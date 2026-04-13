Une visite politique à haute portée symbolique et stratégique

Officiellement invitée par Xi Jinping, la Présidente du Kuomintang Zheng Li Wen a effectué du 7 au 12 avril une visite en Chine continentale (Nankin, Shanghai, Pékin) — la première rencontre directe à haut niveau entre les dirigeants du KMT et du PCC depuis près de dix ans.

Cette initiative rouvre un canal de communication alternatif entre les deux rives du détroit de Taïwan, dans un contexte de tensions accrues liées aux positions pro-indépendance du président Lai Ching-te et à l’intensification des exercices militaires chinois.

Au-delà du bilatéral, la visite constitue un signal stratégique adressé à Washington — à quelques semaines de la visite de Donald Trump en Chine prévue les 14 et 15 mai — suggérant qu’une voie pacifique demeure possible dans le détroit.

La visite de la Présidente du KMT, Zheng Li Wen (Cheng Li-wun) en Chine continentale constitue un événement politique majeur, riche en implications historiques, stratégiques et diplomatiques. Elle s’inscrit dans un contexte de tensions accrues, mais aussi d’opportunités de dialogue.

Officiellement invitée par Xi Jinping, Président de la République populaire de Chine et secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC), la Présidente du Kuomintang (KMT), Zheng Li Wen, a effectué une visite importante en Chine continentale du 7 au 12 avril. Cet itinéraire comprend des étapes majeures à Nankin, Shanghai et Pékin, chacune revêtant une dimension historique, politique et diplomatique particulière.

À Nankin, ancienne capitale de la République de Chine, Zheng Li Wen a participé à une cérémonie de commémoration en l’honneur de Sun Yat-sen, figure fondatrice du Kuomintang et premier président de la République de Chine en 1912. Cette étape est hautement symbolique : elle rappelle les racines communes historiques et idéologiques des deux rives du détroit de Taïwan. La visite s’est poursuivie à Shanghai, centre économique majeur, avant de culminer à Pékin avec une rencontre entre les deux dirigeants.

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Une rencontre rare dans un contexte de tensions accrues

L’un des éléments les plus marquants de cette visite réside dans le fait que cela fait près de dix ans que les présidents des deux partis — le PCC et le KMT — ne se sont pas rencontrés officiellement

Cette absence de dialogue direct à haut niveau a contribué à l’érosion de la confiance entre les deux parties, dans un contexte déjà marqué par des tensions politiques croissantes.

Le Kuomintang, historiquement favorable à une forme de dialogue avec Pékin, se distingue du Parti démocrate progressiste (DPP) actuellement au pouvoir à Taïwan. La reprise de contacts directs entre le KMT et le PCC peut donc être interprétée comme une tentative de relancer un canal alternatif de communication, en marge des relations officielles gelées entre les gouvernements.

Cette rencontre intervient à un moment critique où la région est confrontée à des risques accrus de confrontation militaire, notamment dans le détroit de Taïwan.

Des relations historiques complexes entre le KMT et le PCC

Les relations entre le Kuomintang et le Parti communiste chinois sont profondément ancrées dans l’histoire moderne de la Chine. Ces deux partis ont d’abord coopéré au début du XXe siècle pour renverser la dynastie Qing lors de la révolution de 1911, marquant la fin de l’empire et la naissance de la République de Chine.

Par la suite, ils ont de nouveau collaboré durant la guerre sino-japonaise (1937-1945), faisant front commun contre l’invasion japonaise

Cette période de coopération, bien que fragile, a laissé une mémoire historique partagée. Cependant, cette alliance a rapidement laissé place à une guerre civile sanglante entre les deux camps, qui s’est soldée en 1949 par la victoire du PCC et la proclamation de la République populaire de Chine. Le Kuomintang s’est alors replié sur l’île de Taïwan, où il a maintenu la République de Chine.

Depuis lors, les relations entre les deux entités ont oscillé entre confrontation, méfiance et, à certaines périodes, rapprochement pragmatique.

Une situation actuelle marquée par des tensions politiques

La visite de Zheng Li Wen intervient dans un contexte politique particulièrement tendu. Le président actuel de Taïwan, Lai Ching-te (Lai), est favorable à l’indépendance de Taïwan. Ses positions politiques sont considérées comme provocatrices par la Chine continentale, qui voit toute tentative d’indépendance formelle comme une ligne rouge.

Cette orientation politique alimente les tensions dans la région et augmente les risques de confrontation militaire. Les exercices militaires chinois autour de Taïwan se sont intensifiés ces dernières années, tandis que les États-Unis continuent de soutenir l’île sur le plan stratégique. Dans ce climat, toute initiative visant à apaiser les tensions revêt une importance particulière.

Les objectifs de la rencontre

Plusieurs objectifs peuvent être identifiés dans le cadre de cette rencontre entre Zheng Li Wen et Xi Jinping.

Le premier est de reconfirmer le positionnement politique du « consensus d’une seule Chine » visant toujours une réunification pacifique

Le dialogue entre le KMT et le PCC pourrait permettre de rétablir un minimum de confiance et de favoriser une désescalade des tensions. Au-delà des considérations politiques, cette rencontre vise également à promouvoir la paix entre les populations des deux rives. En mettant en avant les liens culturels et historiques, les deux parties cherchent à renforcer l’idée d’une communauté de destin.

La rencontre peut également être interprétée comme une tentative de contrer la politique du président Lai. En renforçant les liens avec Pékin, le KMT cherche à proposer une alternative politique fondée sur le dialogue plutôt que sur la confrontation. Les échanges commerciaux, touristiques et culturels constituent un autre axe important, la Chine continentale restant un partenaire économique majeur pour Taïwan. Enfin, cette visite pourrait aider Zheng Li Wen à consolider sa position au sein du Kuomintang, en démontrant sa capacité à dialoguer avec Pékin.

Une dimension internationale : un message à Washington

En favorisant le dialogue et la coopération, Pékin et le KMT cherchent à montrer qu’une voie pacifique est possible. Ce message pourrait être destiné à influencer la posture américaine dans la région, en encourageant une approche moins conflictuelle.

En renouant le contact entre le KMT et le PCC, cette initiative pourrait contribuer à réduire les risques de conflit et à promouvoir une coexistence pacifique entre les deux rives du détroit de Taïwan. Toutefois, son succès dépendra de nombreux facteurs, notamment de l’évolution de la situation politique à Taïwan et des dynamiques géopolitiques internationales.

Au-delà des enjeux bilatéraux, cette visite comporte également une dimension internationale. Elle peut être interprétée comme un signal adressé aux États-Unis, et notamment à Donald Trump, qui prévoit une visite en Chine les 14 et 15 mai.