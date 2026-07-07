Le contrôle des semi-conducteurs est une nouvelle phase des relations internationales. Entretien avec Chris Miller

L’explosion de la demande liée à l’IA a rendu Taïwan et TSMC plus stratégiques que jamais : la quasi-totalité des puces d’accélération IA y sont fabriquées.

La Chine reste très en retard en volume — 2 à 3 % seulement des puces de pointe produites par Taïwan — faute des équipements d’ASML, mais elle a prouvé sa capacité de riposte sur les terres rares.

Pour Chris Miller, le contrôle des semi-conducteurs prime désormais sur celui de l’énergie : une rupture à Taïwan serait une catastrophe mondiale d’un ou deux ordres de grandeur supérieure à une fermeture du détroit d’Ormuz.

Propos recueillis par Henrik Werenskiold

Chris Miller est l’un des meilleurs connaisseurs de l’économie mondiale des semi-conducteurs et des terres rares. Il est l’auteur d’un grand nombre de livres et d’articles sur ce sujet, dont Chip War (La guerre des semi-conducteurs, L’Artilleur, 2024).

Qu’est-ce qui a changé dans l’importance stratégique des semi-conducteurs depuis la publication de Chip War ?

Eh bien, je pense que le changement le plus important a été que l’IA a fait exploser la demande en semi-conducteurs de pointe. Nous avons toujours eu besoin de puces de pointe pour l’informatique, mais l’IA a entraîné une augmentation spectaculaire du nombre de puces nécessaires.

Cela a eu d’énormes répercussions économiques et financières, mais cela a également rendu Taïwan plus important que jamais, car la quasi-totalité des puces d’accélération IA dans le monde sont produites par TSMC.

La Chine tente de gravir les échelons de l’industrie des semi-conducteurs. Quelle est sa capacité de production actuelle, et quel est son retard par rapport aux puces Nvidia les plus avancées, ainsi qu’aux puces mémoire de SK Hynix et Samsung ?

Tant pour les puces de mémoire avancées que pour les processeurs de pointe, il convient de s’interroger non seulement sur la qualité que la Chine est capable de produire, mais aussi sur la quantité. C’est en réalité sur le plan quantitatif que la Chine est la plus limitée à l’heure actuelle. Il est possible de fabriquer un seul exemplaire de n’importe quoi dans un laboratoire de recherche. La question est : que peut-on produire à grande échelle ?

Or, nous constatons que, en matière de processeurs de pointe, la Chine a vraiment du mal à augmenter sa production à grande échelle, car elle ne dispose pas des équipements de fabrication de puces fournis par des entreprises comme ASML et d’autres sociétés américaines et japonaises, qui sont essentiels pour une telle production.

C’est donc en réalité sur le plan de la quantité que la Chine accuse le retard le plus visible.

Selon les meilleures estimations, la Chine produira 2 à 3 % des puces de pointe que Taïwan produira cette année.

Il s’agit donc d’une part vraiment infime.

Quels sont les principaux goulots d’étranglement aujourd’hui : la capacité de production de TSMC, les machines de lithographie d’ASML, les logiciels pour puces, ou la domination de la Chine sur les terres rares ?

Je pense que tous ces éléments sont pertinents, et nous avons vu chacun d’entre eux être utilisé comme arme à des degrés divers par les gouvernements concernés.

Je pense que les positions d’ASML et de TSMC sont aussi solides et importantes que jamais. C’est pourquoi, malgré toute la controverse et malgré tous les va-et-vient entre Trump et Xi, ces règles n’ont pas vraiment changé. Je ne sais pas si vous souhaiteriez qu’elles changent, car elles sont si importantes pour limiter la capacité de production de la Chine.

Mais je pense que la Chine a montré qu’elle était disposée et capable de riposter dans le domaine des terres rares. C’est là qu’elle l’a fait le plus efficacement, en imposant des coûts vraiment importants aux États-Unis, au Japon et aux pays européens, en restreignant la vente d’aimants et d’autres matériaux.

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Les États-Unis souhaitent que TSMC investisse davantage dans les capacités industrielles américaines. À quel point les États-Unis sont-ils loin de pouvoir fabriquer des semi-conducteurs de pointe sur leur territoire, et quelle est l’importance de cela pour la sécurité à long terme des États-Unis ?

Je pense que ce que nous avons observé aux États-Unis, c’est une réelle augmentation des capacités, mais pas encore une augmentation de l’échelle. TSMC produit déjà des puces dans son usine en Arizona — pas ses puces les plus avancées, mais une génération en retard par rapport à ses puces les plus avancées. Mais l’échelle de cette usine est modeste par rapport à la vaste capacité de production dont dispose TSMC à Taïwan.

La production va s’intensifier au fil du temps en Arizona, mais il restera vrai, d’après ce que nous pouvons prévoir, que non seulement la majorité, mais la grande majorité de la production de TSMC restera à Taïwan. Donc oui, il y a une certaine diversification. Cependant, il ne faut pas surestimer l’ampleur de ce phénomène, car il n’en reste pas moins que la capacité de production de TSMC est encore largement concentrée à Taïwan.

La position dominante de Taïwan dans l’industrie des semi-conducteurs rend-elle plus ou moins probable une tentative chinoise de prendre le contrôle de l’île ?

La Chine ne peut pas facilement prendre le contrôle de Taïwan tant que l’industrie des puces de l’île reste intacte.

S’il devait y avoir un conflit dans le détroit de Taïwan, la perturbation de la chaîne d’approvisionnement serait immense. La Chine ne pourrait pas compter sur le bon fonctionnement des capacités de fabrication de puces de Taïwan après un conflit.

Il est donc vrai que la Chine aimerait certainement prendre le contrôle, mais ce n’est pas si facile à réaliser. C’est l’un des principaux dilemmes auxquels la Chine est confrontée.

L’autre dilemme majeur, à mon avis, est que la Chine reste fortement dépendante des puces taïwanaises, même si cette dépendance a évolué dans une certaine mesure. Si cet approvisionnement venait à être perturbé en raison d’un conflit, cela aurait également des répercussions importantes sur la situation économique intérieure de la Chine.

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Donc, le besoin de la Chine en puces taïwanaises pourrait en fait rendre une invasion moins probable, car cela risquerait de causer des dommages économiques majeurs au niveau national ?

C’est exact. Je pense qu’il faut bien préciser que cela ne signifie pas qu’il n’y a aucun risque. Cela signifie simplement que lorsque les dirigeants chinois évaluent les coûts et les avantages, toute action contre Taïwan entraîne des coûts réels.

Mais il faut mettre cela en balance avec le fait que la Chine est en train de se doter précisément des capacités militaires nécessaires pour faire chanter ou attaquer Taïwan, et que les dirigeants chinois répètent sans cesse qu’ils sont prêts à recourir à la force pour s’emparer de Taïwan.

Donc oui, l’interdépendance économique entre Taïwan et la Chine réduit le risque dans une certaine mesure, car la Chine subirait des pertes économiques en cas de guerre. Mais cela ne signifie pas pour autant que les dirigeants chinois vont se limiter à des considérations économiques.

Quels sont les secteurs en Chine qui dépendent actuellement de puces taïwanaises que la Chine ne peut pas encore fabriquer sur son territoire ?

Pour l’instant, la Chine dépend des puces importées, notamment de Taïwan, pour bon nombre de ses processeurs de centres de données IA de pointe, mais aussi pour les types de puces avancées que l’on trouve dans les smartphones et les ordinateurs. Beaucoup d’entre elles sont également importées en Chine depuis Taïwan.

De plus, la Chine reste un importateur net de puces mémoire, qui sont en grande partie produites en Corée, bien qu’elle commence à développer certaines de ses propres capacités. Ainsi, dans le domaine des puces, la Chine reste réellement et fortement dépendante de Taïwan, mais aussi d’autres pays.

La crise du Covid a mis en évidence les risques liés à la concentration des chaînes d’approvisionnement, en particulier lorsqu’elles comportent des vulnérabilités stratégiques. Quels sont les risques pour l’économie mondiale liés à une concentration aussi importante de la production de semi-conducteurs à Taïwan ?

Ce serait une catastrophe économique si Taïwan venait à être hors service, non seulement pour la Chine et les États-Unis, mais pour le monde entier.

Le monde entier utilise les puces de Taïwan, non seulement pour les centres de données, l’IA ou les smartphones, mais aussi pour la production industrielle, la production automobile et les dispositifs médicaux.

Comme Taïwan est un si grand producteur de puces, celles-ci se retrouvent dans presque tous les types d’appareils. Tous les types de puces produites à Taïwan ne peuvent pas être fabriqués uniquement à Taïwan. Mais l’ampleur et la capacité de production de Taïwan le rendent vraiment irremplaçable en tant que producteur de composants dont l’ensemble de la base industrielle mondiale a besoin.

C’est pourquoi il est si crucial que le statu quo à Taïwan soit maintenu et que personne ne le remette en cause par la force.

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Aujourd’hui, on parle beaucoup du détroit d’Ormuz et des risques de perturbation des exportations de pétrole et d’autres produits. La situation de Taïwan est-elle similaire, dans le sens où le monde souffrirait gravement si sa production de puces venait à s’arrêter ?

L’impact économique serait d’un ou deux ordres de grandeur supérieur. Il serait infiniment plus important.

La fermeture du détroit d’Ormuz entraîne actuellement une hausse des prix. Pour certaines économies, comme les Philippines, l’impact est nettement plus important. Mais l’impact d’une perturbation à Taïwan serait bien plus important.

Alors que nous entrons dans une nouvelle phase des relations internationales, nous pouvons donc conclure que le contrôle des semi-conducteurs est désormais plus important que celui des ressources énergétiques.