Le 18 novembre dernier, Rabat a franchi un seuil critique dans l’affirmation de sa posture régionale en officialisant une feuille de route dédiée à l’émergence d’une base industrielle et technologique de défense (BITD).

Rompant avec la simple logique d’acquisition sur étagère, le Royaume chérifien entend internaliser la production d’équipements de pointe et se transformer en pôle d’exportation stratégique, à la croisée de l’Europe et de l’Afrique. Décryptage d’une manœuvre géoéconomique de grande ampleur.

Par Eric Topona

La séquence politique qui s’est déroulée au Palais royal de Rabat, sous la présidence du roi Mohammed VI accompagné du prince héritier Moulay el-Hassan, acte un changement de doctrine capacitaire pour le Maroc. Jusqu’ici reconnu pour la finesse de sa diplomatie et le succès de sa politique d’attractivité civile, le Royaume déploie désormais son « Offre Maroc » sur le terrain régalien par excellence : l’industrie de l’armement.

Le Royaume déploie désormais son « Offre Maroc » sur le terrain régalien par excellence : l’industrie de l’armement.

Il ne s’agit pas d’une tocade conjoncturelle dictée par la réorganisation mondiale des chaînes d’approvisionnement militaires, mais bien de la maturation d’un processus long. L’État marocain entend récolter aujourd’hui, dans le domaine militaire, les fruits de vingt années de structuration intensive de ses écosystèmes civils, en particulier dans l’automobile et l’aéronautique.

Le choix tactique de la « deeptech » et de l’asymétrie

L’analyse de cette nouvelle doctrine révèle un choix lucide de la part de l’état-major et des planificateurs marocains. Conscient des barrières financières et technologiques massives qui verrouillent la production d’armements lourds (comme la construction navale de premier rang ou les blindés lourds de nouvelle génération), le Maroc contourne l’obstacle. La priorité est donnée aux segments capacitaires de rupture, ceux-là mêmes qui redéfinissent la physionomie des conflits contemporains.

Le prisme adopté est celui de la technologie duale. Les efforts se concentrent sur la conception et la production de drones tactiques, de munitions rôdeuses, de systèmes de commandement (C4ISR), d’intelligence artificielle embarquée et de cyberdéfense. Ce saut qualitatif est rendu possible par l’existence d’un substrat industriel civil extrêmement dense. Les sous-traitants aéronautiques de la zone de Nouaceur, qui produisent déjà des pièces critiques pour les géants mondiaux de l’aviation, ainsi que les ingénieurs de la filière électronique marocaine, constituent le socle technique indispensable à la fabrication de ces futurs systèmes d’armes autonomes et de guerre électronique.

Une géographie militaire repensée et l’arme des « offsets »

L’empreinte territoriale de cette future BITD a été pensée pour maximiser les synergies entre le monde académique, les industriels privés et les Forces armées royales (FAR). Deux nouvelles zones d’accélération dédiées à la défense viennent structurer cette géographie.

La première, située à Benguérir, bénéficiera de la proximité immédiate de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P). Ce pôle a vocation à devenir un laboratoire géant d’incubation pour la recherche militaire appliquée et l’innovation technologique. La seconde zone, implantée à Benslimane, s’appuiera sur ses infrastructures existantes pour développer le maintien en condition opérationnelle (MCO), une activité vitale et hautement rémunératrice, notamment testée sur les flottes de transport militaire, comme les C-130. Ce maillage complète les initiatives récentes, dont l’implantation emblématique de Tata Advanced Systems à Berrechid, destinée à fournir l’armée marocaine en véhicules de combat d’infanterie (WhAP 8×8) tout en visant l’export.

Pour encadrer juridiquement et financièrement cette mutation, le Palais a mis en place un dispositif institutionnel blindé : une agence de développement dédiée, couplée à une holding publique. Leur mission sera double. Il s’agira d’une part de capter les transferts de technologie via une politique agressive d’« offsets » (obligations de compensations industrielles imposées aux fournisseurs d’armes étrangers), et d’autre part de faciliter les joint-ventures (co-entreprises). Sur le plan financier, l’effort est immédiat : le Fonds Hassan II pour le développement économique et social a été instruit de débloquer 4 milliards de dirhams (environ 380 millions d’euros) pour amorcer l’ingénierie financière du projet.

2035 : l’horizon de l’autonomie stratégique et de la projection africaine

La feuille de route marocaine fixe un horizon de temps précis, 2035, et des indicateurs de performance révélateurs de son ambition géopolitique. Le Royaume souhaite non seulement assurer 40 % de ses propres besoins capacitaires, réduisant ainsi sa vulnérabilité face aux éventuels embargos ou retards de livraisons étrangères, mais il ambitionne de créer 50 000 emplois dans cette filière d’excellence.

Plus évocateur encore, 65 % de la production de cette BITD naissante devra être orientée vers l’exportation. Dans une conjoncture où les industries de défense européennes peinent à soutenir l’effort de réarmement du Vieux Continent, le Maroc offre aux maîtres d’œuvre occidentaux une base de friendshoring ultra-compétitive à 15 kilomètres de l’Europe. Simultanément, cette offre « Made in Morocco » trouvera un débouché naturel sur le continent africain, où les États, confrontés à la prolifération des menaces asymétriques, sont en quête de solutions de défense agiles, interopérables et souveraines.

À 15 kilomètres de l’Europe, le Maroc offre aux maîtres d’œuvre occidentaux une base de friendshoring ultra-compétitive.

Avec cette initiative, le Maroc de Mohammed VI démontre que la souveraineté au XXIe siècle ne se décrète plus uniquement par la diplomatie, mais se forge dans les usines de haute technologie.