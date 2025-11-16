La France, le grand pays du thé

Mariage Frères, Dammann Frères, Kusmi Tea, Le Palais des Thés ou Kodama : depuis plus d’un siècle, la France a façonné un art du thé singulier, entre patrimoine, innovation et poésie aromatique. De la tasse au rituel, ces maisons incarnent l’élégance à la française et font rayonner un savoir-faire unique à travers le monde.

C’est à tort que le thé est associé à l’Angleterre alors que depuis plus d’un siècle de nombreuses compagnies françaises ont fait rayonner l’art de sélectionner les meilleurs crus et de vendre les meilleurs thés. Avec une nouveauté depuis quelques années : le développement de la culture du thé dans les Pyrénées.

Mariage Frères : le thé comme art de vivre

Fondée en 1854, Mariage Frères est bien plus qu’une marque : c’est une institution. Ses origines remontent aux négociants de la Compagnie des Indes orientales, à l’époque où le thé, les épices et la soie faisaient partie du même imaginaire d’exploration et de raffinement. Les frères Henri et Édouard Mariage ont ainsi ouvert leur première maison au cœur de Paris, avec une vision ambitieuse : importer les meilleurs thés du monde et les sublimer selon l’art français du goût.

Mariage Frères a élevé la dégustation au rang de cérémonie esthétique. Dans ses salons du Marais, de Saint-Germain ou de Tokyo, tout est pensé comme une expérience : l’odeur des boîtes laquées, les murs tapissés de théières anciennes, les serveurs gantés de blanc et la précision du service. La maison fonde sa philosophie sur trois piliers : la sélection minutieuse des plantations, l’assemblage olfactif digne de la haute parfumerie et la mise en scène patrimoniale, où chaque détail célèbre le luxe discret.

La maison compte aujourd’hui plus de huit cents références, dont certaines sont devenues iconiques : le célèbre Marco Polo, aux notes fruitées et florales, l’Earl Grey Impérial, hommage à la tradition britannique revisité à la française, ou encore Rouge Bourbon, un rooibos vanillé sans théine. Mariage Frères détient aussi une « théothèque patrimoniale », une collection unique de thés anciens conservés comme des grands crus. Cette approche rapproche la maison du monde du vin et de la gastronomie, où le terroir et la mémoire aromatique sont essentiels. Mariage Frères incarne ainsi la quintessence du thé à la française : sensoriel, raffiné et profondément culturel.

Dammann Frères : la rigueur et la constance

Si Mariage Frères représente la poésie du thé, Dammann Frères en symbolise la rigueur et la précision. L’histoire de la maison commence en 1692, lorsque Louis XIV accorde à Sieur Damame le privilège exclusif de vendre du thé en France. Cet acte fondateur fait de Dammann Frères l’une des plus anciennes maisons de thé du monde.

Basée à Dreux, en Eure-et-Loir, la maison a su conserver son indépendance et son identité familiale. Ses ateliers abritent un savoir-faire méticuleux : sélection, découpe manuelle, assemblage, ensachage. Chaque mélange est conçu comme une composition aromatique équilibrée entre tradition et innovation. L’une des grandes révolutions de Dammann fut l’invention du sachet cristal, dans les années 1980. Ce format, transparent et soyeux, préserve les feuilles entières et les arômes complexes tout en rendant la dégustation accessible. Aujourd’hui, il est devenu un symbole de qualité reconnu dans le monde entier.

Les créations emblématiques de la maison ont traversé les décennies : le Goût Russe Douchka, au parfum d’agrumes et de bergamote ; le Jardin Bleu, thé noir fruité à la rhubarbe et aux fraises des bois ; ou encore le Grand Goût Vanille, doux et velouté. Ces thés intemporels sont servis dans les palaces, les restaurants étoilés et jusque dans certaines compagnies aériennes. Dammann Frères séduit par son luxe discret : peu de communication tapageuse, mais une exigence constante, récompensée par une clientèle fidèle. Là où Mariage Frères séduit par le rêve, Dammann Frères convainc par la constance et la maîtrise technique. Deux facettes d’un même savoir-faire : celui du goût juste et de la perfection aromatique.

Kusmi Tea : l’énergie du renouveau

Relancée à Paris au début des années 2000, Kusmi Tea a donné un coup de jeune à la tradition du thé. Née à Saint-Pétersbourg en 1867, la maison a retrouvé sous pavillon français une identité vibrante, entre héritage russe et modernité parisienne. Ses mélanges bien-être – Détox, Anastasia, Sweet Love – ont fait de Kusmi la marque préférée d’un public urbain. Son univers coloré, son discours centré sur la vitalité et son engagement pour les thés bio ont su séduire une génération en quête de produits sains et élégants. Kusmi Tea a transformé le rituel du thé en un moment de plaisir quotidien, chic et accessible.

Le Palais des Thés : l’éthique du goût

Fondé en 1986 par François-Xavier Delmas, Le Palais des Thés s’est imposé comme la maison du thé conscient et du plaisir éclairé. Son fondateur, voyageur passionné, a parcouru les plantations d’Asie pour construire un réseau de producteurs indépendants. De ces rencontres est née une approche pionnière fondée sur la traçabilité, la qualité d’origine et le respect du travail agricole. L’enseigne a également ouvert une École du Thé, où les amateurs apprennent à reconnaître les crus et les arômes. Parmi ses créations phares, on retrouve le Thé du Hammam, le Thé des Moines ou le Grand Yunnan Impérial. Sobriété, pédagogie et éthique font du Palais des Thés une référence pour les connaisseurs soucieux de sens et de qualité.

Kodama : l’infusion comme création artisanale

Créée à Paris en 2015, Kodama est la jeune maison qui a redéfini l’infusion comme un art contemporain. Fondée par Léo Balestrazzi et Martin Pélissier, deux passionnés issus de la restauration et du design, elle marie la rigueur du sommelier à la créativité du parfumeur. Leurs mélanges, faits à la main à partir d’ingrédients naturels, évoquent des univers poétiques : Nuit à Versailles, Tchaï Impérial, En Apesanteur… Les noms eux-mêmes racontent une histoire. Kodama revendique une approche artisanale, locale et sensible du thé, loin du marketing industriel. La maison dispose aussi d’un atelier et d’un bar à infusions à Paris, où la dégustation devient une expérience sensorielle. Comme le résume joliment l’un de ses fondateurs : « Nous faisons des thés comme on compose des parfums. »

Le renouveau du thé français : des plantations dans les Pyrénées

Longtemps considérée comme impossible sous nos latitudes, la culture du thé trouve aujourd’hui sa place dans certaines régions françaises, notamment dans les Pyrénées. À Lacave, en Occitanie, ou sur les pentes douces du Pays Basque, des producteurs passionnés cultivent désormais le Camellia sinensis, l’arbuste du thé, en petites plantations artisanales.

Le climat tempéré, la pluviométrie abondante et la richesse des sols argileux offrent des conditions favorables à cette culture exigeante. Ces thés, produits en quantité limitée, sont récoltés à la main et transformés localement : verts, noirs ou semi-oxydés, ils séduisent par leur fraîcheur végétale et leur identité minérale.

Cette émergence marque une évolution majeure : la France ne se contente plus de sublimer le thé importé, elle commence à en produire. Ces thés pyrénéens, rares et confidentiels, intéressent déjà les maisons de dégustation et les chefs étoilés. Ils symbolisent un retour au terroir, une recherche de durabilité et de cohérence entre savoir-faire gastronomique et production locale.

Ainsi, le thé français n’est plus seulement un art d’assemblage : il devient aussi un produit de terroir, porteur d’un paysage et d’un climat.

Une élégance française du thé

Si la France ne cultive pas de théiers depuis longtemps, elle cultive un art du thé inimitable : celui de la composition, du goût et du rituel. Les maisons françaises ont transformé le thé en objet culturel et en symbole de raffinement. De Mariage Frères à Kodama, en passant par Dammann, Kusmi Tea et Le Palais des Thés, chacune perpétue à sa manière cette élégance. Mariage Frères incarne le patrimoine et le rêve ; Dammann Frères, la constance et la maîtrise ; Kusmi Tea, la modernité et le bien-être ; Le Palais des Thés, la pédagogie et l’éthique ; Kodama, la création artisanale et poétique. Et désormais, les plantations françaises des Pyrénées ajoutent une dimension nouvelle : celle d’un véritable thé de terroir.

Dans les tasses du monde entier, le thé français continue d’infuser une même idée : celle d’un luxe discret, parfumé et intemporel.

Où acheter les meilleurs thés français

Pour découvrir ces grandes maisons, plusieurs adresses s’imposent à Paris. Mariage Frères, dans le Marais, propose salons de dégustation et musée du thé. Dammann Frères, place des Vosges, offre un large choix de thés d’origine et de mélanges parfumés. Le Palais des Thés, rue Vieille-du-Temple, combine sélection bio et ateliers de dégustation. Kusmi Tea, rue de Rennes, séduit par ses boutiques modernes et ses coffrets bien-être. Enfin, Kodama, rue Tiquetonne, invite à une expérience sensorielle dans son bar à infusions.