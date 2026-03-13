La Turquie face à la guerre contre l’Iran

Des missiles iraniens interceptés au-dessus du sud de la Turquie en mars 2026 ont révélé la fragilité de la prudence mutuelle turco-iranienne et placé Ankara dans une position stratégique profondément inconfortable.

La Turquie ne souhaite ni la victoire ni l’effondrement de l’Iran : elle redoute autant l’émancipation kurde qu’entraînerait un chaos iranien que la militarisation accélérée de la Méditerranée orientale au profit de ses rivaux grecs et chypriotes.

Sur le plan économique et militaire, la guerre révèle les limites structurelles d’une puissance intermédiaire : fragilité monétaire, dépendance énergétique et limites tactiques des drones face aux systèmes de défense multicouches.

Entre rivalité historique et prudence stratégique, Ankara observe la guerre contre l’Iran avec une inquiétude croissante. Ni la victoire de Téhéran ni son effondrement ne servent réellement les intérêts turcs. Entre question kurde, tensions en Méditerranée orientale et fragilités économiques, la guerre révèle surtout les dilemmes d’une puissance régionale qui redoute autant les conséquences du conflit que son issue.

Au début du mois de mars, la guerre entre la coalition américano-israélienne et l’Iran a produit un épisode aussi bref que déroutant pour Ankara. Le 4 mars, puis de nouveau le 9, des missiles balistiques venant de l’espace aérien iranien ont été détectés se dirigeant vers la Turquie avant d’être interceptés par les systèmes de défense aérienne de l’OTAN déployés en Méditerranée orientale et sur le territoire turc. Les interceptions ont eu lieu au-dessus du sud du pays, notamment près de Gaziantep, sans provoquer de victimes. Les autorités turques ont immédiatement dénoncé une violation « inacceptable » de leur espace aérien et convoqué l’ambassadeur d’Iran à Ankara. Le ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan a averti son homologue iranien que la Turquie se réservait le droit de répondre « de la même manière » si un incident similaire se reproduisait. Téhéran, de son côté, a catégoriquement nié avoir lancé des missiles vers la Turquie, laissant planer l’hypothèse d’un tir destiné à un autre objectif ou d’un incident lié à la confusion opérationnelle du conflit régional. Le mensonge éhonté des Iraniens a réussi à atténuer un peu la tension : une revendication dans ces conditions aurait pu obliger Ankara à prendre des mesures qu’elle aimerait éviter presque à tout prix.

Une stupeur stratégique

À Ankara, l’épisode a été accueilli avec une véritable stupeur stratégique. Depuis des décennies, malgré une rivalité structurelle pour l’influence au Moyen-Orient, la relation turco-iranienne repose sur une forme de prudence mutuelle. Les deux puissances évitent soigneusement toute confrontation directe et gèrent leurs compétitions en Syrie, en Irak ou dans le Caucase — Téhéran soutenant l’Arménie, Ankara étant derrière l’Azerbaïdjan — avec précaution. Voir un projectile balistique traverser l’espace irakien et syrien avant de pénétrer dans la zone aérienne turque a donc été perçu comme un acte incompréhensible, voire irrationnel, d’autant que la Turquie s’était jusqu’ici efforcée de maintenir une position relativement équilibrée dans la guerre.

Cette incompréhension explique la réaction mesurée, mais ferme d’Ankara. La Turquie a protesté officiellement, renforcé sa posture militaire dans le sud du pays et déployé des avions de combat vers Chypre du Nord, tout en évitant soigneusement de transformer l’incident en crise ouverte avec l’Iran ou d’invoquer les mécanismes de défense collective de l’OTAN.

Pour Ankara, un voisin hostile mais structuré reste souvent moins dangereux qu’un voisin désintégré. L’objectif turc implicite n’est pas la défaite de l’Iran — c’est son usure.

Puisque ces relations sont si troubles et les tensions si nombreuses, la guerre place la Turquie dans une position profondément inconfortable. Membre de l’OTAN, Ankara appartient institutionnellement au camp occidental, mais ses intérêts stratégiques immédiats ne coïncident ni avec ceux de Washington ni avec ceux des Européens les plus exposés. La Turquie ne souhaite ni la victoire de l’Iran ni son effondrement. Un Iran isolé, ruiné et durablement affaibli servirait ses ambitions régionales. En revanche, un changement brutal de régime pourrait ouvrir une séquence dangereuse, en particulier sur la question kurde. Ankara suivait de très près les activités du PJAK et ne voulait pas voir s’installer une coopération occidentale avec des milices kurdes iraniennes. En Syrie, la Turquie a fait la démonstration de ce qu’elle est capable de faire quand une population kurde au sein d’un État failli lui pose un problème. Cette logique explique pourquoi l’objectif turc implicite semble être moins la défaite de l’Iran que son usure.

L’inquiétude méditerranéenne

À cette « angoisse orientale » s’ajoute une inquiétude méditerranéenne. La guerre a déjà produit un effet secondaire majeur pour la Turquie avec le renforcement militaire de Chypre et la consolidation d’un front européen en Méditerranée orientale. Après la frappe de drone contre la base britannique d’Akrotiri, la Grèce a envoyé des moyens navals et aériens, tandis que la France annonçait un déploiement massif autour de Chypre et de la Méditerranée orientale. Pour Ankara, même lorsque ces mouvements sont présentés comme défensifs face à la menace iranienne, ils contribuent objectivement à densifier un environnement stratégique déjà perçu comme défavorable, dans une zone où la Turquie se heurte depuis des années à Athènes, à Nicosie et, plus largement, aux coalitions énergétiques et sécuritaires qui se sont formées sans elle.

À Ankara, la doctrine de la « Patrie bleue » (Mavi Vatan) occupe désormais une place centrale dans la définition de la puissance turque. Formulée au milieu des années 2000 par l’amiral Cem Gürdeniz, cette conception considère que la souveraineté nationale ne se limite plus au territoire terrestre de l’Anatolie, mais s’étend aux vastes espaces maritimes qui l’entourent — près de 462 000 kilomètres carrés en mer Noire, en mer Égée et en Méditerranée orientale. La « Patrie bleue » n’est donc pas seulement une doctrine navale : elle constitue l’un des piliers idéologiques de la politique étrangère d’Erdoğan, qui entend transformer la Turquie d’une puissance continentale défensive en un acteur maritime capable de peser durablement sur l’équilibre stratégique méditerranéen. Une situation qui légitime la concentration des forces navales grecques, européennes et américaines autour de Chypre est donc un cauchemar.

La guerre accélère la militarisation d’un espace qu’Ankara estime être son arrière-cour. Pour la Turquie, chaque déploiement européen en Méditerranée orientale, même présenté comme défensif, ressemble à un encerclement.

La gêne turque est double. Sur son flanc oriental, elle redoute les conséquences centrifuges d’une décomposition iranienne. Sur son flanc maritime, elle voit la guerre accélérer la militarisation d’un espace qu’elle estime être son arrière-cour. Le déploiement grec à Chypre, la présence ancienne britannique à Akrotiri, la mobilisation française et l’arrivée d’autres moyens européens ne changent pas le rapport de forces régional, mais ils renforcent la perception turque d’un encerclement. Ainsi, vu d’Ankara, un affaiblissement de Téhéran est acceptable, mais tant qu’il ne se traduit pas par une recomposition stratégique qui profiterait aux Kurdes d’un côté et au couple gréco-chypriote de l’autre.

La vulnérabilité économique

Le versant économique du problème est tout aussi sérieux. L’inflation turque avait culminé à 85,5 % en octobre 2022. Elle est retombée autour de 31,5 % en février 2026 — un progrès spectaculaire, mais fragile que la guerre menace directement. Le taux directeur de la banque centrale turque se situe aujourd’hui à 37 % et le conflit pousse déjà les marchés à anticiper une pause dans l’assouplissement monétaire engagé depuis fin 2024. La guerre menace de casser l’une des rares réussites économiques qu’Erdoğan pouvait encore mettre en avant.

La vulnérabilité énergétique turque renforce cette nervosité. Le pays dépend à 74 % des importations pour couvrir ses besoins énergétiques. Certes, la Turquie dispose de connexions terrestres avec l’Azerbaïdjan, la Russie et l’Irak. Mais cette diversification ne la protège pas du choc des prix : en janvier 2026, sa facture énergétique représentait déjà 5,13 milliards de dollars, soit près de 18 % de ses importations. Quand le Brent franchit ou approche les 100 dollars, c’est toute l’économie turque qui encaisse le choc, d’autant plus que la monnaie est faible.

C’est là que la question monétaire devient centrale. Selon Bloomberg, la banque centrale turque a dépensé environ 12 à 13 milliards de dollars en une semaine pour soutenir la livre, soit l’équivalent de 15 à 16 % de ses réserves de change brutes. Dit autrement, Ankara a consommé en quelques jours l’équivalent de plus de deux mois de facture énergétique simplement pour éviter une dégradation trop brutale du taux de change. Ce n’est pas un détail technique : c’est le signe qu’en temps de guerre régionale, la stabilité apparente de la livre dépend moins d’une robustesse structurelle que d’une défense coûteuse et difficilement soutenable dans la durée.

Un fait aggravant : pour la Turquie, le Qatar constitue depuis une décennie l’un des partenaires économiques et financiers les plus importants. Depuis la crise diplomatique du Golfe en 2017, Ankara et Doha ont scellé un partenariat stratégique fondé sur des convergences politiques et des accords de swap entre banques centrales. Si Doha devait réduire ses investissements ou limiter ses dépôts financiers, la Turquie perdrait l’un des rares partenaires disposés à lui fournir rapidement des capitaux sans conditions politiques ou institutionnelles. La fragilisation du Qatar priverait l’économie turque d’un amortisseur financier important au moment même où la guerre accentue les tensions.

Le révélateur militaire

Enfin, la guerre a suscité à Ankara une nouvelle inquiétude concernant son industrie de la défense. Le ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan a souligné qu’on ne peut pas entrer en guerre contre des puissances comme les États-Unis ou Israël sans disposer d’un niveau technologique comparable dans des domaines décisifs tels que le cyberespace, la guerre électronique ou les systèmes avancés de commandement. Derrière ce constat se devine une analyse du conflit en cours : l’Iran a engagé une confrontation dont la sophistication dépasse ses capacités réelles dans plusieurs secteurs clés. Mais la remarque vaut aussi, implicitement, comme un avertissement pour les puissances régionales, Turquie en tête.

Les drones Bayraktar ont changé la face de guerres asymétriques. La guerre contre l’Iran révèle leurs limites face à des systèmes de défense multicouches. Le succès tactique ne fait pas la puissance stratégique.

Depuis une quinzaine d’années, Ankara a bâti une part importante de son prestige stratégique sur le succès de ses drones Bayraktar TB2, devenus le symbole d’une puissance technologique capable de produire des armes efficaces à coût modéré. Leur utilisation en Syrie, en Libye, au Haut-Karabakh, puis en Ukraine avait donné l’image d’une révolution militaire accessible. Mais dans toutes ces arènes, il n’y avait pas en face une armée de l’air occidentale. Le conflit actuel montre les limites de ce modèle : face à des systèmes de défense antiaérienne multicouches, à la guerre électronique et à des forces aériennes capables de dominer le ciel, les drones tactiques apparaissent moins décisifs qu’ils ne l’étaient dans des guerres asymétriques. Cela ne rend pas les armes turques obsolètes, mais les replace à leur juste place dans la hiérarchie militaire. Pour Ankara, la leçon est claire : si la Turquie veut transformer son succès industriel en véritable puissance militaire, elle devra franchir un nouveau seuil technologique.

Au fond, la guerre révèle la nature exacte du problème turc : Ankara voudrait tirer parti de l’importance stratégique que lui confèrent sa position géographique, sa puissance militaire et la dynamique de son économie sans payer le prix d’une guerre régionale. C’est toute la contradiction de la puissance turque actuelle. Forte de son industrie de défense, de sa diplomatie active et de son poids démographique, la Turquie aspire à jouer un rôle central dans l’équilibre du Moyen-Orient. Mais la confrontation entre l’Iran, Israël et les États-Unis rappelle brutalement qu’entre ambitions régionales et réalité des rapports de force économique, technologique et militaire, l’espace de manœuvre des puissances intermédiaires reste étroit. Pour Ankara, le défi n’est pas seulement de choisir un camp. Il est surtout de survivre stratégiquement à une guerre dont elle ne maîtrise pas l’issue.