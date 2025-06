« Vladimir Poutine ne négociera que sous la contrainte ». Entretien avec Peter Doran

La guerre d’Ukraine a suscité une vague d’inquiétude dans les pays baltes quant aux risques représentés par le voisin russe. En Ukraine, les perspectives de paix s’éloignent, Vladimir Poutine ne souhaitant pas la fin des combats. Entretien avec Peter Doran.

Vous avez récemment effectué un voyage d’études en Estonie. Quelles sont vos principales conclusions ?

J’étais avec un groupe d’Américains, sept personnes au total. Nous sommes allés à Narva, où 95,7 % de la population est russophone. Là-bas, nous avons eu des discussions très intéressantes avec des Estoniens de souche et des citoyens estoniens russophones ; cela m’a ouvert les yeux. Nous avons également assisté à plusieurs réunions d’information organisées par différents services du gouvernement estonien, qui portaient principalement sur les alliances des États-Unis et sur ce que nous appelons l’escalade dans la zone grise russe en mer Baltique, en particulier la « flotte fantôme » russe.

En ce qui concerne les Estoniens russophones de Narva, quelle est votre impression sur leur sentiment face à la situation actuelle ? Dans quelle mesure sont-ils loyaux envers l’État estonien, par opposition au soutien à l’impérialisme russe et à la « grandeur de la mère patrie » ?

Voir les deux côtés de la médaille m’a ouvert les yeux. Je n’ai pas eu l’impression que les russophones de Narva aient des loyautés partagées, même si l’un des principaux messages que nous avons entendus est qu’il existe de nombreux mythes sur Narva et sur ce que veulent ses habitants. Ils ont essayé de minimiser les tensions et avaient une attitude du type « nous voulons juste qu’on nous laisse tranquilles ».

D’après nos conversations sur le terrain, nous avons clairement perçu leur désir de simplement vivre leur vie et d’être laissés tranquilles. C’était leur message principal et notre sentiment général. Dans le même temps, les Estoniens soulignent que, pour un groupe qui souhaite être laissé tranquille, ils reçoivent beaucoup de subventions économiques du gouvernement estonien. Donc, comme dirait Bill Clinton, « c’est l’économie, idiot ».

Dans ce contexte, Narva m’a rappelé, dans un certain sens, une version balte des Appalaches : un endroit qui a souffert d’un déclin économique à long terme et d’un exode rural, et cela se voit vraiment. Un chiffre qui m’a frappé est que Narva ne compte plus aujourd’hui qu’environ 50 000 habitants, contre environ 80 000 il y a quelques décennies. Le nombre de personnes qui partent est élevé, et le nombre de celles qui reviennent et ont des enfants est très faible, de sorte que la ville souffre vraiment de cet exode.

Un changement politique important est en cours en Estonie concernant l’identité nationale et l’utilisation de la langue estonienne dans les écoles. Comment cela influence-t-il la situation ?

Oui. Une nouvelle loi sur la langue estonienne va être mise en place progressivement au cours des prochaines années – elle est d’ailleurs déjà en vigueur – et, en substance, l’enseignement en russe va disparaître. L’estonien deviendra la langue principale dans les écoles, mais le changement se fera progressivement. Par exemple, l’année dernière, pour la première fois, tous les cours de première année ont été dispensés uniquement en estonien, et ce changement va s’étendre aux autres niveaux année après année.

Ainsi, un enfant qui entre en première année aujourd’hui recevra un enseignement uniquement en estonien pendant toute sa scolarité. À Narva, la plus grande école enseigne actuellement en russe, mais avec le temps, elle aussi devra se convertir ou fermer, et les enseignants devront apprendre l’estonien ou trouver un autre emploi.

Dans ce contexte, nous avons visité une nouvelle école exclusivement estonienne à Narva pendant notre voyage. Il s’agit d’un gymnase, c’est-à-dire un établissement d’enseignement secondaire, et le bâtiment est magnifique. Les Estoniens affichent clairement leur intention : « Nous allons créer un établissement de premier ordre pour l’enseignement de l’estonien. » La fréquentation est facultative, mais les parents qui souhaitent la meilleure éducation pour leurs enfants choisissent cette école. Beaucoup d’entre eux parlent russe à la maison, mais reconnaissent que l’enseignement en estonien offre de meilleures opportunités.

Du point de vue de Moscou, refuser aux russophones l’éducation dans leur langue maternelle peut ressembler à une assimilation forcée, l’un des prétextes invoqués pour envahir l’Ukraine. Qu’en pensez-vous ?

Je suis sûr que Moscou n’est pas satisfait de la situation actuelle. Mais comme nous le voyons en Ukraine, la doctrine Medvedev, selon laquelle la Russie peut intervenir n’importe où pour « protéger les russophones », est un mensonge éhonté. Les Russes tuent des Ukrainiens russophones.

La politique linguistique joue donc certainement un rôle en Estonie, mais les Estoniens tiennent bon face aux Russes. Ils sont vraiment le genre d’alliés dont les États-Unis ont besoin à la frontière de l’OTAN avec la Russie.

La dernière fois que nous nous sommes entretenus, à la mi-février, vous pensiez qu’un traité de paix entre l’Ukraine et la Russie serait signé dans les deux mois. Trois mois et demi plus tard, l’administration Trump semble dans l’impasse et la Russie semble préparer une grande offensive estivale. Que pensez-vous des perspectives de paix aujourd’hui ?

J’étais plus optimiste au début de l’administration Trump, mais il est désormais évident que Vladimir Poutine n’a aucune intention de mettre fin à la guerre de sitôt. Il se battra tant qu’il aura les moyens militaires, financiers et économiques de le faire.

La stratégie russe qui se dessine est déroutante : Poutine laisse entendre qu’il souhaite normaliser les relations avec les États-Unis tout en poursuivant la guerre. Cela sera inacceptable pour le Sénat et le Congrès américain. Vous voyez, Trump ne négocie pas dans le vide, et il est important de le souligner clairement.

S’il veut lever les sanctions, il doit expliquer au Congrès pourquoi cela est dans l’intérêt national des États-Unis ; le Congrès dispose alors de 30 jours pour opposer son veto à cette décision. Et comme nous l’avons vu, le projet de loi du sénateur Lindsey Graham, qui compte désormais 80 cosignataires, prévoit des sanctions plus sévères à l’encontre de la Russie. À mon avis, il n’y aura pas de paix tant que Poutine ne sera pas contraint de négocier sérieusement, et cela ne se produira que lorsqu’il n’aura plus les moyens de financer sa guerre.

C’est également mon opinion, et je pense que Trump s’est montré naïf dans ses relations avec Poutine. Il ne réagit pas aux incitations positives, seulement à la force…

Permettez-moi d’ajouter un point à ce sujet. En ce qui concerne les sanctions, cela me rappelle une citation célèbre souvent attribuée à Winston Churchill : « Les Américains font toujours ce qu’il faut, mais seulement après avoir essayé tout le reste ». Je crois sincèrement que Trump finira par faire ce qu’il faut.

Nous attendons donc maintenant que Trump sorte le pistolet de Tchekhov et impose des sanctions dévastatrices à la Russie : si vous introduisez un pistolet au premier chapitre, il doit être utilisé au deuxième ou au troisième chapitre. Si la Russie ne prend pas les menaces au sérieux, vous devez les mettre à exécution, sinon vous perdrez toute crédibilité, et c’est la situation dans laquelle se trouve Trump actuellement.

Qu’en est-il de l’aide militaire américaine à l’Ukraine ? A-t-elle définitivement pris fin ? L’Europe devra-t-elle supporter seule ce fardeau ? L’Europe pourrait-elle acheter des armes aux États-Unis et les envoyer en Ukraine ?

C’est désormais le scénario le plus probable. Tout le monde s’attend à ce que, d’ici le milieu de l’été ou le début de l’automne, l’Ukraine ait épuisé sa dernière tranche d’aide militaire américaine et que l’Europe doive prendre le relais. Il est question d’une nouvelle allocation supplémentaire, mais le soutien politique en faveur de cette mesure est plus faible qu’auparavant. Cela pourrait être difficile à faire passer dans le débat actuel aux États-Unis.

Un récent sondage montre que 46 % des Américains souhaitent accorder une aide supplémentaire à l’Ukraine, 23 % estiment que l’aide actuelle est suffisante et les 30 % restants pensent qu’elle est excessive et souhaitent la réduire. Une tranche supplémentaire est-elle donc vraiment si difficile à obtenir sur le plan politique ?

Je ne serais pas surpris que le Congrès trouve suffisamment de voix pour approuver une nouvelle aide supplémentaire à l’Ukraine, mais tout dépendra de la capacité du président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, et de la Chambre à se mettre d’accord. Pour l’instant, je ne perçois pas le sentiment d’urgence nécessaire pour que cette aide soit adoptée. Nous devrons donc attendre et voir ce qu’il en est.