Donald Trump au Mont Rushmore : « Le communisme est l’ennemi » — Discours intégral du 3 juillet 2026

À la veille du 250e anniversaire de l’indépendance américaine, Donald Trump a prononcé, le 3 juillet 2026, un discours d’une heure au pied du Mont Rushmore, dans le Dakota du Sud.

Long éloge patriotique de l’histoire des États-Unis, le discours érige le communisme en « menace mortelle » et en « ennemi » du 4 juillet 1776, tout en appelant à la mobilisation pour les élections de mi-mandat.

Promesse d’un « âge d’or » à venir : Conflits en publie la traduction française intégrale et non officielle.

Merci beaucoup aux hommes et aux femmes de la Garde nationale aérienne du Dakota du Sud et à ces magnifiques F-35. Nous les adorons. Et je veux vous remercier tous d’être ici. C’est une grande foule. C’est une belle foule. Quel spectacle.

Je veux remercier le chef de la majorité au Sénat John Thune, un bon ami à moi et à nous tous. Le sénateur Mike Rounds, un homme formidable. Le gouverneur Larry Rhoden. Merci, Larry. Le lieutenant-gouverneur Ben Heisen. Ils sont bons. J’attendais ça. Ils m’ont dit : « Quand tu commenceras à parler, ils ne t’interrompront pas du tout. » Ils ne nous ont pas interrompus du tout. Merci. Ils sont fantastiques. Quels grands pilotes incroyables et talentueux. Merci beaucoup. Et le secrétaire Burgum, qui fait un travail phénoménal. Le gouverneur Ron DeSantis. Merci, gouverneur DeSantis. Où est Ron ? Merci, Ron.

Distingués invités et chers concitoyens, ce soir nous nous réunissons à la veille de l’une des journées les plus extraordinaires de l’histoire du monde. Demain, nous marquerons 250 ans d’indépendance glorieuse et 250 ans de liberté américaine majestueuse. Il n’y a rien de tel.

Dans toutes les chroniques des âges, jamais aucune nation n’a célébré un triomphe aussi magnifique que celui-ci, celui auquel nous participons en ce moment même. À 250 ans, l’Amérique est la plus ancienne république sur terre. Nous sommes le peuple le plus libre sur terre. Nous avons la constitution la plus juste et la plus durable sur terre. Nous sommes le pays le plus fort et le plus puissant sur terre. Et par la grâce de Dieu, les États-Unis d’Amérique sont la nation la plus prospère, la plus accomplie, la plus exceptionnelle qui ait jamais existé dans l’histoire humaine. Et c’est formidable d’être votre président. C’est formidable.

« La meilleure chose qui soit jamais arrivée sur cette planète »

Depuis un quart de millénaire, la liberté, la justice, l’égalité, l’auto-gouvernance et une prospérité sans égale ont fleuri ici comme elles n’ont jamais fleuri nulle part ailleurs. Il n’y a rien de tel que ce que nous faisons.

La naissance et la survie de la nation américaine sous Dieu sont la meilleure et la plus incroyable des choses qui soient jamais arrivées sur cette planète par des mains humaines.

Jamais. C’est jamais, jamais, jamais. Aucun autre pays n’a fait plus de bien à ce monde que les États-Unis d’Amérique.

Et nous rendons grâce pour ces bénédictions extraordinaires. Nous nous souvenons que ce que nous avons créé dans ce pays n’est pas la voie naturelle du monde. Ce n’est pas la norme. C’est l’exception. C’est rare. C’est inestimable. Et c’est véritablement miraculeux.

Tout au long de l’histoire de l’humanité, la plupart des gens dans la plupart des lieux ont vécu une vie affligée par la souffrance, la pauvreté, l’exploitation, la violence et la misère. Mais ici en Amérique, sur cette terre, sur ce continent, nous avons écrit une histoire très différente. C’est un récit d’aventure, de libération et de grandeur inégalée. C’est l’histoire de gens qui se gouvernent eux-mêmes, du grand nombre s’unissant pour ne faire qu’un, d’hommes et de femmes s’élevant par leurs propres compétences et talents pour aller plus loin et atteindre plus haut que quiconque ne l’a jamais fait. Il n’y a jamais rien eu de tel.

Le triomphe de l’indépendance américaine a été le résultat du peuple le plus extraordinaire de l’histoire, de la culture la plus extraordinaire de l’histoire et des idées les plus extraordinaires de l’histoire. Le tout créant la république la plus extraordinaire jamais, jamais, jamais dans l’histoire.

Tout s’est réuni pour le miracle du 4 juillet 1776. C’était une grande année. Il y a 250 ans. Demain. Quel grand jour ce sera. Je considère ce jour comme un grand jour parce que je suis avec vous. J’aime ça aussi. Et au fait, nous avons gagné haut la main ici. Nous avons gagné vraiment haut la main à chaque fois.

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Les Pères fondateurs et le miracle de 1776

Nos Pères fondateurs ont ouvert la voie et déclaré au monde entier que nous étions un peuple libre, une nation souveraine, et que nous serions à jamais un peuple qui se gouverne lui-même. Ils ont mis fin au règne des rois sur cette terre. Ils ont établi les États-Unis d’Amérique. Et ils ont donné naissance à ce qui allait devenir le pays le plus puissant, le plus prospère, le plus juste, le plus généreux et le plus libre de l’histoire humaine.

Toutes les nations sont venues et parties. Toutes les grandes civilisations ont eu leurs jours de gloire. Mais aucun peuple, aucune nation, aucune république n’a jamais rien accompli qui ressemble de près ou de loin à ce que ce peuple, cette nation, cette république ont accompli.

Les tyrans nous ont dit que nous ne pouvions pas nous gouverner nous-mêmes. Nous leur avons prouvé qu’ils avaient tort. Les rois nous ont dit que nous ne pouvions pas être libres. Nous leur avons prouvé qu’ils avaient tort. Les empires nous ont dit que nous ne pouvions pas les vaincre. Et nous les avons vaincus, l’un après l’autre.

Les despotes, les fascistes, les nazis, les communistes, les djihadistes — tous ceux qui se sont dressés contre nous — nous les avons vaincus. Nous les avons vaincus à chaque fois. Et nous les vaincrons encore.

« La menace communiste est de retour »

Pourtant, alors que nous approchons de ce magnifique anniversaire, nous voyons notre identité américaine face à une nouvelle offensive, une génération après avoir combattu et remporté la guerre froide contre la menace du communisme.

Il y a maintenant une résurgence de la menace communiste dans notre pays, y compris de la part de nouveaux venus dans notre pays qui embrassent des idées totalement opposées à notre mode de vie et à notre grand succès.

Ce ne sont pas de simples désaccords politiques comme des différences sur les impôts ou les régulations.

Le communisme est une menace mortelle pour la liberté américaine.

C’est la plus grande menace pour notre pays, y compris la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, Pearl Harbor ou même le 11 septembre. Nous n’allons pas laisser cela nous arriver. Croyez-moi, nous ne laisserons pas cela arriver.

Parce que le communisme est l’ennemi des gens libres partout dans le monde. Il ne fonctionne jamais. C’est l’ennemi de la Constitution. Et surtout, c’est l’ennemi du 4 juillet 1776. C’est bien l’ennemi.

Même lorsque les radicaux et les extrémistes attaquent notre incroyable histoire à chaque tournant, ils restent silencieux sur la misérable histoire du communisme lui-même parce qu’elle n’a jamais fonctionné. Depuis des milliers d’années. Si vous regardez bien, sous différents noms, sous des idéologies et des systèmes quelque peu différents, ce système a mené à plus de mort et de destruction que n’importe quel système jamais essayé. Il a tué 100 millions de personnes rien qu’au siècle dernier.

Le communisme est l’exact opposé de la vie, de la liberté et de la poursuite du bonheur. C’est la mort, la tyrannie et la poursuite du mal. La morale communiste sans Dieu affirme que tout est justifié pour amener des visions inhumaines et pour proposer ce qui est bien. Ils ne veulent pas le bien. Ils veulent la destruction.

Le communisme veut détruire la famille. Le communisme veut détruire la religion. Le communisme veut détruire la propriété privée. Le communisme veut détruire toute liberté individuelle. Le communisme veut détruire l’idée même que nous soyons créés égaux à l’image de Dieu.

Ainsi, à la veille de ce 250e anniversaire de l’héritage américain, nous décidons et jurons pour que tous entendent que les citoyens des États-Unis d’Amérique vaincront rapidement le communisme. Ne les laissez pas prendre trop de votre temps.

Le sursaut républicain et les élections de mi-mandat

Nous avons besoin de vous en novembre. Les républicains ne peuvent perdre que si nous nous permettons de perdre les élections de mi-mandat. Et nous ne pouvons pas nous permettre cela. Nous devons faire passer le SAVE America Act. C’est essentiel.

Nous devons éliminer le filibuster au Sénat. Sinon, ils viendront pour nous. Ils viendront pour nos frontières. Ils viendront pour notre économie. Ils viendront pour notre culture. Ils viendront pour notre histoire. Ils viendront pour tout ce que nous avons construit.

Mais nous ne les laisserons pas faire. Nous allons nous battre. Nous allons gagner. Et nous allons faire de l’Amérique le pays le plus grand, le meilleur et le plus fort de l’histoire.

L’exception américaine, le caractère américain

Nous chérissons la justice, l’équité, la famille, l’honnêteté et la dignité humaine. Contrairement aux sociétés basées sur la classe, le clan ou la tribu, nous voyons chaque citoyen comme un individu, égal devant la loi et égal aux yeux du Seigneur.

En Amérique, nous parlons anglais parce que c’est la langue de notre fondation. Et depuis mille ans, c’est la langue de la liberté.

Un Américain veut toujours la paix et l’ordre, mais nous ne reculerons jamais devant le danger ou la menace. Nous nous battrons toujours, nous battrons, nous battrons, et gagnerons, gagnerons, gagnerons. Nous devons le faire.

Parce que c’est notre culture. C’est notre caractère. Tous les Américains ne sont pas toutes ces choses, mais chaque Américain sait que ce sont les traits qui rendent notre pays exceptionnel. Et exceptionnel, il l’est.

Vous n’avez pas besoin d’être né ici, mais vous devez aimer ce que nous avons construit.

Vous devez aimer notre pays. Il n’y a jamais rien eu de tel que nous nulle part sur terre. Et nous ne laisserons personne nous enlever cela.

Montrez-nous une montagne et nous l’escaladerons. Montrez-nous un océan et nous le traverserons. Montrez-nous un problème et nous le résoudrons. Montrez-nous une tâche que le monde qualifie d’impossible et les Américains la mèneront à bien. Les Américains sont forts et toujours prêts à se tenir debout pour une bonne cause.

Un an de deuxième mandat : les résultats revendiqués

Il y a deux ans, on se moquait de nous, on nous ridiculisait, nous étions une nation en déclin. Nous étions dans un déclin très sérieux. La dernière administration, ce qu’ils nous ont fait, nous ne pourrons jamais l’oublier.

Et aujourd’hui, nous sommes le pays le plus en vue partout dans le monde. Tout le monde nous respecte comme aucune nation. Souvenez-vous-en. Nous sommes respectés comme aucune nation au monde ne l’est. Chaque roi, chaque Premier ministre, chaque président — ils nous respectent plus que n’importe quel autre pays, de loin. Il y a deux ans, on riait de nous. Maintenant, ce n’est que du respect.

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Nous avons construit la frontière la plus sûre de l’histoire. Nous avons expulsé les criminels. Nous avons rétabli l’ordre. Nous avons ramené les emplois. Nous avons ramené les usines. Nous avons ramené l’industrie. Nous avons ramené la fierté américaine.

Nous avons vaincu le Venezuela en un jour. Et nous avons frappé un grand coup contre l’Iran. Ils meurent d’envie de conclure un accord. Ils veulent un accord tellement fort. Nous leur avons donné une semaine de répit pour des funérailles parce que nous sommes gentils. C’est vrai.

Nous avons signé le One Big Beautiful Bill Act, la plus grande loi budgétaire de l’histoire américaine. Il y a un an, sur la pelouse sud de la Maison-Blanche, nous avons signé cette loi historique. Elle a changé la trajectoire de notre pays. Et je peux vous dire que le meilleur reste à venir.

« L’âge d’or de l’Amérique commence à peine »

Pendant 250 ans, le monde entier a regardé notre pays et a été inspiré par les bonds de progrès, les exploits de force, et les actes de dévouement, de foi et d’espoir qui n’ont pu se produire qu’ici même.

Et je veux vous dire, le meilleur reste à venir.

Alors, en conclusion, des eaux rugissantes des chutes du Niagara aux jaillissements scintillants de pétrole et de feu de notre Texas bien-aimé, des champs magnifiques de maïs, de blé et d’orge de nos fermes du Midwest aux vastes canyons de la finance à New York, des cheminées bouillonnantes d’acier maintenant produit partout dans notre pays à des niveaux record aux usines automobiles qui poussent comme nous n’en avons jamais vu — nous avons plus d’usines en construction que jamais auparavant. Des usines automobiles, quelque chose que vous n’avez pas vu du tout pendant 35 ans, aux technologies issues des esprits de génies qui prennent vie dans tous les coins de notre pays. Des sommets enneigés des Rocheuses aux rivages de sable blanc du Golfe d’Amérique et jusqu’ici même dans les Black Hills des Dakotas.

Après 250 ans, la liberté américaine résonne encore. Le rêve américain vit encore. Et le drapeau américain flotte encore plus fièrement que jamais. Au-dessus des gens qui ne renonceront pas, de la nation qui ne faillira pas, du pays qui ne tombera pas. Peu importe la difficulté avec laquelle l’ennemi essaie, nous ne pouvons pas être vaincus.

Demain, nous atteindrons un jalon comme aucun autre. Et nous célébrerons avec des cœurs joyeux et des esprits élevés.

Ce n’est pas une fin. C’est seulement le début de l’âge d’or de l’Amérique.

Et ensemble, nous rendrons l’Amérique plus grande, meilleure et plus forte que jamais. Je vous le promets.

C’est un honneur d’être votre président. Merci beaucoup. Et bonne fête de l’indépendance à tous. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse tous. Merci.

Discours prononcé par Donald J. Trump au Mont Rushmore National Memorial, Keystone, Dakota du Sud, le vendredi 3 juillet 2026, à la veille du 250e anniversaire de l’indépendance des États-Unis. Traduction française intégrale et non officielle par la rédaction de Conflits, réalisée à partir du discours prononcé.