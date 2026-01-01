2025 : articles les plus lus

Meilleurs voeux pour 2026. Et en attendant de débuter cette nouvelle année, retour sur les articles les plus lus en 2025

L’ensemble de la rédaction de Conflits souhaite une excellente année 2026 à tous nos lecteurs. Merci pour votre fidélité et votre soutien. Cette année encore, vous avez été très nombreux à nous suivre. Comme chaque année, nous dressons la liste des dix articles les plus lus en 2025.

L’Ukraine figure en bonne place, tout comme les évolutions, coups d’Etat et renversements en Afrique. Les articles d’infographies et de cartes ont eux aussi été très appréciés.

Bénin : le coup d’État qui dit tout haut ce que la région murmure

Giorgia Meloni : premier bilan après deux ans à la tête de l’Italie

Carte – Ukraine : évolution de la ligne de front

La Chine arme le Burkina Faso

De l’Espagne à l’Ukraine : anatomie d’un aveuglement stratégique

Marseille : une ville qui se fragmente par la multiplication des quartiers fermés

Les sous-marins de classe Virginia : pilier de la suprématie sous-marine américaine

Attaque dans la Pendjari : comment le Bénin résistera à la poussée djihadiste

La Russie, une « armée apprenante » plus puissante qu’au début de la guerre

L’oued al-Makhazin (4 août 1578). Échec aux rois

