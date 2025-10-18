Conflits, revue de géopolitique
Vidéo – Syrie : état des lieux. Fabrice Balanche

18 octobre 2025

Moyen-Orient

Vidéo – Syrie : état des lieux. Fabrice Balanche

Fabrice Balanche dresse un état des lieux de la Syrie actuelle. Difficultés économiques, problèmes sociaux et politiques. Une analyse issue de ses récents voyages.

De retour de Syrie où il a passé plusieurs semaines à étudier les évolutions sociales et politiques, Fabrice Balanche dresse un premier portrait du pays. Difficultés économiques et sociales, séparation des communautés, insécurité, les défis sont nombreux pour le pays. Un regard clair et lucide par l’un des meilleurs spécialistes de la Syrie.

Fabrice Balanche est docteur en géographie et professeur à l’Université de Lyon. Il parcourt la Syrie depuis de nombreuses années. Émission animée par Tigrane Yégavian

Fabrice Balanche

Fabrice Balanche

Docteur en géographie politique, HDR, spécialiste de la Syrie et du Liban.

