l’Ukraine subit une pression sans précédent. » Un texte à retrouver en intégralité.

Source : Présidence de l’Ukraine

Ukrainiens !

Il arrive un moment dans la vie de chaque nation où tout le monde a besoin de discuter des choses. Honnêtement. Calmement. Sans spéculations, sans rumeurs, sans ragots, sans rien d’extra. Juste comme les choses sont. Tout comme j’ai toujours essayé de vous parler.

Nous traversons actuellement l’un des moments les plus difficiles de notre histoire. À l’heure actuelle, l’Ukraine subit une pression sans précédent. À l’heure actuelle, l’Ukraine pourrait se trouver confrontée à un choix très difficile. Soit la perte de notre dignité, soit le risque de perdre un partenaire clé. Soit les 28 points difficiles, soit un hiver extrêmement rude – le plus rude à ce jour – et les dangers qui en découlent. Une vie sans liberté, sans dignité, sans justice. Et le fait de faire confiance à quelqu’un qui nous a déjà attaqués deux fois.

Ils attendront une réponse de notre part. Mais en réalité, j’ai déjà donné cette réponse. Le 20 mai 2019, lorsque j’ai prêté serment d’allégeance à l’Ukraine, j’ai notamment déclaré : « Moi, Volodymyr Zelenskyy, élu par la volonté du peuple à la présidence de l’Ukraine, je m’engage par toutes mes actions à défendre la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, à respecter les droits et libertés de ses citoyens, à respecter la Constitution et les lois de l’Ukraine, à remplir mes fonctions dans l’intérêt de tous mes compatriotes et à renforcer la position de l’Ukraine dans le monde. » Pour moi, il ne s’agit pas d’une formalité protocolaire à cocher, mais d’un serment. Et chaque jour, je reste fidèle à chaque mot de ce serment. Et je ne le trahirai jamais. L’intérêt national de l’Ukraine doit être respecté.

Nous ne faisons pas de déclarations fracassantes. Nous travaillerons calmement avec les États-Unis et tous nos partenaires. Nous rechercherons des solutions constructives avec notre principal partenaire.

Je présenterai les arguments. Je persuaderai. Je proposerai des alternatives. Mais une chose est sûre : nous ne donnerons pas à l’ennemi des raisons de prétendre que l’Ukraine ne veut pas la paix, qu’elle sabote le processus et que c’est elle qui n’est pas prête pour la diplomatie. Cela n’arrivera pas.

L’Ukraine agira rapidement. Aujourd’hui, samedi et dimanche, toute la semaine prochaine, et aussi longtemps qu’il le faudra, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je me battrai pour que, parmi tous les points du plan, au moins deux ne soient pas négligés : la dignité et la liberté des Ukrainiens. Car tout le reste repose sur cela : notre souveraineté, notre indépendance, notre territoire, notre peuple. Et l’avenir de l’Ukraine.

Nous ferons – et devons faire – tout notre possible pour que, au final, la guerre prenne fin, mais que l’Ukraine ne disparaisse pas, que l’Europe ne disparaisse pas, ni la paix mondiale.

Je viens de m’entretenir avec des Européens. Nous comptons sur nos amis européens qui comprennent parfaitement que la Russie n’est pas un pays lointain, mais qu’elle se trouve juste à côté des frontières de l’UE, et que l’Ukraine est aujourd’hui le seul rempart qui sépare le confortable mode de vie européen des projets de Poutine. Nous nous souvenons que l’Europe nous a soutenus. Nous sommes convaincus que l’Europe continuera à nous soutenir.

L’Ukraine ne doit pas revivre le déjà-vu du 24 février, lorsque nous nous sommes sentis seuls, lorsque personne ne pouvait arrêter la Russie, à l’exception de notre peuple héroïque, qui s’est dressé comme un rempart contre l’armée de Poutine.

Et bien sûr, cela faisait plaisir d’entendre le monde dire : « Les Ukrainiens sont incroyables ; mon Dieu, comme ils se battent, comme ils résistent, quels titans ! ». Et c’est vrai. Absolument. Mais l’Europe et le monde entier doivent également comprendre une autre vérité : les Ukrainiens sont avant tout des êtres humains. Et depuis près de quatre ans d’invasion à grande échelle, nous repoussons l’une des plus grandes armées de la planète. Et nous tenons une ligne de front qui s’étend sur des milliers de kilomètres. Et notre peuple subit chaque nuit des bombardements, des attaques de missiles, des frappes de missiles balistiques et des frappes « shahed ». Et chaque jour, notre peuple perd des êtres chers. Et notre peuple souhaite désespérément que cette guerre prenne fin. Oui, nous sommes faits d’acier. Mais tout métal, même le plus résistant, peut céder.

Souvenez-vous-en. Restez aux côtés de l’Ukraine. Restez aux côtés de notre peuple, c’est-à-dire restez aux côtés de la dignité et de la liberté.

Chers Ukrainiens !

Souvenez-vous du premier jour de la guerre. La plupart d’entre nous ont fait leur choix. Le choix de l’Ukraine. Rappelez-vous ce que nous avons ressenti à ce moment-là. Comment était-ce ? Sombre, bruyant, lourd, douloureux. Pour beaucoup, terrifiant. Mais l’ennemi n’a pas vu nos dos qui fuyaient. Il a vu nos yeux, remplis de la détermination de nous battre pour ce qui nous appartient. C’est la dignité. C’est la liberté. Et c’est vraiment la chose la plus terrifiante pour la Russie : voir l’unité des Ukrainiens.

À l’époque, notre unité était axée sur la défense de notre foyer contre l’ennemi.

Et aujourd’hui, nous avons plus que jamais besoin d’unité, afin que la paix puisse régner dignement dans notre foyer.

Je m’adresse à tous les Ukrainiens aujourd’hui. Notre peuple, nos citoyens, nos politiciens, tout le monde. Nous devons nous ressaisir. Reprendre nos esprits. Cesser les querelles. Mettre fin aux jeux politiques. L’État doit fonctionner. Le parlement d’un pays en guerre doit travailler dans l’unité. Le gouvernement d’un pays en guerre doit travailler efficacement. Et nous ne devons pas oublier, ni confondre, qui est exactement l’ennemi de l’Ukraine aujourd’hui.

Je me souviens comment, le premier jour de la guerre, divers « messagers » m’ont apporté différents plans, différents points ; il y avait des ultimatums pour mettre fin à la guerre. Ils ont dit : c’est soit comme ça, soit rien. Soit vous signez, soit vous serez simplement éliminé et un « président par intérim de l’Ukraine » signera à votre place.

Nous savons tous comment cela s’est terminé. Bon nombre de ces « messagers » ont ensuite rejoint notre fonds d’échange et ont été renvoyés, avec leurs propositions et leurs arguments, dans leur « port d’attache ».

Je n’ai pas trahi l’Ukraine à ce moment-là. J’ai vraiment senti votre soutien derrière moi, celui de chacun d’entre vous. Celui de chaque Ukrainien, chaque soldat, chaque volontaire, chaque médecin, diplomate, journaliste, celui de toute notre nation.

Nous n’avons pas trahi l’Ukraine à l’époque. Nous ne la trahirons pas aujourd’hui. Et je sais avec certitude que dans ce moment véritablement l’un des plus difficiles de notre histoire, je ne suis pas seul. Je sais que les Ukrainiens croient en leur État, que nous sommes unis. Et dans tous les futurs formats de réunions, de discussions, de négociations avec nos partenaires, il me sera beaucoup plus facile d’obtenir une paix digne pour nous et de les persuader, sachant avec une certitude absolue que le peuple ukrainien me soutient. Des millions de nos concitoyens, des gens dignes, des gens qui se battent pour la liberté et qui ont mérité la paix.

Tous nos héros tombés au combat, qui ont donné leur vie pour l’Ukraine, qui sont désormais au paradis, méritent de voir d’en haut que leurs enfants et petits-enfants vivront dans une paix digne. Et cette paix viendra. Une paix digne, efficace et durable.

Chers Ukrainiens !

La semaine à venir sera très difficile, riche en événements.

Vous êtes une nation mature, sage et consciente qui l’a prouvé à maintes reprises. Et vous comprenez qu’il y aura cette fois-ci une pression énorme – pression politique, pression informationnelle, pressions de toutes sortes. Conçues pour nous affaiblir. Pour semer la discorde entre nous. L’ennemi ne dort jamais – et fera tout pour nous faire échouer.

Allons-nous les laisser faire ? Nous n’avons pas le droit. Et nous ne le ferons pas. Car ceux qui cherchent à nous détruire ne nous connaissent pas bien. Ils ne comprennent pas qui nous sommes vraiment, ce qui nous anime, ce que nous défendons, quel genre de personnes nous sommes. Ce n’est pas sans raison que nous célébrons la Journée de la dignité et de la liberté comme une fête nationale. Elle montre qui nous sommes. Elle montre nos valeurs.

Nous œuvrerons dans l’arène diplomatique pour notre paix. Nous devons agir dans l’unité au sein du pays pour notre paix. Pour notre dignité.

Pour notre liberté. Et je crois – et je sais – que je ne suis pas seul. Avec moi se trouvent notre nation, notre société, nos guerriers, nos partenaires, nos alliés, tout notre peuple. Digne. Libre. Uni.

Joyeuse Journée de la dignité et de la liberté.

Gloire à l’Ukraine !