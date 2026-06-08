L’Iran annonce un arrêt de l’opération militaire contre Israël

L’Iran reste à la « table des négociations », a déclaré son président Massoud Pezeshkian après l’annonce de l’arrêt de l’opération militaire contre Israël.

Les forces armées iraniennes ont annoncé la cessation de leurs frappes, tout en menaçant de représailles « plus fortes » en cas de nouvelles attaques israéliennes sur le Liban.

Cette reprise des hostilités, la première depuis la trêve du 8 avril, intervient alors que Donald Trump affirme qu’Israël et l’Iran cherchent un cessez-le-feu immédiat.

L’Iran reste à la « table des négociations », a dit son président après l’annonce de l’arrêt de l’opération contre Israël, tout en prévenant que son pays n’avait pas pour autant quitté le champ de bataille.

« La défense et la diplomatie sont les deux piliers de la puissance nationale. Nous n’avons quitté ni le champ de bataille ni la table des négociations », a écrit sur X Massoud Pezeshkian.

« La défense et la diplomatie sont les deux piliers de la puissance nationale. Nous n’avons quitté ni le champ de bataille ni la table des négociations. »

L’Iran annonce l’arrêt de l’opération militaire contre Israël

Le commandement des forces armées iraniennes a annoncé lundi l’arrêt des frappes contre Israël, alors que les deux pays avaient repris leurs attaques directes pour la première fois depuis la trêve du 8 avril.

L’Iran a « infligé une sévère riposte » à Israël après son bombardement de la banlieue sud de Beyrouth, ont-elles déclaré dans un communiqué. « En conséquence, la cessation de l’opération est annoncée », ajoutent les forces armées, tout en menaçant de représailles plus fortes en cas de nouvelles frappes israéliennes sur le Liban.

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L’Iran répondra « avec force » en cas de nouvelle attaque

Le commandement militaire iranien a averti lundi que Téhéran répondrait « avec encore plus de force » à toute nouvelle attaque contre le pays, alors que les frappes réciproques avec Israël ont repris pour la première fois depuis la trêve conclue il y a deux mois.

« En cas de poursuite de l’agression et des actes hostiles, ils (les États-Unis et Israël) seront confrontés à une réponse encore plus vigoureuse », a déclaré le porte-parole du commandement des forces armées Khatam al-Anbiya, dans une vidéo diffusée par la télévision d’État.

Puissante explosion entendue à Téhéran

Une puissante explosion a été entendue lundi matin à Téhéran par un journaliste de l’AFP, sans que l’origine n’en soit dans l’immédiat connue, au moment où l’Iran et Israël attaquaient leurs territoires respectifs.

Cette explosion, qui s’est produite vers 11 h 30 (08 h 00 GMT), a fait trembler les locaux du ministère des Affaires étrangères dans le centre de Téhéran, où un journaliste de l’AFP assistait à une conférence de presse.

Des détonations liées à l’activation du système de défense antiaérienne ont également été entendues, a ajouté le journaliste de l’AFP.

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Trump évoque un cessez-le-feu « immédiat »

« Israël et l’Iran cherchent à conclure un cessez-le-feu immédiat », a pour sa part affirmé le président américain Donald Trump.

Dans le même temps, l’Irak a annoncé la réouverture de son espace aérien à l’aviation civile.

© Agence France-Presse