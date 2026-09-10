La Route de la Soie, l’axe eurasiatique fondateur

La « route de la Soie » n’a jamais existé sous ce nom : l’expression date de 1877, forgée par un géographe allemand.

Née d’une ambassade ratée en 138 av. J.-C., elle n’a jamais transporté de gros volumes — mais de la valeur concentrée, et surtout des idées, des cultes et des épidémies.

Sa vraie puissance est un récit : celui que Pékin réactive depuis 2013 pour présenter ses corridors comme un « retour à la normale ».

Elle n’a jamais existé sous ce nom. Aucun marchand de l’Antiquité n’a jamais dit qu’il « prenait la route de la Soie ». L’expression date de 1877 et sort de la plume d’un géographe allemand. Pourtant, aucune autre route n’a autant façonné la manière dont l’Eurasie se pense, hier comme aujourd’hui.

Une invention chinoise née d’un échec diplomatique

L’histoire commence par une mission ratée. En 138 avant J.-C., l’empereur Han Wudi envoie un officier nommé Zhang Qian vers l’ouest. Objectif : trouver les Yuezhi, un peuple chassé par les Xiongnu, et conclure avec lui une alliance contre ces nomades qui harcèlent la frontière nord de la Chine.

Zhang Qian est capturé en route par les Xiongnu et retenu dix ans. Il s’échappe, poursuit sa mission, atteint enfin les Yuezhi installés en Bactriane — qui refusent poliment l’alliance. Il rentre en Chine en 126 avant J.-C., treize ans après son départ, avec deux hommes sur les cent qui l’accompagnaient et sans le moindre traité.

Mais il rapporte autre chose : la description d’un monde. Des royaumes urbains, des chevaux de Ferghana bien supérieurs aux montures chinoises, des marchés où circulent des produits venus de plus loin encore. La cour Han comprend qu’il existe à l’ouest des interlocuteurs, des ressources et des débouchés. Les garnisons avancent, les relais s’organisent, le corridor du Gansu est sécurisé. La route naît d’une ambassade manquée transformée en étude de marché.

Le nom, lui, viendra bien plus tard. En 1877, le géographe Ferdinand von Richthofen forge le terme Seidenstrasse dans un ouvrage consacré à la Chine. Il ne décrit pas un chemin unique mais un faisceau d’itinéraires. La formule fera fortune bien au-delà de ce qu’il imaginait.

Repère Étape 138 av. J.-C. Han Wudi envoie Zhang Qian vers l’ouest 126 av. J.-C. Retour de Zhang Qian : la Chine découvre l’Occident 751 Bataille de Talas : le papier passe vers l’ouest 1271-1295 Voyage de Marco Polo, sous la Pax Mongolica 1347 La peste noire gagne l’Europe par les réseaux marchands 1498 Les Portugais atteignent l’Inde : le contournement maritime 1877 Richthofen forge le terme « Seidenstrasse » 2013 Xi Jinping lance, depuis Astana, les « nouvelles routes de la Soie » 2014 UNESCO : inscription du corridor Chang’an-Tianshan (3 pays)

Ce qui circulait vraiment

L’image d’une caravane partant de Chang’an et arrivant à Antioche est une reconstruction moderne. Presque personne ne faisait le trajet complet. La route fonctionnait par segments : un marchand sogdien couvrait deux ou trois relais, revendait, un autre prenait le relais. La marchandise voyageait ; les hommes, beaucoup moins.

La soie n’était pas le seul produit, ni même toujours le principal. Circulaient aussi les chevaux d’Asie centrale, le jade de Khotan, les laques, la rhubarbe médicinale, le verre romain puis sassanide, l’argent, les esclaves. Rome, de son côté, s’inquiétait de son déficit commercial : Pline l’Ancien déplorait déjà l’hémorragie de métal précieux vers l’Orient pour financer un luxe textile. Le débat sur le déséquilibre des échanges avec la Chine a deux mille ans.

Circulaient surtout des choses qu’aucun marchand n’avait l’intention de vendre. Le bouddhisme remonte les vallées d’Asie centrale jusqu’en Chine par les mêmes cols que les ballots de soie. Le manichéisme, le nestorianisme, plus tard l’islam empruntent les mêmes relais. Les techniques suivent : la fabrication du papier passe de Chine vers l’ouest après la bataille de Talas en 751, l’élevage du ver à soie finit par échapper au monopole chinois, la boussole et la poudre migrent à leur tour.

Et circulaient les épidémies. La peste noire qui ravage l’Europe à partir de 1347 arrive par les réseaux marchands d’Asie centrale, débarquée à Caffa puis dans les ports méditerranéens. Une route commerciale est aussi une route sanitaire. C’est le prix du lien.

« Une route commerciale est aussi une route sanitaire. C’est le prix du lien. »

L’âge d’or mongol et la fermeture

Le paradoxe des routes de la Soie est qu’elles fonctionnent le mieux quand un seul pouvoir les tient. Ce fut le cas au XIIIe siècle. Après les conquêtes de Gengis Khan et de ses successeurs, l’espace qui va de la mer Noire au Pacifique relève d’un même ensemble politique. C’est la Pax Mongolica.

Les effets sont immédiats. Les péages se réduisent, les relais de poste — le yam — assurent une continuité administrative, la sécurité des convois s’améliore. Un marchand florentin, Francesco Balducci Pegolotti, écrit vers 1340 que la route de Tana à Pékin est « parfaitement sûre, de jour comme de nuit ». Marco Polo effectue son voyage dans cette fenêtre, entre 1271 et 1295. Elle ne durera guère plus d’un siècle.

Puis l’ensemble se fragmente. Les khanats se divisent, la peste vide les relais, la dynastie Ming se replie sur elle-même et se méfie du commerce terrestre. Les routes ne disparaissent pas, mais elles redeviennent ce qu’elles étaient : une succession de segments coûteux, taxés à chaque frontière, exposés à l’insécurité.

Il faut ici mesurer ce que coûtait le transport terrestre. Un chameau porte environ deux cents kilos et parcourt une trentaine de kilomètres par jour. Il faut le nourrir, l’abreuver, le remplacer. Chaque frontière prélève sa part, chaque relais son commissionnement. Sur un trajet de six ou sept mille kilomètres, la marchandise change dix fois de mains et son prix est multiplié dans des proportions que seuls les produits de très haute valeur au poids peuvent supporter. D’où le paradoxe : la route de la Soie n’a jamais transporté de volumes considérables. Elle transportait de la valeur concentrée — et, accessoirement, tout ce qui voyage sans peser rien : les idées, les cultes, les savoir-faire.

« La route de la Soie n’a jamais transporté de volumes considérables. Elle transportait de la valeur concentrée. »

Le coup décisif ne vient pas de l’Asie centrale mais de la mer. Quand les Portugais atteignent l’Inde en 1498, ils ouvrent un contournement maritime qui échappe aux intermédiaires terrestres. La suite appartient à un autre chapitre de cette série — celui de la route des épices. Retenons seulement le principe : une route continentale meurt rarement de guerre, elle meurt d’un concurrent moins cher.

« Une route continentale meurt rarement de guerre, elle meurt d’un concurrent moins cher. »

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Le nom que l’on ressort

Reste que l’expression a survécu à la chose. En 2014, l’UNESCO a inscrit au patrimoine mondial le corridor de Chang’an-Tianshan : cinq mille kilomètres d’itinéraires, trente-trois sites, trois pays — Chine, Kazakhstan, Kirghizstan. Une inscription transnationale, ce qui est rare, et déjà un acte diplomatique.

Un an plus tôt, en septembre 2013, Xi Jinping avait lancé depuis Astana l’initiative des « nouvelles routes de la Soie ». Le choix du vocabulaire n’a rien d’anodin. Il ne s’agissait pas de désigner un programme d’infrastructures, mais de l’inscrire dans une antériorité. Le message adressé à l’Asie centrale, au Caucase et à l’Europe est simple : ce lien n’est pas une nouveauté chinoise, c’est un retour à la normale, et l’interruption des cinq derniers siècles était l’anomalie.

C’est là que réside la véritable puissance de cette route. Ni les chameaux, ni la soie, ni même les échanges de techniques : le récit. Une infrastructure ancienne qui laisse assez de traces pour être invoquée, et assez peu pour ne contredire personne. Personne ne peut vérifier si le corridor Chine-Pakistan ressemble vraiment à la route de Zhang Qian. Ce n’est pas la question.

« La véritable puissance de cette route ? Ni les chameaux, ni la soie : le récit. »

Deux constats méritent d’être gardés en tête. Le premier est que la route de la Soie n’a jamais fonctionné correctement sans une puissance capable d’en tenir les segments — les Han, les Tang, les Mongols. La sécurité du corridor a toujours été le problème central, jamais la technique. Le second est que ceux qui contrôlaient le milieu, Sogdiens puis intermédiaires d’Asie centrale, ont capté l’essentiel de la valeur, jusqu’au jour où la mer a permis de les court-circuiter.

La question, aujourd’hui, est de savoir qui joue quel rôle. Les corridors ferroviaires transeurasiatiques reposent sur la stabilité d’États intermédiaires que nul ne contrôle vraiment, et la voie maritime reste, comme au XVIe siècle, imbattable sur le coût. L’histoire ne se répète pas, mais elle pose obstinément les mêmes questions.

« L’histoire ne se répète pas, mais elle pose obstinément les mêmes questions. »

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