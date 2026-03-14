Le 15ᵉ plan quinquennal de la Chine (2026-2030)

Le 15e plan quinquennal constitue une feuille de route stratégique visant à faire de la Chine une économie innovante et autonome technologiquement, dans la perspective de la « modernisation socialiste » à l’horizon 2035.

Ses quatre piliers — qualité de la croissance, innovation, modernisation industrielle et prospérité commune — reflètent la volonté de rééquilibrer le modèle économique chinois en faveur de la demande intérieure.

Le plan doit surmonter des défis structurels majeurs : ralentissement de la croissance, vieillissement démographique, tensions géopolitiques autour des technologies avancées et fragilités du secteur immobilier.

Le 15e plan quinquennal représente une étape cruciale dans l’évolution du modèle de développement chinois. Plus qu’un simple programme économique, il constitue une feuille de route stratégique visant à transformer la Chine en une économie innovante, durable et technologiquement avancée d’ici le milieu du XXIe siècle. Les priorités reflètent les ambitions de la Chine dans un contexte mondial en mutation.

Depuis la fondation de la République populaire en 1949, les plans quinquennaux constituent l’un des instruments essentiels de la gouvernance économique et sociale de la Chine. Inspirés à l’origine de la planification soviétique, ils ont progressivement évolué pour devenir des cadres stratégiques orientant le développement à moyen et long terme du pays.

Le 15e plan quinquennal (2026-2030) s’inscrit dans une période charnière. Il doit à la fois consolider la transition vers une économie fondée sur l’innovation, répondre à des défis structurels internes et s’adapter à un environnement international marqué par les tensions géopolitiques et technologiques. Ce plan s’inscrit également dans l’objectif stratégique de réaliser l’essentiel de la « modernisation socialiste » à l’horizon 2035.

Plus qu’un programme économique, le 15e plan quinquennal est une feuille de route pour faire de la Chine le leader mondial de l’innovation d’ici 2035 — un objectif qui se heurte à des défis structurels sans précédent.

La transition vers un développement de haute qualité

Depuis plusieurs années, la Chine cherche à passer d’un modèle basé sur l’investissement massif et les exportations vers un modèle davantage centré sur la qualité de la croissance. Le nouveau plan devrait maintenir un rythme de croissance stable tout en mettant l’accent sur la transformation structurelle de l’économie. Les analystes anticipent une croissance annuelle autour de 4,5 % à 5 %, compatible avec l’objectif de doublement de la taille de l’économie d’ici 2035.

L’un des objectifs majeurs consiste également à renforcer le rôle de la consommation intérieure dans la croissance. Aujourd’hui, la consommation des ménages représente environ 40 % du PIB ; plusieurs experts estiment qu’elle devrait atteindre environ 45 % d’ici 2030 afin de réduire la dépendance aux exportations et à l’investissement public.

Cette réorientation vers la demande intérieure constitue un pilier central de la stratégie dite de « double circulation », combinant développement du marché intérieur et maintien d’une ouverture économique contrôlée.

L’innovation et l’autonomie technologique

L’innovation technologique constitue l’axe le plus important du 15e plan quinquennal. Face aux restrictions technologiques internationales, notamment dans les domaines des semi-conducteurs et des technologies avancées, la Chine cherche à renforcer son autonomie stratégique. Le plan devrait encourager l’augmentation des dépenses de recherche et développement, le développement des semi-conducteurs de haute gamme — y compris les machines de lithographie EUV —, l’intelligence artificielle, les technologies quantiques et les industries de pointe.

Les dépenses de R&D devraient continuer à croître d’environ 7 % par an, afin de renforcer l’écosystème national d’innovation. La Chine souhaite ainsi passer du statut de « grande puissance manufacturière » à celui de leader mondial de l’innovation technologique.

La modernisation industrielle et la sécurité économique

Le plan met également l’accent sur le renforcement de l’économie réelle et la modernisation industrielle. L’objectif est de consolider les chaînes d’approvisionnement stratégiques, d’améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité internationale des entreprises chinoises. Parmi les secteurs prioritaires figurent les énergies renouvelables, les technologies numériques, les biotechnologies, l’aérospatial et les technologies spatiales.

La Chine cherche à maintenir une part significative de l’industrie manufacturière dans son économie — non par inertie, mais comme instrument délibéré de puissance et de sécurité économique.

La Chine cherche aussi à maintenir une part significative de l’industrie manufacturière dans son économie afin de préserver sa puissance industrielle et sa sécurité économique. Cette logique de substitution des importations irrigue l’ensemble de la planification industrielle du pays.

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La modernisation sociale et la prospérité commune

Le plan accorde également une place importante au développement social et à l’amélioration du niveau de vie. Les priorités comprennent l’augmentation du revenu des ménages, la réduction des inégalités régionales, l’amélioration de la protection sociale et l’accès à l’éducation et aux soins. Le gouvernement vise également à maintenir le taux de chômage urbain en dessous de 5,5 %, afin de garantir la stabilité sociale.

La revitalisation rurale reste un autre axe central, avec l’objectif de moderniser l’agriculture, d’améliorer les revenus des agriculteurs et de réduire l’écart entre villes et campagnes.

Les grands défis du 15e plan quinquennal

La mise en œuvre du quinzième plan quinquennal devra faire face à plusieurs défis importants. Le premier concerne le ralentissement progressif de la croissance économique. Après plusieurs décennies de croissance rapide, l’économie chinoise entre dans une phase plus mature caractérisée par un rythme d’expansion plus modéré. Le gouvernement doit trouver un équilibre délicat entre le maintien d’une croissance stable et la poursuite des réformes nécessaires pour améliorer l’efficacité économique.

Un autre défi majeur réside dans les transformations démographiques que connaît la Chine. La baisse du taux de natalité et le vieillissement rapide de la population constituent des tendances préoccupantes pour l’avenir économique du pays. La diminution de la population active pourrait peser sur la croissance et accroître la pression sur les systèmes de retraite et de santé. Pour répondre à ces défis, les autorités devront encourager l’innovation, améliorer la productivité — via notamment l’utilisation massive des robots et de l’IA — et mettre en place des politiques sociales adaptées à une société vieillissante.

Le vrai risque démographique pour la Chine n’est pas la pénurie de main-d’œuvre, mais de vieillir avant d’être riche — un piège que la planification quinquennale seule ne peut conjurer.

Les tensions géopolitiques représentent également un facteur d’incertitude majeur. Les rivalités entre grandes puissances ont conduit à l’adoption de certaines restrictions visant l’accès à des technologies avancées. Dans ce contexte, la Chine cherche à renforcer sa sécurité économique et technologique tout en continuant à participer activement aux échanges internationaux. Maintenir cet équilibre entre autonomie stratégique et ouverture économique constitue un enjeu central pour les années à venir.

La transformation du modèle de croissance implique enfin des réformes complexes dans plusieurs secteurs, notamment dans la finance, l’immobilier et les entreprises publiques. La crise du secteur immobilier, qui a longtemps constitué un moteur important de l’économie, illustre les difficultés de cette transition. Les autorités doivent gérer ces ajustements avec prudence afin d’éviter des perturbations économiques majeures tout en poursuivant les réformes nécessaires.