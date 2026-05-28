L’Iran et le piège de puissance américain : recomposition de l’ordre du Golfe

La crise irano-américaine de 2026 est moins une surprise stratégique qu’un cas d’école du « piège de puissance » : un acteur dominant mobilise une force considérable pour un objectif qui se dérobe à mesure que les coûts augmentent. La question n’est pas de savoir si les États-Unis peuvent battre l’Iran militairement, mais s’ils peuvent obtenir un résultat politique supérieur au coût systémique de leur engagement.

En temps normal, l’Iran est encerclé par les bases américaines, les sanctions et les alliances israélo-américaines. En temps de crise, c’est l’Iran qui encercle l’économie mondiale — via le détroit d’Ormuz, par lequel transitent 20 % des flux mondiaux de pétrole brut.

La crise de 2026 ne produit pas de vainqueur au sens classique. Elle produit un ordre conditionnel — et cette conditionnalité est, en elle-même, un changement d’ordre.

La crise irano-américaine de 2026 est moins une surprise stratégique qu’un cas d’école du « piège de puissance » décrit par Paul Kennedy : un acteur dominant mobilise une force considérable pour un objectif qui se dérobe à mesure que les coûts augmentent. La question centrale n’est pas de savoir si les États-Unis peuvent battre l’Iran militairement, mais s’ils peuvent obtenir un résultat politique supérieur au coût systémique de leur engagement. C’est sur ce terrain, et non militaire, que Téhéran a choisi de combattre.

Le détroit d’Ormuz concentre cette dissymétrie en un point géographique d’une précision redoutable. En 2025, 20 % des flux mondiaux de pétrole brut et un quart des exportations mondiales de GNL transitaient par ce détroit. En temps normal, l’Iran est encerclé par les bases américaines, les sanctions et les alliances israélo-américaines. En temps de crise, c’est l’Iran qui encercle l’économie mondiale.

D’une crise contenue à une instabilité diffuse

L’Iran cherche à contraindre tous les acteurs à reconnaître que personne ne peut sécuriser le passage du détroit contre lui. La création, en mai 2026, de la Persian Gulf Strait Authority (PGSA), chargée d’administrer des péages de transit, vise à institutionnaliser ce précédent en dotant Téhéran d’une architecture permanente de contrôle.

Le diplomate Henry Kissinger distinguait deux piliers de la stabilité internationale : la légitimité d’un ordre et l’équilibre des puissances qui la rend crédible. Appliqué à 2026, ce cadre conduit à des conclusions sévères. Une frappe peut rétablir momentanément la dissuasion, mais en poussant Téhéran à élargir le théâtre — milices irakiennes, drones contre les infrastructures du Golfe —, elle substitue une crise contenue à une instabilité diffuse. Par ailleurs, si des partenaires du Golfe ou d’Europe jugent qu’une sortie négociée est préférable à une victoire introuvable, Washington perdra le monopole de la définition du raisonnable et se retrouvera isolé. La capitulation stratégique de l’Iran étant hors de portée sans une guerre régionale d’envergure, la solution résiderait dans une contrainte politique ciblée — réalité stratégique moins glorieuse, mais politiquement plus réaliste.

« En temps normal, l’Iran est encerclé par les bases américaines, les sanctions et les alliances israélo-américaines. En temps de crise, c’est l’Iran qui encercle l’économie mondiale. »

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Le temps iranien contre le temps américain

L’asymétrie la plus décisive est temporelle. L’Iran joue un temps long : trente ans de sanctions ont produit une économie de l’endurance — substitution aux importations, réseaux de contournement financier, société habituée à l’austérité. La culture politique persane se pense sur la longue durée, non en mandats présidentiels. Les États-Unis jouent un temps court : les marchés réagissent en heures, l’opinion publique supporte mal l’inflation énergétique prolongée, le calendrier électoral impose des horizons incompressibles.

C’est dans ce décalage que l’Iran loge son avantage le plus durable : il n’a pas besoin de vaincre, il lui suffit de durer assez longtemps pour que la coalition adverse se fragmente sous ses propres contradictions. La capacité iranienne à jouer le temps long repose sur un appareil de répression efficace, non sur une adhésion consolidée — nuance capitale. Les États-Unis voulaient traiter l’Iran comme un problème à résoudre ; l’Iran s’est imposé comme une condition de toute solution.

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La Chine, médiateur devenu indispensable

Le silence stratégique de Pékin face à la crise du détroit n’est pas une absence : c’est une position. La Chine n’a aucun intérêt à une fermeture durable du détroit dont ses importations dépendent, mais n’en a pas davantage à une normalisation américaine consolidant la présence militaire de Washington dans la région. Son positionnement optimal est celui du médiateur indispensable : distanciation des provocations iraniennes les plus extrêmes, blocage de toute résolution contraignante au Conseil de sécurité, propositions de dialogue auxquelles Washington ne peut répondre que par un refus qui l’isole.

« Le silence stratégique de Pékin face à la crise du détroit n’est pas une absence : c’est une position. La Chine sort objectivement renforcée : elle n’a pas eu à choisir, ni à combattre, et s’est positionnée comme acteur incontournable de toute architecture de sortie de crise. »

Le Golfe désenchanté

Les monarchies du Golfe ne rompent pas avec Washington, mais désacralisent la garantie américaine — une mutation profonde et qu’on peut considérer comme durable. Cela résulte de nombreux faits accumulés : le retrait d’Afghanistan en 2021, l’ambiguïté américaine lors des attaques houthies sur Aramco en 2019, la révolution de schiste qui a réduit l’intérêt stratégique de Washington à sécuriser le Golfe. Ces États veulent toujours l’ombre portée américaine — dissuasion nucléaire, armements, arrimage au dollar — mais refusent d’être enfermés dans une logique où la sécurité américaine produit de l’insécurité régionale. L’option militaire maximale est désormais politiquement désavouée par les alliés qu’elle est censée protéger.

Le déplacement, annoncé en mars 2026, des personnels de la mission OTAN d’Irak vers Naples dépasse sa dimension opérationnelle. Pour les acteurs régionaux, le message est simple : toute présence occidentale en Irak est désormais vulnérable. L’Irak, conçu comme plateforme de projection américaine dans les années 2000, est en passe de devenir un espace de contrainte pour cette même puissance.

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L’ordre conditionnel

La crise de 2026 ne produit pas de vainqueur au sens classique. Elle produit un ordre conditionnel : un arrangement provisoire où chaque acteur a démontré sa capacité à imposer des coûts aux autres, sans qu’aucun ait pu imposer ses conditions de manière durable. Les États-Unis conservent leur supériorité militaire, mais ont perdu la certitude, chez leurs partenaires régionaux, que la puissance américaine produit de la stabilité. L’Iran a démontré sa capacité de nuisance systémique, au prix d’une économie exsangue et d’une dépendance croissante à Pékin qui réduit l’autonomie stratégique dont il se réclame. La Chine sort objectivement renforcée : elle n’a pas eu à choisir, ni à combattre, et s’est positionnée comme acteur incontournable de toute architecture de sortie de crise.

Le Golfe de 2026 illustre la « transition hégémonique partielle » : non le renversement d’un ordre par un autre, mais l’érosion graduelle des conditions de légitimité qui permettaient à une puissance de structurer seule les règles du jeu régional. L’ère de la garantie américaine inconditionnelle au Golfe n’est pas terminée — elle est devenue conditionnelle. Et cette conditionnalité est, en elle-même, un changement d’ordre.

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