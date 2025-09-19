Gaza : Israël s’apprête à frapper

L’armée israélienne dit qu’elle va utiliser « une force sans précédent » à Gaza-ville, appelle la population à évacuer

L’armée israélienne a dit vendredi qu’elle allait utiliser « une force sans précédent » à Gaza-ville, dans le nord du territoire palestinien, où elle mène une offensive majeure, appelant la population à évacuer.

« Les forces israéliennes vont continuer leurs opérations avec une force sans précédent contre le Hamas et d’autres organisations terroristes », a affirmé sur X le porte-parole arabophone, le colonel Avichay Adraee, appelant la population à évacuer et « rejoindre les centaines de milliers de résidents qui ont évacué vers la zone humanitaire dans le sud » de la bande de Gaza ravagée par la guerre.

L’armée israélienne a également annoncé que quatre soldats avaient été tués au combat jeudi dans le sud de la bande de Gaza, sans préciser les circonstances de leur mort.

Ces décès portent à 472 le nombre de soldats israéliens tués depuis le début de l’offensive terrestre dans la bande de Gaza le 27 octobre 2023.

L’armée israélienne a aussi indiqué jeudi avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen en direction du territoire israélien.

« A la suite des sirènes qui ont retenti il y a peu dans plusieurs régions d’Israël, un missile tiré depuis le Yémen a été intercepté par l’armée de l’air israélienne », a indiqué l’armée dans un communiqué.