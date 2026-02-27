Conflits, revue de géopolitique
L’Iran dit avoir eu ses négociations les plus « intenses » avec Washington

27 février 2026

Photo : Le ministre des Affaires étrangères d'Oman, Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi, à droite, tient une réunion avec l'envoyé spécial de la Maison Blanche, Steve Witkoff, au centre, et Jared Kushner, dans le cadre des négociations irano-américaines en cours, à Genève, le jeudi 26 février 2026. (Ministère des Affaires étrangères d'Oman via AP)

Escalade en Iran, Moyen-Orient

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi a indiqué avoir eu ses pourparlers les « plus intenses » à ce jour avec les Américains, après une journée de discussions indirectes à Genève jeudi.

« Cette session de négociations a été la plus intense à ce jour », a souligné le négociateur iranien dans la nuit dans un message sur X, soulignant que « de nouveaux progrès ont été réalisés dans notre engagement diplomatique avec les Etats-Unis ».

Lire aussi : Ali Larijani, l’homme de l’ombre des négociations nucléaires iraniennes

Ces négociations sont peut-être la dernière chance pour les Iraniens d’éviter une attaque américaine de grande ampleur sur le pays, alors que la flotte américaine croise dans le golfe arabo-persique. Puisque ni l’accord cadre de 2015 sur le nucléaire iranien – que Donald Trump avait quitté en 2018 – ni les bombardements contre les infrastructures nucléaires en juin 2025 n’ont été efficace, la Maison Blanche espère provoquer une solution.

La pression militaire maximale et la crise politico-économique qui touche l’Iran pourraient précipiter un accord. S’il est trouvé, dans quelle mesure sera t-il respecté par Téhéran ? En 2015, l’accord cadre limitait l’enrichissement de l’uranium à 3,67 %. Mais on s’est aperçu que l’Iran avait vraisemblablement continué sa marche vers la bombe, atteignait les 60 % d’uranium enrichi ; l’objectif étant les 90 % nécessaires à l’arme nucléaire.

Lire aussi : Les ambitions nucléaires de l’Iran et la géopolitique au Moyen-Orient

La Turquie offre sa médiation à l’Iran, mais consolide sa frontière

La Turquie se pose en médiatrice entre Washington et Téhéran, tout en renforçant sa frontière iranienne, inquiète d’une escalade militaire américaine aux lourdes conséquences régionales et migratoires. La Turquie propose de jouer les médiateurs entre Téhéran et Washington mais se...

Le moment kurde : entre lucidité et désenchantement

Longtemps porteur d’un espoir étatique, le projet kurde en Syrie s’est heurté au retour brutal des contraintes géopolitiques régionales. Entre désengagement occidental, pressions turques et réalignement de Damas, l’expérience du Rojava marque moins un échec conjoncturel qu’un moment...

