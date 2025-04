Ukraine. Le grand défi des soldats démobilisés

Que faire des vétérans de la guerre d’Ukraine ? Du côté russe comme du côté ukrainien, la démobilisation pose la question cruciale du retour à la vie civile de personnes qui sont traumatisées par la guerre.

Deux ans après avoir été condamné à une peine de prison pour un meurtre commis en 2020, Ivan Rossomakhin a été recruté par une société militaire privée (SMP) russe en échange de sa liberté. Il est rentré chez lui depuis l’Ukraine en 2023 et, quelques jours plus tard, a tué une femme de 85 ans dans une ville voisine. Une semaine après le début de sa nouvelle peine en août 2024, il a été redéployé et renvoyé au front.

Son crime est l’un des nombreux commis par des condamnés graciés pour servir dans l’armée et par des soldats russes de retour au pays. « Une étude des archives judiciaires russes menée par le média indépendant Verstka a révélé qu’au moins 190 affaires pénales ont été ouvertes contre des recrues de Wagner graciées en 2023 », a déclaré un article du New York Times en avril 2024.

Le problème de la réintégration

Beaucoup sont devenus toxicomanes et alcooliques, et se sont tournés vers le crime organisé, phénomène amplifié par l’effondrement de l’Union soviétique en 1991. En outre, les vétérans tchétchènes de la guerre d’Afghanistan ont utilisé leur expérience du combat pour résister farouchement à la Russie lors de la première guerre de Tchétchénie (1994-1996).

La guerre en Ukraine produit une génération de vétérans encore plus nombreuse et aguerrie. Les pertes russes ont dépassé les 15 000 pendant près de cinq mois de guerre, dépassant ainsi une décennie de pertes soviétiques en Afghanistan.

Un article du New York Times de janvier 2025 estime qu’environ 100 000 soldats ukrainiens ont été tués jusqu’en décembre 2024, tandis que 150 000 soldats russes ont perdu la vie jusqu’en novembre de la même année.

Pendant ce temps, des centaines de milliers de personnes ont été blessées et des millions ont été envoyées sur les lignes de front. La plupart des survivants souffriront d’une forme ou d’une autre de SSPT, encore aggravée par la glorification des images de combats brutaux et de torture sur les réseaux sociaux.

Les soldats ukrainiens « ont présenté des symptômes intenses de stress psychologique », selon un article du Washington Post en 2023. Parallèlement, en 2024, Deutsche Welle a rapporté que « selon le ministère russe de la Santé, 11 000 militaires russes ayant participé à la guerre contre l’Ukraine, ainsi que les membres de leur famille, ont demandé une aide psychologique au cours d’une période de six mois en 2023 ».

La réinsertion de ces hommes dans la société sera une bataille difficile pour les gouvernements russe et ukrainien, en raison de la méfiance persistante suscitée par les échecs passés. En décembre 2022, la présidente du Conseil de la Fédération de Russie, Valentina Matviyenko, s’est engagée à empêcher une répétition du syndrome afghan et à réintégrer les anciens combattants dans la vie civile.

Cependant, alors que la guerre se poursuit, ses conséquences se font déjà sentir. Moscou et Kiev gèrent les rotations de troupes en cours tout en se préparant au retour massif des soldats et en explorant les moyens de les utiliser à des fins politiques et militaires.

Crime et troubles

Pour les vétérans soviétiques d’Afghanistan, la rhétorique dédaigneuse à l’égard de la guerre et le soutien limité à leur retour ont suscité un profond ressentiment.

Avant d’accéder au pouvoir en 1985, le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev a qualifié la guerre d’erreur, et il a fallu jusqu’en 1994 pour que les vétérans russes de la guerre d’Afghanistan reçoivent le même statut que les vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Ce n’est qu’en 2010 que la Russie a désigné la fin du conflit comme jour férié.

Le Kremlin a adopté une approche différente avec les vétérans de la guerre en Ukraine, les vénérant comme la « nouvelle élite » de la nation dans une lutte à mort contre l’Occident. Outre les éloges des médias, les soldats ont été rapidement nommés à des postes importants au sein du gouvernement et des entreprises. Malgré des services sociaux sous tension, le gouvernement a fourni des prestations aux familles des militaires rentrés et décédés afin de prévenir les troubles.

La décision du Kremlin de recourir au travail pénitentiaire pour augmenter les effectifs militaires, une approche qu’il avait évitée pendant la guerre en Afghanistan, a déjà eu de graves conséquences. En 2023, plus de 100 000 prisonniers avaient été recrutés, dont beaucoup avaient rejoint Wagner, la société militaire privée la plus tristement célèbre de Russie.

Bien que Wagner ait été absorbée et réorganisée après sa rébellion armée contre l’armée russe plus tard dans l’année, ses soldats ex-détenus restent une source d’indignation publique, commettant certaines des plus graves infractions violentes à leur retour et contribuant à une augmentation générale de la criminalité.

« De nombreuses fusillades ont eu lieu à Moscou, et l’armée est de plus en plus liée au crime organisé », a déclaré un rapport de 2024 dans l’Eurasia Daily Monitor.

Alors que la question attire de plus en plus l’attention du public, les services de sécurité intérieure russes, y compris la Garde nationale (Rosgvardiya), sont déjà à bout de souffle, chargés de patrouiller dans les territoires ukrainiens occupés tout en renforçant les unités de première ligne.

Leur fardeau pourrait s’alourdir si les soldats tchétchènes de retour, que Moscou a largement déployés en Ukraine, choisissent de revenir à leurs ambitions indépendantistes. D’autres mouvements nationalistes et extrémistes, aidés par des soldats endurcis, risquent de refaire surface.

Le recours de la Russie aux réseaux criminels pour son soutien logistique et financier dans sa guerre n’a fait qu’encourager ces groupes. Une fusillade en 2024 à quelques pâtés de maisons du Kremlin, liée à la « violence des entreprises », a évoqué le chaos des années 1990.

« L’économie russe, mise à rude épreuve par les sanctions et la guerre en cours, crée une atmosphère dans laquelle les élites économiques sont de plus en plus disposées à recourir à des mesures drastiques pour survivre. Dans les années 1990, les oligarques, les gangs criminels et les fonctionnaires corrompus prospéraient dans un environnement où le système juridique était impuissant », a déclaré le Moscow Times.

Avec peu de perspectives d’emploi bien rémunéré, les soldats de retour au pays pourraient être tentés de rejoindre des groupes existants ou d’en créer de nouveaux, déstabilisant ainsi les réseaux criminels russes qui sont profondément intégrés à la structure du pouvoir de Poutine.

L’Ukraine est confrontée à des défis similaires. Bien que Kiev ait été plus lente et plus prudente dans le déploiement des bataillons de prisonniers, leur réintégration dans la société ne sera pas facile. Les autorités du pays s’efforcent d’empêcher les puissantes organisations criminelles nationales d’absorber les soldats de retour au pays tout en luttant contre la menace de la résistance armée dans les régions pro-russes.

Le gouvernement ukrainien a veillé à honorer ses soldats, mais a été témoin d’une recrudescence des attaques contre les bureaux de recrutement, dont quatre en cinq jours en février 2025. Bien que les efforts de recrutement de la Russie aient également rencontré une certaine résistance, la Russie a évité la conscription à grande échelle (malgré une certaine coercition).

En revanche, l’Ukraine a largement misé sur l’enrôlement obligatoire, ce qui a suscité un antagonisme croissant à l’égard des mesures de recrutement, des tensions qui continueront à s’accroître et pourraient s’étendre après la guerre.

Les sociétés militaires privées

La guerre donne déjà un coup de fouet massif à une industrie militaire privée mondiale en plein essor, qui devrait se développer après la fin du conflit.

Les recrues des sociétés militaires privées participent depuis longtemps à un marché multinational. Certains vétérans russes d’Afghanistan affirment avoir été engagés pour servir avec les forces américaines en Afghanistan après 2001.

Cependant, le nombre même de vétérans russes et ukrainiens ayant une expérience du combat pourrait révolutionner le secteur, à l’instar de l’effondrement de l’Union soviétique et du surplus de personnel militaire qui en a résulté.

Avant 2015, les SMP russes étaient limitées à l’Ukraine, au Sénégal et à la République démocratique du Congo, mais elles se sont depuis étendues à une trentaine de pays. Contrairement au conflit ukrainien, qui est de grande ampleur et axé sur la technologie, les SMP de plus petite taille peuvent opérer efficacement dans d’autres régions, et leur déploiement a déjà contribué au retrait de l’armée française d’Afrique ces dernières années.

Le secteur militaire privé ukrainien connaît une croissance similaire et pourrait, à l’avenir, trouver grâce auprès des pays européens qui ont soutenu Kiev pendant la guerre. Compte tenu des difficultés persistantes de l’Europe à répondre aux besoins de recrutement militaire, il est probable que les vétérans ukrainiens soient utilisés pour résoudre ce problème.

En Ukraine et en Russie, les hommes démobilisés ont souvent été employés par des oligarques à leurs propres fins, une tendance qui est apparue dans les années 1990. Cette question a refait surface en 2015 lorsque le milliardaire ukrainien Igor Kolomoisky a utilisé des PMC pour combattre les séparatistes soutenus par la Russie, ainsi que pour protéger ses propres intérêts financiers, ce qui a abouti à une confrontation armée dans une compagnie pétrolière d’État.

L’incident a montré comment le pouvoir militaire privatisé peut facilement échapper au contrôle du gouvernement, ce que la Russie a connu plus tard avec la rébellion de Wagner en 2023.

Réintégration

Après l’instabilité causée par les vétérans soviétiques d’Afghanistan tout au long des années 1990, les autorités russes ont commencé à prendre des mesures plus concrètes pour les intégrer, réhabiliter leur image et exploiter leur potentiel.

En 1999, l’Alliance russe des vétérans d’Afghanistan a contribué à la création de ce qui allait devenir le parti Russie unie, soutenu par Poutine (bien qu’il soit désormais indépendant). Les vétérans de la guerre d’Afghanistan et de la guerre de Tchétchénie ont également rejoint l’OMON, la force de police spéciale russe utilisée pour réprimer les manifestations, tandis que d’autres groupes de vétérans paramilitaires ont contribué à l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014, lorsque la force militaire était limitée.

Plus récemment, les organisations de vétérans afghans ont joué un rôle essentiel dans le soutien à la guerre du Kremlin en Ukraine en fournissant des volontaires (l’Ukraine mettant en commun ses vétérans afghans) et en mobilisant des soutiens.

L’évolution du mouvement, qui est passé de vétérans anti-guerre désabusés à l’un des plus fervents partisans de la guerre en Ukraine, montre l’efficacité de sa remise à neuf et la reconnaissance de leur valeur par le Kremlin.

Il n’est donc pas surprenant que le Kremlin ait activement empêché la formation d’organisations indépendantes de vétérans de la guerre actuelle en Ukraine. Cette action de centralisation des vétérans dans des initiatives formelles garantit qu’aucun groupe ne puisse défier l’autorité gouvernementale, et qu’ils puissent être organisés et utilisés lors de futurs conflits.

L’attitude des militaires de retour des deux côtés sera également influencée par l’issue de la guerre. Les conflits considérés comme futiles et de moins en moins approuvés par l’opinion publique, tels que les conflits américains en Irak et en Afghanistan ou la guerre soviétique en Afghanistan, laissent des séquelles psychologiques durables chez les vétérans, augmentant le risque de suicide et de troubles sociaux.

Au-delà du nombre impressionnant de victimes civiles et combattantes, ces guerres ont engendré du ressentiment chez les soldats de retour au pays, dont beaucoup ont eu le sentiment que leur service faisait partie de guerres d’agression ratées.

Il est donc essentiel que les dirigeants politiques, les médias et la société définissent la victoire. Les soldats qui croient avoir combattu dans une guerre juste et victorieuse sont plus susceptibles de se réinsérer avec un sentiment d’utilité, par rapport à un camp perdant qui se sent abandonné et aigri.

Les vaincus nourriront probablement une plus grande animosité envers leur gouvernement, auront des griefs concernant un soutien inadéquat et seront confrontés à un risque accru d’instabilité sociale, ce qui incitera les deux parties à revendiquer la victoire.

Il peut être dans l’intérêt de Moscou et de Kiev d’éviter de déclarer la fin de la guerre et de poursuivre la démobilisation, de peur d’être perçus comme ayant admis leur défaite et d’entraîner le retour de soldats agités et sans emploi. Les économies russe et ukrainienne étant désormais fortement orientées vers la guerre, une fin rapide provoquerait des chocs économiques.

Cependant, une guerre non concluante qui s’essouffle progressivement pourrait permettre aux vétérans de se réinsérer lentement dans la société, les gouvernements louant leur service pour générer de la bonne volonté. D’autres seront encouragés par Moscou et Kiev à chercher des débouchés dans d’autres conflits, exportant des hommes prêts au combat plutôt que de les ramener chez eux.

John P. Ruehl est un journaliste australo-américain vivant à Washington, D.C., et correspondant aux affaires mondiales pour l’Independent Media Institute. Il contribue à plusieurs publications sur les affaires étrangères et son livre, « Budget Superpower: How Russia Challenges the West With an Economy Smaller Than Texas », a été publié en décembre 2022.

Cet article a été produit par Economy for All, un projet de l’Independent Media Institute, et est republié avec autorisation.