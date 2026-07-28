Paul Vidal de la Blache : de la géographie à la géopolitique

Paul Vidal de la Blache
Fondateur de l’école française de géographie, il a pensé le lien entre les hommes et leurs milieux. Conflits consacre une série à celui qui reste, un siècle après sa mort, une clé pour lire le monde.
Penser la géopolitique avec Paul Vidal de la Blache
Pourquoi le fondateur de la géographie française reste, un siècle après sa mort, un guide pour lire les rapports de force du monde.
Et Vidal de la Blache invente le paysage
Avant lui, le paysage n’était qu’un décor. Il en fait une clé de lecture du territoire et des sociétés qui l’habitent.
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Paris et l’Île-de-France dans le regard de Vidal de la Blache
Comment le géographe lisait la capitale et sa région comme le cœur battant, et le nœud, de la nation française.
Vidal de la Blache et la géoéconomie
Ce que sa pensée des flux, des voies et des milieux apporte encore à l’analyse économique et à la guerre économique.
Paul Vidal de la Blache, penseur de la géopolitique
Le podcast Conflits : une émission pour redécouvrir de vive voix l’actualité d’une œuvre fondatrice.
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