Le procès d’Émilie König se tiendra du 26 au 30 novembre à Paris. Cette figure française de l’État islamique en Syrie est jugée pour association de malfaiteurs terroriste criminelle.

Cette mère de deux enfants, issue d’une famille bretonne sans lien avec l’islam, a subi de nombreuses violences et une profonde marginalisation avant de basculer, progressivement, dans le djihadisme. La sociologue Agnès De Féo, qui l’a rencontrée à de nombreuses reprises avant son départ en Syrie, nous aide à mieux comprendre son parcours.

Par Agnès De Féo, sociologue, chercheuse associée à l’Iremam, Aix-Marseille Université (AMU)

L’ouverture prochaine du procès d’Émilie König devant la cour d’assises spéciale de Paris, programmé du 26 au 30 novembre 2026, marque le dénouement judiciaire d’un des parcours les plus médiatisés de la mouvance jihadiste française. Rapatriée en France le 5 juillet 2022 après plus de quatre ans de détention dans le camp kurde de Roj en Syrie, l’accusée doit répondre du chef d’association de malfaiteurs terroriste criminelle. Le Parquet national antiterroriste (Pnat) la présente comme une figure centrale de la propagande et du recrutement pour le compte de l’organisation État islamique (EI), la soupçonnant d’avoir incité un nombre important de Françaises à rejoindre la zone irako-syrienne.

Si la qualification juridique des faits et de la peine relève de la compétence des magistrats, la trajectoire individuelle d’Émilie König offre un terrain d’étude aux sciences sociales.

Comment comprendre le basculement d’une jeune femme issue de la petite bourgeoisie pavillonnaire de Lorient vers l’extrémisme armé ?

Comment comprendre le basculement d’une jeune femme issue de la petite bourgeoisie pavillonnaire de Lorient vers l’extrémisme armé ?

Pour saisir cette trajectoire, il faut dépasser la seule piste criminelle et s’intéresser aux dynamiques microsociologiques. Les travaux sur la radicalisation montrent que l’engagement jihadiste s’inscrit le plus souvent dans un processus évolutif où des vulnérabilités croisent une offre idéologique.

En 2012, je l’ai rencontrée à sept reprises, notamment à son domicile de Boulogne-Billancourt pour des entretiens dont l’un a été filmé ainsi que lors de déplacements à Paris et à Saint-Denis, auprès d’une militante du groupuscule islamiste radical Forsane Alizza. Ce matériau de terrain apporte des clés de lecture pour comprendre les dynamiques qui ont précédé son départ pour la Syrie.

Crise et isolement social

L’erreur serait d’envisager la radicalisation comme un phénomène soudain. Les entretiens qualitatifs révèlent que l’adhésion à une doctrine extrémiste s’opère presque toujours de manière évolutive sur un parcours déjà fragilisé.

Dans le cas d’Émilie König, sa biographie montre un passé marqué par des abus sexuels subis à l’adolescence, suivis à l’âge adulte de violences conjugales sévères, qui ont généré chez elle un état de détresse psychologique. La sociologie permet d’analyser ces épreuves comme une rupture des repères d’appartenance. Comme l’ont montré les recherches sur les trajectoires de jeunes radicalisés, la fragilisation des liens familiaux et sociaux crée un terrain de vulnérabilité où l’individu cherche à reconstruire une nouvelle famille affinitaire.

Mère célibataire de deux jeunes garçons nés de pères différents, elle a fui Lorient (Morbihan) pour l’Île-de-France en mai 2011 afin d’échapper à son ex-mari violent à sa sortie de prison. À Boulogne-Billancourt, elle survit dans la précarité :

« J’ai arrêté de travailler en décembre, depuis la maladie de mon fils. J’étais courtière en assurances dans un « call center ». Je n’ai plus que 712 euros pour vivre. »

En 2012, son isolement s’accentue encore : Émilie König est alors la cible de revenge porn sur les réseaux sociaux. Un homme résidant en Belgique, qui se présente comme un compagnon de Ben Laden et lui promet le mariage – qu’elle recherche ardemment – noue avec elle une relation virtuelle. Après l’avoir convaincue de s’exposer devant sa caméra, ce qu’elle accepte par peur de le perdre, il diffuse en ligne des images d’elle nue.

Les travaux sur le cyberharcèlement et les violences numériques dans les relations soulignent combien cette exposition publique génère une humiliation et une perte d’estime de soi. C’est dans ce contexte de précarisation que s’amorce sa quête d’une nouvelle identité religieuse, capable de masquer une réalité vécue comme insoutenable.

Le parvis du tribunal et le simulacre de la radicalité

Notre première rencontre a lieu devant le palais de justice de Paris, le 23 avril 2012. Émilie König tente alors d’assister à une audience correctionnelle concernant Mohamed Achamlane, le leader du groupuscule radical islamiste Forsane Alizza.

Afin de pouvoir entrer au tribunal, elle a troqué son niqab (voile dissimulant l’intégralité du visage ouvert sur les yeux) contre un hijab (voile simple) et un masque chirurgical. Elle assume le recours au masque chirurgical comme un « petit compromis sachant que je me repens après », la rattachant à la ligne militante de Forsane Alizza qui lutte alors contre cette interdiction. Son comportement révèle un état d’excitation et une recherche de visibilité médiatique : devant la caméra, son discours militant est déjà prêt. Elle affiche une radicalité démonstrative – se faisant appeler Samra, soutenant à voix haute Mohamed Achamlane et revendiquant le voile intégral :

« Si, aujourd’hui, je suis au tribunal de Paris, c’est pour soutenir mes frères de Forsane, contre l’injustice faite par le gouvernement et par M. Guéant. Je trouve ça normal que, frères et sœurs « fillah », nous soutenions nos frères injustement punis par cette discrimination islamophobe. »

Comme me le confirmera plus tard une militante du groupe, Émilie König a tenté d’adhérer officiellement à Forsane Alizza, dont elle espère obtenir la protection, mais qui n’accepte plus de nouveaux membres après l’arrestation de son leader. Chez elle, lors de ma première visite, elle a recouvert son téléviseur du drapeau noir d’Al-Qaida – un décorum militant qu’elle retire lors de mes venues suivantes, où elle apparaît en tenue décontractée, soucieuse de son intérieur. Elle déploie un simulacre identitaire, utilisant le vêtement rigoriste comme un masque lui renvoyant à elle-même et au monde une image de combattante, dissimulant la victime isolée qu’elle est en privé.

Ce rapprochement avec les « frères » lui offre une sécurité physique face à son ex-conjoint :

« Mon mari ne s’approche plus de moi, car je ne suis plus toute seule. Des frères peuvent venir me défendre, donc il se méfie. »

Elle révèle lors de nos échanges à Boulogne avoir été élevée au sein d’une fratrie recomposée de quatre enfants nés de trois pères différents et abandonnée à 2 ans par son père (un ancien gendarme). Meurtrie par les viols du compagnon de sa mère et les violences conjugales de son premier mari, elle déclare :

« Cet homme-là m’a beaucoup détruite, je me suis reconstruite grâce aux sœurs et à l’islam. »

Le port du niqab comme retournement du stigmate

Chez Émilie König, le niqab semble viser une réparation morale :

« Le niqab, je le porte parce que j’en ressens le besoin, pour plaire et me rapprocher d’Allah. Et « inshallah » gagner « firdaous », le [plus haut niveau du paradis]. »

Il s’agit d’une manière de « remettre les compteurs à zéro » et de se conformer à une norme religieuse stricte pour rompre avec un passé marqué par un travail de barmaid en boîte de nuit, l’alcool, la drogue, et de multiples partenaires, associés à une forte culpabilité – d’autant qu’elle s’est convertie à l’islam à 17 ans :

« Je me suis convertie il y a dix ans, ça fait deux ans que je porte le [niqab], « hamdullah ». Je n’étais pas mariée quand je l’ai porté, j’étais divorcée. »

Le port tardif du niqab vient parachever sa quête de pureté :

« J’étais dans la « dunya » avant, mais je n’ai jamais eu de vice. (…) Je me suis tellement investie dans la religion. J’ai rencontré un amour inconditionnel, je veux être au mieux pour (…) faire plaisir [à Dieu]. »

Cette conversion à la post-adolescence s’inscrit dans une quête spirituelle et d’appartenance : ayant grandi entourée d’amis musulmans, elle confie :

« Depuis l’enfance, je côtoie des musulmans. (…) L’islam m’a appelée. »

Elle adopte le voile intégral à la suite du vote de la loi d’interdiction de dissimulation du visage dans l’espace public en 2010. L’usage qu’en fait Émilie König s’inscrit dans la contestation de la loi. C’est ce que le sociologue Erving Goffman nomme le retournement du stigmate : un individu marginalisé s’approprie l’attribut de sa mise à l’écart pour le revendiquer comme une identité fière, voire provocatrice. En se glissant dans la tenue la plus controversée de l’espace public français, cette jeune femme issue de la classe moyenne – qui n’avait jamais subi de discrimination raciale ou religieuse durant son enfance – revêt volontairement les attributs du discriminé. Elle opère un renversement : elle ne subit plus l’exclusion, elle la provoque.

Elle opère un renversement : elle ne subit plus l’exclusion, elle la provoque.

Comme l’ont montré les enquêtes que j’ai menées dans le cadre de ma thèse de doctorat, pour toute une frange de jeunes femmes en quête de contestation, le niqab a cessé d’être un habit confessionnel pour devenir le symbole de la rébellion contre l’autorité étatique. Son interdiction lui a conféré une forte attractivité.

Dès qu’elle revêt le niqab, les interactions quotidiennes d’Émilie König se muent en conflit avec son environnement. Dans l’espace public, elle essuie régulièrement des altercations hostiles ainsi que des contrôles de police qu’elle vit comme des humiliations :

« Ce contrôle devant la mairie, sincèrement, m’a traumatisée. En entrant dans la mairie, je me suis écroulée par terre en pleurs. Je me suis franchement sentie sale. »

À ces tensions s’ajoute le refus de la direction de l’école de ses enfants de la laisser attendre avec son niqab devant l’établissement. Son insertion professionnelle est brisée : ancienne barmaid devenue courtière en assurances, elle est désormais sans emploi et dépendante des aides sociales. Puis, en juillet 2012, intervient le gel administratif de ses avoirs décidé par les autorités en raison de son lien avec la mouvance radicale.

Ces rejets et ces sanctions ont accentué son sentiment d’exclusion :

« Je suis une femme avec des valeurs, respectueuse. Alors pourquoi est-ce qu’on ne me respecte pas ? (…) Je ne supporte plus le regard des gens, la discrimination des gens. C’est horrible. (…) Je n’en peux plus. Ça devient insupportable maintenant et je songe à faire la « hijra » avec mes enfants, « bi idnillah » [avec la permission d’Allah], une fois que la santé de mon fils sera un peu plus stable. »

Émilie König s’enferme progressivement dans une posture de rupture, au point d’honorer la mémoire de Mohamed Merah (« Ils salissent sa mémoire ! ») ou de confier son rêve d’arracher le fusil d’un militaire de l’opération Vigipirate. Elle investit alors les réseaux jihadistes en ligne et prépare son départ pour la Syrie, sous couvert de rejoindre le Yémen pour y étudier « la médecine prophétique ». Pour ce faire, elle se sépare de ses deux fils, confiés à sa mère. Elle leur adresse en juin 2013 une vidéo d’elle armée d’un fusil à pompe avec pour message :

« Je vous aime mes fils, je ne vous abandonne pas. On se retrouvera « fi jannah » [au paradis] « in cha Allah ». »

Du détachement social au basculement dans la criminalité

Le parcours d’Émilie König montre que le passage de la dissidence vestimentaire à l’engagement criminel n’a rien d’un engrenage mécanique – la quasi-totalité des femmes portant le niqab n’ont jamais basculé dans la violence. Chez elle, cette transition a nécessité plusieurs étapes : son isolement croissant, le gel de ses comptes, le revenge porn qu’elle a subi et sa fascination pour une zone de guerre. Ce basculement peut s’analyser comme une quête de réhabilitation de soi par la violence, légitimée par un discours religieux.

En rejoignant la zone irako-syrienne, elle n’est plus la femme meurtrie par les violences conjugales et marginalisée par les contrôles policiers en France : elle devient un sujet actif au sein d’une organisation totalitaire, l’État islamique, qui lui offre un rôle de recruteuse et de propagandiste.

L’État islamique sait exploiter ces profils occidentaux en rupture.

Émilie König / Youtube , Fourni par l’auteur

Une fois sur place, sous le nom de guerre d’Ummu Tawwab (« la mère du repentir »), Émilie König s’approprie les outils numériques pour diffuser la doctrine de l’organisation, au point d’être inscrite dès 2014 sur la liste des sanctions de l’ONU contre l’État islamique.

Devenue une figure médiatique du jihad francophone, elle met en scène sa nouvelle vie – apparaissant armée, tout en adressant des messages vidéo d’amour à ses enfants, restés chez sa mère, en juin 2013. Ses appels répétés à commettre des actions violentes contre les institutions françaises et l’armée montrent un renversement : sa souffrance s’est transformée en une agressivité projetée vers l’extérieur.

Ses appels répétés à commettre des actions violentes contre les institutions françaises et l’armée montrent un renversement : sa souffrance s’est transformée en une agressivité projetée vers l’extérieur.

La recherche face aux processus de rupture

Le parcours d’Émilie König, qui sera analysé lors des audiences de la cour d’assises spéciale, met ainsi en évidence la complexité des trajectoires de radicalisation.

L’enjeu de telles analyses n’est pas d’atténuer la responsabilité pénale des individus – sur laquelle la justice devra se prononcer –, mais d’identifier les antécédents et les ruptures qui précèdent le passage à l’acte. Si la réponse policière et judiciaire est nécessaire pour neutraliser les menaces, elle ne suffit pas à traiter le phénomène. Seule la compréhension des mécanismes d’isolement et de retournement identitaire permet de concevoir des politiques de prévention efficaces, capables d’enrayer l’attractivité des discours extrémistes auprès des plus vulnérables.

Par Agnès De Féo, sociologue, chercheuse associée Iremam, Aix-Marseille Université (AMU).

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.