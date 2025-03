« Nous devons prendre au sérieux le plan de Trump sur le Groenland ». Kristian Søby Kristensen

Danemark et Groenland sont sous les feux de l’actualité à la suite des propos de Donald Trump. Comment les interpréter et comment les Européens doivent-ils réagir ? Analyse de Kristian Søby Kristensen

Kristian Søby Kristensen est directeur de l’Institut danois pour la Stratégie et les Études de Guerre. Propos recueillis par Henrik Werenskiold.

Lorsque des alliés traditionnels commencent à ressembler à des adversaires, il faut réévaluer d’anciennes stratégies. Le Danemark se trouve à un carrefour géopolitique à la lumière des récentes déclarations de Trump sur le Groenland.

Les multiples déclarations de Donald Trump au sujet de l’achat du Groenland ont provoqué une onde de choc dans la politique étrangère danoise – et révélé de profondes tensions dans les relations entre le Danemark et les États-Unis. Ce qui, au départ, semblait n’être qu’une mauvaise plaisanterie est devenu une réalité géopolitique qui oblige à la fois Copenhague et Nuuk à repenser leur position.

Alors que le Groenland voit dans les investissements étrangers la clé de son indépendance économique, le Danemark craint que la pression américaine ne compromette l’avenir de la communauté du royaume. Pour la première fois depuis 1949, les autorités danoises se sentent directement menacées par leur principal garant de sécurité.

Face à cette incertitude, le Danemark tente de renforcer ses liens avec l’OTAN, ses voisins nordiques et les puissances européennes. Mais la question demeure : Que veulent réellement les États-Unis – et pendant combien de temps l’Europe peut-elle compter sur la garantie de sécurité américaine ?

Dans cet entretien, Kristian Søby Kristensen, qui vient de prendre ses fonctions de directeur de l’Institut pour la Stratégie et les Études de Guerre au sein de l’Académie de Défense danoise, tente de faire le tri dans tout le bruit ambiant.

Que pensez-vous de l’avenir politique du Groenland, à la lumière des dernières déclarations de Trump ?

C’est une excellente question. Je crois que le gouvernement danois était conscient, déjà avant l’entrée en fonction de Trump, que le Groenland pourrait devenir un sujet pendant sa présidence. Mais qu’il occuperait une place aussi centrale, qu’il y reviendrait si souvent et exercerait une pression aussi forte sur le Danemark, cela a été une surprise.

Et le fait que cela façonne désormais le débat américain sur la présidence de Trump a également surpris le gouvernement danois. C’est une crise de politique étrangère de grande ampleur pour la nation danoise, car il est question de l’avenir de la communauté du royaume danois.

Le Danemark se retrouve dans une situation surréaliste, où il se sent menacé – et cela par la puissance qui, depuis 1949, garantit la sécurité et la souveraineté danoises. Je pense que cela a causé de nombreuses nuits blanches chez les diplomates et les fonctionnaires du système étatique et de la politique étrangère. Le problème, c’est que beaucoup disent de Donald Trump : « Oui, oui, il tient des propos hors norme, mais les choses finissent par se calmer, et au fond, c’est autre chose qu’il cherche. »

À lire aussi : Pourquoi Donald Trump veut-il conquérir le Groenland ? Entretien avec James Jay Carafano

Mais il a été extrêmement difficile pour les responsables politiques danois de comprendre ce qu’il voulait vraiment. Les Américains ont déclaré qu’il s’agissait de sécurité militaire et de ressources naturelles, en estimant que la région arctique va prendre une importance stratégique croissante. S’ils s’intéressent aux ressources naturelles du Groenland, ils sont les bienvenus pour s’impliquer financièrement dans leur exploitation.

Cela fait partie intégrante de la stratégie économique de l’autonomie groenlandaise de faire venir des investissements étrangers dans le secteur minier. De plus, il existe un accord de défense entre le Danemark et les États-Unis datant de 1951, qui accorde aux États-Unis des droits militaires étendus au Groenland. Ainsi, l’économie leur est grande ouverte, de même que la coopération militaire, et on commence donc à penser, au Danemark, que c’est précisément l’objectif américain.

Que ce n’était pas une demande excessive visant seulement à ouvrir des négociations, mais que Trump envisageait réellement de prendre possession du Groenland. Il y a aussi cette idée que le Danemark n’a pas été à la hauteur ou n’a pas les capacités suffisantes pour répondre aux actions américaines au Groenland.

Mon analyse est que lorsque Trump dit qu’il veut récupérer le canal de Panama, faire du Canada le 51e État et que le Groenland devrait lui aussi faire partie des États-Unis, il le pense vraiment. C’est pourquoi nous sommes contraints de le prendre au sérieux.

Le Danemark a également investi 15 milliards de couronnes supplémentaires après que Trump est devenu le 47e président des États-Unis. Savez-vous à quoi ces fonds seront précisément affectés ?

Oui, c’est important. Une partie des critiques américaines portent sur le fait que le Danemark n’a pas fait assez. Mais si nous regardons ce que les États-Unis ont fait, ils n’ont pas non plus accompli grand-chose. L’accord de défense précise – comme les deux parties le reconnaissent que le Danemark ne peut pas, à lui seul, défendre le Groenland. Il s’agit donc d’une responsabilité partagée, avec une répartition des tâches entre le Danemark et les États-Unis concernant la défense du Groenland. Il est donc vrai que le Danemark n’est pas en mesure de tout assurer.

C’est la raison pour laquelle les États-Unis sont engagés dès le départ. Certes, ils ont souhaité un engagement militaire danois plus important sur le Groenland, mais cela fait partie d’une demande américaine plus générale à l’égard de l’Europe et du Danemark : augmenter les dépenses militaires et respecter l’objectif de 2 % au sein de l’OTAN. C’est du moins ainsi que c’est interprété au Danemark.

l est exact que le Danemark, dès 2021, avait déjà alloué davantage de ressources à l’Arctique. Avec le nouveau plan d’investissements de janvier, encore plus de moyens y ont été consacrés. D’autres suivront, mais tout cela était déjà prévu dans le cadre du renforcement général de la défense danoise, qui inclut aussi la région arctique.

Le principal défi pour le Danemark consiste à décider du degré de priorité à accorder à son propre territoire et à la mer Baltique, par rapport à l’Atlantique Nord, à l’Arctique, aux îles Féroé et au Groenland. On s’est d’abord concentré sur la mer Baltique, puis sur l’Arctique. Le nouveau plan inclut le remplacement des navires d’inspection renforcés pour évoluer dans les glaces, l’achat de drones de surveillance à longue portée et quelques autres éléments plus modestes. Je ne sais pas ce qui pourrait figurer dans un prochain plan. Peut-être des investissements supplémentaires dans les infrastructures.

Concernant le volet militaire, il a également été un peu difficile de savoir quelles étaient les priorités des Américains en matière de capacités danoises. Au départ, il était question d’une présence renforcée en mer Baltique, puis d’un renforcement général des capacités militaires conventionnelles danoises : défense antiaérienne, navires, contrôle des détroits danois, surveillance de l’espace aérien au Groenland, capacités de lutte anti-sous-marine dans le passage GIUK (entre le Groenland, l’Islande et le Royaume-Uni) ou encore des installations de base supplémentaires. Quel était l’objectif principal ?

À lire aussi : Le Groënland deviendra-t-il le 51e État américain ?

Il a également été ardu, du point de vue danois, de déterminer comment répondre aux exigences américaines, qui préexistaient à Trump. Je pense que les Américains ont raison de dire qu’il existe un certain mécontentement quant à la manière dont le Danemark a tenté de prendre sa part de la défense militaire du Groenland.

Comment la Norvège, le reste des pays nordiques et les autres pays européens peuvent-ils coopérer avec le Danemark sur la question du Groenland ?

De manière générale, la coopération militaire nordique traverse actuellement une phase de renforcement dans presque tous les domaines, et la Norvège et le Danemark ont un intérêt commun pour l’Atlantique Nord et la zone qui s’étend jusqu’en mer de Barents, entre le Groenland et les côtes norvégiennes. Il existe déjà une collaboration entre la Norvège, le Danemark, l’Islande, le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis.

Mais la coopération militaire dépend aussi de la contribution de chacun. Le Danemark ne dispose pas des mêmes capacités que, par exemple, la Norvège. Nous n’avons pas d’avion de surveillance maritime digne de ce nom, comme le P8. Cela pourrait figurer dans un prochain plan pour l’Arctique. Il existe déjà une forme de coopération, et je pense qu’elle va s’intensifier.

L’une des stratégies danoises pour faire face à la pression américaine a consisté à demander aux alliés européens du Danemark de protester contre l’inacceptabilité du comportement américain, tout en cherchant aussi des solutions. L’une d’entre elles consiste à solliciter la France pour qu’elle déclare qu’il est nécessaire que l’OTAN joue un rôle plus important. Autrement dit, multilatéraliser le problème. Lorsque les Américains réclament une présence militaire accrue, le Danemark répond : « Oui, bien sûr, mais nous voulons aussi que l’OTAN assume davantage de responsabilités. »

Il a été question par exemple d’une présence militaire permanente de l’OTAN au Groenland comme un moyen de répondre aux demandes américaines. Concernant la coopération nordique, elle se renforçait déjà avant le 24 février 2022. Mais avec l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN, certains des derniers obstacles à une coopération approfondie ont disparu. Il existe désormais une collaboration très étroite – y compris au niveau politique.

Vous avez sans doute vu cette photo de Mette Frederiksen qui avait invité les quatre Premiers ministres nordiques chez elle, tous dans une ambiance très détendue, avec un intérieur au design minimaliste. Pas de cravate, pas d’apparat – juste des amis nordiques réunis pour un dîner dominical. C’est la même chose à tous les échelons, y compris dans l’armée : on se rencontre souvent et on entretient des relations confiantes et bien établies.

Pourriez-vous expliquer un peu comment le Danemark collabore militairement avec les différents pays nordiques, et comment nous pourrions mieux nous compléter afin de renforcer encore cette coopération ?

Il est évident que la géographie joue un rôle essentiel dans cette collaboration, puisque la sécurité de chaque pays est en jeu. La logique est différente d’une coopération visant à envoyer des troupes en Afghanistan. Bien entendu, des facteurs culturels et politiques rapprochent les pays nordiques. Mais en plus de la coopération politique, le Danemark occupe traditionnellement la position qui consiste à contrôler l’accès à la mer Baltique. C’est une collaboration naturelle avec la Suède et la Norvège, tandis que la Suède, la Norvège et la Finlande s’occupent davantage de la région autour de la Laponie.

À lire aussi : « Il faut prendre Donald Trump au sérieux ». Entretien avec Stephen Wertheim

On peut donc dire qu’il existe deux coopérations trilatérales dans le cadre nordique, déterminées par la géographie. Mais il existe également une collaboration plus générale, qui se renforce encore du fait que la Suède et la Finlande rejoignent l’OTAN. L’Islande en fait partie, même si c’est selon d’autres modalités.

On ne sait pas encore très bien à quoi ressemblera concrètement cette coopération au sein de l’OTAN. Pour l’instant, il semble que les quatre pays nordiques soient intégrés au commandement de Norfolk, tandis que les pays baltes, la Pologne et l’Allemagne relèvent de Brunssum. Le Danemark, la Finlande, la Norvège, la Suède et l’Islande sont rattachés à Norfolk. Cela pose des défis, car les forces terrestres danoises, par exemple, devraient être gérées par Brunssum – on prévoit qu’elles seraient envoyées en Estonie –, tandis que la marine et l’armée de l’air relèveront de Norfolk.

Vous avez mentionné que le Danemark ne dispose pas des mêmes capacités que la Norvège. Comment pourrions-nous simplifier l’organisation des forces nordiques et éviter les chevauchements inutiles, un problème répandu en Europe ?

La solution la plus simple serait peut-être d’acquérir les mêmes capacités que la Norvège, si l’on parle par exemple de l’avion P8. Certains, au Danemark, ont proposé de louer un des avions norvégiens à titre temporaire, ou au moins de profiter de leur expérience et de leurs installations. La Norvège met actuellement en service des hélicoptères Seahawk, un modèle déjà utilisé par le Danemark. Le personnel norvégien s’entraîne sur des bases danoises avant de les recevoir, de sorte qu’il soit rapidement opérationnel.

Si le Danemark décide d’acquérir le P8, j’imagine que nos pilotes et techniciens s’entraîneront sur les bases aériennes norvégiennes. Au niveau opérationnel, on peut se remplacer mutuellement, et cela se fait déjà dans une certaine mesure. Je peux très bien imaginer que, pour répondre aux nouvelles exigences de l’OTAN en matière de ravitaillement en vol, les pays nordiques puissent envisager un achat groupé, parce que c’est un investissement coûteux qui de toute façon serait utilisé collectivement. Il existe déjà une collaboration plus modeste, surtout dans le domaine aérien, où les quatre forces aériennes nordiques sont assez étroitement intégrées.

De plus, la coopération nordique prend aussi en compte la géographie : la Suède, la Norvège et la Finlande coopèrent autour de la Laponie, tandis que la Suède et le Danemark, pour leur part, doivent s’assurer que l’Øresund reste accessible aux forces alliées se rendant dans la mer Baltique. Les tâches opérationnelles sont nombreuses, et je pense que cette coopération se renforcera, pas à pas.

Est-ce que l’objectif final serait de créer une force de défense nordique intégrée, ou quelle est l’ambition ?

Non, je ne le crois pas. Les pays nordiques se caractérisent par le fait qu’aucun d’entre eux n’est une grande puissance militaire. Ils coopèrent tous étroitement, mais cherchent aussi, de diverses façons, à impliquer ou à tenir à distance les puissances environnantes, en particulier la Russie. Je pense que nous allons assister à un renforcement de la coopération nordique, mais toujours dans le cadre de l’OTAN, afin de s’intégrer avec le reste de l’Alliance. En outre, tous les pays nordiques cherchent à associer des puissances extérieures. Le Royaume-Uni, par exemple, dispose de la Joint Expeditionary Force (JEF), qui rassemble notamment les pays nordiques et les Pays-Bas. Je ne pense donc pas que nous verrons une force de défense nordique complètement autonome et entièrement intégrée.

À lire aussi : Les fonds marins norvégiens : exploitation de ressources stratégiques

Il est impossible de prévoir ce que fera Trump, ni de saisir ses intentions, y compris à propos de l’OTAN. Existe-t-il un plan au cas où les États-Unis décideraient de se retirer de l’Alliance ?

Pas à ma connaissance, du moins rien d’officiel. Mais une grande partie de ce qui se passe en Europe s’apparente à une tentative de se préparer à l’éventualité que les États-Unis ne soient plus aussi disposés à garantir la sécurité du continent. La dernière fois que Trump était président, j’ai rédigé un rapport de recherche sur la façon dont les pays européens géraient cette incertitude stratégique. Nous avions parlé d’« attente active » : on ne veut pas se couper des États-Unis, mais on essaie de se mettre dans une position permettant de gérer l’imprévisibilité qu’ils engendrent.

Il s’agit d’une stratégie à deux volets : d’un côté, renforcer la coopération avec les Américains ; de l’autre, consolider la coopération nordique et les relations bilatérales avec les puissances européennes. Nous le constatons à nouveau aujourd’hui, à la fois en raison de la menace russe et de l’incertitude grandissante autour des intentions américaines. Prenons la Norvège : elle mise sur le concept de la JEF, mais a aussi conclu un accord avec l’Allemagne pour l’achat de sous-marins. C’est un bon exemple de démarche visant à s’allier à la fois avec des puissances régionales et de grandes puissances européennes.

Les États-Unis réclament que l’Europe investisse davantage dans sa défense, ce qui génère de nombreux achats d’armement. Du point de vue européen, on préférerait peut-être acheter européen. Comment les pays nordiques pourraient-ils unifier ou coordonner leurs industries de défense pour défendre leurs propres intérêts ?

C’est une bonne question. En tant que petits pays, nous risquons d’être écrasés entre les grands. Mais on peut aussi se replier sur une logique strictement nationale pour notre industrie de défense, afin de s’assurer un retour sur ces importants investissements. Dans ce cas, nous perdons les avantages d’échelle et la possibilité de rationaliser. C’est un équilibre.

Depuis des années, on discute de l’amélioration du partage des achats d’armement en Europe. Parfois on y parvient, d’autres fois moins. Il y a par exemple eu un achat groupé d’hélicoptères nordiques qui s’est terminé avec de gros retards, des problèmes techniques et des divergences sur les exigences et spécifications.

À lire aussi : Les hélicoptères d’attaque russes posent un problème à l’offensive ukrainienne

Il faut aussi disposer de la technologie pour concevoir et produire des équipements perfectionnés, souvent d’origine américaine. Par exemple, la défense européenne dépend beaucoup des données américaines et de leur surveillance par satellite. Sans ces ressources, nous nous trouverions affaiblis. Les avions F-35 sont, eux aussi, conçus pour être reliés aux systèmes d’information et de commandement américains. Nous dépendons donc très fortement des États-Unis.

Étant donné que l’avenir des États-Unis au sein de l’OTAN est aujourd’hui plus incertain que jamais, dans quelle mesure devrions-nous chercher à nous affranchir des composants américains dans nos équipements militaires ?

C’est un équilibre délicat. Si l’on devient trop indépendant, on risque d’éloigner les Américains, et de ce fait, de perdre l’engagement des États-Unis, lequel constitue depuis longtemps un pilier de la sécurité européenne. Le Danemark et la Norvège entretiennent traditionnellement des liens très étroits avec les États-Unis et comptent parmi les alliés les plus fidèles de l’Alliance. Dans le même temps, la présidence de Trump et l’invasion de l’Ukraine ont enclenché des processus plus profonds en Europe. Plusieurs pays européens – surtout les plus grands – s’interrogent de plus en plus sérieusement sur la capacité de s’appuyer davantage sur leurs propres moyens militaires, sans dépendre complètement des États-Unis.

Le Danemark et la Norvège ont depuis longtemps été très proches de Washington, mais aujourd’hui, on voit naître en Europe une prise de conscience : il faut être capable de défendre davantage nos propres intérêts si jamais le lien transatlantique se fragilise.

C’est un processus de longue haleine, car il faut du temps, une industrie solide, une volonté politique et des ressources financières. Mais l’incertitude autour de la stabilité et de la fiabilité des États-Unis, et leur attention croissante pour la région indo-pacifique et la Chine, ne disparaîtra pas, quel que soit le président en place à la Maison-Blanche. Nous voyons donc se dessiner en Europe une reconnaissance nouvelle : il sera nécessaire d’assurer nous-mêmes davantage de nos intérêts de sécurité si le lien transatlantique devait s’affaiblir.