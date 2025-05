Inde / Etats-Unis : vers un accord commercial ?

L’Inde et les Etats-Unis sont en train de négocier un accord commercial. Celui-ci pourrait bouleverser l’économie mondiale et notamment les rapports avec la Chine. Entretien avec le Dr. Dattesh Parulekar

Le Dr. Dattesh Parulekar est professeur à l’université de Goa.

À la lumière des nouveaux droits de douane américains, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a récemment déclaré qu’« il est beaucoup plus facile de négocier avec l’Inde qu’avec d’autres pays » et qu’« un accord commercial avec l’Inde est très proche ». Que pensez-vous de ces déclarations et à quoi pourrait ressembler un accord commercial ?

Tout d’abord, je partage ce sentiment, car l’Inde prend également très au sérieux l’accord commercial avec les États-Unis, bien plus que jamais auparavant. Depuis la visite du Premier ministre Modi à Washington à la mi-février pour rencontrer le président Trump, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à réaliser la « Mission 500 » (500 milliards de dollars de volume commercial d’ici 2030), renforcé par les responsables indiens et américains qui ont travaillé d’arrache-pied ces deux derniers mois pour aboutir rapidement à un accord commercial. Le fait que les négociateurs soient parvenus à un consensus sur les « termes de référence » pour 19 catégories de produits, sur les 24 classifications convenues, en vue de discussions sectorielles en personne, est très prometteur pour la conclusion de l’accord commercial de phase I. Cela dit, même si les discussions sont désormais dans leur phase finale, il serait encore prématuré de parler d’une dernière ligne droite, compte tenu de la complexité de l’harmonisation des compromis dans des secteurs clés, jugés essentiels par les deux parties.

Néanmoins, cette phase déterminante des discussions commerciales a permis à l’Inde de se positionner dans une situation idéale pour bénéficier d’un avantage potentiel en tant que précurseur. Il n’est pas certain que l’accord puisse être conclu avant la réintroduction prévue des droits de douane réciproques en juillet, mais quoi qu’il en soit, étant donné qu’aucun obstacle majeur ne semble se profiler à l’horizon, une prolongation de la suspension des droits supplémentaires de 16 % jusqu’à la mise en place de l’accord ne peut être exclue, compte tenu de la manière dont Trump a brandi des délais pour les droits de douane avec le Mexique, le Canada, la Chine et d’autres pays, pour finalement les repousser à plusieurs reprises.

On parle beaucoup de délocaliser la production industrielle hors de Chine. Un consensus général se dégage pour dire que le pays dispose d’une surcapacité industrielle massive, rendue possible par diverses subventions – cachées ou non – qui entraînent un dumping de produits industriels dans le monde entier, menaçant les industries hors de Chine. Cela est particulièrement vrai aux États-Unis, mais aussi en Europe et dans le reste du monde.

Beaucoup affirment donc que le programme tarifaire de Trump vise principalement à isoler la Chine du système commercial international afin de contrer ses pratiques industrielles déloyales. Pensez-vous que l’Inde sera en mesure d’absorber une partie des investissements massifs nécessaires pour délocaliser la production hors de Chine ?

C’est une question très intéressante, car si les droits de douane imposés par Trump sont généralement perçus comme une mesure qui fausse le commerce et perturbe l’économie, je pense que l’Inde a la capacité de les considérer comme une opportunité. L’Inde a toujours été consciente de l’ampleur de son marché ; c’est dans cet environnement qu’elle doit progresser pour atteindre le niveau et la qualité de ses capacités de production. De même, l’Inde est depuis longtemps un vivier de talents humains ; c’est dans cet environnement que l’Inde peut transformer son réservoir de talents en un écosystème de compétences axé sur l’innovation et riche en savoir-faire. Ce sont ces priorités qui sous-tendent notre engagement stratégique dans les cadres commerciaux et d’investissement que nous cherchons à mettre en place avec des partenaires souverains entreprenants dans les espaces euro-atlantique et indo-pacifique.

Prenons l’exemple de nos négociations commerciales avec les États-Unis. Si nous sommes ouverts à des concessions dans des secteurs traditionnels tels que l’agriculture et les produits laitiers, les cultures commerciales et l’accès au marché américain pour les produits de consommation haut de gamme, nous les calibrons en fonction de nos attentes plausibles. Premièrement, un tel accord commercial doit ouvrir un accès viable au marché pour les marchandises indiennes à forte intensité de main-d’œuvre, ouvrir des voies pour mettre en relation les multinationales américaines et les petites et moyennes entreprises (PME) indiennes dans la logistique de la chaîne d’approvisionnement, créer un environnement favorable aux plateformes et aux produits de services numériques, et favoriser un régime libéralisé pour la migration et l’absorption des talents humains. La volonté de l’Inde d’intégrer des pactes de migration et de mobilité dans les accords économiques conclus avec des pays comme l’Australie et les Émirats arabes unis, par exemple, est également un élément clé des accords similaires qui viennent d’être conclus avec le Royaume-Uni et qui sont en cours de négociation avec l’UE, le CCG et d’autres pays. L’Inde et les États-Unis semblent tous deux disposés à créer un tel environnement commercial et un tel cadre d’investissement, qui permettraient à l’Inde de tirer parti de cette opportunité.

En fait, c’est une préoccupation que l’Inde a toujours eue dans pratiquement tous les accords économiques bilatéraux qu’elle a signés. L’accord de partenariat économique global (CEPA) avec le Japon, qui remonte à 2011, nous a bien servi pour accroître le volume des échanges commerciaux, mais le profil des investissements et les échanges dans les secteurs de la fabrication et de la production laissent beaucoup à désirer. L’intégration en aval des entreprises japonaises (plus de 1 450 dans tous les domaines) avec les petites et moyennes entreprises indiennes, qui constituent le poumon de l’emploi à tous les niveaux et des recettes fiscales pour les caisses fédérales, est loin d’être suffisante. Une situation similaire, bien qu’à plus petite échelle, se reflète dans l’empreinte des investissements sud-coréens en Inde. Si le commerce s’est développé et que les investissements ont augmenté dans ce sens, ceux-ci n’ont pas abouti à la création de chaînes d’approvisionnement en Inde. C’est pourquoi l’Inde cherche à collaborer avec le Japon et la Corée du Sud pour réviser et actualiser ces accords afin de mieux les aligner sur l’évolution des priorités et des réalités, en arguant : « Écoutez, nous voulons vos investissements, mais ceux-ci ne doivent pas se limiter aux secteurs de l’assemblage. Ils doivent également servir à créer des capacités de fabrication et de production locales et impliquer un transfert de technologies viables, etc. ».

Dans le contexte américain, cela peut très bien fonctionner, car comme nous l’avons vu avec l’accord sur les minerais signé avec l’Ukraine la semaine dernière, il est très clair qu’il existe de nombreux secteurs, en particulier des secteurs stratégiques, dans lesquels l’industrie manufacturière indienne peut jouer un rôle essentiel non seulement dans la chaîne d’approvisionnement globale, mais aussi en contribuant de manière substantielle à la chaîne de valeur en cours de développement. Google construit actuellement ce qui est sans doute son plus grand centre de données mondial en dehors des États-Unis, à Bengaluru, en Inde. Apple Inc. a annoncé qu’elle s’éloignait considérablement de la production basée en Chine pour se tourner vers la fabrication et l’expédition de ses iPhones depuis l’Inde. Les entreprises pharmaceutiques indiennes et américaines ont collaboré pendant la pandémie de Covid-19 pour ramener des vaccins dans leur pays afin de venir en aide à l’humanité. Elles ont également travaillé dans le cadre du Quad en 2021 pour produire et distribuer un milliard de doses de vaccins aux pays les moins avancés (PMA) et à leurs populations pauvres dans la région indo-pacifique. L’Inde espère donc que les entreprises technologiques américaines investiront dans le pays dans les domaines des back-ends, de la fabrication de semi-conducteurs et de processeurs de puces, de la numérisation, des connaissances axées sur les solutions et de l’innovation, qui sont essentiels pour nous, mais aussi dans les technologies vertes, où l’Inde excelle en tant que producteur important d’ammoniac vert, d’hydrogène vert, etc.

Ce sont donc là quelques-uns des secteurs dans lesquels l’Inde pourrait, si elle y parvient, exploiter les opportunités d’investissement américain, jusqu’à présent ancrées dans les activités de fabrication et d’exportation basées en Chine, ce qui constituerait une issue constructive et salutaire à ce qui est actuellement un bilan décevant de la fameuse approche « Chine plus un » adoptée par les entreprises mondiales après la pandémie de Covid. Alors que le concept de « Chine plus un » a été largement médiatisé, l’Inde n’a pas su tirer pleinement parti du déficit de confiance qui s’est installé à l’égard de l’État chinois et de ses entreprises publiques (SOE), qu’il s’agisse de coercition politique ou d’espionnage technologique. Nous avons vu divers rapports et études, dont celui réalisé il y a trois ans par la banque d’investissement japonaise Nomura, qui soulignait que sur la cinquantaine d’entreprises américaines et japonaises qui ont quitté la Chine, seules sept ou huit sont venues en Inde, tandis que la plupart se sont installées dans les pays de l’ASEAN. En ce sens, nous avons perdu une opportunité au profit des pays de l’ASEAN. Nous voyons donc une opportunité dans cet accord commercial, qui pourrait permettre à l’industrie manufacturière américaine de s’implanter ici pour bénéficier d’une plus grande échelle, de coûts logistiques compétitifs, d’un marché exploitable, de zones géographiques favorables à l’exportation, et bien plus encore. La tendance actuelle à construire des infrastructures portuaires au niveau national et à rechercher des partenariats commerciaux et d’investissement dans l’ouest de l’Inde, en complément des initiatives déjà prises dans l’est du pays, montre clairement que les efforts pour inverser la tendance sont bien engagés, l’accord avec les États-Unis pouvant constituer un catalyseur supplémentaire.

Bien sûr, cela est également intéressant parce que nous devons créer l’écosystème nécessaire pour que les investissements américains puissent venir ici. C’est donc également une occasion pour l’Inde d’intensifier ses réformes internes. Dans de nombreux domaines, les réformes internes de l’Inde n’ont pas vraiment attiré les investisseurs étrangers, notamment les réformes fiscales, industrielles et réglementaires. C’est donc l’occasion pour l’Inde de se réorganiser en interne afin de devenir un marché très attractif pour les États-Unis et les grands pays occidentaux.

Il y a également un autre aspect à cela : la géopolitique, la résilience des chaînes d’approvisionnement, la géoéconomie, autant de mots à la mode utilisés pour rendre les chaînes d’approvisionnement plus résilientes et plus sûres face aux chocs extérieurs, non seulement du point de vue occidental, mais aussi en Europe. Comment voyez-vous un éventuel accord commercial entre les États-Unis et l’Inde s’inscrire dans le contexte géopolitique plus large ?

C’est encore une fois une question très intéressante, alors permettez-moi de répondre ainsi. Jusqu’à récemment, l’Inde avait naturellement le sentiment que les chaînes d’approvisionnement, la géoéconomie et les trajectoires commerciales étaient davantage axées sur son flanc oriental, étant donné que 50 % de ses exportations avaient tendance à se diriger vers l’est. Elle s’est donc toujours concentrée sur l’exploitation des économies de l’ASEAN et de l’Asie de l’Est, sur l’Australie et, plus récemment, même sur la Nouvelle-Zélande.

Mais depuis que l’Inde a réalisé qu’il était intenable pour elle de rejoindre le Partenariat économique régional global (RCEP) – un accord commercial majeur qui avait été proposé par l’ASEAN mais qui est désormais dominé par la Chine –, elle a changé de cap pour adopter une approche plus pragmatique et moins idéologique quant à ses prédispositions ou à son absence de prédispositions envers certaines zones géographiques et entités. Le fait que l’Inde n’ait pas réussi à rejoindre le Partenariat transpacifique global et progressif (CPTPP), autrefois patronné par les États-Unis et désormais dirigé par le Japon, en raison de normes trop strictes, signifie qu’elle est désormais exclue des deux architectures commerciales régionales multilatérales. Ainsi, au cours des deux dernières années, avant même l’entrée en vigueur des droits de douane de Trump, l’Inde s’est beaucoup plus intéressée à la résilience des chaînes d’approvisionnement, à l’économie propre et à la diversification des risques liés à son régime commercial actuel. Elle s’est donc tournée vers les marchés avancés à l’ouest, c’est-à-dire le marché européen, le Royaume-Uni et les États-Unis. Des événements tels que le Brexit ont contribué à redéfinir les perspectives de New Delhi, qui s’efforce désormais de conclure un accord avec le Royaume-Uni, de relancer l’accord de libre-échange avec l’Union européenne, longtemps au point mort, de signer l’accord EFTA avec un sous-groupe de pays européens souverains, et de réévaluer les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), au-delà de leurs économies dominées par les combustibles fossiles, afin de s’aligner sur leur volonté de diversification hors pétrole.

Pourriez-vous développer ce point ?

En fait, c’est un moment très intéressant pour avoir cette interaction, car la semaine dernière a été très riche en événements en ce qui concerne les relations commerciales entre l’Inde et l’Europe. Le ministre indien du Commerce, Piyush Goyal, s’est récemment rendu en Norvège, où il a discuté des perspectives commerciales dans les domaines de la technologie et de l’innovation avec ses homologues et les parties prenantes. N’oublions pas que l’Inde et la Norvège ont signé un protocole d’accord sur l’économie bleue et que le programme national indien de financement des infrastructures pourrait bénéficier énormément de l’apport des fonds souverains norvégiens, ainsi que des mécanismes de transfert technologique. La « GIFT City » dans l’État du Gujarat est la première ville du pays exclusivement dédiée aux activités de haute technologie dans le domaine des technologies financières.

Le ministre Goyal a prolongé son séjour à Londres la semaine dernière, ce qui lui a permis de formaliser l’accord de libre-échange entre l’Inde et le Royaume-Uni, annoncé par les deux Premiers ministres. Il s’agit d’un moment décisif pour la Grande-Bretagne depuis sa sortie de l’UE et d’une première stratégique pour l’Inde en matière de commerce et de technologie avec une grande économie occidentale. Si l’on évoque souvent les avantages immédiats, tels que la baisse du prix du whisky écossais sur le marché indien, les mécanismes de transfert de technologie intégrés à l’ALE et à l’accord bilatéral d’investissement favorisent la convergence dans tous les domaines, de la FinTech à l’énergie marémotrice, et tout ce qui se trouve entre les deux. L’impact d’un tel accord de libre-échange est instructif, dans la mesure où, loin d’être un simple accord commercial transactionnel, il englobe en réalité une collaboration stratégique dans les domaines des technologies industrielles, des mécanismes de résilience climatique et de l’innovation humaine.

Bien sûr, une grande partie de cette dynamique a trouvé un nouvel élan depuis l’instauration des droits de douane par Donald Trump, comme en témoigne la visite de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à New Delhi avec l’ensemble des commissaires le 28 février dernier, où elle a réaffirmé son engagement à conclure l’accord d’ici la fin 2025. Cela dit, l’Inde reste enthousiaste à l’idée de conclure des accords de libre-échange avec des groupes plus restreints au sein de l’Europe, ce qui explique l’accord avec l’AELE, considéré comme un modèle viable pour l’Union européenne, mais aussi comme un moyen de faire pression sur une bureaucratie et une technicité lourdes. Le sommet biennal Inde-Pays nordiques, prévu pour la mi-mai, devait débattre d’un accord commercial mutuel, indépendant du processus Inde-UE, mais il a depuis été reporté en raison de la suspension du voyage du Premier ministre Modi, préoccupé par le conflit transfrontalier avec le Pakistan.

Cela montre donc que les économies avancées retiennent désormais davantage l’attention de l’Inde, non seulement d’un point de vue géopolitique, mais aussi, de plus en plus, dans le cadre géopolitique.

Les accords commerciaux et l’intégration croissante des économies pourraient servir de tremplin à une coopération plus étroite en matière de sécurité. Que pensez-vous de cette situation géopolitique mondiale difficile ? Pensez-vous qu’une coopération plus étroite en matière de sécurité est à prévoir à l’avenir, en raison de l’intensification des relations économiques entre les pays occidentaux et l’Inde, non seulement les États-Unis, mais aussi l’Europe et le reste de l’Occident ?

Absolument. Car si vous regardez la situation actuelle, dans l’ère post-COVID, nous assistons à une intersection croissante entre l’économie et la sécurité. Il est donc impossible de dissocier la géopolitique et la géoéconomie. En termes de sécurité, cela va donc renforcer notre agenda sécuritaire et nos relations avec les pays occidentaux. Mais la nature de ces relations sécuritaires va également évoluer. Nous nous concentrons donc davantage sur la sécurité numérique et technologique, dans les domaines de la fabrication et de la numérisation, mais aussi en termes de systèmes régissant la sécurité alimentaire, l’insécurité hydrique, l’indépendance énergétique et les risques sanitaires. Nous nous concentrons davantage sur la sécurité maritime, sur l’économie bleue, en veillant à ce que les zones économiques exclusives soient non seulement protégées en termes de liberté et d’ouverture, mais aussi exploitées de manière optimale pour la prospérité collective.

L’accent est également mis sur la sécurité industrielle. À cet égard, les minéraux critiques revêtent, selon moi, une importance capitale. Les terres rares et toute une série de minéraux critiques, autrefois considérés comme inoffensifs du fait de leur utilisation dans la lutte contre le changement climatique et les énergies renouvelables, sont désormais perçus comme des éléments clés de la concurrence géostratégique et des cibles légitimes pour l’armement dans la politique internationale, ce qui nécessite d’envisager leur sécurisation à long terme. En fait, l’Inde fait partie du Partenariat pour la sécurité minérale avec l’Australie. Mais nous faisons également partie du consortium sur les ressources minérales mis en place par les États-Unis, aux côtés du Canada, des pays européens, de l’Australie, du Royaume-Uni, du Japon, etc.

La sécurité va donc clairement être une priorité. La sécurité conventionnelle a ses propres calculs, indépendamment de ce qui se passe sur le plan économique. Mais je pense qu’il y a une fusion ou une intersection croissante entre la vision conventionnelle de la sécurité et les frontières plus émergentes de la sécurité. L’Inde va donc se concentrer, avec les pays occidentaux, sur ces domaines frontaliers de la sécurité afin de garantir l’intégrité des processus normatifs et opérationnels dans la poursuite d’un bien-être et d’une prospérité sociétaux plus larges.