Tanger-Med, vers un hub maritime et industriel à l’échelle mondiale

En moins de vingt ans, Tanger-Med est passé de la 61e à la 17e place mondiale des ports à conteneurs.

Voulu par Mohammed VI, il est bien plus qu’un port : un complexe logistique et industriel intégré, à l’entrée du détroit de Gibraltar.

Ses répercussions se font sentir sur toute la Méditerranée occidentale — et jusqu’à l’échelle eurafricaine.

L’attention internationale s’est longtemps fixée sur le vaste mouvement migratoire qui s’est porté sur Ceuta. Pourtant, le port de Tanger-Med, établi à quelques encablures de l’enclave espagnole et passé de la 61e à la 17e place mondiale des ports à conteneurs, s’inscrit dans le cadre plus large du développement du Royaume du Maroc. Ses répercussions se font sentir sur toute la Méditerranée occidentale.

Conçu, choisi et lancé par Mohammed VI, Tanger-Med est en effet beaucoup plus qu’un simple port. Il est devenu un complexe logistique et industriel intégré, pensé pour tirer parti de la position exceptionnelle du nord du Maroc, à l’entrée du détroit de Gibraltar. En un peu moins de vingt ans d’exploitation, il s’est hissé au rang de premier hub portuaire d’Afrique et de Méditerranée pour le trafic de conteneurs.

La genèse : transformer une position géographique en avantage industriel

L’idée fondatrice remonte au début des années 2000. Le Maroc a cherché à tirer parti du détroit de Gibraltar, qui concentre une part considérable des échanges entre l’Asie, la Méditerranée, l’Europe du Nord, l’Atlantique et les Amériques — environ 70 000 passages de navires par an, soit 10 à 15 % du trafic maritime mondial —, en construisant une infrastructure capable d’intercepter ces flux. Le projet Tanger-Med fut lancé au début des années 2000, sous l’impulsion du roi Mohammed VI, désireux de se démarquer de l’image de souverain féodal de son père en apparaissant comme un dirigeant moderne et entrepreneur.

C’est lui seul, selon l’étude de Michel Peraldi (Tanger Med Port-Royal, Éditions du Croquant, 2026), qui a fixé son choix sur la côte méditerranéenne, qu’il connaissait parfaitement, alors que nombre de ses conseillers s’orientaient vers la côte atlantique. L’objectif n’était pas simplement de créer un port destiné aux besoins de Tanger ou du nord du Maroc, mais de bâtir un hub international de transbordement : une porte d’entrée et de sortie pour l’économie marocaine, des zones franches industrielles et logistiques, des connexions autoroutières et ferroviaires avec l’intérieur du pays, un nouvel écosystème industriel exportateur.

Le chantier, lancé le 30 juillet 2002 avec l’appui de la Banque mondiale et des monarchies du Golfe, a été mené en un temps record sous la conduite de la TMSA (Tanger Méditerranée Special Agency), société de droit privé dont l’État est actionnaire. Tanger-Med 1 est inauguré en juillet 2007, avec l’arrivée du premier conteneur. En 2010 démarre la grande plateforme industrielle Tanger-Med ; le port passagers et roulier suit en 2012. Puis une saturation beaucoup plus rapide que prévu conduit au développement de Tanger-Med 2, dont les opérations débutent à partir de 2019-2020.

Il s’est agi, on le voit, d’un projet assez atypique : l’industrie n’a pas suivi le port, elle l’a pensé, concevant les zones industrielles, la logistique et les infrastructures comme un système unique. Relié à plus de 180 ports dans 70 pays, Tanger-Med affiche des temps maritimes indicatifs d’environ trois jours vers l’Europe du Nord, dix jours vers les Amériques et vingt jours vers la Chine ; près de 40 ports africains, dans 22 pays, sont desservis.

Cet emplacement permet un modèle à deux étages. D’une part, les flux mondiaux : transportés par de grands porte-conteneurs sur les routes Asie-Europe ou transatlantiques, ils font escale à Tanger-Med, qui redistribue ensuite les conteneurs vers d’autres ports. D’autre part, les flux locaux : les usines marocaines utilisent le port pour exporter vers l’Europe et le reste du monde. C’est cette combinaison qui distingue Tanger-Med d’un simple port de transbordement.

« L’industrie n’a pas suivi le port : elle l’a pensé, comme un système unique. »

Un complexe portuaire, trois grands ensembles

Le complexe portuaire, avec ses 1 000 hectares, comprend trois grands ensembles. Le port de Tanger-Med 1 se divise en deux parties : le noyau historique, qui englobe les terminaux à conteneurs TC1 et TC2, le terminal ferroviaire, le terminal pour hydrocarbures, les installations pour marchandises diverses et un terminal automobile. Tanger-Med 2, bâti immédiatement à l’ouest du premier complexe pour augmenter la capacité de conteneurs, comprend TC3, opéré par Tanger Alliance, et TC4, exploité par APM Terminals ; TC3 dispose d’environ 800 m de quai, 36 ha de terre-plein, 18 m de profondeur et une capacité nominale initiale d’environ 1 million d’EVP.

Enfin, le port passagers et roulier — infrastructure distincte consacrée aux ferries, aux passagers et aux voitures — est très fréquenté par ce que Rabat nomme les MRE (Marocains résidant à l’étranger), qui viennent voir leurs familles, ainsi que par les camions TIR reliant le Maroc à l’Europe. Sa capacité nominale atteint environ 7 millions de passagers et 700 000 camions par an.

Le cœur de l’activité reste toutefois le conteneur, domaine dans lequel la croissance est la plus spectaculaire. Le complexe dispose de quatre grands terminaux — TC1 à TC4 — pour une capacité nominale historique annoncée autour de 9 millions d’EVP. Or celle-ci a été dépassée extrêmement vite. Tanger-Med traite désormais plus de conteneurs que sa capacité nominale historique, grâce aux extensions, aux gains de productivité et à une exploitation très intensive des terminaux. Son problème n’est plus d’attirer le trafic, mais d’absorber sa croissance.

Année Conteneurs traités (EVP) Évolution 2023 8,6 millions — 2024 10,24 millions +18,8 % 2025 11,11 millions (11 106 164) +8,4 %

« Le problème de Tanger-Med n’est plus de savoir comment attirer le trafic, mais comment absorber sa croissance. »

Tanger-Med n’est cependant pas qu’un port à conteneurs

L’implantation de l’industrie automobile a été l’une des grandes réussites du modèle. En septembre 2007, Carlos Ghosn, alors PDG de Renault, vient au Maroc signer avec le roi un protocole de lancement de l’usine Renault Dacia à Tanger-Tétouan : ce fut la deuxième vie de Tanger-Med. Achevée en 2012 et inaugurée par Mohammed VI, l’usine fait figure de première usine automobile d’Afrique ; elle emploie 6 000 personnes et fabrique 60 voitures par heure : 299 400 en sont sorties en 2025.

Le complexe dispose d’une capacité théorique d’environ 1 million de véhicules par an. En 2025, il en a manutentionné 526 862, après environ 601 000 en 2024. Le recul de 2025 (-12 %) est attribué notamment aux ajustements de la production et des marchés automobiles. Les principaux flux viennent de Renault Tanger-Melloussa, de SOMACA Casablanca, de Stellantis Kénitra, ainsi que d’activités de transbordement automobile. Les investissements automobiles marocains et Tanger-Med sont ainsi devenus interdépendants.

En 2025, le port a traité 535 203 camions TIR, soit +3,6 % sur un an — une croissance soutenue par les exportations industrielles et agroalimentaires (pièces automobiles, textiles, fruits et légumes, produits agroalimentaires, composants industriels). Pour ces activités, Tanger-Med fonctionne en quelque sorte comme une autoroute maritime Maroc-Europe. La même année, environ 3,22 millions de passagers et 895 000 véhicules particuliers ont utilisé le port. Les vracs liquides ont atteint 8,64 millions de tonnes (+13 %) et les vracs solides environ 522 000 tonnes ; le terminal pétrolier a une capacité nominale d’environ 15 millions de tonnes.

L’écosystème industriel autour du port

C’est probablement l’élément le plus important pour comprendre Tanger-Med. Un port de transbordement pur dépend des décisions des grandes compagnies maritimes, qui peuvent changer de hub. Tanger-Med a donc développé une immense plateforme économique, étendue sur plus de 3 000 hectares de zones économiques et accueillant plus de 1 500 entreprises dans l’automobile, l’aéronautique, le textile, l’agroalimentaire et la logistique. Parmi les principaux pôles : Tanger Free Zone, Tanger Automotive City, Renault Tanger-Med / Melloussa, Tetouan Park, Tetouan Shore et la zone logistique Medhub. En 2024, ces zones comptaient déjà environ 1 400 entreprises et 130 000 emplois cumulés, avec 99 nouveaux projets sur l’année.

Avec 11,1 millions d’EVP en 2025, Tanger-Med a atteint une échelle comparable à celle des grands hubs internationaux. La question se pose donc de savoir jusqu’où la productivité des installations actuelles peut être accrue sans qu’une nouvelle extension majeure du port soit nécessaire. Une part importante des conteneurs ne correspond pas au commerce extérieur marocain : ils sont transférés d’un navire à un autre. C’est un atout, car cela donne à Tanger-Med une dimension mondiale ; mais c’est aussi une vulnérabilité, car des compagnies comme Maersk, CMA-CGM, MSC ou Hapag-Lloyd peuvent reconfigurer leurs réseaux.

La réponse de Tanger-Med consiste à développer des flux domestiques industriels captifs. Car la force du port ne repose pas seulement sur sa localisation, à proximité du détroit de Gibraltar. La clé de son succès, c’est l’intégration du maritime, du ferroviaire, de la route (avec l’arrivée du premier TGV africain, inauguré en novembre 2018 en présence du roi et d’Emmanuel Macron), de l’industrie, de la logistique et des zones franches dans un même dispositif.

Au cours de la prochaine décennie — au-delà de la Coupe du monde de football, et sans doute au-delà des soubresauts des relations entre l’Espagne et le Maroc et du début du chantier du tunnel de Gibraltar —, Tanger-Med pourra-t-il se hisser du statut de grand hub maritime à celui de véritable région industrielle et logistique mondiale ? Pourra-t-il devenir comparable, dans sa logique, à Rotterdam, Singapour ou Jebel Ali, mais à l’échelle eurafricaine, le trafic passant par Gibraltar s’établissant entre 100 000 et 110 000 navires par an ?

« La clé de son succès : l’intégration du maritime, du ferroviaire, de la route, de l’industrie, de la logistique et des zones franches dans un même dispositif. »

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