L’armée russe poursuit sa progression rapide dans la région de Koursk

L’armée russe consolide son emprise sur la région de Koursk, revendiquant de nouvelles avancées face aux forces ukrainiennes. Vladimir Poutine, déterminé à expulser les troupes ukrainiennes du sol russe, présente ces offensives comme une condition préalable à d’éventuelles négociations de paix.

L’armée russe a revendiqué vendredi la reprise de la localité de Gontcharovka, dans la région russe de Koursk, dernière illustration en date des avancées rapides de Moscou dans cette zone occupée par les forces ukrainiennes depuis l’été 2024.

Le ministère russe de la Défense a affirmé dans un communiqué que ses troupes avaient « libéré » Gontcharovka, située dans la banlieue de Soudja, ville de la région de Koursk que la Russie a affirmé avoir reprise la veille à l’armée ukrainienne. Kiev n’a pas commenté ces informations.

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné cette semaine à son armée d’expulser « dans les plus brefs délais » les troupes ukrainiennes du sol russe, condition essentielle à ses yeux avant d’éventuelles discussions de paix.

Les « prochaines étapes » vers une trêve et la paix en Ukraine dépendront du succès de son armée pour chasser les troupes ukrainiennes de la région de Koursk, a-t-il prévenu jeudi.

L’Ukraine avait lancé une offensive dans la région de Koursk en août 2024, répliquant à l’assaut lancé par Moscou contre son territoire en février 2022.

Le pays espérait forcer la Russie à détourner ses soldats des autres parties du front et utiliser ce territoire comme monnaie d’échange en cas de négociations de paix.

Mais les soldats ukrainiens ont été contraints de reculer rapidement ces derniers jours, depuis une percée russe qui a coïncidé avec le gel de plusieurs jours de l’aide militaire américaine, notamment en matière de renseignement, essentielle pour Kiev.

Le chef d’état-major russe Valéri Guérassimov a assuré mercredi que ses troupes avaient déjà repris « plus de 86 % » de la zone conquise par Kiev (environ 1.500 km²).

Vladimir Poutine, lors d’une très rare visite dans la région de Koursk annoncée mercredi, avait, pour sa part, dit s’attendre à ce que la région « soit bientôt complètement libérée de l’ennemi ».

Face à la progression rapide russe, le commandant en chef de l’armée ukrainienne, Oleksandre Syrsky, avait pour sa part suggéré mercredi que ses troupes se repliaient dans la région, sans donner plus de détails.

Le long de la frontière entre la région russe de Koursk et celle ukrainienne de Soumy, les forces ukrainiennes « continuent de détecter des tentatives de petits groupes d’assaut » russes pour « entrer le plus en profondeur possible » sur le sol ukrainien, en direction de Novenké et Jouravka, a par ailleurs indiqué vendredi Andriï Demtchenko, porte-parole des gardes-frontières ukrainiens.

