Huile, beurre, saindoux : les frontières que dessine la cuisine

Trois corps gras, trois climats, trois économies : la carte des matières grasses recoupe celle des paysages, des religions et des techniques.

Griller ou bouillir n’est pas un choix de goût mais de société : le rôti suppose la flamme, le bouilli suppose le pot, donc la sédentarité.

Disposer de tomates en janvier a supprimé la saison comme cadre mental : l’uniformisation alimentaire est un fait géopolitique.

La cuisine se distingue de la plupart des arts par un trait qu’on remarque rarement : elle est indissociable d’un lieu et d’un moment. On peut lire Dante partout et écouter Bach en toute saison. On ne peut pas faire un gaspacho de courgettes en février à Paris. Ou plutôt on le peut, avec des courgettes de serre, mais ce n’est plus le même plat. Cette dépendance n’est pas une faiblesse de l’art culinaire. C’est ce qui en fait sa particularité et ce qui l’érige en document historique.

Car derrière chaque plat, il y a un climat, une technique, une organisation sociale et souvent une religion. La cuisine est un système complet où tout cela se dit ensemble, sans que personne n’ait jamais eu besoin de l’écrire. Trois entrées permettent de le lire : les corps gras, le feu, et les saisons.

Trois graisses, trois mondes

Il suffit de suivre la matière grasse de cuisson pour dessiner une carte de l’Europe. Huile d’olive au sud, beurre au nord, saindoux dans un large entre-deux : la ligne de partage est nette et raconte une histoire alimentaire.

L’olivier définit une aire climatique précise, celle qui supporte la sécheresse estivale et redoute le gel. Il ne pousse pas où l’hiver mord. Fernand Braudel avait fait de sa limite septentrionale l’une des définitions possibles du monde méditerranéen — l’olivier, la vigne et le blé formant cette triade dont l’aire de culture épouse celle de la civilisation antique. Là où l’olivier s’arrête, la Méditerranée s’arrête.

« Là où l’olivier s’arrête, la Méditerranée s’arrête. »

Le beurre suit l’élevage bovin, donc les prairies humides et les étés tempérés du nord et de l’ouest : Normandie, Flandre, Danemark, Irlande, Bretagne, plaines d’Europe centrale. Il suppose une herbe abondante, des vaches en lactation longue, et une organisation laitière — la baratte, le froid, la conservation courte. C’est une graisse de pays gras au sens propre, où l’eau ne manque pas.

Le saindoux, lui, présuppose autre chose encore : la forêt et le cochon. Un porc s’engraisse aux glands, aux faînes, aux châtaignes, aux déchets domestiques ; il ne demande ni prairie ni transhumance, seulement du couvert et des restes. Sa graisse est le sous-produit d’un cycle familial complet. On tuait la bête en février, on en tirait la charcuterie de l’année et la graisse de cuisine, et rien ne se perdait. C’est la matière grasse des économies paysannes autarciques, du Sud-Ouest français à l’Espagne, de l’Europe centrale aux Balkans.

Trois graisses, donc trois paysages, trois calendriers et trois techniques.

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La ligne du porc

C’est ici que la géographie alimentaire devient proprement géopolitique. Le porc est au cœur du partage religieux méditerranéen, et l’aire du saindoux s’arrête très exactement là où commence l’interdit — au sud et à l’est de la Méditerranée pour l’islam, et dans les communautés juives partout ailleurs.

L’effet n’est pas seulement symbolique, il est technique. Une cuisine qui ne dispose pas du porc doit trouver sa graisse ailleurs : dans l’huile d’olive, dans le beurre clarifié, dans la graisse de mouton ou dans la queue grasse des moutons d’Orient. Chaque interdit engendre une solution, et la solution engendre un répertoire de plats. L’interdit ne retranche pas : il oriente.

« L’interdit ne retranche pas : il oriente. »

Le christianisme a produit ses propres lignes, plus mouvantes mais tout aussi structurantes. Le carême et les jours maigres interdisaient les graisses animales, ce qui donnait un avantage décisif à l’huile dans les pays qui en produisaient, et posait un problème redoutable à ceux qui n’en avaient pas. La tradition normande veut que la tour de Beurre de la cathédrale de Rouen doive son nom aux dispenses accordées aux fidèles souhaitant consommer du beurre pendant le carême — récit dont les historiens discutent la portée exacte, mais qui dit bien la difficulté. Au nord, on ne pouvait pas jeûner comme au sud, faute d’olivier.

Le poisson relève de la même logique : les jours maigres ont façonné les flottes, les routes du hareng et de la morue, les fortunes de la Hanse et des ports basques. Une prescription religieuse a organisé une économie maritime sur plusieurs siècles.

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Le feu : rôti, bouilli, vapeur

La cuisine est d’abord une maîtrise du feu, et la manière de le maîtriser raconte elle aussi une histoire. Claude Lévi-Strauss en a proposé la lecture la plus célèbre avec son triangle culinaire, qui oppose le rôti au bouilli. Analyse structuraliste discutée depuis, mais dont l’intuition reste éclairante.

Le rôti touche directement la flamme, sans médiation, sans récipient. C’est la cuisson la plus proche de la nature, celle que l’on peut pratiquer sans rien posséder ; elle perd du jus, elle gaspille, elle spectacularise. Le bouilli suppose au contraire un contenant, donc la poterie ou le métal, donc une technique, donc une forme de sédentarité, et il ne perd rien, puisque tout demeure dans le pot.

De là une opposition sociale que l’ethnographie retrouve dans quantité de sociétés : d’un côté le prestige, la fête, l’hôte, les hommes ; de l’autre l’économie domestique, le quotidien, la conservation, les femmes. La grillade et le pot-au-feu ne s’opposent pas par le goût mais par la structure qu’ils supposent. Le barbecue contemporain, avec sa répartition des rôles si stéréotypée, en est une survivance presque caricaturale.

La cuisson à l’eau et à la vapeur forme un troisième régime, celui de l’économie et de la douceur, et sa géographie est également parlante : elle domine là où le combustible est rare et la vaisselle de cuisson ancienne ; l’Asie rizicole en offre l’exemple le plus net, où la vapeur et le sauté rapide au wok répondent à une contrainte de bois autant qu’à un goût.

Chaque mode de cuisson suppose ainsi un état de la technique, une ressource énergétique, une organisation du foyer. On ne choisit pas librement entre griller et mijoter : on hérite d’un feu.

« On ne choisit pas librement entre griller et mijoter : on hérite d’un feu. »

Ce que le froid impose

Reste la variable la plus déterminante, et la plus oubliée : la saison. Avant la chaîne du froid, l’alimentation était entièrement organisée par le calendrier, et cette organisation explique la plupart des techniques que nous prenons aujourd’hui pour des raffinements.

Le froid impose la conservation, donc la fermentation, le salage, le séchage, le fumage, la cuisson longue et les graisses de couverture. Choucroute, charcuterie, fromages affinés, salaisons, conserves au saindoux : autant de réponses à un hiver qui ne produit rien. La chaleur impose l’inverse : la fraîcheur, l’acidité, le cru, l’huile crue, les herbes, les préparations rapides qui ne demandent pas d’entretenir un feu dans une maison déjà surchauffée.

D’où le contraste que perçoit n’importe quel voyageur. L’été méditerranéen se cuisine peu : cru, grillé, froid, huile d’olive, herbes fraîches, le produit se suffisant à lui-même. L’automne romain relève d’une autre logique : artichauts, chicorées amères, porc, pâtes en sauce longue, abats du quinto quarto. Paris en novembre relève encore d’une troisième : beurre, crème, mijotés, racines. Trois saisons, trois villes, trois grammaires.

Il faut insister sur l’ordre des causes, car on l’inverse presque toujours. Ce n’est pas le goût qui a produit la technique, c’est la nécessité ; le goût est venu ensuite justifier ce que la contrainte avait imposé. Nous aimons le lard fumé parce que nos ancêtres devaient conserver le porc, et non l’inverse. La tradition culinaire est de la nécessité devenue plaisir, puis identité.

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Le cas du saindoux : comment une graisse disparaît

L’effacement du saindoux, en une génération, offre un cas d’école de la façon dont ces systèmes se défont.

Il n’a pas été abandonné parce qu’il était mauvais. Il l’a été parce qu’une campagne d’opinion, des années 1960 aux années 1980, adossée à l’hypothèse lipidique et à la promotion des huiles végétales industrielles, a fait des graisses saturées le coupable désigné des maladies cardiovasculaires. L’industrie de la margarine et des huiles de graines y avait un intérêt direct et l’a défendu efficacement.

La nutrition a depuis largement révisé son jugement : le lien entre graisses saturées et mortalité cardiovasculaire s’est révélé plus incertain qu’annoncé, et ce qu’on avait mis à la place, les margarines hydrogénées, riches en acides gras trans, s’est avéré nettement plus nocif. Quant au saindoux lui-même, il est composé pour près de moitié d’acide oléique, celui-là même qui fait la réputation de l’huile d’olive, et il supporte les hautes températures sans se dégrader, là où beaucoup d’huiles polyinsaturées s’oxydent à la chaleur.

Mais l’essentiel est ailleurs. Ce qui a disparu, ce n’est pas une graisse, c’est le système auquel elle appartenait. Le saindoux venait de la bête qu’on tuait chez soi : un cochon, une famille, un hiver, rien de jeté. Sa disparition accompagne celle de l’abattage familial, du saloir, de la conservation à la ferme, de l’autarcie paysanne. On n’a pas changé de matière grasse ; on a cessé d’avoir un cochon.

« On n’a pas changé de matière grasse ; on a cessé d’avoir un cochon. »

Il subsiste d’ailleurs partout où le système a tenu : dans la charcuterie, dans les pâtisseries régionales, dans les tourtes, dans la manteca espagnole qui ne s’est jamais retirée, dans le saindoux de porc corse qui sert encore la charcuterie de montagne. La technique survit là où l’économie qui la portait n’a pas entièrement disparu.

La saison comme cadre mental

Ce qui rend la période contemporaine singulière n’est pas que l’on mange mieux ou moins bien, mais que la contrainte a été levée. La chaîne du froid, le transport aérien, la culture sous serre et la mondialisation des approvisionnements ont rendu les produits disponibles en tout temps et en tout lieu. Disposer de tomates en janvier n’est pas seulement un confort : cela supprime la saison comme cadre mental.

Les conséquences dépassent l’assiette. Une alimentation désaisonnalisée est une alimentation dépendante de flux longs, de l’énergie bon marché et de chaînes logistiques dont la fragilité s’est rappelée à nous plusieurs fois ces dernières années. La souveraineté alimentaire, dont on débat beaucoup, se joue autant dans le calendrier que dans les surfaces cultivées : un pays qui ne mange plus ce que son sol produit au moment où il le produit a déplacé sa dépendance sans toujours le mesurer.

Il y a enfin une perte plus discrète, celle du rythme. Attendre les asperges, guetter les premiers artichauts, savoir que les puntarelle ne viennent qu’en novembre : ces attentes structuraient l’année et donnaient à chaque produit une valeur que la disponibilité permanente a dissoute. On ne mesure pas assez combien la rareté saisonnière était un plaisir, et non une privation.

Suivre les saisons est ainsi devenu un choix, alors que c’était une évidence. Et comme tous les choix, il révèle désormais quelque chose de celui qui le fait.

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Lire la carte

Corps gras, mode de cuisson, calendrier : trois entrées, une même leçon. La cuisine n’exprime pas des préférences, elle enregistre des contraintes : climatiques, techniques, religieuses, économiques, et les transforme en habitudes, puis en identités. C’est pourquoi elle constitue un document si fiable : personne ne l’a écrite pour être lue.

Les lignes qu’elle trace ne coïncident presque jamais avec les frontières politiques. L’olivier ignore les États, l’interdit du porc traverse les nations, la limite du beurre et de l’huile coupe la France en deux sans se soucier des départements. Ces frontières-là sont plus anciennes que les traités et leur survivent régulièrement. Elles ont ceci de particulier qu’on les franchit trois fois par jour sans y penser.

« Ces frontières sont plus anciennes que les traités : on les franchit trois fois par jour sans y penser. »