Avec Comac, la Chine sera-t-elle le champion de l’aviation ?

Avec un plan ambitieux, la Chine voudrait rattraper, dans les décennies à venir, son retard relatif à l’industrie aéronautique civil, cherchant à rivaliser, au travers de sa série de modèles « C9x9 », avec les géants occidentaux Airbus et Boeing.

Nous nous habituons de plus en plus au style chinois en matière de gestion de projet : une planification méticuleuse à long terme, une exécution rigoureuse étape par étape, et une livraison des résultats respectant majoritairement les délais fixés. Ces caractéristiques se sont manifestées dans divers projets ambitieux, tels que la station spatiale chinoise, le programme d’exploration lunaire, l’initiative « Made in China 2025 », sans oublier les réussites emblématiques du TGV, à la fois au sens propre et figuré.

Nous observons désormais le même schéma dans le secteur de l’aéronautique civile, dont le C919, l’avion commercial développé par la Chine, est devenu un symbole fort. Les experts prévoient que la Chine s’imposera progressivement comme un acteur majeur du marché mondial des services aéronautiques, rivalisant avec les grandes entreprises occidentales sur les marchés domestiques et internationaux.

Les modèles « C9x9 » à la queue leu leu[1]

Il ne s’agit pas d’un simple avion isolé : nous pouvons nous attendre à voir émerger une véritable gamme de modèles « C9x9 », symbole de l’ambition croissante de la Chine dans l’aéronautique civile.

C909 et C919 : un début réussi et un jalon important

Rebaptisé C909, l’ARJ21 constitue un succès impressionnant pour le constructeur COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China). Lancé en 2002, ce programme a permis à l’avion d’effectuer son premier vol en 2008. Chengdu Airlines a été la première compagnie à exploiter cet avion en 2015, marquant une étape historique en tant que premier appareil chinois conçu pour un usage civil. Depuis 2022, TransNusa Airlines, basée en Indonésie, a intégré ce modèle dans sa flotte. Au total, 148 ARJ21 ont été livrés, desservant 156 villes et transportant à ce jour plus de 17 millions de passagers.

En parallèle, le C919, autre réussite phare de COMAC, poursuit son développement fulgurant. En octobre 2024, 11 exemplaires ont été livrés, principalement à des compagnies chinoises majeures telles que China Eastern Airlines, China Southern Airlines et Air China. Depuis son premier vol commercial le 28 mai 2023, le C919 a ouvert 8 lignes aériennes desservant 6 villes, tout en accumulant plus de 13 000 heures de vol en toute sécurité. COMAC a déjà enregistré plus de 300 commandes[2], avec notamment Air China qui a officialisé son intention d’acheter 100 appareils[3].

Le C919 vise également les marchés internationaux, avec une demande de certification en cours auprès de l’Union européenne. Cette étape cruciale permettra à l’avion de se positionner sur les marchés européens et américains. En juillet 2024, une délégation de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA) a effectué une inspection sur site à Shanghai et a fourni des retours « positifs », soulignant le potentiel de l’avion sur la scène internationale.

C929 : un nouvel acteur pour les liaisons internationales

Parallèlement à ses projets en cours, COMAC développe activement le C929, un avion capable d’accueillir jusqu’à 290 passagers. Avec un poids maximal au décollage de 247 500 kilogrammes et une portée de 12 000 kilomètres, cet appareil est conçu pour répondre aux besoins des liaisons internationales. Le C929 ambitionne de rivaliser avec des modèles de référence comme le Boeing 777X et l’Airbus A350-1000.

Les premières livraisons du C929 pourraient débuter dès 2027, bien que l’incertitude plane sur la collaboration initiale avec la Russie, perturbée par le conflit en Ukraine et les sanctions occidentales. Malgré ces défis, l’expérience acquise dans cette coopération représente un atout précieux pour le développement d’un projet encore plus ambitieux : le C939.

C939 : Une nouvelle étape vers l’autonomie technologique

Après le programme du C919, la Chine a officiellement lancé le développement du C939, un avion gros porteur. Conçu pour transporter 400 passagers sur une distance de 13 000 kilomètres, le C939 s’appuierait sur les avancées réalisées avec le C919 afin de réduire la dépendance aux fournisseurs étrangers et d’atteindre une véritable autonomie technologique.

Ce projet s’inscrit dans une stratégie ambitieuse visant à rompre le duopole exercé par Boeing et Airbus sur le marché des gros porteurs. Pour y parvenir, COMAC investit dans des technologies clés, telles que les moteurs à turbofan, les matériaux composites de dernière génération et les systèmes avioniques avancés.

Mais l’enjeu du C939 dépasse la simple dimension commerciale : il reflète une montée en puissance stratégique. Ce projet témoigne de la volonté de la Chine de s’affirmer comme un acteur incontournable des routes aériennes mondiales, tout en renforçant sa souveraineté industrielle. Si le projet réussit, le C939 marquera une étape historique, plaçant l’industrie aéronautique chinoise comme un sérieux concurrent face aux géants occidentaux.

C949 : L’avenir de l’aéronautique supersonique

Bien que le design précis du C949 reste confidentiel, son objectif est déjà ambitieux : révolutionner l’aéronautique en se concentrant sur les vols supersoniques et des concepts innovants. Le C949 se positionnerait comme un pionnier des technologies aéronautiques futures.

Au-delà d’un simple projet d’avion, le C949 incarne une vision audacieuse du transport aérospatial. Il met en lumière la capacité de prévoyance et l’avant-gardisme de COMAC dans un domaine en constante évolution. Ce modèle représente un tournant stratégique, en plaçant la Chine à la pointe des technologies disruptives et en affirmant sa capacité à définir les standards de l’aviation de demain.

Le partage de la chaîne industrielle de l’aviation civile

Avec l’expansion continue des avions chinois, de plus en plus d’entreprises nationales et internationales participent à la chaîne industrielle.

Actuellement, un système industriel de l’aviation civile centré sur COMAC s’est formé, englobant l’ensemble du territoire chinois tout en s’ouvrant à l’échelle mondiale. Concernant le C919, ce projet implique 16 coentreprises, 16 fournisseurs de matériaux et 54 fournisseurs potentiels de composants standards.

Le C919 ne repose pas seulement sur des fournisseurs fiables pour sa structure, mais aussi sur des fournisseurs de systèmes embarqués de classe mondiale. Environ 30 000 personnes, issues de plus de 1 000 entreprises et institutions réparties dans 24 provinces chinoises, ont participé aux efforts de recherche et développement. De plus, 500 fournisseurs issus de 23 pays et régions collaborent également au projet. Actuellement, les fournisseurs pour le futur avion gros porteur chinois C929 sont en cours de sélection.

Le développement des grands avions chinois suit une approche progressive : « Conception chinoise, intégration des systèmes, appels d’offres mondiaux et augmentation graduelle du contenu local ». Par exemple, la structure de l’avion, y compris le nez, le fuselage et les ailes, est principalement fabriquée par des fournisseurs locaux.

En général, les grandes structures de l’avion représentent environ 40 % du coût total d’un appareil, tandis que les moteurs et les systèmes avioniques constituent les deux systèmes les plus essentiels, représentant également 40 % de la valeur de l’avion.

Pour le C919, ces deux systèmes clés sont actuellement fournis par GE Aerospace : le moteur LEAP-1C, produit par CFM International, une coentreprise entre GE Aerospace (États-Unis) et Safran Aircraft Engines (France)[4], alimente l’appareil, tandis que le système avionique est fourni par une coentreprise entre GE et AVIC, appelée AVIC GE Aviation Systems.

La Chine progresse également dans le développement de moteurs nationaux. Le moteur CJ1000A[5], développé par Aero Engine Corporation of China (AECC), a déjà été testé en vol sur une plateforme d’essai universelle basée sur un avion de transport Y-20 modifié.

À terme, le C919 devrait être équipé du moteur CJ1000A, marquant une avancée décisive vers l’autonomie technologique de la Chine dans l’industrie aéronautique. Cette étape stratégique permettra non seulement de réduire la dépendance aux fournisseurs étrangers, mais aussi de renforcer la compétitivité de la Chine sur le marché mondial de l’aviation civile.

Une multiple impulsion : marché, technologie et développement durable

Le marché mondial est estimé à 39 490 dont 31 620 monocouloirs adressés par Airbus 320, Boeing 737 et C919. Le marché intérieur chinois représente une opportunité immense pour le C919, compte tenu de la croissance rapide du trafic aérien dans le pays. La Chine deviendra le plus grand marché de l’aviation mondiale dans les prochaines décennies. COMAC espère en prendre 10% avec C919 dès cette année et 20 % en 2035[6]. Les nouveaux modèles C9x9 devront répondre non seulement aux besoins du marché intérieur chinois, mais aussi viser les marchés internationaux, alors que la Chine est en passe de devenir le plus grand marché de l’aviation mondiale entre 2030 et 2040.

Ces dernières années, avec l’essor rapide de l’intelligence artificielle (IA) et des technologies associées, l’industrie aéronautique chinoise a intégré de nombreuses innovations pour transformer ses processus et gagner en compétitivité. L’IA est désormais un outil clé pour la conception d’avions, la simulation de vols et l’analyse des tendances du marché, permettant de réduire considérablement les cycles de développement des nouveaux modèles. En parallèle, des outils basés sur l’IA, tels que les logiciels de création visuelle ou rédactionnelle, améliorent continuellement l’efficacité des designs créatifs et des communications marketing. COMAC s’appuie également sur les technologies numériques pour renforcer la précision de fabrication, réduire les coûts et accélérer la transformation numérique de l’ensemble de la chaîne industrielle aéronautique.

Le choix du chiffre « 9 » dans la nomenclature des avions de COMAC n’est pas anodin : il symbolise la durabilité en chinois, se prononçant « Jiu » (« 久 » évoquant longévité et pérennité). Dans un contexte de normes environnementales mondiales de plus en plus strictes, le développement d’une aviation durable est une priorité incontournable. Les C9x9 devront intégrer des technologies respectueuses de l’environnement, notamment des systèmes de propulsion plus économes en carburant et des solutions réduisant les émissions sonores, afin de répondre aux exigences des marchés internationaux. Ces avancées contribueront non seulement à abaisser les coûts d’exploitation, mais elles refléteront également l’engagement de la Chine envers une responsabilité environnementale mondiale, en phase avec les tendances internationales de l’aviation durable.

Conclusion

Le développement des modèles C9x9 va bien au-delà d’un défi purement technologique ou commercial. Ce projet incarne une démonstration de la montée en puissance industrielle et de l’ambition nationale. Il marque une transition cruciale pour l’industrie aéronautique chinoise, passant du statut de suiveur à celui de leader pour hisser parmi le trio de tête.

[1] Ralph Jennings, Here are China’s 4 commercial jets, from the ARJ21 and C919 to the jumbo C929 and C939, 30 Jul 2024.

[2] Kandy Wong, Chinese aircraft firm Comac hopes to double production of C919 passenger planes this year, 19 Jan 2025

[3] Olivier Chicheportiche, Avions: avec 100 nouveaux C919 commandés par Air China, Comac poursuit son essor en Chine, BFM Business, 30/04/2024

[4] Le LEAP, pour Leading Edge Aviation Propulsion, est une génération de turboréacteurs conçue par le consortium CFM International détenu à 50/50 par Safran Aircraft Engines (anciennement SNECMA) et GE (General Electric) (Cf. WIKIPEDIA : CFM International LEAP).

[5] L’AVIC CJ-1000A, pour « Chang Jiang-1000A » (en chinois : « 长江-1000A »), est un turbofan chinois à fort taux de dilution, toujours en cours de développement (Cf. WIKIPEDIA : ACAE CJ-1000A).

[6] Thierry Vigoureux, Comment le Comac 919, avion de ligne chinois, compte rivaliser avec Airbus et Boeing, Le Point, 19/06/2023

À lire aussi :

Chine : les gagnants de la substitution des importations

Des aviateurs européens mercenaires pour la Chine