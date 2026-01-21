Les « Russian Houses » en Afrique : entre diplomatie culturelle et dynamiques de recrutement à haut risque

Présentées comme des espaces dédiés à la diffusion de la langue et de la culture russes, les « Russian Houses » occupent désormais une position de plus en plus problématique dans plusieurs pays africains. Des investigations récentes font apparaître une évolution préoccupante : dans certains contextes, ces structures ne se cantonneraient plus à une mission culturelle, mais s’inséreraient dans des dispositifs mêlant influence idéologique, circuits de mobilité professionnelle peu transparents et, dans certains cas documentés, des parcours menant des ressortissants africains jusqu’aux lignes de front de la guerre menée par la Russie en Ukraine.

Ces centres dépendent de Rossotrudnichestvo, agence fédérale créée en 2008 et officiellement chargée de la promotion culturelle et linguistique russe à l’international. Contrairement à d’autres instituts culturels étrangers, leur fonctionnement repose largement sur des partenariats locaux et des acteurs intermédiaires. Cette organisation éclatée tend à diluer les responsabilités et à rendre floue la frontière entre action culturelle, initiatives privées et objectifs stratégiques de l’État russe.

Les enquêtes publiées par les plateformes d’investigation News Now et Global Sentinel mettent en lumière plusieurs situations concrètes illustrant ces dérives. Le cas de Bankole Manchi, mécanicien nigérian de 36 ans, est particulièrement révélateur. Séduit par une proposition d’emploi présentée comme régulière et bien rémunérée, il explique avoir obtenu un visa sans contrôle approfondi, puis avoir transité par plusieurs hubs régionaux avant d’atteindre la Russie. Selon son témoignage, il aurait ensuite été conduit dans un site fermé, soumis à un entraînement militaire et finalement envoyé combattre en Ukraine, où il aurait été blessé. Il décrit un enchaînement progressif, marqué par la confiscation de ses papiers, l’absence de recours administratif et l’impossibilité concrète de se désengager.

Un schéma comparable ressort du témoignage d’un ressortissant ougandais, recruté, selon ses dires, pour des activités civiles liées à la sécurité privée et à la logistique commerciale. Là encore, les promesses initiales auraient rapidement laissé place à une situation de contrainte dès l’arrivée sur le territoire russe : rétention dans des installations fermées, menaces armées et affectation à des missions directement liées au conflit. Cet individu affirme avoir réussi à s’enfuir et à rejoindre les forces ukrainiennes, après une courte détention destinée à vérifier son identité.

Ces situations ne relèvent pas d’un recrutement militaire classique, explicite et assumé. Elles correspondent plutôt à des parcours de glissement progressif, rendus possibles par la précarité socio-économique des personnes concernées, la complexité des trajectoires migratoires et l’opacité des intermédiaires impliqués. Les témoignages ne font pas état d’une adhésion idéologique préalable, mais d’une quête d’emploi, de revenus ou d’opportunités de mobilité internationale. L’idéologie, lorsqu’elle intervient, apparaît en aval, dans des contextes déjà verrouillés et coercitifs.

Les investigations signalent également une transformation du contenu et de l’ambiance de certaines Russian Houses. On y observe une montée en puissance d’événements à tonalité militarisée, une mise en scène valorisante des forces armées russes et la diffusion de narratifs présentant la guerre en Ukraine comme un affrontement civilisationnel. Ces lieux, initialement pensés comme neutres, tendent ainsi à devenir des espaces de banalisation du conflit, voire des points d’entrée vers des filières professionnelles liées à la défense ou à la logistique militaire.

Un facteur central réside dans l’action des intermédiaires locaux. Les trajectoires décrites empruntent rarement les circuits diplomatiques formels ou les ambassades. Elles passent par des agents de recrutement, des réseaux associatifs, communautaires ou religieux, capables de conférer une apparence de crédibilité à des offres peu documentées. Les itinéraires de transit complexes, les contrats courts et les promesses de rémunérations élevées contribuent à atténuer la perception du danger chez des candidats déjà fragilisés par le chômage ou l’instabilité économique.

Pour les États africains, la problématique dépasse largement le seul cas russe. Elle révèle des insuffisances en matière de régulation, de protection consulaire et de contrôle des filières de recrutement internationales. La réponse ne saurait être uniquement politique ou symbolique. Elle suppose un encadrement juridique plus strict des centres culturels étrangers, un suivi renforcé des offres de mobilité vers des zones de conflit et une meilleure information des publics les plus exposés.