Taïwan, l’île qui concentre les tensions du monde

Cinquième épisode de notre série d’été « Les îles qui changent le monde ». La géographie commande : une île peut valoir une alliance, une guerre, un empire.

Au large des côtes chinoises, Taïwan produit la majorité des semi-conducteurs les plus avancés de la planète, ce qui en fait le point le plus sensible de la rivalité sino-américaine.

Détroit sous pression, « bouclier de silicium », dissuasion : tout ce que cette île dit de l’ordre international en train de se redéfinir.

Aucune île au monde ne concentre autant de tensions que Taïwan. À une centaine de kilomètres des côtes chinoises, cette ancienne Formose peuplée de 23 millions d’habitants est à la fois une démocratie prospère, un territoire que Pékin revendique comme une province rebelle, et le maillon le plus critique de l’économie mondiale. Si une étincelle devait embraser le siècle, beaucoup d’analystes regardent vers le détroit qui sépare l’île du continent. Car Taïwan n’est pas seulement un enjeu territorial : c’est le lieu où se cristallisent, comme nulle part ailleurs, la rivalité sino-américaine, la guerre des technologies et la fragilité du commerce mondial.

Le bouclier de silicium

La singularité de Taïwan tient à une matière minuscule et décisive : la puce électronique. L’île produit à elle seule quelque 62 % des semi-conducteurs logiques les plus avancés de la planète. Son champion national, TSMC, concentre environ 70 % du chiffre d’affaires mondial de la fonderie et fabrique les puces qui font tourner les iPhone, les serveurs d’intelligence artificielle, les voitures et les armements de la planète entière. Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm : les géants américains de la technologie dépendent de cette unique île.

Cette concentration a forgé un concept devenu célèbre : le « bouclier de silicium ». L’idée est que la domination de Taïwan dans les puces la protège, en rendant une guerre trop coûteuse pour tout le monde — pour la Chine, qui a besoin de ces puces, pour l’économie mondiale, qui s’effondrerait sans elles, et pour les États-Unis, qui ne peuvent s’en passer. Détruire ou capturer les usines de TSMC provoquerait un séisme économique planétaire. Tant que Taïwan reste indispensable, dit la théorie, nul n’a intérêt à la guerre.

Tant que Taïwan reste indispensable au monde, nul n’aurait intérêt à la guerre. Mais ce bouclier est aussi une cible.

Un bouclier qui se fissure

Ce raisonnement rassurant montre toutefois ses limites. D’abord parce que le bouclier est aussi une cible : la concentration de la production avancée sur une seule île, dépendante de matériels importés et d’une coordination internationale permanente, constitue une vulnérabilité autant qu’une protection. Une simple interruption — blocus, cyberattaque, sabotage — suffirait à paralyser la chaîne. Certains stratèges évoquent même l’hypothèse extrême d’une destruction volontaire des usines en cas d’invasion, pour qu’elles ne tombent pas aux mains de Pékin : le bouclier ne tiendrait alors qu’au prix de son propre anéantissement.

Ensuite parce que la géographie économique se modifie. Sous la pression de Washington, soucieux de réduire sa dépendance, TSMC a engagé des investissements massifs hors de l’île : un plan de 100 milliards de dollars aux États-Unis annoncé en 2025, des usines en Arizona, une méga-fonderie à Dresde en Allemagne avec des partenaires européens. À mesure que la production se disperse, le bouclier de silicium pourrait perdre de son efficacité dissuasive — et donc, paradoxalement, fragiliser la sécurité de Taïwan en la rendant un peu moins indispensable.

Le détroit sous pression

Sur le plan militaire, la pression chinoise n’a cessé de monter. Depuis le retour au pouvoir du Parti démocrate progressiste en 2016, Pékin a multiplié les manœuvres d’intimidation : incursions aériennes quasi quotidiennes dans la zone de défense taïwanaise, exercices navals d’encerclement, démonstrations de force. En décembre 2025, la Chine a mené autour de l’île le plus vaste exercice militaire depuis 2022, simulant un blocus et une mise sous pression du territoire.

Face à cela, les États-Unis maintiennent une présence navale dans le détroit et poursuivent leurs ventes d’armes à Taipei, tout en cultivant une « ambiguïté stratégique » : Washington n’a jamais dit clairement s’il défendrait militairement l’île en cas d’invasion. Cette incertitude est délibérée — elle vise à dissuader Pékin d’attaquer sans encourager Taipei à provoquer. Mais elle nourrit aussi les doutes. Pour Pékin, une Amérique perçue comme hésitante peut sembler une invitation à la hardiesse ; pour Taïwan, le doute sur la fermeté américaine impose de renforcer sa propre défense. Les marchés, eux, gardent leur sang-froid : la probabilité d’un affrontement à court terme, telle qu’estimée par les places financières, reste mesurée, et les affaires continuent.

Ce que Taïwan dit du monde

Taïwan est l’île-monde de notre série, celle dont le sort engage la planète entière. Une crise dans le détroit, estiment les économistes, provoquerait un choc bien supérieur à toute fermeture du détroit d’Ormuz : les puces, contrairement au pétrole, ne se stockent pas et ne se substituent pas. Modifier une source d’approvisionnement suppose de revoir des logiciels et des certifications, un processus de plusieurs années. C’est dire si la prospérité d’une bonne part de l’humanité repose sur la stabilité de cette seule île.

Mais Taïwan dépasse même la question des puces. Elle est devenue le symbole d’un affrontement de systèmes : une démocratie chinoise prospère face à un régime autoritaire qui entend l’absorber ; la première puissance maritime, l’Amérique, face à la puissance continentale montante, la Chine. L’île est le point de friction où se décidera, peut-être, la forme de l’ordre international du XXIᵉ siècle — monde unipolaire prolongé, condominium sino-américain, ou fracture ouverte. Toute notre série l’a montré : la géographie commande. Avec Taïwan, elle commande au monde entier, car jamais un territoire aussi exigu n’aura pesé d’un tel poids sur le destin commun. L’île n’est pas seulement au bon endroit ; elle est au point exact où l’avenir hésite.

Prochain épisode : Chypre, l’île coupée en deux.

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