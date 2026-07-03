Le sang et l’argent de la Russie : le coût vertigineux de la guerre en Ukraine

La Russie a perdu l’initiative militaire en Ukraine, tandis que le coût humain de la guerre atteint des niveaux sans équivalent depuis 1945 : jusqu’à 450 000 morts.

Pour la première fois depuis des années, l’emprise territoriale russe a cessé de croître, et l’Ukraine porte désormais la guerre en profondeur sur le sol russe grâce aux drones assistés par IA.

Le CSIS plaide pour élever le coût de la guerre pour Moscou afin d’obtenir un accord ou, au pire, un cessez-le-feu.

Synthèse de la note du CSIS (Seth G. Jones et Riley McCabe), publiée le 30 juin 2026.

Un bilan humain sans équivalent depuis 1945

La thèse centrale de cette note du Center for Strategic and International Studies est nette : la Russie a perdu l’initiative militaire en Ukraine, tandis que le coût de la guerre ne cesse de croître. Selon les nouvelles estimations du CSIS, l’armée russe aurait subi environ 1,4 million de pertes (tués, blessés et disparus) et jusqu’à 450 000 morts depuis l’invasion à grande échelle de février 2022. Ces chiffres sont, selon les auteurs, « stupéfiants ». Les pertes mortelles russes en Ukraine dépassent de plus de quatre fois l’ensemble des morts américains dans toutes les guerres cumulées depuis la Seconde Guerre mondiale, et de plus de neuf fois toutes les pertes soviétiques et russes réunies sur la même période. Elles sont aussi vingt-huit fois supérieures aux pertes soviétiques en Afghanistan dans les années 1980, et dix-huit fois supérieures à celles des deux guerres de Tchétchénie.

Ce qui rend la note singulière, c’est sa méthode : là où la plupart des analyses reposaient sur des données anecdotiques, les auteurs mobilisent plusieurs indicateurs quantitatifs : taux de pertes, vitesse de progression en mètres par jour, gains territoriaux en kilomètres carrés, et l’exploitation de plus de 20 000 frappes ukrainiennes recensées contre des cibles russes.

Le recrutement dépassé par l’hémorragie

Un seuil critique semble franchi en 2026 : avec 30 000 à 34 000 pertes mensuelles, la Russie perd désormais plus d’hommes qu’elle n’en recrute (environ 27 000 par mois). Le rapport de pertes entre la Russie et l’Ukraine, longtemps compris entre 2:1 et 3:1, aurait grimpé à près de 8:1 au premier semestre 2026. Cette bascule tient largement à l’emploi massif de drones par l’Ukraine — notamment des drones assistés par intelligence artificielle — dans une campagne d’interdiction aérienne agressive. Les pertes ukrainiennes, quoique lourdes (525 000 à 625 000 pertes, 125 000 à 150 000 morts), restent nettement inférieures. Le total combiné des deux camps dépasse désormais deux millions de pertes.

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Les raisons de l’hécatombe russe sont multiples : stratégie d’attrition, incapacité à mener une guerre interarmes coordonnée, tactiques et entraînement médiocres, corruption et moral bas. À l’inverse, la défense en profondeur ukrainienne (tranchées, mines, « dents de dragon », artillerie et saturation de drones) s’est révélée redoutablement efficace. Selon certaines estimations, plus de 90 % des pertes russes proviennent désormais des drones plutôt que d’affrontements directs. La décision de SpaceX de restreindre l’accès russe à Starlink début 2026 aurait aggravé les problèmes de commandement de Moscou.

Une offensive à la vitesse de la Somme

Le deuxième constat concerne la lenteur spectaculaire de la progression russe. Les offensives les plus marquantes du premier semestre 2026 avancent de 50 mètres par jour autour de Kostiantynivka, 70 autour de Pokrovsk, 90 autour de Sloviansk — parmi les rythmes les plus lents de tout conflit depuis un siècle. Les auteurs établissent un parallèle saisissant : ces cadences équivalent à celles de la bataille de la Somme, l’une des plus éprouvantes de la Première Guerre mondiale. À titre de comparaison, les phases de manœuvre initiales de 2022 progressaient de 3 000 à plus de 7 000 mètres par jour, soit 30 à 100 fois plus vite.

Sur un front de plus de 1 000 kilomètres, la « zone de mort » saturée de drones s’étend sur 20 à 40 kilomètres, rendant tout regroupement de troupes et de blindés extrêmement périlleux.

Cette paralysie traduit l’avantage défensif qui structure la guerre depuis 2023. Faute de pouvoir percer, les Russes recourent à des tactiques d’infiltration par petits groupes qui évitent les pertes des assauts massifs mais restent meurtrières et ne conquièrent le terrain que par poches réduites, sans jamais effondrer les lignes ukrainiennes.

Un territoire qui se contracte

Troisième indicateur, le plus symbolique : au printemps 2026, le contrôle territorial russe a reculé. En avril et mai, l’armée russe a perdu plus de terrain qu’elle n’en a pris. Une perte nette d’environ 400 km², les premières pertes mensuelles nettes depuis août 2024. La Russie contrôle aujourd’hui près de 118 000 km² d’Ukraine (environ 20 % du pays, l’équivalent de la Pennsylvanie), dont 75 000 conquis depuis février 2022. Mais son emprise a cessé de croître pour la première fois depuis des années. Entre janvier et mars 2026, l’Ukraine a repris environ 400 km² dans le sud, autour d’Oleksandrivka et Houliaïpole. Ces mouvements restent toutefois marginaux au regard des vastes échanges de la première année de guerre.

La guerre portée en territoire russe

L’une des évolutions les plus notables de 2026 est la capacité ukrainienne à frapper loin en profondeur. Kiev mène une véritable campagne d’interdiction aérienne, non plus avec des avions, mais avec des drones et des missiles, contre quatre catégories de cibles : les infrastructures énergétiques (raffineries, dépôts de carburant, pétroliers), la base industrielle (usines de missiles, de drones, de semi-conducteurs), la logistique (voies ferrées, ponts, dépôts de munitions) et les cibles militaires (états-majors, navires, radars, défense antiaérienne). Des frappes à longue portée ont visé Saint-Pétersbourg, Moscou, et jusqu’à la base aérienne d’Oukrainka, à plus de 6 000 kilomètres de Kiev. La Crimée a été particulièrement pilonnée, contraignant la Russie à fermer plages et colonies de vacances, perturbant les approvisionnements en carburant et provoquant des coupures d’électricité.

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Ces frappes s’appuient sur un bond technologique de l’IA. Le drone Hornet, coûtant environ 6 000 dollars pour une portée de 150 km, utilise l’intelligence artificielle pour analyser des flux vidéo, identifier ses cibles, détecter les leurres et frapper de façon autonome, sans liaison satellite, donc insensible au brouillage électronique russe. Les auteurs y voient un nouveau paradigme de la puissance aérienne. Ils nuancent cependant : si ces frappes créent de réelles difficultés opérationnelles (baisse de la capacité de raffinage, pénuries d’essence, quasi-neutralisation de la flotte russe), elles n’ont ni paralysé la machine de guerre russe ni détruit sa capacité à combattre.

Signes de fatigue et implications

Sur le front intérieur, 2026 est une année difficile pour les Russes : économie en berne, hausse des prix et des impôts, restrictions d’internet, répression accrue de la liberté d’expression. Fait révélateur, Poutine a considérablement réduit son défilé militaire annuel de mai 2026, par crainte des frappes ukrainiennes à longue portée.

Pour autant, les auteurs se gardent de tout triomphalisme. La Russie continue de combattre : c’est une décision qui appartient entièrement à Poutine, qui ne montre aucune intention de ralentir. Tant qu’il acceptera d’en payer le prix, Moscou peut puiser dans un réservoir humain profond et une économie de guerre certes tendue mais non encore effondrée. L’Ukraine, de son côté, ne montre aucun signe d’effondrement, mais l’avantage défensif qui la protège complique aussi la reconquête des territoires perdus depuis 2014. Son meilleur espoir pourrait être une impasse débouchant sur un cessez-le-feu ou un accord de paix.

Historiquement, rappellent les auteurs, les guerres interétatiques se terminent dans 30 % des cas par un cessez-le-feu, 21 % par une victoire militaire, 16 % par un accord de paix. Pour l’Europe et les États-Unis, l’objectif devrait être d’obtenir un accord, ou au pire un cessez-le-feu, en élevant le coût humain et financier de la guerre pour Moscou : maintien et renforcement de l’aide militaire (notamment la défense antiaérienne), durcissement des sanctions, en particulier contre les revenus pétroliers et la « flotte fantôme » de pétroliers clandestins, y compris par des sanctions secondaires visant les banques complices en Chine et à Hong Kong.

© Source : CSIS — « Russian Blood and Treasure: The Ballooning Costs of Putin’s War », Seth G. Jones et Riley McCabe, 30 juin 2026.