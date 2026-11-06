Podcast – Technoland : comment l’IA change la géopolitique

Le monde se divise de plus en plus entre chaosland et technoland. Le monde de la tech et de l’IA bouleverse la géopolitique, donnant la priorité à l’Asie.
Émission présentée par Jean-Baptiste Noé
Émission présentée par Jean-Baptiste Noé
Mots-clefs : Technologie
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Deux ans après une note consacrée au sujet, la fonction de Chief Geopolitical Officer s'impose peu à peu dans les entreprises. Cyrille Bret explique pourquoi la géopolitique, longtemps vécue comme un risque à subir, devient une source d'opportunités — et un métier à part entière....
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