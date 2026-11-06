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Podcast – Technoland : comment l’IA change la géopolitique

6 novembre 2026

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Photo : Cash Macanaya

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Podcast – Technoland : comment l’IA change la géopolitique

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Le monde se divise de plus en plus entre chaosland et technoland. Le monde de la tech et de l’IA bouleverse la géopolitique, donnant la priorité à l’Asie.


Émission présentée par Jean-Baptiste Noé

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À propos de l’auteur
Jean-Baptiste Noé

Jean-Baptiste Noé

Docteur en histoire économique (Sorbonne-Université), professeur de géopolitique et d'économie politique à l'Ircom. Rédacteur en chef de Conflits.