ONU : Lana Nusseibeh, l’outsider venue d’Abou Dhabi

Le 21 octobre, les Émirats arabes unis ont lancé l’un de leurs paris diplomatiques les plus ambitieux : présenter Lana Nusseibeh, 48 ans, à la succession d’António Guterres au secrétariat général de l’ONU.

Dans une course enlisée après huit tours sans issue, la diplomate émirienne affiche l’un des parcours les plus complets — portée par un pays qui a fait de la médiation entre Moscou et Kiev un instrument de puissance.

Le 23 janvier, au palais présidentiel d’Abou Dhabi, Mohammed ben Zayed posait aux côtés de Jared Kushner, du négociateur ukrainien Roustem Oumerov et de l’émissaire russe Igor Kostioukov. Russes, Ukrainiens et Américains se parlaient enfin à trois, sur un terrain accepté par tous. Dix mois plus tard, les Émirats arabes unis présentent à l’ONU la diplomate qui incarne cette méthode. Lana Nusseibeh, 48 ans, est candidate depuis le 21 octobre à la succession d’António Guterres.

Une course enlisée

Elle entre dans une course enlisée. Pour l’emporter, il faut neuf voix sur quinze au Conseil de sécurité et aucun veto des cinq membres permanents. Lors du vote indicatif du 16 octobre, le premier à distinguer les bulletins des grandes puissances, les trois favoris ont chacun reçu deux avis défavorables de membres permanents. En 2016, six tours avaient suffi à désigner Guterres. Le huitième s’est tenu le 5 novembre, toujours sans issue. Chacun des favoris traîne un handicap que des mois de campagne n’ont pas effacé.

Trois favoris, trois handicaps

La Costaricienne Rebeca Grynspan mène les votes depuis l’été. Elle a 70 ans, et sa carrière s’est faite dans l’économie du développement, au Pnud puis à la tête de la Cnuced, loin des dossiers de guerre qui occupent le Conseil. Des rumeurs relayées par la presse américaine prêtent à Moscou ou à Pékin l’intention de la bloquer, et elle a elle-même reconnu qu’elle « ne serait pas surprise » d’essuyer un veto.

L’Argentin Rafael Grossi, longtemps donné favori, a vu sa campagne marquer le pas. Il refuse de quitter la direction de l’Agence internationale de l’énergie atomique pendant la course, malgré les efforts des États membres pour limiter les conflits d’intérêts. L’Iran le juge publiquement inapte à la fonction. Son premier soutien, Javier Milei, dont le gouvernement a quitté l’OMS, l’encombre plus qu’il ne l’aide, et la relance par Buenos Aires de la question des Malouines indispose Londres, qui dispose d’un veto.

La Guyanienne Carolyn Rodrigues-Birkett a brièvement pris la tête en août. Le New York Times a ensuite rapporté que l’administration Trump s’opposait à sa candidature, notamment parce qu’elle a qualifié de génocide l’action d’Israël à Gaza. Le président guyanien, Irfaan Ali, dément tout veto formel.

Le parcours le plus complet

Face à eux, Lana Nusseibeh présente l’un des parcours les plus complets de la course. Diplômée d’histoire de Cambridge, titulaire d’un master de la SOAS à Londres, elle parle arabe, anglais, français et hébreu. Après des débuts à l’Unesco, à Paris, elle crée en 2009 le département de planification politique du ministère émirien des Affaires étrangères et en devient la première directrice, avant d’être nommée envoyée spéciale pour l’Afghanistan et le Pakistan. En 2013, elle devient la première femme à représenter les Émirats auprès des Nations unies. Elle y restera jusqu’en 2024, plus longtemps qu’aucun de ses prédécesseurs.

Ces années new-yorkaises ont fait d’elle une figure écoutée du Palais de verre. Elle a présidé le conseil d’administration d’ONU Femmes, été élue vice-présidente de l’Assemblée générale en 2017 et coprésidé de 2017 à 2019 les négociations sur la réforme du Conseil de sécurité, l’un des dossiers les plus inextricables de la maison. Pendant le mandat émirien au Conseil, en 2022 et 2023, elle a porté la résolution 2720 sur l’acheminement de l’aide à Gaza. Son homologue égyptien, Osama Abdel Khalek, salue « la talentueuse représentante » des Émirats, et le Palestinien Riyad Mansour lui a remis le Bouclier de la Palestine à son départ. Rentrée à Abou Dhabi, elle a été promue ministre d’État en septembre 2025. Les six monarchies du Conseil de coopération du Golfe soutiennent aujourd’hui sa candidature.

Le capital diplomatique d’Abou Dhabi

Son pays lui offre le reste. Depuis le début de la guerre, les Émirats ont conduit vingt-sept médiations entre Moscou et Kiev, la dernière le 23 octobre, deux jours après l’annonce de sa candidature. Au total, 8 537 prisonniers ont été échangés grâce à Abou Dhabi. Une candidate issue de cette diplomatie a moins de raisons qu’une autre de s’attirer un veto russe, chinois ou américain.

Une candidate issue de cette diplomatie a moins de raisons qu’une autre de s’attirer un veto russe, chinois ou américain.

Elle serait aussi la première femme à diriger l’ONU en quatre-vingts ans, la deuxième personnalité arabe après Boutros Boutros-Ghali et la première venue du Golfe. Son seul handicap, relatif, tient à la rotation régionale, qui désignerait en principe l’Amérique latine. Mais la coutume n’est pas une règle écrite, et l’ambassadeur américain Mike Waltz a prévenu que Washington ne s’y sentait pas lié. Pour son premier vote indicatif, le 30 octobre, elle a recueilli sept avis favorables, neuf jours après son entrée en lice. Le successeur de Guterres doit prendre ses fonctions le 1ᵉʳ janvier 2027.

Pour la France, compte tenu du lien d’amitié qui l’unit aux Emirats, c’est la candidature la plus stratégique.

Elle serait la première femme à diriger l’ONU en quatre-vingts ans, la deuxième personnalité arabe après Boutros Boutros-Ghali et la première venue du Golfe.