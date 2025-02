Chine : mise en place de l’initiative pour une civilisation mondiale

Le 15 mars 2023, Xi Jinping a proposé pour la première fois l’Initiative de civilisation mondiale (ICM) lors de la réunion de haut niveau du PCC en dialogue avec les partis politiques mondiaux. Cette initiative pour une civilisation mondiale vise à bâtir un autre ordre du monde.

Par Wang Yiwei. Vice-président de l’Académie de la pensée de Xi Jinping sur le socialisme aux caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère, chercheur à la plateforme de recherche sur les partis politiques contemporains à la RUC et professeur à l’École d’études internationales à la RUC.

Un concept essentiel à connaitre pour comprendre la pensée de la Chine sur le monde.

Le 15 mars 2023, Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), a proposé pour la première fois l’Initiative de civilisation mondiale (ICM) lors de la réunion de haut niveau du PCC en dialogue avec les partis politiques mondiaux.

Lancée après l’initiative mondiale pour le développement et l’initiative mondiale pour la sécurité, l’initiative mondiale pour la civilisation est un autre bien public international que la Chine a offert au monde. Alignée sur les besoins communs de la communauté internationale en matière de renforcement du dialogue et des échanges entre les civilisations et de promotion de la prospérité et du développement culturels, l’ICG renforcera l’influence internationale de la Chine, projetant l’image d’un grand pays responsable.

Les quatre propositions de l’ICG

L’ICG comprend quatre propositions.

(1) La Chine prône le respect de la diversité des civilisations. Les pays doivent défendre les principes d’égalité, d’apprentissage mutuel, de dialogue et d’inclusion entre les civilisations, et permettre aux échanges culturels de transcender l’éloignement, à l’apprentissage mutuel de transcender les affrontements, et à la coexistence de transcender les sentiments de supériorité.

(2) La Chine défend les valeurs communes de l’humanité. La paix, le développement, l’équité, la justice, la démocratie et la liberté sont les aspirations communes de tous les peuples. Les pays doivent garder l’esprit ouvert en appréciant les perceptions des valeurs par les différentes civilisations, et s’abstenir d’imposer leurs propres valeurs ou modèles aux autres et d’attiser la confrontation idéologique.

(3) La Chine souligne l’importance de l’héritage et de l’innovation des civilisations. Les pays doivent exploiter pleinement la pertinence de leur histoire et de leur culture à l’époque actuelle, et favoriser la transformation créative et le développement novateur de leurs cultures traditionnelles raffinées.

(4) La Chine préconise des échanges et une coopération internationale solides entre les peuples. Les pays doivent explorer la construction d’un réseau mondial pour le dialogue et la coopération entre les civilisations, enrichir le contenu des échanges et élargir les voies de coopération pour promouvoir la compréhension mutuelle et l’amitié entre les peuples de tous les pays et faire avancer conjointement le progrès des civilisations humaines.

La Chine a pris des mesures énergiques pour mettre en œuvre l’ICG et faciliter la recherche sur l’ICG. Le 7 juin, lors de sa 78e session, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté à l’unanimité une résolution proposée par la Chine pour instituer la Journée internationale du dialogue entre les civilisations, désignant le 10 juin comme Journée internationale du dialogue entre les civilisations. La Chine a également accueilli la Conférence sur le dialogue des civilisations asiatiques et a créé le Centre des civilisations anciennes chinoises et grecques ainsi que l’École chinoise d’études classiques à Athènes.

Pourquoi le PCC a-t-il proposé l’AGC ?

Pourquoi le PCC a-t-il pu proposer l’ICG lors du dialogue entre le PCC et d’autres partis politiques mondiaux ? La raison principale est que le PCC a accompli trois choses.

Premièrement, le PCC a acquis une légitimité aux niveaux politique, juridique et moral. Sur le plan politique, le PCC a fondé la République populaire de Chine en 1949, faisant de la Chine un pays reconstitué par un parti politique. Sur le plan juridique, la Chine a retrouvé son siège légitime à l’Organisation des Nations unies (ONU) en 1971. Cela signifie que les pays capitalistes reconnaissent la Chine nouvelle au niveau mondial. En juin 2024, l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a annoncé l’inscription de l’Axe central de Pékin : un ensemble de bâtiments illustrant l’ordre idéal de la capitale chinoise, sur la liste du patrimoine mondial. Ce patrimoine englobe la place Tian’anmen et le monument aux héros du peuple, entre autres, créés par le PCC. Cela indique également que l’UNESCO a reconnu la forme de civilisation développée par le PCC. En ce qui concerne les traditions morales, le PCC a adapté le marxisme au contexte chinois en s’appuyant sur la culture traditionnelle chinoise.

Deuxièmement, la pensée de Xi Jinping sur le socialisme aux caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère a fourni des orientations idéologiques avancées au PCC. La Pensée est le marxisme de la Chine contemporaine et du 21e siècle. Elle incarne le meilleur de la culture et de l’éthique chinoises à notre époque. Lénine a utilisé des relations de production avancées pour compenser le manque de productivité, franchissant la Fourche Caudine du capitalisme pour établir l’Union soviétique, mais l’Union soviétique a finalement échoué. Le PCC a largement dépassé la tentative de mise en œuvre du socialisme à l’époque de Lénine, en mettant en avant le concept de nouvelles forces productives de qualité et en soulignant l’importance d’intégrer les principes fondamentaux du marxisme à la culture traditionnelle de la Chine, également connue sous le nom de « deuxième intégration ». Alors que Lénine a réussi à établir un pays socialiste unique, la Chine s’efforce de faire progresser la modernisation commune au niveau mondial par le biais de la modernisation chinoise. C’est pourquoi la Chine a mis l’accent sur le maintien de la grande bannière du socialisme scientifique. La Pensée doit être considérée sous l’angle du développement du socialisme au cours des 500 dernières années. Au cours de cette période, le socialisme est passé d’un concept utopique à la science, de la théorie à la réalité, d’un pays à plusieurs pays, et de l’exploration initiale à l’approfondissement du développement. Au niveau mondial, la réalisation la plus importante du socialisme est le concept d’une communauté mondiale à l’avenir partagé.

Troisièmement, le succès de la Chine a permis au PCC d’avoir son mot à dire sur la scène internationale. Le secret de la réussite de la Chine nouvelle fondée par le PCC est le suivant : le parti politique a reconstitué l’État qui, à son tour, a reconstitué le marché. Le marché a ensuite reconstitué la société, ce qui a conduit à la reconstitution de la civilisation. Tout d’abord, le gouvernement chinois est le gouvernement populaire fondé par le PCC, qui a lutté pour s’emparer du pouvoir d’État. La légitimité du gouvernement chinois est donc reconnue par l’ensemble du peuple chinois et de la nation chinoise. Les partis dirigés par des personnalités telles que l’ancien président sud-africain Nelson Mandela et le Premier ministre indien Narendra Modi sont des partis politiques reconstitués par l’État, et la responsabilité du gouvernement formé par ces partis reconstitués par l’État est limitée.

L’Occident a contribué à la création de nombreux pays en Afrique, suivie de l’émergence de nombreux partis politiques. Avant que ces pays ne parviennent à accroître leur « gâteau » économique et à résoudre les problèmes fondamentaux, ils commencent déjà à diviser le « gâteau ». Par conséquent, la gouvernance dans ces pays est largement infructueuse.

La Chine, au contraire, est un pays créé par un parti politique, et son crédit d’État, qui est pratiquement illimité, repose sur la légitimité du PCC. Cela permet à la Chine d’émettre des bons du Trésor spéciaux à très long terme d’une valeur de 60 000 milliards de yuans (environ 8 220 milliards de dollars américains). Bien entendu, il est essentiel d’adhérer aux principes du développement économique et de répondre aux besoins objectifs de la réalité.

L’État a ainsi reconstitué le marché. Par exemple, les trains à grande vitesse chinois constituent un marché entièrement créé par l’État, puisque le lancement des trains à grande vitesse stimule la croissance du marché du tourisme, de l’immobilier et d’autres secteurs. Certes, le marché joue un rôle décisif, mais la condition préalable est que le marché existe réellement. Le rôle du gouvernement n’est pas simplement de minimiser son implication, mais plutôt d’établir les conditions préalables pour que le marché fonctionne efficacement et de maintenir les conditions nécessaires au fonctionnement du marché, c’est-à-dire un gouvernement efficace et un marché efficient.

Le marché a reconstitué la société. En développant une économie de marché socialiste, la Chine est passée d’une société traditionnelle fondée sur la parenté à une société fondée sur le droit.

Enfin, la société a reconstitué la civilisation. La civilisation chinoise d’aujourd’hui est une nouvelle forme de civilisation humaine établie par le PCC. Le PCC a réalisé la grande unification du pays, de la nation et de l’État en Chine. Un documentaire produit par un Américain en 1944 mentionnait que « la Chine était un pays mais pas encore une nation ». La Chine au sens moderne a été créée par Sun Yat-sen en 1911, sous le nom de République de Chine. Les États-Unis (U.S.) prétendent souvent, sur le ton de la leçon, que la Chine n’a qu’une histoire de 100 ans en tant que pays moderne et qu’elle devrait suivre la logique des États-Unis et de l’Occident, bien que la Chine ait une civilisation ancienne qui remonte à 5 000 ans. Cependant, la Chine a intégré le pays (grande unification), la nation (nation chinoise) et l’État (système politique du peuple) dans la signification du terme « pays » dans le cadre de la modernisation chinoise.

Le PCC n’a pas seulement reconstitué la Chine, mais aussi la nation chinoise, en construisant la civilisation moderne de la nation chinoise. La nation chinoise a été reconnue dans le monde entier pour sa contribution à la civilisation ancienne. Aujourd’hui, elle contribue également à la civilisation moderne, en cherchant à restaurer sa diversité. Dans un sens, il s’agit d’une refonte de la nation chinoise. En fin de compte, la Chine intègre le pays, la nation et l’État dans un tout, c’est-à-dire le peuple. Le pays est son peuple ; le peuple est le pays. Cette théorie, fondée sur le concept du Yin et du Yang et des cinq éléments, diffère de la théorie occidentale de l’évolution historique linéaire, selon laquelle Dieu a créé les cieux et, avec eux, les droits de l’homme ; tout le pouvoir vient de Dieu. En Chine, le gouvernement s’engage à servir le peuple et tout le pouvoir du gouvernement vient du peuple. Il n’est donc pas surprenant que certains Occidentaux aient du mal à saisir le concept d’un pouvoir émanant du peuple et utilisé pour servir ses intérêts.

En proposant l’AGC, le PCC répond à une question que le monde se pose à son sujet : Pourquoi le PCC est-il si compétent et pourquoi le socialisme aux caractéristiques chinoises excelle-t-il ? Tout se résume au fait que le marxisme fonctionne, et que le marxisme adapté au contexte chinois et aux besoins de l’époque fonctionne. Le PCC n’est pas seulement capable de créer une civilisation industrielle. Le PCC est en train de devenir un maître dans l’élaboration d’une civilisation numérique. L’Occident avait l’habitude de croire que la Chine n’en était pas capable et qu’elle ne faisait que copier la civilisation industrielle occidentale. Du point de vue de la civilisation, la raison du succès du PCC est qu’il a dépassé les pratiques de l’apprentissage chinois en tant que substance et de l’apprentissage occidental en tant qu’application au cours des 180 dernières années depuis l’époque moderne. Plus important encore, le PCC a proposé une approche plus intégrée – en coordonnant bien les théories et les applications et en tirant le meilleur parti de toutes les directions.

Comment l’AGC reflète-t-il la « deuxième intégration » ?

Trois signes clés suggèrent que le PCC s’est fortement intégré à l’excellente culture chinoise qui remonte à plus de 5 000 ans.

Tout d’abord, le PCC s’est penché sur la relation entre l’un et le multiple : l’un et le multiple indivisible. Le drapeau national chinois comporte cinq étoiles jaunes à cinq branches qui ne sont pas parallèles les unes aux autres. L’une des étoiles est plus grande que les autres, les quatre plus petites encerclant la grande étoile à sa droite en forme d’arc. Ce dessin symbolise une unité où le plus grand nombre est indivisiblement aligné sur l’unique. Comparez-le avec les drapeaux nationaux des pays occidentaux, par exemple celui de la France. Le drapeau national de la France est tricolore et comporte trois bandes verticales colorées en bleu, blanc et rouge. En bref, l’Occident adopte une structure parallèle tandis que la Chine poursuit une grande unification. Le PCC suit la tradition de la grande unification et a ainsi résolu le problème de la désunion. Le système de coopération multipartite et de consultation politique dirigé par le PCC est un autre bon exemple de la relation unipersonnelle.

Les Occidentaux ont souvent du mal à comprendre la relation « un et plusieurs » dans le système des partis politiques chinois. Outre le PCC, il existe huit autres partis politiques dans le système chinois. Les huit partis reconnaissent explicitement le rôle dirigeant du PCC comme un principe fondamental de la Constitution du Parti. Toutefois, dans la logique de la politique occidentale, il est difficile de comprendre comment un parti est prêt à reconnaître le leadership d’un autre. Cela va totalement à l’encontre de leur conception de ce qu’est un « parti politique ».

De plus, il existe une divergence dans la compréhension du terme « 民主党派 » en Chine. Traduire « 民主党派 » par « parti démocratique » peut facilement conduire à des malentendus, car ce terme a une connotation spécifique dans le contexte occidental qui ne reflète pas la réalité en Chine. De même, le « 党 » du PCC est traduit par « parti », mais cela ne permet pas d’exprimer avec précision ses connotations et ses rôles uniques. Pour établir un cadre intellectuel autonome pour le système des partis politiques chinois, il est essentiel de garantir une expression linguistique précise. Il est impératif d’élaborer un dictionnaire complet qui fournisse des traductions précises et des définitions normalisées pour la terminologie politique unique de la Chine. Si l’on n’y parvient pas et que l’on persiste à utiliser les concepts occidentaux des partis politiques pour interpréter le système chinois, il en résultera sans aucun doute des représentations et des interprétations erronées.

Deuxièmement, le PCC s’est penché sur la relation entre soi et le plus grand nombre. Confucius, l’un des grands philosophes et éducateurs de la Chine ancienne, a dit que « gouverner, c’est redresser. Si vous donnez une direction droite, qui osera marcher de travers ? Si un parti politique n’est pas lui-même droit, il lui est impossible d’amener les autres à l’être. Le PCC insiste sur l’autorévolution, ce que les Occidentaux ont beaucoup de mal à comprendre. Pour les Occidentaux, le pouvoir est intrinsèquement mauvais et la nature humaine est intrinsèquement mauvaise. Ils pensent que des forces extérieures « maléfiques » sont nécessaires pour contrôler leur propre « mal ». À l’inverse, la philosophie chinoise postule que la nature humaine n’est ni intrinsèquement bonne ni intrinsèquement mauvaise. Dans la quête personnelle à quatre niveaux, il y a quatre étapes : cultiver le moi moral, gérer la famille et gouverner l’État, et apporter la paix et l’ordre au monde, ce qui permet d’atteindre un état d’équilibre de l’intérieur. La logique sous-jacente de l’ensemble du système discursif diffère considérablement entre la Chine et l’Occident.

Troisièmement, la relation entre le passé et le présent. Le PCC a une mission pour le passé, le présent et l’avenir de la Chine. Plus précisément, le PCC doit résoudre le grand rajeunissement de la nation chinoise et les problèmes futurs en s’appuyant sur la civilisation chinoise, dont l’histoire remonte à plus de 5 000 ans.

En résumé, le PCC est un parti politique d’un nouveau type de civilisation qui incarne un nouveau type de civilisation politique. Le PCC s’engage à créer une nouvelle forme de civilisation humaine. Il ne peut être compris à travers le concept des partis politiques occidentaux, pas plus qu’il ne peut être interprété du point de vue de la pratique de la formation de cliques pour des gains personnels dans la Chine ancienne.

La nécessité de l’AGC

L’AGC répond aux attentes de la communauté internationale.

Premièrement, comprendre les raisons du succès du PCC. Le monde entier ne se contente plus d’observer ce que fait la Chine, mais cherche à comprendre les raisons de ses actions. Pourquoi la Chine a-t-elle réussi ? Pourquoi le parti communiste soviétique s’est-il effondré alors que le PCC a survécu ? Des questions similaires sont fréquemment posées. Le PCC a appris du parti communiste soviétique, mais depuis que Mao Zedong a prononcé un discours intitulé « Les dix grandes relations » en 1956, la Chine a commencé à s’écarter du modèle soviétique de modernisation. Après de grands débats et de grandes guerres, la Chine est devenue indépendante pour l’essentiel. Par conséquent, le PCC est passé d’un parti politique subordonné à l’origine à l’Internationale communiste soviétique à un parti ayant des caractéristiques chinoises, et il est désormais un parti politique qui intègre l’âme du marxisme et la racine de la culture traditionnelle raffinée de la Chine

Deuxièmement, tirer parti de l’expérience du PCC en matière de gouvernance. Les déficits de gouvernance proviennent d’un manque de responsabilité des partis politiques, qui à son tour découle du fait que les partis deviennent de simples instruments pour gagner les élections. Adhérant au principe de servir le peuple, le PCC a mis en avant le concept de démocratie populaire dans son ensemble. Dans le système électoral occidental, la démocratie n’est observée que le jour de l’élection. En ce sens, nous pouvons comparer le PCC à une société à responsabilité illimitée, car il est capable de suivre un plan unique du début à la fin, et les autres partis à des sociétés à responsabilité limitée, dont la responsabilité dure de quelques mois à plusieurs années. Le chaos de la gouvernance mondiale découle de l’échec de la gouvernance des États, au cœur de laquelle se trouve la gouvernance des partis. Il y a souvent un décalage entre le cycle de la gouvernance des partis, le cycle du développement économique et les attentes de la communauté internationale. Ce décalage conduit à ce que l’on appelle les « externalités négatives de la gouvernance ». En économie, les externalités négatives désignent la situation dans laquelle les actions d’un agent économique ont un effet préjudiciable sur d’autres agents sans être internalisées par l’acteur. Une situation similaire peut se produire au niveau de la gouvernance des partis. Lorsque la gouvernance des partis d’un pays échoue, il y a souvent une tendance à rejeter la responsabilité sur d’autres pays ou d’autres partis. Ce phénomène exacerbe l’instabilité au sein de la communauté internationale et conduit aux dilemmes de la gouvernance mondiale. Si l’on prend l’exemple des États-Unis, le chaos des élections présidentielles est un cas classique d' »externalités négatives de la gouvernance ». Cette agitation n’affecte pas seulement la capacité de gouvernance des États-Unis eux-mêmes, mais oblige également la communauté internationale à supporter les coûts de ses conséquences politiques instables. La responsabilité et la mission d’un parti politique sont liées. Un parti orienté vers une mission doit rester fidèle à ses aspirations initiales et à sa mission fondatrice. Alors que la Chine ne cesse de renforcer l’éducation dans ce domaine, l’Occident tire également des leçons de l’expérience du PCC en matière de gouvernance.

Les réalisations de la Chine sont enviées non seulement par les autres pays en développement, mais aussi par les pays développés. En fait, de nombreux pays développés adoptent des stratégies et des politiques similaires à celles de la Chine pour tenter de rivaliser avec elle. Par exemple, les États-Unis ont introduit des politiques industrielles, notamment des subventions, et ont créé la Commission nationale de sécurité sur l’intelligence artificielle, en s’inspirant du modèle de gouvernance du PCC. En Inde, le gouvernement Modi a même intégré certains aspects du rôle du CPC dans sa propre gouvernance, en les mêlant à l’hindouisme. Les pays africains sont également désireux de s’inspirer de l’exemple de la Chine. Le monde observe attentivement les pratiques et les expériences du PCC.

Perspectives

En 2025, la Chine publiera un document de réflexion sur l’ICG, qui constituera une étape vers l’institutionnalisation de l’effort. L’institutionnalisation est cruciale pour la durabilité de la coopération, surtout si l’on considère la nature abstraite de l’initiative. Comment institutionnaliser l’initiative ? La Chine peut suivre un principe fondamental énoncé par le sociologue chinois Fei Xiaotong au début des années 1990 : Chacun chérit sa propre culture, et si nous respectons et chérissons la culture des autres, le monde sera harmonieux.

Tout d’abord, la première proposition de l’ICG vise à restaurer la diversité des civilisations. Auparavant, on pensait que les civilisations du monde ne présentaient une diversité que dans les temps anciens, tandis que la civilisation moderne était une civilisation universelle sans diversité. Par exemple, un manuel disponible à l’entrée du musée historique national allemand indique que si les cultures peuvent être diverses, il n’existe qu’une seule forme de civilisation, qui est la civilisation universelle. L’Occident estime que la civilisation est l’essence de la culture, et comme la civilisation chinoise est considérée comme morte, la civilisation moderne doit suivre l’Occident. Dans le passé, le dialogue entre les civilisations consistait simplement à apprendre de l’Occident. Toutefois, le discours d’aujourd’hui sur l’échange et l’apprentissage mutuel entre les civilisations vise à façonner notre propre civilisation, plutôt que d’être façonné par elle. Votre civilisation ne doit pas être définie par les autres.

Deuxièmement, le fondement de l’établissement d’un partenariat entre les partis politiques est l’établissement de relations d’égalité entre eux, l’égalité souveraine et l’égalité des capacités étant les formes d’égalité les plus fondamentales. Discuter de la liberté et de l’égalité dans le domaine de l’intelligence artificielle dans un pays dépourvu d’électricité, c’est essentiellement les tromper. Pour remédier à cette situation, la Chine s’efforce d’aider à renforcer la capacité de gouvernance autonome des autres pays et la capacité d’action de leurs partis politiques. L’école de leadership Mwalimu Julius Nyerere, soutenue par l’école centrale du Parti communiste chinois, en est un bon exemple.

Troisièmement, les partis politiques se tolèrent et se respectent mutuellement. Avant tout, les partis politiques nationaux doivent apprendre à coexister harmonieusement. S’ils n’y parviennent pas et s’engagent au contraire dans des luttes intestines et des conflits partisans, il est encore moins probable qu’ils puissent coexister harmonieusement sur la scène mondiale.

À l’échelle mondiale, le dialogue entre les partis politiques est désormais axé sur la construction d’une communauté mondiale à l’avenir commun. Pour y parvenir, la structure organisationnelle devrait évoluer pour établir un modèle de gouvernance décentralisé et basé sur les régions. Cela impliquerait d’avoir un siège à Xiong’an, avec des antennes dans l’Union africaine, la Ligue arabe, l’ANASE et l’Amérique latine. Certains s’interrogent : cette organisation va-t-elle supplanter les Nations unies ? La réponse est non. La relation entre les deux organisations serait analogue à celle qui existe entre la Chambre des représentants et le Sénat des États-Unis, où la première s’occupe de fonctions telles que le budget fiscal, tandis que le second conserve l’autorité ultime.

Enfin, les diverses cultures interagissent entre elles pour former un monde harmonieux. Qu’il s’agisse du système d’alliance en Occident ou des factions à la recherche de gains personnels en Chine, tous deux sont des exemples d’individus recherchant la conformité plutôt que l’harmonie. Une ville chinoise s’appelle Datong, ou harmonie en anglais. Je pense que le dialogue entre les partis politiques devrait avoir lieu dans cette ville. Comment parvenir à une harmonie mondiale ? Un parti politique devrait placer le peuple au centre et faire preuve d’un engagement profond envers les intérêts plus larges de l’humanité, comme l’a souligné à maintes reprises le secrétaire général Xi Jinping. Si tous les partis politiques adoptaient ce principe, le monde deviendrait sans aucun doute meilleur. L’université Renmin de Chine (RUC) a créé la School of Global Leadership en 2024, la première du genre en Chine. Avec la Mwalimu Julius Nyerere Leadership School en Afrique, ces écoles deviennent des institutions internationales qui soutiennent la construction d’une communauté mondiale à l’avenir partagé.

La promotion de la modernisation mondiale par la modernisation chinoise et la construction d’une communauté mondiale à l’avenir commun représentent une toute nouvelle approche que la Chine soutient pour créer un monde meilleur pour tous. À cette fin, il est essentiel de prendre des mesures énergiques pour mettre en œuvre l’AGC pour la grande unité des peuples du monde et la grande unité des partis politiques du monde.