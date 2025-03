Shenzhen, la ville symbole du miracle chinois

Shenzhen, véritable miracle de développement dans l’histoire de la Chine et du monde, fut autrefois un modeste village de pêcheurs avant de devenir un symbole de modernité. De ses premiers ateliers animés par une armée de travailleurs migrants à l’émergence de géants industriels et de laboratoires technologiques de pointe, la ville incarne l’avant-garde du progrès chinois. Des noms comme Huawei, Tencent, BYD, DJI, Ping’an Assurance et BGI Genomics brillent tels des joyaux sur son chemin fulgurant.

Shenzhen, un village de pêcheurs avant 1980, est devenue en 40 ans une ville internationale moderne

Les Chinois disent que tout l’océan peut se refléter dans une goutte d’eau : Shenzhen est cette goutte, miroir des batailles remportées au fil de la renaissance de cette civilisation plurimillénaire.

La triomphe du pragmatisme

Le développement de Shenzhen est étroitement lié aux réformes économiques lancées par Deng Xiaoping en 1978. En ouvrant l’économie aux investissements étrangers tout en maintenant le contrôle du Parti communiste chinois, la Chine a cherché à moderniser le pays sans compromettre sa stabilité sociale. Deng Xiaoping a illustré cette approche pragmatique avec deux célèbres citations : « Peu importe que le chat soit noir ou blanc, l’important est qu’il attrape la souris » et « Traverser la rivière en tâtant les galets ». Shenzhen fut le premier des « galets sous l’eau » dans cette expérimentation.

40 ans de développement fulgurant

Avant les années 1980, Shenzhen était un village rural peu développé, principalement peuplé de pêcheurs et d’agriculteurs. Sa population ne dépassait pas 30 000 habitants. La ville faisait partie du district de Bao’an, qui dépendait économiquement de la région voisine de Hong Kong, alors colonie britannique.

L’économie reposait principalement sur l’agriculture, la pêche. Sa proximité avec Hong Kong en faisait un point de transit pour les marchandises et les migrations.

La réforme et l’ouverture de Deng Xiaoping (années 1980)

Le tournant décisif pour Shenzhen a été sa désignation en tant que zone économique spéciale (ZES) en 1980, sous l’impulsion de Deng Xiaoping, l’architecte des réformes économiques de la Chine.

La ville bénéficiait d’un accès direct à un centre financier et commercial mondial. Deng Xiaoping voulait tester les réformes de marché dans une zone restreinte avant de les généraliser à l’ensemble du pays.

Sous le label ZES, des mesures avantageuses ont été mises en place : incitations fiscales, accès simplifié aux investissements étrangers et liberté relative pour les entreprises privées.

La construction a commencé rapidement avec des investissements massifs dans les ports, les routes et les bâtiments industriels. La ville développait des industries de transformation simples (ceintures, vêtements, etc.). Pour ces activités à forte intensité de main-d’œuvre, Shenzhen était compétitive grâce au faible coût du travail et des surfaces immobilières.

En quelques années, Shenzhen est devenue un aimant pour les investisseurs étrangers, notamment de Hong Kong et de Taïwan. Des usines (plus de 6000 créées) et des zones industrielles ont vu le jour, transformant l’économie locale.

Années 1990 : Industrialisation rapide

Dans les années 1990, Shenzhen a accéléré son industrialisation, devenant un centre clé pour la fabrication et l’exportation.

Elle s’est affirmée comme une plaque tournante pour les produits électroniques, notamment avec des entreprises comme Huawei (fondée à Shenzhen en 1987) et Foxconn, le sous-traitant d’Apple. Des millions de travailleurs migrants ont afflué de tout le pays, attirés par les opportunités d’emploi dans les usines.

La ville a commencé à s’étendre rapidement, avec une croissance massive des infrastructures urbaines, des logements et des services.

Années 2000 : Passage à une économie high-tech

Dans les années 2000, le gouvernement a adopté une nouvelle stratégie axée sur l’innovation, visant à faire évoluer Shenzhen du statut d’ »Usine du monde » à celui de « Laboratoire du monde ». La ville a ainsi redéfini ses priorités économiques en investissant massivement dans la recherche et le développement.

En 2018, 40 % de son PIB se concentraient sur sept secteurs clés : la biotechnologie, l’Internet, les énergies renouvelables, les matériaux innovants, la culture et la création, les technologies de l’information, ainsi que le stockage d’énergie et la protection environnementale.

Des géants technologiques comme Huawei, Tencent (créateur de WeChat), BYD, DJI et BGI Genomics ont fait de Shenzhen un centre mondial de l’innovation. La ville abrite 11 320 entreprises chinoises et 280 multinationales du classement Fortune 500. Son dynamisme en matière de R&D est sans précédent : plus de 4 % de son PIB y est consacré, et ses entreprises ont déposé plus de 20 000 brevets, soit 43 % du total national.

Aujourd’hui, Shenzhen s’impose comme la « Silicon Valley chinoise », attirant entrepreneurs et talents du monde entier.

Années 2010 et au-delà : une ville mondiale

Dans les années 2010, Shenzhen s’est affirmée comme une ville mondiale avec une influence croissante dans des domaines variés.

Elle est devenue une ville de gratte-ciel, avec des bâtiments emblématiques comme le Ping An Finance Centre. Un réseau de métro dense, des routes modernes, et des projets comme l’aéroport international de Shenzhen, ont renforcé son attractivité.

La ville a adopté des politiques écologiques, notamment en devenant la première au monde à utiliser uniquement des bus et taxi électriques.

Shenzhen est devenue un élément clé de la Grande Baie (Greater Bay Area), un projet visant à intégrer les économies de Hong Kong, de Macao et du Guangdong pour en faire une mégalopole mondiale.

Shenzhen, une ville de premier plan

Au rythme de 20 % de croissance annuelle en moyenne et avec une population de plus de 20 millions d’habitants, Shenzhen est devenu un centre de fabrication et de technologie mondial et une vitrine du miracle économique chinois. Le PIB de Shenzhen a dépassé celui de Hong Kong pour la première fois en 2018, et s’en éloigne irrémédiablement depuis ; il dépasse en 2024 les 1 000 milliards de yuans (environ 132 milliards d’euros) soit environ autant qu’un pays comme la Slovaquie.

La ville est aussi un centre de design industriel, de mode et un hub financier avec l’une des plus grandes bourses de Chine.

Shenzhen est un modèle de développement pour d’autres villes en Chine et dans le monde, démontrant comment une planification stratégique et des réformes économiques peuvent transformer une région en un temps record.

Un moteur clé dans la montée en puissance de la Chine

Le développement fulgurant de Shenzhen n’est pas un phénomène isolé. Cette ville est un moteur clé de la montée en puissance de la Chine, incarnant ses ambitions de modernisation depuis les réformes de Deng Xiaoping. Son succès a prouvé que la Chine pouvait intégrer des pratiques capitalistes tout en conservant une gouvernance centralisée, inspirant d’autres villes, comme Zhuhai et Pudong.

Grâce à sa proximité avec Hong Kong, Shenzhen est devenue un hub économique mondial, intégrée aux chaînes d’approvisionnement et exportations chinoises. Elle s’est aussi imposée comme la Silicon Valley chinoise, abritant des géants technologiques comme Huawei, Tencent, BYD et DJI, tout en favorisant l’innovation et les startups.

Récompensée en 2024 comme smart city de l’année, Shenzhen illustre la montée en puissance de la Chine dans les technologies urbaines intelligentes.

Un rôle dans la modernisation de gouvernance en Chine ?

Shenzhen, souvent perçue comme un terrain d’expérimentation des réformes économiques, pourrait-elle également jouer un rôle dans la modernisation de la gouvernance chinoise ? Grâce à son statut pionnier, la ville influence déjà certaines pratiques et approches administratives à l’échelle nationale.

En août 2019, la Chine a désigné Shenzhen comme zone de démonstration du socialisme aux caractéristiques chinoises, renforçant ainsi son rôle de moteur des réformes. Ce statut lui confère une plus grande flexibilité pour approfondir l’ouverture et l’innovation selon cinq axes majeurs : économie, État de droit, urbanisme, qualité de vie et développement durable.

Un modèle de gouvernance locale pragmatique

Shenzhen a démontré que, dans la gouvernance locale, le pragmatisme pouvait primer sur la bureaucratie – un modèle qui pourrait inspirer d’autres régions chinoises dans leur modernisation de gouvernance.

Les dirigeants locaux sont encouragés à prendre des décisions basées sur des résultats économiques mesurables. Cette approche, orientée vers l’efficacité, favorise une gouvernance plus réactive et adaptable.

Bien que limitées, certaines pratiques consultatives ont émergé à Shenzhen, notamment des consultations publiques sur des projets d’urbanisme ou des politiques environnementales ainsi que des essais d’élections directes au niveau locales. Si étendues, ces initiatives pourraient contribuer à une plus grande participation populaire dans les décisions locales.

L’innovation technologique au service de la gouvernance

À l’ère du numérique, Shenzhen joue un rôle clé dans l’intégration de la technologie dans la gouvernance, un levier essentiel de modernisation.

La ville a développé des plateformes numériques permettant aux citoyens d’accéder à des services publics, de soumettre des plaintes ou encore de participer à des consultations. Par ailleurs, des technologies avancées, comme l’intelligence artificielle, sont utilisées pour optimiser les politiques publiques et renforcer la sécurité.

En combinant réformes économiques, pragmatisme administratif et innovations technologiques, Shenzhen s’affirme ainsi comme un modèle potentiel pour la modernisation de la gouvernance chinoise.

Conclusion

Impulsée par une volonté politique forte, Shenzhen a joué un rôle clé dans la modernisation économique de la Chine. En tant que premier « galet sous l’eau », elle a prouvé, par des résultats concrets, la pertinence et le succès des Zones économiques spéciales. Face à de nombreux défis, elle a accumulé une précieuse expertise en innovation et développement, devenant un véritable laboratoire des réformes et de l’ouverture. Son dynamisme a contribué à l’émergence d’un marché plus structuré et compétitif.

Symbole de transformation rapide et efficace, Shenzhen a donné naissance au concept de « vitesse de Shenzhen », incarnant une croissance fulgurante. Alors qu’elle s’impose comme un moteur clé du projet de la Grande Baie, son influence continue de façonner l’avenir de la région et de la Chine.

