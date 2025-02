La Chine au MSC : de l’observateur à l’influenceur mondial

La Chine participe depuis plusieurs années aux réunions du MSC qui se tiennent à Munich. Ses interventions ont évolué au gré de l’évolution de son positionnement sur la scène mondiale. Analyse de Wang Yiwei.

Article original paru dans China Daily. Traduction de Conflits.

La Conférence de Munich sur la sécurité est depuis longtemps une plateforme majeure pour les discussions sur la sécurité mondiale. La Chine participe au forum depuis 1999. Contrairement au Dialogue Shangri-La à Singapour, qui se concentre sur la défense, la MSC traite à la fois des questions diplomatiques et de sécurité.

L’engagement de la Chine dans la MSC a évolué au fil des ans.

Au départ, elle n’était représentée que par son ministre des Affaires étrangères. Dans un deuxième temps, des universitaires chinois ont été invités à participer aux échanges de la conférence dans l’espoir qu’ils apporteraient un éclairage sur les politiques intérieure et étrangère de la Chine et permettraient aux décideurs politiques occidentaux d’évaluer la trajectoire de la sécurité nationale du pays. Dans un troisième temps, des entrepreneurs chinois ont participé, en particulier ceux des secteurs de l’intelligence artificielle et de l’économie numérique.

Plus récemment, les groupes de réflexion chinois ont commencé à participer au MSC, marquant ainsi la quatrième phase de l’engagement de la Chine dans le forum. Le Center for China and Globalization, par exemple, a organisé des discussions axées sur la Chine pendant cinq années consécutives en marge du MSC, auxquelles ont participé des experts occidentaux de premier plan sur la Chine. Des universitaires chinois ont également commencé à assister à la conférence ces derniers temps.

Participation chinoise

Fu Ying, ancienne vice-ministre des Affaires étrangères, et Wang Huiyao, présidente du CCG, participent désormais régulièrement à la MSC. En outre, le secrétaire général du CCG, Miao Lu, a été reconnu comme un « jeune leader » par la MSC. Le rôle de la Chine dans la sécurité de la région Asie-Pacifique, y compris la mer de Chine méridionale, et d’autres questions régionales sont devenus un sujet de discussion majeur, encourageant davantage de pays asiatiques à s’engager avec la MSC.

Cette 61e MSC, qui s’est achevée récemment, a vu un intérêt sans précédent pour la Chine, avec sept événements parallèles sur ce thème (China Track). Ces sessions ont couvert un large éventail de questions, allant du rôle de la Chine dans la sécurité de l’Arctique et de la région baltique à sa stratégie de sécurité nationale et à la coordination de sa politique transatlantique. Le Center on Contemporary China and the World de l’université de Hong Kong s’est notamment associé pour la première fois à la RAND Corporation pour organiser une table ronde sur les politiques intérieure et étrangère de la Chine.

Le rôle accru de la Chine au MSC cette année a été mis en évidence par deux événements importants. Tout d’abord, parmi les trois orateurs principaux, le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a partagé la scène avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le vice-président américain JD Vance, tandis que d’autres dirigeants mondiaux ont participé à des tables rondes.

Deuxièmement, le discours de Wang était prévu le jour de l’ouverture, ce qui plaçait la Chine aux côtés des États-Unis et de l’Union européenne dans le créneau principal, ce qui reflétait l’influence mondiale croissante du pays. La façon dont le public a écouté le discours de Wang a montré que beaucoup cherchaient des réponses de la Chine sur la manière de relever les défis mondiaux.

Le rapport annuel du MSC a également mis davantage l’accent sur la Chine, souvent en parallèle avec les États-Unis. Le Munich Security Report de cette année émet l’hypothèse que la politique étrangère de l’administration Donald Trump pourrait accorder la priorité à la concurrence des États-Unis avec la Chine, retirer les garanties de sécurité à l’UE et transférer le fardeau de la sécurité de l’OTAN aux alliés européens des États-Unis, créant ainsi un vide sécuritaire en Europe, et affectant particulièrement l’Ukraine.

La Chine dans l’ordre du monde

Le rapport met en garde contre le risque qu’une nouvelle guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine se propage à l’UE. Si les États-Unis imposaient des droits de douane à la fois à la Chine et à l’UE, cela déclencherait une guerre commerciale entre les États-Unis et l’UE, inciterait la Chine à augmenter ses exportations vers l’UE et perturberait les industries européennes de base, menaçant potentiellement la survie de l’Organisation mondiale du commerce.

Le rôle croissant de la Chine au sein du MSC ne se limite pas à une simple participation : il reflète l’influence grandissante du pays sur le paysage sécuritaire mondial, des préoccupations traditionnelles en matière de défense aux domaines émergents tels que l’intelligence artificielle. Si l’UE a des préoccupations et des idées fausses sur la Chine, elle a également de grandes attentes à son égard.

Cette année, la MSC a réuni plus de 50 chefs d’État et de gouvernement, 150 ministres et des dirigeants d’organisations internationales, avec plus de 800 participants de 110 pays qui ont tenu environ 350 sessions. La conférence, dominée par l’UE, est restée centrée sur la crise ukrainienne, la présence de la Chine comblant, dans une certaine mesure, le vide laissé par l’absence de la Russie, parfois présentée comme un bouc émissaire, mais qui reste un sujet d’examen nuancé.

La conférence a également mis en évidence l’intérêt international croissant pour le rôle de la Chine dans la gouvernance mondiale, la réglementation de l’IA et l’action climatique. Alors que Trump se concentre sur la poursuite de sa stratégie « America first », le monde se tourne vers la Chine pour obtenir des réponses sur des questions cruciales.

Ayant assisté trois fois à la MSC, j’ai vu la Chine passer du statut d’observateur à celui de participant majeur. Malgré le défi que représente la participation à des sessions qui se chevauchent – dont certaines, comme les discussions transatlantiques sur la défense, restent inaccessibles aux participants chinois – j’apprécie l’éthique de la MSC qui consiste à favoriser le dialogue plutôt que la démagogie et à veiller à ce que chaque voix soit entendue. Mais j’ai également constaté des obstacles systémiques à l’encontre de la Chine – par exemple, les personnes portant un téléphone portable Huawei se voient refuser l’accès à la plateforme numérique de la conférence.

Parmi les questions les plus fréquemment posées sur Pékin lors du MSC de cette année, on peut citer : Quand Pékin va-t-elle mener une action militaire contre Taïwan ? Le développement de la Chine continentale est-il tourné vers l’intérieur ou vise-t-il à remplacer les États-Unis en tant que leader mondial ? Quel rôle la Chine peut-elle jouer dans la crise ukrainienne ? Acceptera-t-elle de déployer des forces de maintien de la paix dans ce pays ?

Ces questions soulignent un changement fondamental dans l’attitude de l’UE envers la Chine : le pays n’est plus seulement examiné à la loupe, mais également sollicité pour apporter des solutions aux problèmes mondiaux brûlants. L’évolution du rôle de la Chine au sein du MSC, qui est passée du statut de simple participant à celui de force motrice de l’agenda, témoigne de son ascension sur la scène mondiale et de son influence croissante à l’échelle internationale.

Que ce soit en matière de sécurité, d’IA ou de gouvernance économique, l’engagement de la Chine auprès des grandes économies est devenu de plus en plus crucial. L’attention particulière portée par le MSC à la Chine ne concerne pas seulement les préoccupations ou la concurrence ; il s’agit également de reconnaître la Chine comme un acteur indispensable dans la construction de l’avenir du monde.

L’auteur est vice-président de l’Académie des idées de Xi Jinping sur le socialisme aux caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère, de l’Université Renmin de Chine, titulaire d’une chaire Jean Monnet et chercheur principal non résident du CCG.