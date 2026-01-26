Conflits, revue de géopolitique
Conflits, revue de géopolitique
L'empreinte militaire américaine sur le continent européen

26 janvier 2026

Temps de lecture : 2 minutes

Photo : (c) AFP

L’empreinte militaire américaine sur le continent européen

par

Héritage de la guerre froide, la présence militaire des États-Unis en Europe s’est profondément recomposée ces dernières années. Entre bases permanentes en Europe occidentale et sites plus récents à l’Est, le dispositif américain reflète l’adaptation stratégique de Washington face au retour des tensions avec la Russie et à la guerre en Ukraine.

Les bases militaires permanentes, figurées principalement en Europe occidentale, s’inscrivent dans un héritage direct de la guerre froide. L’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni accueillent ainsi certaines des plus importantes infrastructures américaines, servant de centres logistiques, de commandement et de projection des forces. Ces implantations traduisent la solidité des alliances transatlantiques et l’intégration étroite des forces américaines au sein de l’OTAN, dont les États-Unis demeurent le principal acteur militaire.

(c) AFP

La carte montre également l’importance stratégique de certains espaces périphériques, comme l’Islande ou le Groenland, ce dernier bénéficiant d’une position clé dans l’Atlantique Nord et l’Arctique. Ces implantations soulignent l’attention croissante portée aux routes maritimes, à la surveillance aérienne et aux enjeux liés au contrôle des espaces polaires.

En parallèle, la multiplication de sites marqués par une présence militaire américaine en Europe centrale et orientale constitue l’un des enseignements majeurs de la carte. Ces implantations, souvent temporaires ou tournantes, se concentrent à proximité de l’Ukraine et sur le flanc oriental de l’OTAN. Elles répondent à la dégradation durable des relations avec la Russie, notamment depuis l’invasion de l’Ukraine, et traduisent une stratégie de dissuasion renforcée face à une menace perçue comme directe.

Ainsi, cette carte révèle un double mouvement stratégique : le maintien d’un ancrage militaire américain solide en Europe occidentale et un redéploiement progressif vers l’Est. Elle illustre l’adaptation du dispositif américain aux nouvelles réalités géopolitiques, marquées par le retour de la guerre de haute intensité en Europe et par la centralité renouvelée du lien transatlantique dans la sécurité du continent.

