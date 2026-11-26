Fin octobre 2026, la Côte d’Ivoire a accueilli à Abidjan plusieurs centaines d’entrepreneurs et d’investisseurs issus de sa diaspora, que le gouvernement entend inciter à financer des projets locaux ou à apporter leurs compétences.

L’initiative participe d’une stratégie nationale d’attractivité : croissance soutenue, stabilité politique et transparence financière en sont les principaux atouts.

Du 23 au 30 octobre 2026, Adama Dosso, ministre délégué chargé des Ivoiriens de l’Extérieur, a organisé à Abidjan le « Grand retour de la diaspora ». Cette initiative a rassemblé plusieurs centaines d’entrepreneurs, d’investisseurs et de porteurs de projets, venus notamment d’Europe, d’Amérique du Nord et des Caraïbes. Pour Esther Boua, entrepreneuse et commissaire générale de l’événement, les « Ivoiriens de l’extérieur » doivent désormais dépasser leur rôle traditionnel de soutien financier aux familles restées au pays pour prendre une part plus active au développement économique national.

« Redonner à la Côte d’Ivoire ce qu’elle m’a donné »

Le « Grand retour de la diaspora » vise à mobiliser les capitaux et les compétences des participants au profit de l’économie ivoirienne. « J’ai grandi à Abidjan, avant de partir en Europe, et je pense que ce serait un juste retour de revenir redonner à la Côte d’Ivoire ce qu’elle m’a donné », témoigne ainsi un homme qui envisage d’investir dans des projets locaux.

Venue de Bretagne, Élodie souhaite « finir sa vie » dans le pays qui l’a vue grandir : elle considère la Côte d’Ivoire comme un « eldorado » pour les entrepreneurs et les investisseurs, en raison notamment de sa croissance soutenue. Une autre participante, qui a quitté la Côte d’Ivoire depuis plus de trente ans, souhaite elle aussi renouer avec son pays d’origine. « Je vis aux États-Unis et je suis en train d’apprendre à me réinsérer dans mon propre pays. Je veux participer à son développement économique, notamment apporter les connaissances en technologie que j’ai acquises », explique-t-elle.

Élodie considère la Côte d’Ivoire comme un « eldorado » pour les entrepreneurs et les investisseurs.

Durant une semaine, le programme a alterné visites de terrain, rencontres avec des décideurs locaux et échanges avec des professionnels de l’immobilier, de l’agro-industrie, des technologies et de la finance. Qu’ils envisagent d’investir en Côte d’Ivoire ou de s’y réinstaller, ces membres de la diaspora ont ainsi pu nouer des contacts et, selon Esther Boua, « repartir avec un plan d’action concret ».

Une stratégie nationale d’attractivité

Avec une croissance annuelle de 6,3 % en 2024 et en 2025, la Côte d’Ivoire cherche à renforcer son attractivité auprès des investisseurs, en particulier étrangers. Le « Grand retour de la diaspora » s’inscrit dans cette stratégie. Le gouvernement ambitionne de porter à 70,2 % la contribution du secteur privé au financement du Plan national de développement (PND) 2026-2030, qui doit accompagner la transformation de l’économie et l’amélioration des conditions de vie.

Les 8 et 9 juillet, le Groupe consultatif pour le financement du PND a réuni, aux côtés des institutions financières et politiques, plus de 2 000 investisseurs privés venus de 49 pays. Durant la « journée consacrée aux investisseurs », le Premier ministre Robert Beugré Mambé a échangé avec plus de 700 acteurs financiers internationaux.

Les investissements directs étrangers en forte hausse

La Côte d’Ivoire entend conforter son attractivité, déjà illustrée par la progression des investissements étrangers. Selon les données de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), les investissements directs étrangers (IDE) en Côte d’Ivoire sont passés de 300 millions de dollars en 2011 à 849 millions en 2019. La progression s’est fortement accélérée après la crise du Covid-19 : les flux d’IDE ont atteint 1,39 milliard de dollars en 2021, 2,49 milliards en 2023 et 3,8 milliards en 2024.

Les flux d’IDE sont passés de 300 millions de dollars en 2011 à 3,8 milliards en 2024.

La croissance ivoirienne, régulièrement supérieure à 7 % depuis 2011, constitue le principal ressort de cette attractivité, mais la stabilité politique et financière du pays y contribue également. Dans son rapport de juillet 2026 sur la transparence financière, l’Institute of International Finance (IIF) relève la fiabilité des informations publiées par l’État ivoirien et la régularité de ses échanges avec les marchés financiers. Avec 41,7 points sur 50, la Côte d’Ivoire se classe au cinquième rang africain en matière de transparence financière, derrière le Rwanda, l’Afrique du Sud, le Kenya et l’Égypte. Elle arrive ainsi en tête des pays d’Afrique de l’Ouest et des pays francophones du continent.

Avec 41,7 points sur 50, la Côte d’Ivoire se classe au cinquième rang africain en matière de transparence financière.

Dans son rapport de juin 2026 sur l’économie ivoirienne, le Fonds monétaire international (FMI) souligne également la progression de l’investissement privé ainsi que l’amélioration du climat des affaires et de la gouvernance. Le gouvernement entend désormais mieux orienter les capitaux vers les priorités économiques et sociales du pays. La mobilisation de la diaspora doit contribuer aux objectifs du PND 2026-2030, au premier rang desquels figurent la réduction de la pauvreté et l’amélioration des conditions de vie.