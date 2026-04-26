Reportage – Géorgie : le berceau du vin

En Kakhétie, la région viticole orientale, des vignerons comme Simoni Sesikeli perpétuent une méthode vieille de huit mille ans : la fermentation en kvevri, ces jarres d’argile enterrées dans lesquelles le vin se fait et se conserve selon un rite immuable. Comprendre le vin géorgien, c’est comprendre la Géorgie elle-même : un pays qui a survécu à toutes les invasions en gardant intacte, au fond de la terre, la mémoire de ce qu’il est. Par Jean-Baptiste Noé — Envoyé spécial en Kakhétie

La route de Tbilissi à Telavi

La route quitte Tbilissi par l’est, longe la rive droite de la Koura, puis monte progressivement vers les contreforts du Grand Caucase. Après une heure, le plateau s’ouvre et les premiers vignobles apparaissent, rangés en espaliers sur les flancs doux des collines. C’est le début de la Kakhétie, la terre du vin, le cœur battant de la viticulture géorgienne.

À mesure qu’on approche de Telavi, la chaîne du Caucase se déploie au nord dans toute sa démesure. Les sommets enneigés flottent au-dessus des crêtes boisées, détachés du sol comme une vision. La vallée de l’Alazani s’étend en contrebas, large, fertile, parcourue de rangs de vigne à perte de vue. C’est ici, dans ce corridor entre montagne et plaine, entre neige et soleil, que pousse le Saperavi, le Rkatsiteli, le Kisi, le Mtsvane, des noms qui représentent l’une des plus grandes diversités ampélographiques du monde.

Telavi est une ville tranquille, ancienne capitale du royaume de Kakhétie, dominée par une forteresse médiévale et traversée de platanes centenaires. C’est une ville de vignerons, de paysans et d’ecclésiastiques, qui vit au rythme des saisons agricoles et qui sent, en automne, le moût fermenté dans les cours intérieures.

Huit mille ans : les preuves de l’archéologie

En 2017, une équipe internationale publiait dans la revue PNAS les résultats de fouilles menées sur deux sites néolithiques au sud de Tbilissi : Gadachrili Gora et Shulaveris Gora. Dans des jarres en céramique datant de 6 000 à 5 800 avant J.-C., ils avaient identifié des résidus chimiques caractéristiques : acide tartrique, acide malique, acide citrique, les biomarqueurs du vin. C’étaient les traces de vinification les plus anciennes jamais trouvées, repoussant de plusieurs siècles les découvertes précédentes réalisées en Iran et en Arménie.

La chose n’avait rien d’accidentel. Le Caucase du Sud est le berceau botanique de la vigne cultivée : Vitis vinifera. C’est ici que la plante existait à l’état sauvage avant que l’homme néolithique ne la domestique et comprenne que ses baies fermentaient naturellement pour donner une boisson aux propriétés singulières. Le vin géorgien est né ici parce que la vigne était ici. La géographie commande.

Le kvevri : une technologie de l’éternité

La cour extérieure de la cave Sesikeli à Telavi. Les cols des kvevri affleurent au niveau du sol, entourés de gravier qui régule l’humidité et maintient une température constante. © JBN

La cave de Simoni Sesikeli est à la périphérie de Telavi, au 42 de la rue Giorgi Leonidze. Une maison ordinaire, un portail en fer, une cour pavée de gravier. Et là, affleurant au ras du sol, les cols des kvevri : ces grandes jarres d’argile coniques, enterrées jusqu’à l’épaule dans la terre, leurs ouvertures sombres tournées vers le ciel comme autant de bouches qui attendent les grappes.