La Formule 1 arrive à Madrid

À la veille de son premier Grand Prix de Formule 1 (11-13 septembre 2026), Madrid s’affirme comme la capitale européenne des grands événements : sport mondial, concerts géants, studios, hôtellerie de luxe.

Derrière les projecteurs, une stratégie d’attractivité qui vise les investissements et l’influence — mais que les nuisances et la pression immobilière viennent interroger.

Un nouveau venu dans le paysage espagnol

Longtemps associée au pouvoir politique pendant que Barcelone récoltait les dividendes touristiques des Jeux olympiques de 1992, Madrid a changé de registre au cours des dernières années. Sport mondial, concerts géants, productions audiovisuelles et hôtellerie de luxe composent désormais une stratégie d’attractivité qui transforme la capitale espagnole en destination du divertissement. À la veille de son premier Grand Prix de Formule 1, prévu du 11 au 13 septembre 2026, cette ambition dépasse la conquête des visiteurs : elle vise les investissements, les talents et l’influence internationale. Toutefois, derrière les projecteurs, les nuisances et la pression immobilière interrogent quant au partage des bénéfices.

La capitale passe la première

Le retour de la Formule 1 dans la région madrilène, quarante-cinq ans après le dernier Grand Prix disputé sur le circuit du Jarama, constitue l’emblème de cette transformation. Officialisé le 23 janvier 2024, le contrat couvre dix saisons, jusqu’en 2035. Porté par la présidente régionale de la Communauté de Madrid, la conservatrice Isabel Díaz Ayuso, le maire de la capitale espagnole, José Luis Martínez-Almeida, et le palais des congrès de l’IFEMA, le projet installe la compétition dans le nord-est métropolitain, entre le parc des expositions et le quartier de Valdebebas (où se trouve un grand complexe sportif du Real Madrid), à proximité de l’aéroport.

Avec quelque 5,5 kilomètres et 22 virages, le circuit Madring associe infrastructures permanentes et sections temporaires. Sa courbe relevée, baptisée « La Monumental », doit devenir une signature visuelle immédiatement reconnaissable. L’objectif initial annoncé est d’accueillir environ 110 000 spectateurs par jour, puis jusqu’à 140 000. Métro, trains et autobus constituent des arguments commerciaux autant que logistiques : l’accessibilité permet de rapprocher le circuit des hôtels et des quartiers d’affaires.

Inspirée de Miami et de Las Vegas, la formule conjugue de plus compétition, concerts, gastronomie et hospitalité haut de gamme. Les pavillons de l’IFEMA permettent ainsi d’intégrer des prestations difficiles à proposer sur un autodrome isolé. Madrid veut en somme offrir un séjour complet dont la course deviendrait le point culminant. Cette conquête ne signifie toutefois pas l’éviction de Barcelone : le site de Montmeló a conservé une épreuve du calendrier officiel en 2026 et la compétition y reviendra en 2028, 2030 et 2032. La capitale espagnole a toutefois obtenu une course à fréquence annuelle et l’exclusivité de l’appellation « Grand Prix d’Espagne ».

« Madrid veut offrir un séjour complet dont la course deviendrait le point culminant. »

Des crampons aux dollars

Une telle offensive prolonge une expérience sportive déjà solide. Le stade Santiago-Bernabéu a par exemple accueilli la finale de la Ligue des champions de 2010 (remportée par l’Inter Milan) et le Metropolitano celle de 2019 (gagnée par Liverpool). En décembre 2018, le transfert à Madrid de la finale retour de la Copa Libertadores entre River Plate et Boca Juniors, après les violences survenues à Buenos Aires, a donné à cette compétence une portée diplomatique : la métropole ibérique offrait un terrain de substitution à la plus prestigieuse confrontation du ballon rond sud-américain.

Le tennis et le basket-ball complètent cette présence internationale. Installé depuis 2002, le Madrid Open a rejoint en 2009 la Caja Mágica, où cohabitent aujourd’hui les circuits Masters 1000 et WTA 1000. Madrid a également accueilli les phases finales de la Coupe Davis en 2019 et 2021 ainsi que les Final Four de l’EuroLigue en 2008 et 2015.

La NFL (championnat de football américain des États-Unis d’Amérique) ouvre désormais un débouché supplémentaire. Après une première rencontre de saison régulière en 2025 entre les Miami Dolphins et les Washington Commanders, les Atlanta Falcons et les Cincinnati Bengals doivent s’affronter au stade Santiago-Bernabéu le 8 novembre 2026. Cette discipline élargit la clientèle internationale d’une enceinte dont la pelouse rétractable facilite la diversification des usages.

L’horizon suivant est l’édition 2030 de la Coupe du monde de la FIFA, organisée principalement par l’Espagne, le Portugal et le Maroc, avec trois rencontres commémoratives en Amérique du Sud. Madrid présente deux stades d’ampleur, sans que l’accueil de la finale ne lui soit acquis : le stade Santiago-Bernabéu, le Camp Nou de Barcelone et le futur stade Hassan II, près de Casablanca, figurent parmi les propositions envisagées. La compétition entre enceintes devient ici une bataille de prestige entre États partenaires.

Silence, on fabrique l’influence !

La capitale espagnole ne se contente néanmoins pas d’importer des spectacles : elle produit des images destinées au monde entier. À Tres Cantos, dans sa banlieue, le complexe Madrid Content City rassemble sur 140 000 mètres carrés des studios, des services techniques, des bureaux et un campus universitaire. Développé autour des compagnies Roots et Secuoya, cet espace compte parmi les grands ensembles audiovisuels européens.

La firme américaine Netflix, implantée sur place depuis 2019, dispose de dix plateaux depuis son agrandissement de 2022, avec des installations de postproduction dernier cri. Le rapprochement entre formation et industrie favorise ainsi la constitution d’un vivier professionnel, pendant que les aides fiscales nationales et l’accompagnement des bureaux municipal et régional du cinéma facilitent les tournages.

De La Casa de Papel à Élite en passant par Berlín, les productions espagnoles nourrissent dans ce contexte un rayonnement que les films de Pedro Almodóvar avaient déjà puissamment installé. Les rues, les monuments, les modes de vie et la langue deviennent par conséquent des ressources d’attractivité. Aux musées du Prado, de la Reine-Sophie et Thyssen-Bornemisza s’ajoutent les comédies musicales de la Gran Vía, la foire ARCO (autour de l’art contemporain) et les cérémonies du cinéma ibéro-américain, en particulier les prix Platino (dont Madrid a accueilli le gala à cinq reprises). Au fond, patrimoine et industrie culturelle se renforcent mutuellement.

Des foules aux décibels

La puissance événementielle repose aussi sur un réseau d’enceintes complémentaires : le stade Santiago-Bernabéu rénové, le stade Metropolitano et la Movistar Arena (laquelle accueille jusqu’à environ 17 500 personnes selon les configurations). À titre d’exemple, les deux soirées de la chanteuse américaine Taylor Swift dans l’enceinte du Real Madrid en mai 2024 ont réuni près de 130 000 spectateurs, et les quatre concerts de la Colombienne Karol G, en juillet de la même année, plus de 240 000 personnes. Cette dernière reviendra d’ailleurs dans la capitale espagnole en juin 2027. Or, de semblables affluences alimentent les hôtels, les restaurants et les transports tout en installant solidement Madrid dans les arbitrages des grandes tournées. C’est le cas de celle du Portoricain Bad Bunny, qui a proposé dix spectacles dans l’antre de l’Atlético entre mai et juin 2026.

Dans l’arrondissement de Villaverde, Shakira pousse cette logique vers la résidence artistique : douze concerts sont annoncés du 18 septembre au 11 octobre 2026 dans un stade temporaire spécialement aménagé sur le site Iberdrola Music, d’une capacité supérieure à 50 000 personnes. L’événement associe musique et programmation culturelle latino-américaine, transformant une série de concerts en destination touristique.

Le savoir-faire madrilène s’étend aux rassemblements religieux. Les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) de 2011, organisées dans la métropole, ont ainsi mobilisé entre 1,5 et 2 millions de participants autour du pape Benoît XVI. Quant à Léon XIV, il a notamment célébré une messe sur la place de Cybèle et rencontré la communauté diocésaine au stade Santiago-Bernabéu lors de son périple espagnol de juin 2026. Les mêmes lieux servent donc successivement la compétition, le divertissement et la ferveur.

Rendez-vous Date Lieu Shakira, 12 concerts 18 sept. – 11 oct. 2026 Iberdrola Music (Villaverde) Grand Prix de Formule 1 11 – 13 sept. 2026 Circuit Madring (IFEMA / Valdebebas) NFL : Falcons – Bengals 8 nov. 2026 Stade Santiago-Bernabéu Karol G (retour) juin 2027 Madrid Coupe du monde de la FIFA 2030 Bernabéu (candidat à la finale)

Le luxe prend ses quartiers

Pour convertir ces visiteurs en clientèle durable, Madrid modernise également son infrastructure d’accueil. Au nord, l’ensemble Madrid Nuevo Norte prévoit par exemple de transformer quelque 2,3 millions de mètres carrés autour du corridor ferroviaire de la gare de Chamartín (deuxième plus importante de la ville après celle d’Atocha). La réorganisation des bâtiments ainsi que les nouveaux logements, bureaux et espaces publics doivent mieux articuler centralité économique et transports, même si cette transformation s’inscrit dans un calendrier de longue durée.

L’aéroport Adolfo-Suárez de Madrid-Barajas constitue l’autre pièce maîtresse de cette vision. L’extension aéroportuaire vise une capacité de 90 millions de passagers annuels. D’abord annoncé à 2,4 milliards d’euros en 2024, le programme est désormais présenté par l’organisme public espagnol AENA comme un investissement global supérieur à 4 milliards. Ce changement d’échelle doit de fait renforcer une plateforme essentielle aux relations entre l’Europe et l’Amérique latine.

La concurrence entre la Renfe (Espagne), Iryo (Italie et Espagne) et Ouigo (France) élargit parallèlement l’accès ferroviaire à la capitale de notre voisin ibérique. L’ouverture de l’hôtel Four Seasons de Canalejas, la rénovation des hôtels Ritz et Villa Magna, puis l’arrivée d’enseignes comme EDITION et JW Marriott accompagnent la montée en gamme dans la ville. Le visiteur recherché peut dorénavant combiner palace, restaurant gastronomique et prestations exclusives au stade ou sur le circuit.

Madrid-Barcelone : le match reste ouvert

Cette ascension renforce Madrid comme porte d’entrée européenne du monde hispanophone. Proximité linguistique, liaisons aériennes, réseaux économiques et offre culturelle attirent entrepreneurs, artistes et investisseurs latino-américains. Les capitaux venus notamment du Mexique, du Venezuela ou de Colombie contribuent de même au dynamisme des services et de l’immobilier haut de gamme, particulièrement dans les arrondissements de Salamanca et Chamberí.

Face à Barcelone, son éternelle rivale outre-Pyrénées, Madrid revendique de plus une politique favorable aux entreprises, à l’hôtellerie et aux grands événements. La crise indépendantiste catalane de 2017 a en effet favorisé des départs de sièges sociaux de grandes entreprises hors de Catalogne, mais toutes n’ont pas rejoint la capitale (CaixaBank avait ainsi choisi Valence). Par conséquent, réduire la recomposition économique espagnole à un transfert mécanique entre les deux métropoles serait trompeur.

La concurrence oppose surtout des priorités urbaines différentes : Barcelone cherche davantage à contenir les effets du tourisme là où Madrid mise sur son expansion. Cette divergence avantage commercialement la capitale, mais ne suffit pas à établir une suprématie dans tous les domaines.

Quand les riverains sifflent la fin du spectacle

Les échecs rencontrés par la capitale espagnole rappellent cependant les limites de cette ambition. Madrid a ainsi perdu trois candidatures olympiques successives (pour les éditions de 2012, 2016 et 2020). En décembre 2013, l’abandon d’Eurovegas, projet de casinos et d’hôtels envisagé à Alcorcón, dans la banlieue madrilène, pour quelque 17 milliards d’euros, a également révélé, à travers de nombreux débats, les dangers d’une dépendance aux exigences de grands investisseurs.

Aujourd’hui, les conflits concernent surtout le bruit et le logement. La suspension des concerts du stade Santiago-Bernabéu en septembre 2024 a par exemple montré qu’une rénovation spectaculaire ne garantissait pas la compatibilité avec un quartier résidentiel. Le classement, en mai 2026, de la procédure pénale visant le club n’équivaut d’ailleurs pas à une autorisation générale de reprise : les responsabilités des promoteurs et les contraintes administratives demeurent des enjeux distincts.

Autour des festivals musicaux divers et variés ainsi que du circuit de F1, les habitants interrogent également l’usage de l’espace public. Dans le centre, locations touristiques et investissements immobiliers accentuent de leur côté une pression résidentielle aux causes multiples. Madrid a donc réussi à devenir une scène mondiale, mais son prochain défi consistera à rendre cette réussite compatible avec la vie quotidienne : une capitale peut malheureusement remplir ses tribunes tout en éloignant ceux qui l’habitent.

« Une capitale peut remplir ses tribunes tout en éloignant ceux qui l’habitent. »

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