Le Hamas est rétif au désarmement

Le Hamas a mené plusieurs opérations pour éliminer des Gazaouis opposés à son organisation. La trêve qu’il a signée semble être pour lui un moyen de gagner du temps avant de repartir au combat. Une habitude dans son histoire.

Le plan de paix historique élaboré et annoncé par Donald Trump le 29 septembre dernier afin de mettre un terme à la guerre entre Israël et le Hamas comporte plusieurs phases. La première prévoit une cessation immédiate des hostilités et la libération de tous les otages, vivants ou décédés. Alors que le mouvement palestinien n’a pas encore remis l’intégralité des dépouilles d’otages, de nombreux éléments convergent vers un refus manifeste des hommes du Hamas de déposer les armes, de quoi assombrir l’avenir du plan Trump.

À la lumière des derniers évènements dans l’enclave, il apparaît que l’organisation profite du cessez-le-feu pour reprendre le contrôle progressif de la bande de Gaza, multipliant les représailles et exécutions sommaires à l’encontre des Gazaouis. Alors qu’Israël et le Hamas s’accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu, une analyse de l’idéologie du Hamas et de son historique indique clairement que son intention n’a jamais été de rendre les armes.

La branche armée du Hamas reprend progressivement le contrôle de l’enclave

La présence des soldats de Tsahal dans la bande de Gaza avait poussé les combattants du Hamas à se retrancher dans leur immense réseau de tunnels ou d’autres abris, desserrant de ce fait l’emprise du groupe sur la population civile dans les différentes localités de la bande de Gaza. Le retrait des troupes israéliennes a laissé un vide que les islamistes se sont empressés de combler avec violence.

La priorité de la branche armée du Hamas est de reprendre le contrôle de l’enclave des mains de milices rivales contrôlées par de puissants clans familiaux, à l’instar des Doghmoch dans la ville de Gaza ou du clan Moudhahid à Khan Younès. Des vidéos authentifiées montrent des hommes du Hamas traîner à terre des membres de clans rivaux, les aligner, puis les exécuter devant la foule¹. Cité par le Wall Street Journal, un spécialiste du mouvement islamiste estime que « le Hamas sera encore plus agressif afin de montrer au monde entier que personne ne pourra le supplanter ». Cet enchaînement de règlements de comptes tend à rendre tout dépôt des armes illusoire.

Interrogé par Reuters à propos du désarmement, Mohammed Nazzal, haut responsable politique du Hamas, indiquait « ne pas pouvoir répondre par oui ou non. Franchement, ça dépend de la nature du projet. Le projet de désarmement dont vous parlez, qu’est-ce que ça signifie ? »². En ce qui concerne les exécutions sommaires auxquelles se livre le Hamas, le responsable politique les qualifie de simples « mesures exceptionnelles ». Un argument douteux que viennent contredire des déclarations du département d’État américain qui affirme se fonder sur des « rapports crédibles » laissant à penser que le Hamas préparerait une attaque d’ampleur contre des civils à Gaza³. Des violences et une volonté manifeste de garder les armes qui ont conduit l’armée israélienne à déclencher plusieurs frappes aériennes visant des militants du Hamas le 19 octobre avant d’annoncer reprendre l’application du cessez-le-feu⁴.

Un désarmement absolument incompatible avec l’idéologie du Hamas

Un tel comportement du Hamas était-il imprévisible ? L’histoire nous enseigne que le Hamas a déjà été confronté à l’exigence de son désarmement comme condition d’une paix durable. Les accords d’Oslo de 1993 signés entre Israël et l’Organisation de libération de la Palestine prévoyaient en effet un retrait israélien et une structure de gouvernance pour la Palestine dont le Hamas, désarmé, serait exclu. Un tel processus de paix, qui présente des similitudes avec celui proposé par Donald Trump, aurait eu pour conséquence de marginaliser le mouvement islamiste, ce qu’il n’avait pas accepté. Le Hamas avait alors entrepris de saboter le processus de paix en perpétrant des attentats et opérations-suicides tout au long des années 1990 et 2000.

Le refus de tout accord de paix est l’essence même de la doctrine du Hamas. L’article 6 de la charte du mouvement islamiste indique que le Hamas « œuvre à planter l’étendard de Dieu sur toute la Palestine ». La définition de la Palestine que retient le Hamas correspond au territoire anciennement sous mandat britannique et comprend donc le territoire d’Israël. L’article 13, quant à lui, énonce qu’il « n’y aura de solution à la cause palestinienne que par le jihad. Quant aux initiatives, propositions et autres conférences internationales, ce ne sont que des pertes de temps et activités futiles ».

Dès lors, le fait que le Hamas se soit montré enclin à négocier la mise en place du plan Trump interpelle. L’explication est à rechercher dans la conception islamique de la notion de trêve. La loi islamique prévoit en effet qu’une trêve (hudna) peut être proposée à un ennemi non musulman pour une période limitée à dix ans. Généralement conclue en situation de faiblesse, la hudna peut ensuite être dénoncée sans préavis dès lors que le rapport de force aura changé et permettra au signataire musulman de reprendre le dessus par les armes. Ce concept trouve son origine dans l’accord de Hudaybiyah passé entre le prophète Mahomet et les tribus arabes en 628 de l’ère chrétienne⁵. Deux ans après la signature du traité de paix, la ville de La Mecque fut conquise par le prophète Mahomet et ses hommes.

Au vu de ce qui précède et des exactions actuellement commises par le Hamas dans la bande de Gaza, il est plus que probable que le cessez-le-feu contenu dans le plan Trump et accepté par le Hamas ne soit qu’un moyen pour le mouvement islamiste de gagner du temps afin de se renforcer, en vivres et en hommes, avant de reprendre les hostilités.

