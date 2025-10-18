La Russie intensifie sa guerre hybride contre l’OTAN

Avec le retour de Trump à la Maison-Blanche, des fissures sont apparues au sein de la communauté transatlantique, que la Russie tente d’exploiter et d’amplifier. L’analyse de Francesco D’Arrigo, directeur de l’Institut italien d’études stratégiques Niccolò Machiavelli

Francesco D’Arrigo

Il ne se passe pas un jour sans que la Russie ne viole les frontières européennes ou ne lance des attaques hybrides, menaçant d’un « conflit militaire » contre l’OTAN.

À lire également : OTAN-Russie : pourquoi parler de « nouvelle guerre froide » est une dangereuse illusion ?

L’avertissement de Moscou : « L’Europe est sur la voie de l’escalade »

« L’Europe est sur la voie de l’escalade, les risques sont très élevés », les propos du vice-ministre russe des Affaires étrangères Alexander Grushko soulignent que les tensions s’intensifient en raison de l’augmentation de l’aide au régime de Kiev et de la multiplication des exercices militaires « agressifs » de l’OTAN sur le flanc est.

Selon Grushko, le fait que l’Europe soit « sur la voie de l’escalade » est démontré par « l’aide croissante que les pays occidentaux fournissent à l’Ukraine, y compris des armes de plus en plus meurtrières et à longue portée. Cela se reflète également dans la situation militaro-politique sur le flanc est de l’OTAN, où le nombre d’exercices est en augmentation. La nature de ces exercices devient de plus en plus agressive ».

Le haut diplomate a accusé l’OTAN de préparer un conflit contre la Russie, car les exercices simulent des opérations offensives, y compris des débarquements, et que les activités de reconnaissance aérienne sont en augmentation, tout comme la composante nucléaire de ces exercices. « Les bombardiers stratégiques américains volent le long de nos frontières. Il s’agit là d’un pas évident vers une confrontation militaire avec la Russie et, d’une manière générale, vers la préparation d’un conflit militaire avec la Russie. Si l’on considère la nature de l’activité militaire et de la planification qui y sont menées, cela est clair ».

Rien de nouveau, Moscou poursuit son action de propagande, principalement à l’intention des citoyens russes, en lançant des « accusations miroirs », reprochant à l’Europe sa guerre d’agression continue en Ukraine.

Le président du Conseil des ministres de la République de Pologne, Donald Tusk, et le chancelier allemand, Merz, ont répondu à ces menaces. Tous deux ont lancé des accusations très sévères à l’encontre du numéro un du Kremlin, Vladimir Poutine, parlant d’une « guerre hybride » lancée contre les Polonais, les Allemands et, plus généralement, contre les pays du Vieux Continent. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a également invité tout le monde, depuis la plénière de Strasbourg, à ne pas tomber dans le « piège » du tsar qui veut diviser l’Union.

L’alerte de Donald Tusk

« C’est la guerre. Aujourd’hui, la tâche la plus importante, la tâche la plus importante de tous les leaders d’opinion, est de faire prendre conscience, au plus profond de l’esprit et du cœur, à toute la communauté occidentale et à toute la communauté transatlantique qu’il y a une guerre. Une guerre non désirée, parfois étrange, d’un nouveau type, mais toujours une guerre. C’est notre guerre, et si l’Ukraine perd, cela signifie notre échec. Il est tout à fait évident que nous devons mettre fin à certaines illusions. La première illusion était et reste qu’il n’y a pas de guerre. Certains d’entre nous aiment ces définitions, comme « agression à grande échelle », « incidents » ou « provocations ».

Non, c’est une guerre, une guerre d’un nouveau genre, très complexe, mais c’est une guerre. »

« Le seul avantage de la Russie dans cette guerre est qu’elle est prête à se battre. Que le Kremlin est prêt à sacrifier ses soldats, prêt à faire souffrir sa population, et cela représente un avantage psychologique. Mais l’Europe est beaucoup plus forte que la Russie. »

Le Premier ministre polonais a lancé un avertissement sévère : « … non seulement en raison de notre histoire, mais aussi de notre géographie… nous savons quelque chose des intentions et des plans russes. Nous savons que s’ils gagnent contre l’Ukraine, ce sera la fin de mon pays et de l’Europe à l’avenir, je n’ai aucun doute là-dessus. C’est pourquoi nous devons être aussi déterminés que Volodymyr Zelensky, son peuple et Maia Sandu, en Moldavie, et sa nation. » « C’est notre guerre, car la guerre en Ukraine n’est qu’une partie d’un projet sinistre qui réapparaît cycliquement dans le monde. L’objectif de ce projet politique est toujours le même : comment soumettre les peuples, comment priver les individus de leur liberté, comment faire triompher l’autoritarisme et le despotisme, la cruauté et la négation des droits de l’homme. »

L’accusation de Merz à l’encontre de Poutine

Dans un climat de plus en plus tendu, Friedrich Merz a accusé le président russe Vladimir Poutine de mener une guerre hybride contre l’Allemagne. « Nous ne nous laisserons pas intimider et nous nous défendrons efficacement contre cette menace », a déclaré le chancelier allemand, évoquant les survols de drones en Allemagne et dans d’autres pays de l’OTAN. Poutine veut bouleverser l’ordre politique en Europe, a ajouté Merz. Et « c’est pourquoi nous soutenons l’Ukraine », a-t-il ensuite déclaré, ajoutant que l’Allemagne défendra l’ordre politique des sociétés ouvertes et libérales en Europe.

L’UE contre le « piège » du tsar

Lors de la séance plénière à Strasbourg, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, au cours du débat sur les deux motions de censure contre l’exécutif présentées par les Patriotes et la Gauche au Parlement européen, a accusé le président Poutine de vouloir affaiblir l’Union et c’est pourquoi il ne faut pas tomber dans le « piège » qu’il tend. « Le tsar ne cache pas son mépris pour notre Union et ne cache pas sa joie à affaiblir notre détermination et notre résilience. C’est un piège. Nous ne pouvons tout simplement pas échouer : le message le plus fort que nous pouvons envoyer est celui de l’unité ».

À lire également : L’OTAN est-elle vraiment prête à entrer en guerre avec la Russie ?

Escalade des provocations dans les eaux danoises

Avec les sanctions occidentales imposées à la Russie à la suite de l’« opération militaire spéciale » lancée à l’aube du 24 février 2022 dans l’est de l’Ukraine, que le président Poutine a transformée en une guerre à grande échelle, la mer Baltique est devenue une route fondamentale pour les exportations de pétrole russe, où transitent plus de 60 % des livraisons effectuées par voie maritime. Par conséquent, le rôle joué par les navires de la « flotte fantôme » et leur contrôle par la marine russe n’est pas seulement une question de sécurité, mais aussi d’importance économique : une limitation de leur capacité à acheminer leur précieuse cargaison vers les ports des États qui violent les sanctions (dont beaucoup sont les mêmes Européens qui les ont imposées) représenterait une réduction considérable des profits du Kremlin, avec pour conséquence une indisponibilité des fonds destinés à financer la guerre.

C’est également pour ces raisons que l’agressivité de Moscou à l’égard des pays baltes et de l’Europe s’intensifie, jusqu’à la limite maximale pour rester en dessous du seuil d’un conflit ouvert.

Outre les différentes violations de son espace aérien au cours des dernières semaines et les tentatives quotidiennes de franchissement illégal de la frontière polonaise avec la Biélorussie par des miliciens russes, la Pologne a révélé la présence dans ses eaux territoriales, près du port de Szczecin, d’un « navire fantôme » russe, qu’elle a sommé de quitter ses eaux territoriales. Selon le ministère polonais de l’Intérieur, le navire a été aperçu à seulement 300 mètres du gazoduc reliant la plate-forme offshore au continent.

La guerre hybride s’intensifie

Le Danish Defense Intelligence Service (DDIS), le service de renseignement extérieur et militaire du Danemark, a récemment émis un nouvel avertissement sévère : la Russie mène une « guerre hybride » de plus en plus agressive contre l’OTAN, caractérisée par des menaces, des visées radar (qui indiquent que des systèmes d’armes russes sont pointés vers des hélicoptères danois acquis comme cibles) et des « manœuvres de quasi-collision » – manœuvres de quasi-collision que les navires et les Mig russes effectuent en impliquant les forces navales et aériennes danoises, avec des changements réactifs de cap, de vitesse ou d’altitude conçus pour déclencher les systèmes d’alarme à bord et forcer les pilotes à effectuer des manœuvres brusques pour éviter les collisions.

Dans plusieurs cas où un accident a failli se produire, les navires russes ont navigué à grande vitesse et sur une trajectoire de collision, obligeant les équipages danois à effectuer des manœuvres d’évitement. Les navires de guerre russes ont provoqué à plusieurs reprises des interférences et des perturbations des émissions radar et des signaux GPS, créant des risques d’accidents pour les hélicoptères et les navires militaires danois transitant dans les détroits stratégiquement importants entre la mer Baltique et la mer du Nord.

Un navire de guerre russe est resté à l’ancre dans des zones proches des eaux territoriales danoises pendant plus d’une semaine, une manœuvre que les analystes du renseignement soupçonnent d’être liée aux efforts visant à protéger la navigation de la « flotte fantôme » de la Russie, les pétroliers qui contournent les sanctions occidentales.

L’évaluation des services de renseignement danois inscrit le comportement de Moscou dans une campagne prolongée de « coercition et de perturbation » : intrusions informatiques, désinformation et politique militaire du risque calculé, conçue pour créer des tensions et le chaos afin de briser l’unité de l’OTAN, déjà sous pression en raison des politiques et de la posture militaire de l’administration Trump.

Le timing coïncide avec les opérations de pression plus larges menées par la Russie contre les pays de l’ancienne Union soviétique et dans les régions baltiques et arctiques, soulignant un changement stratégique vers la guerre dans la zone grise qui, dans la doctrine militaire russe, précède les combats ouverts.

Pourquoi l’avertissement du Danemark est-il important ?

Parce qu’il s’ajoute à l’inquiétude croissante de l’Europe quant au fait que les tactiques hybrides de la Russie érodent la frontière entre la paix et le conflit, qui caractérise la guerre hybride moderne. Avec les forces de l’OTAN en état d’alerte maximale, la mer Baltique est devenue un point critique où une erreur de calcul – ou d’intention – pourrait déclencher une crise plus large.

Les agences de renseignement estoniennes et danoises, qui ont participé à l’AFCEA TechNet Europe 2025 qui s’est tenu à Rome les 1er et 2 octobre derniers, avertissent que l’activité de la Russie en mer Baltique devient de plus en plus dangereuse et se transforme en une menace directe pour l’Europe.

Le Centre de renseignement des forces de défense estoniennes a publié un rapport décrivant la menace croissante que représente la « flotte fantôme » russe dans la mer Baltique. Il s’agit de pétroliers sans immatriculation claire et de navires de guerre qui se livrent à des provocations, à de l’espionnage et même à des actes de sabotage à proximité des territoires des pays de l’OTAN.

Comme le navire espion « Yantar » – qui fait partie de l’unité secrète russe GUGI – Direction principale des recherches en eaux profondes, une structure qui s’occupe officiellement de recherche scientifique, mais qui en réalité mène des opérations militaires et d’espionnage pour le GRU (Direction principale du renseignement). Le Yantar a passé trois mois dans les eaux européennes, naviguant près des côtes norvégiennes, passant par la Manche, traversant la mer d’Irlande et se dirigeant vers le canal de Suez.

Avec l’apparence et la configuration d’un navire civil, mais équipé de dispositifs sophistiqués pour intercepter des données et potentiellement placer des sondes et des explosifs, il a cartographié et surveillé les câbles sous-marins des mers européennes, essentiels pour les communications mondiales, l’approvisionnement énergétique et les communications militaires de l’OTAN.

La mer Baltique est désormais le théâtre d’un affrontement avec l’OTAN en raison de l’agression hybride de la Russie. Malgré les menaces et les provocations constantes, la Fédération de Russie ne peut soutenir un conflit cinétique imminent contre l’Europe, mais les actions de Moscou deviennent chaque jour plus dangereuses et délibérées. Cela nécessite une action décisive et coordonnée de la part des États européens, car il en va de la sécurité de toute la région et il faut expliquer aux citoyens européens qu’on ne peut pas lésiner sur la sécurité, et que la solidarité et l’unité de l’Union européenne, de l’OTAN et de toute la famille transatlantique sont des conditions indispensables non seulement pour survivre, mais aussi pour vaincre ceux qui attaquent les fondements de notre civilisation.

Avec le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, des fissures inquiétantes sont apparues au sein de la communauté transatlantique, que le Kremlin tente d’exploiter et d’aggraver.

Le président Trump a toujours été sceptique quant à l’implication des États-Unis en Europe et a, à juste titre, accusé les alliés de ne pas investir suffisamment dans leur propre défense. Vers la fin de son premier mandat, le président Trump a pris des mesures pour retirer certaines troupes d’Allemagne, et ces derniers mois, certains membres du Congrès ont exprimé leur inquiétude quant à la possibilité que le Pentagone mette en œuvre le nouveau plan de réduction du nombre de troupes en Europe, à un moment où la Russie se montre de plus en plus agressive. Mais les messages qui nous parviennent de Washington sont ambigus. Après le sommet réunissant tous les hauts responsables militaires américains, convoqué à Quantico par le secrétaire à la Guerre Pete Hegseth, le Pentagone a rétrogradé le commandant suprême de l’armée de l’air en Europe au grade de général trois étoiles. Le président Donald Trump a nommé le lieutenant général Jason Hinds prochain commandant des forces aériennes américaines en Europe-Afrique. Mais contrairement à tous les autres commandants permanents de l’USAFE depuis la fin des années 50, la nouvelle fonction de Hinds n’entraînera pas de promotion au grade de général quatre étoiles.

L’Europe doit trouver une nouvelle unité dans sa politique étrangère et de défense, avec le Royaume-Uni, en excluant les États qui ne reconnaissent pas et entravent les valeurs démocratiques fondatrices de l’UE, tout en essayant de convaincre les États-Unis de s’engager davantage et durablement en Ukraine. Toutefois, pour être crédible et surtout pour ne pas rester sans défense en cas de retrait des États-Unis, elle doit d’abord démontrer que nous, Européens, sommes capables de mobiliser nos sociétés, nos gouvernements et notre communauté autour d’une politique efficace de défense, de sécurité et de dissuasion.

L’Amérique a le droit d’exiger un engagement plus important de la part de l’Europe, tout comme nous avons le droit d’attendre de l’Amérique qu’elle traite la communauté transatlantique comme une priorité absolue, comme une garantie de la survie de notre monde.

Si l’Ukraine n’a pas capitulé, si l’Ukraine continue de se battre – et si même le président Trump, à la surprise générale, a déclaré publiquement « Oui, l’Ukraine peut gagner cette guerre » –, ces paroles doivent également être comprises par les citoyens européens.

Si nous faisons preuve de solidarité, c’est l’Ukraine qui gagnera cette guerre, l’indépendance de l’Ukraine sera sauvée, et l’avenir de nos générations futures sera préservé.

À lire également : VIDÉO : l’OTAN ressuscitée