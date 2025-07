Intelligence artificielle : la montée en puissance de la Chine

Depuis 2015, la Chine ne cesse de monter en puissance dans l’intelligence artificielle. Avec des fleurons technologiques et la volonté de dépasser les États-Unis

En quelques années, le pays est devenu l’un des leaders mondiaux du secteur, grâce à un écosystème riche mêlant géants technologiques, start-ups innovantes et soutien massif de l’État. Les entreprises d’IA chinoises jouent aujourd’hui un rôle central dans la transformation numérique de secteurs aussi variés que la santé, la sécurité, la finance ou la mobilité.

Une ambition nationale affirmée

Dès 2017, le gouvernement chinois a dévoilé son Plan national pour l’intelligence artificielle, avec pour objectif de faire de la Chine le leader mondial de l’IA d’ici 2030. Ce plan a entraîné une multiplication des investissements publics et privés dans la recherche, le développement et l’industrialisation de l’IA.

Les géants du secteur : BATX en tête

Les grandes entreprises technologiques chinoises, souvent regroupées sous l’acronyme BATX (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi).

Baidu : Considéré comme le « Google chinois », Baidu est très avancé en matière de voitures autonomes, de reconnaissance vocale et de traitement du langage naturel. Son projet Apollo est l’un des programmes de conduite autonome les plus ambitieux du pays.

Alibaba : Le géant de l’e-commerce a misé sur l’IA pour optimiser sa logistique, personnaliser les recommandations, et développer sa division Alibaba Cloud, qui propose des services d’IA aux entreprises via sa plateforme ET Brain.

Tencent : Mieux connu pour ses jeux vidéo et l’application WeChat, Tencent investit massivement dans l’IA médicale, la vision par ordinateur et les laboratoires de recherche en IA fondamentale.

Huawei : Bien que souvent classé en dehors des BATX, Huawei joue un rôle clé, notamment dans les puces spécialisées pour l’IA (Ascend) et les infrastructures cloud alimentées par l’IA.

Les start-ups en pleine effervescence

Outre les géants, la Chine est aussi le berceau de nombreuses start-ups spécialisées. Parmi les plus notables :

SenseTime et Megvii : Leaders mondiaux de la reconnaissance faciale, utilisés notamment pour des systèmes de surveillance ou d’identification intelligente.

Yitu Technology : Actif dans la santé et la sécurité publique, avec des solutions d’IA pour l’imagerie médicale.

iFlytek : Spécialiste de la reconnaissance vocale et de la traduction automatique, iFlytek fournit des outils utilisés dans l’éducation, la justice et les télécommunications.

Défis et controverses

Le développement rapide de l’IA en Chine n’est pas exempt de critiques. L’utilisation de technologies de surveillance de masse soulève des questions éthiques et juridiques, en particulier dans les régions comme le Xinjiang. Par ailleurs, les tensions avec les États-Unis ont mené à des restrictions d’accès à certains composants (comme les semi-conducteurs avancés), ce qui pousse la Chine à accélérer sa quête d’autosuffisance technologique.