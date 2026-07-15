Escalade Iran-États-Unis : frappes sur le Khouzistan et Bouchehr, le pétrole s’envole

Des frappes américaines ont visé le sud-ouest de l’Iran, dont les zones pétrolifères d’Abadan et de Mahshahr, ainsi que la ville portuaire de Bouchehr, siège de la seule centrale nucléaire du pays.

Les cours du Brent ont bondi de plus de 5 % après ces annonces, en pleine escalade militaire entre Téhéran et Washington.

Au large d’Oman, un navire-citerne a été touché par un missile à la sortie du détroit d’Ormuz, sur fond d’attaques attribuées à l’Iran.

Frappes américaines sur le sud-ouest de l’Iran

Téhéran, Iran

Des frappes américaines ont visé mardi après-midi le sud-ouest de l’Iran, dans une zone pétrolifère proche de l’Irak et du Koweït, ont rapporté les autorités locales.

La ville d’Abadan, qui compte la plus ancienne raffinerie du Moyen-Orient, ainsi que la cité portuaire de Mahshahr, également zone pétrochimique, ont été visées, selon Valiollah Hayati, vice-gouverneur de la province de Khouzistan cité par l’agence de presse officielle Irna.

Le Brent en hausse de plus de 5 % après de nouvelles frappes

Londres, Royaume-Uni

Les cours du pétrole ont accéléré mardi après l’annonce par les autorités iraniennes de frappes américaines sur la ville portuaire de Bouchehr, où se trouve la seule centrale nucléaire d’Iran, en pleine escalade militaire entre Téhéran et Washington.

Peu après avoir brièvement pris plus de 5 %, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en septembre, montait de 4,38 % à 86,95 dollars vers 10 h 40 GMT (12 h 40 à Paris). Celui de son équivalent américain, le West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en août, progressait de 3,29 % à 80,71 dollars.

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Bouchehr visée dans le sud-ouest de l’Iran

Téhéran, Iran

La ville portuaire de Bouchehr, où se trouve la seule centrale nucléaire d’Iran, a été visée mardi en journée par des frappes américaines, en pleine escalade militaire entre Téhéran et Washington, selon les autorités locales.

« Quatre points de la ville de Bouchehr ont été touchés par des projectiles ennemis à midi » (8 h 30 GMT), des tirs attribués aux États-Unis, selon le vice-gouverneur de la province éponyme, Ehsan Jahanian, cité par l’agence de presse gouvernementale Irna.

Un navire touché par un missile au large d’Oman

Dubaï, Émirats arabes unis

Un navire a été visé par un missile en sortant du détroit d’Ormuz au large d’Oman, a rapporté mardi l’agence de sécurité maritime britannique UKMTO.

« Un navire-citerne a signalé avoir été touché par un missile alors qu’il transitait en direction de la sortie sur la route sud », a dit l’UKMTO, en précisant que l’incident s’était produit lundi à 13 milles nautiques au sud-est de Limah, à Oman.

Il n’était pas clair dans l’immédiat si cette attaque était la même que celle rapportée plus tôt par les Émirats arabes unis, qui ont dit que deux de leurs tankers avaient été visés par des missiles iraniens dans le détroit, tuant un membre d’équipage.

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