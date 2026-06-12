Livres de la semaine – 12 juin

Histoire de la marine, bataille d’Angleterre, Escoffier, militaires en montagne, Asie : aperçu des livres de la semaine.

Ces deux auteurs plongent le lecteur à travers 400 ans d’histoire de la Marine française, de Richelieu jusqu’à la dissuasion nucléaire. L’édit de Saint-Germain signé en 1626 par le roi Louis XIII lance une véritable politique maritime, destinée à élargir la puissance française au-delà de son propre territoire. Richelieu souhaite ainsi élever la France au rang de grande puissance maritime européenne. Depuis ce moment historique, la Marine ne cesse de se développer et d’évoluer en fonction de son temps. À travers de multiples illustrations et récits passionnants, le lecteur découvre l’histoire de vaisseaux de grande renommée, leurs expéditions, leurs équipages, les innovations technologiques qu’ils ont accompagnées, ainsi que le contexte historique et social dans lequel ils s’inscrivent. Chaque bateau représente une partie de l’histoire dans laquelle sont soulevées de nombreuses questions concernant les stratégies à maintenir afin d’asseoir la souveraineté française sur le continent marin.

Il s’agit donc d’un excellent ouvrage, accessible à un large public, désireux de connaître les étapes de la naissance de la Marine française et de s’imprégner de l’histoire qui l’accompagne.

Cet ouvrage retrace l’histoire de la Bataille d’Angleterre, qui oppose la Luftwaffe et la Royal Air Force, entre le 10 juillet 1940 et le 31 octobre 1940. C’est l’une des opérations militaires de la Seconde Guerre mondiale les plus impressionnantes, déclenchées par l’Allemagne nazie, à la suite du refus britannique d’accords diplomatiques, et visant à enrayer leur résistance. Au cours de cette bataille, les l’Allemagne nazie mène une campagne de bombardements intensifs nommée le Blitz, que l’auteur évoque à l’aide d’archives et d’un récit détaillé. Malgré l’état critique de l’aviation britannique et une lutte sans merci qui engendre la mort de nombreux civils, Londres s’impose face à Hitler et redonne l’espoir de la victoire à l’Europe. On ne peut toutefois réduire cet épisode à une simple opération militaire, puisqu’il est également un moyen d’unification profonde du peuple britannique et le témoin d’une confirmation de la solidité de la démocratie.

Ce livre permet donc au lecteur de s’imprégner de l’histoire de cette grande bataille au cours de laquelle les derniers fondements de la guerre aérienne moderne ont été posés. Grâce au récit de l’auteur et aux nombreuses photographies en couleurs de ces combats, la Bataille d’Angleterre reprend vie.

La France ne serait-elle pas l’un des pays les plus gastronomiques au monde ? Cela semble bien être le cas, et ce, grâce à ses chefs les plus réputés et notoires, comme Auguste Escoffier, grand maître de l’art culinaire français, dont la vie est contée à travers les pages de cette bande dessinée. Provenant d’une famille modeste, il réussit à se hisser au rang des plus grands cuisiniers du monde après avoir réformé le milieu de la restauration. En effet, il organise les spécificités que l’on peut retrouver dans une cuisine pour former un tout harmonieux, définit de nouveau les rôles de chacun pour éviter les pertes de temps et les désaccords, promeut les règles d’hygiène et fait apparaître de nouveaux ustensiles afin de réaliser de nouvelles recettes. Outre ces changements, il fait de la cuisine un art, manifesté aux yeux du monde entier. La création de la Ligue des Gourmets, l’une de ses initiatives, permet notamment de faire connaître la cuisine française dans les grands restaurants étrangers et mettre ainsi la France à l’honneur sur la scène internationale.

Cette bande dessinée dépeint donc un personnage ingénieux et mythique, source d’inspiration pour de nombreux chefs, qui rendra le lecteur français fier de son pays et de sa gastronomie.

À travers un récit émouvant illustré par des dessins esthétiques, les auteurs relatent l’histoire du groupe militaire de haute montagne (GMHM), fierté de l’armée française. Via la narration de leurs multiples explorations, les trois missions générales du GMHM y sont détaillées : participer au rayonnement de la France dans le monde, permettre la formation de spécialistes des conditions extrêmes pour des missions extraordinaires et transmettre le savoir. Il ne s’agit pas seulement d’une retranscription chronologique des aventures du GMHM depuis sa création, mais également d’une histoire d’un corps d’arme traversé par de vives émotions, de profondes blessures et des deuils douloureux. Le lecteur est plongé au cœur des passions qui animent ces hommes, à leur désir d’aventure et au goût du risque, même dans les milieux les plus hostiles.

Cette bande dessinée est donc un merveilleux hommage aux membres de ce groupe militaire de haute montagne, qui ne cessera de pousser toujours plus loin les limites de ses capacités en milieu extrême pour servir la France.

À la fin du XVIIIe siècle, dans l’Empire du Milieu, la piraterie sévit furieusement contre le commerce chinois et étranger. C’est dans ce contexte que l’auteur décrit la vie d’une pirate chinoise nommée Zheng Shi, qui aurait commandé près de 2000 navires, avec environ 80000 hommes sous ses ordres. À la suite de la mort de son mari, elle prend le commandement de la flotte pirate et entre en conflit avec des flottes chinoises et portugaises. Zheng Shi trouve un terrain d’entente avec ses ennemis après de multiples combats, en promettant la cessation de ses activités. Après sa mort en 1844, aucune sépulture et hommage ne marqueront la fin de sa vie, ce qui participera à faire d’elle une légende.

Ce tome développe ainsi la vie transcrite de cette pirate, dont on ne sait si elle est un mythe ou une réalité. Par le biais de belles illustrations, le lecteur peut s’imprégner du contexte historique chinois, dans lequel prennent place de nombreuses intrigues.