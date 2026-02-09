La Chine veut contrôler le Brahmapoutre

La Chine nourrit l’ambition de contrôler le Brahmapoutre. Pékin poursuit son mégaprojet hydroélectrique à Motuo, ce qui inquiète le voisin indien.

Rami Niranjan Desai. Article original paru sur le site indien The Print. Traduction de Conflits.

Le Brahmapoutre, contrairement à de nombreux fleuves en Inde, est inhabituel dans la mesure où la plupart des fleuves sont généralement féminisés. Le Gange, la Yamuna et la Narmada sont tous associés à une divinité féminine, la déesse. Mais le Brahmapoutre, tel que le décrivent les textes anciens et les traditions régionales, est d’origine divine, ce qui justifie son association avec Brahma lui-même plutôt qu’avec une figure féminine. L’identité masculine du Brahmapoutre n’est pas une fioriture poétique, mais un jugement culturel, signalant un fleuve considéré comme puissant, féroce et résistant au contrôle, d’où des noms tels que « le puissant Brahmapoutre » et « l’indomptable Brahmapoutre ».

En Assam, le Brahmapoutre, connu sous le nom de Luit, est à la fois une source de vie et un destructeur. Il alimente les champs et les pêcheries, mais détruit également les terres et les maisons à chaque mousson. Selon le folklore, le Luit se met en colère lorsque l’arrogance humaine tente de « lier » ou d’« apprivoiser » le fleuve. Il punit l’orgueil, et non la faiblesse, et ses ravages doivent être considérés comme une correction cosmique, et non comme une catastrophe aléatoire.

Le contrôle du fleuve

Cependant, ces récits n’ont pas dissuadé la Chine, qui nourrit l’ambition de contrôler le Yarlung Tsangpo, nom donné au Brahmapoutre au Tibet. La Chine poursuit son mégaprojet hydroélectrique à Motuo, sur le cours supérieur du Yarlung Tsangpo, qui risque d’avoir de graves conséquences pour l’Inde, en particulier l’Assam, première victime de l’orgueil démesuré contre lequel mettaient en garde les anciens contes populaires. Avec la manipulation en amont du fleuve, sans aucune responsabilité quant aux conséquences en aval, les inondations et les ravages ne sont peut-être plus purement naturels, ce qui fait passer le débat d’une question purement environnementale à une question de sécurité nationale.

Contrairement à d’autres régions de l’Inde, l’Assam ne dispose d’aucun réservoir en amont de son côté de la frontière pour absorber les chocs. Toute manipulation en amont des eaux, même à court terme, aura des conséquences, et le projet chinois de Motuo introduit précisément ce risque dans un système déjà imprévisible par nature. Alors que Pékin insiste sur le fait que ce projet n’a rien d’inhabituel, le fait est qu’un projet d’environ 60 à 70 gigawatts, bien plus important que celui des Trois Gorges, nécessite des travaux de construction lourds et une manipulation du terrain. Avec des tunnels, des vannes, des cavernes souterraines et un contrôle opérationnel, les perturbations du débit naturel seront inévitables. Si l’on en croit le barrage des Trois Gorges, les pertes en aval pour la Chine sont des externalités acceptables.

Le jeu de l’eau en Chine

C’est après que les Trois Gorges ont commencé à produire de l’électricité en 2003 que le flux de sédiments vers le delta du Yangtsé a considérablement diminué, accélérant l’érosion et l’intrusion d’eau salée près de Shanghai dans les années 2010. À Wuhan et dans une grande partie des provinces du Hubei et de l’Anhui, les inondations du Yangtsé en juillet 2020 ont contraint des millions de personnes à évacuer. Les lâchers d’eau des réservoirs, programmés en fonction de la gestion des barrages plutôt que des cycles fluviaux, ont aggravé les risques en aval. De plus, de nombreux experts ont fait valoir que même les autorités chinoises en aval manquaient souvent de clarté en temps réel sur les décisions de déversement pendant les inondations de 2016 et 2020. On estime que le barrage des Trois Gorges a déplacé plus de 1,3 million de personnes, provoqué des glissements de terrain et déplacé les risques d’inondation en aval, bien qu’il ait été entièrement construit en Chine.

Qui contrôle l’eau contrôle les populations

Sur le Mékong, les barrages chinois en amont ont tellement modifié les régimes d’écoulement que les pays en aval sont désormais confrontés à des sécheresses et des inondations qui ne correspondent plus aux cycles naturels, souvent sans avertissement préalable. Bien que le barrage des Trois Gorges soit construit sur le Yangtsé et non sur le Mékong, le modèle de gouvernance qu’il représente a fortement influencé la manière dont la Chine exploite ses barrages en amont du Mékong, avec des effets tangibles en aval. Ce modèle privilégie les grands réservoirs et les lâchers d’eau contrôlés en fonction des besoins nationaux plutôt que la coordination à l’échelle du bassin.

En 2016, la Chine a libéré l’eau de ses réservoirs pendant une sécheresse liée au phénomène El Niño. Si cette mesure a apporté un soulagement temporaire à la Thaïlande, au Laos, au Cambodge et au Vietnam, cet incident est devenu un exemple de gestion réussie des inondations et des sécheresses, fournissant une justification technique et politique à un contrôle similaire en amont des fleuves internationaux. Elle a renforcé le modèle de gouvernance centré sur les barrages de la Chine et a indirectement influencé la manière dont Pékin gère les fleuves transfrontaliers qui affectent ses voisins.

Cependant, en 2019-2020, il a été largement rapporté que les réservoirs en amont retenant l’eau pendant la saison des pluies étaient à l’origine des niveaux d’eau inhabituellement bas du Mékong. Dans une étude réalisée en 2020 par Eyes on Earth, à l’aide de jauges fluviales physiques, les données fournies par la Commission du Mékong et les processus de télédétection confirment que la sécheresse était liée à la politique chinoise de gestion de l’eau. Les résultats prouvent que pendant six mois en 2019, bien que la Chine ait connu des précipitations normales à supérieures à la moyenne dans la plupart des régions autour du Mékong, ses barrages ont retenu d’énormes quantités d’eau alors même que les pays en aval souffraient d’une sécheresse sévère et sans précédent pendant la saison des pluies. Cela a perturbé la pêche en Thaïlande, affaibli le cycle des crues du Tonlé Sap au Cambodge et aggravé l’intrusion saline dans le delta du Vietnam.

En août 2021, les fluctuations quotidiennes rapides liées aux pics de production hydroélectrique ont provoqué une érosion et des risques pour la sécurité le long de certains tronçons du fleuve en Thaïlande et au Laos. Un article publié dans Dialogue Earth a rapporté que la charge sédimentaire moyenne du Mékong était auparavant de 160 millions de tonnes, mais que la construction de barrages sur le fleuve l’avait réduite de près de 80 %.

De même, le barrage de Jinghong a été mis en service en 2008. Il a coupé le flux de sédiments de rivières telles que la Tien, entraînant une érosion et accélérant l’effondrement des berges au Cambodge et au Vietnam deux ans plus tard. Les habitants de la province de Dong Thap au Vietnam ont perdu leurs maisons. Le Cambodia Daily a rapporté que les berges du Tonlé Sap ont connu un sort similaire lorsqu’une section de 25 mètres de large s’est effondrée dans le district de Russei Keo à Phnom Penh. C’était la troisième fois que les berges s’effondraient depuis 2007.

L’Inde doit faire preuve de prudence

À long terme, les conséquences pour l’Assam ne devraient pas être très différentes. Majuli, la plus grande île fluviale habitée au monde, située sur le Brahmapoutre, rétrécit depuis des décennies. Les sédiments retenus derrière les barrages en amont réduiront le réapprovisionnement dont Majuli a désespérément besoin, ce qui ne fera qu’accélérer son érosion. L’amplification de la mousson due à des lâchers d’eau soudains en amont, accidentels ou opérationnels, peut également rompre les digues conçues et façonnées pour des régimes d’écoulement historiques, et non artificiels. L’Assam est déjà inondé, et Motuo risque de rendre ces inondations plus violentes, plus rapides et plus difficiles à prévoir. De plus, la rétention d’eau en amont pendant les mois de sécheresse peut modifier subtilement le comportement des rivières en aval, affectant l’agriculture, la pêche, la recharge des nappes phréatiques et les moyens de subsistance qui dépendent de débits prévisibles. Mais surtout, l’Inde aura-t-elle accès à des informations en temps réel sur les niveaux des réservoirs, les calendriers de déversement et les décisions opérationnelles ?

L’Inde doit évaluer de toute urgence ses options en matière d’infrastructures. Avec le dégel des relations avec la Chine, l’opacité qui entoure les développements situés à la croisée de la sécurité hydrique, de la sécurité territoriale et de la sécurité nationale ne peut être tolérée, sans parler du coût humain qui accompagnera les migrations, la perte de terres et la stabilité interne. L’Inde doit également garder à l’esprit que les projets hydroélectriques peuvent avoir un double usage : ils améliorent la logistique, la surveillance et le déploiement militaire durable. Le renforcement des digues, la restauration des zones humides et la gestion des sédiments ne sont donc pas des programmes de développement. Il s’agit de mesures défensives.

Rami Niranjan Desai est membre émérite de l’India Foundation, à New Delhi. Elle tweete sous le nom @ramindesai. Les opinions exprimées sont personnelles.