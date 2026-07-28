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Paul Vidal de la Blache : de la géographie à la géopolitique

28 juillet 2026

Temps de lecture : < 1 minute

Photo : Paul Vidal de la Blache (c) Conflits

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Analyse et théorie

Paul Vidal de la Blache : de la géographie à la géopolitique

par

1845 – 1918
Paul Vidal de la Blache
Série · Les maîtres de la géographie

Paul Vidal de la Blache

Fondateur de l’école française de géographie, il a pensé le lien entre les hommes et leurs milieux. Conflits consacre une série à celui qui reste, un siècle après sa mort, une clé pour lire le monde.

5 articlesÉté 2026

Les articlesl’homme, l’œuvre, l’héritage

01
L’homme et la méthode

Penser la géopolitique avec Paul Vidal de la Blache

Pourquoi le fondateur de la géographie française reste, un siècle après sa mort, un guide pour lire les rapports de force du monde.

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02
L’œuvre

Et Vidal de la Blache invente le paysage

Avant lui, le paysage n’était qu’un décor. Il en fait une clé de lecture du territoire et des sociétés qui l’habitent.

À paraître

03
La France

Paris et l’Île-de-France dans le regard de Vidal de la Blache

Comment le géographe lisait la capitale et sa région comme le cœur battant, et le nœud, de la nation française.

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04
L’héritage

Vidal de la Blache et la géoéconomie

Ce que sa pensée des flux, des voies et des milieux apporte encore à l’analyse économique et à la guerre économique.

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05
Podcast · Émission

Paul Vidal de la Blache, penseur de la géopolitique

Le podcast Conflits : une émission pour redécouvrir de vive voix l’actualité d’une œuvre fondatrice.

À paraître

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À propos de l’auteur
Jean-Baptiste Noé

Jean-Baptiste Noé

Docteur en histoire économique (Sorbonne-Université), professeur de géopolitique et d'économie politique à l'Ircom. Rédacteur en chef de Conflits.