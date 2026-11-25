Le 24 novembre, le Premier ministre irakien Ali al-Zaïdi a ordonné au Gouvernement régional kurde de lui céder le contrôle des champs pétroliers des « territoires disputés » et des postes frontaliers.

Derrière le discours sur l’unité nationale, une entreprise de prédation adossée à Téhéran, qui vise la dissolution pure et simple de l’autonomie kurde — dans l’indifférence de Washington.

Le mardi 24 novembre, le Premier ministre irakien, Ali al-Zaïdi, a ordonné au Gouvernement régional kurde (GRK) de lui céder le contrôle des champs pétroliers situés dans les « territoires disputés »1 ainsi que des postes frontaliers internationaux2. Cette demande vise à priver le GRK de ressources économiques cruciales qui assurent son autonomie, puisque le gouvernement central refuse de lui verser l’intégralité de la dotation financière garantie par la Constitution depuis 2014. Cette situation économique difficile perdure depuis. Cela dit, si l’on va voir par nous-mêmes dans cette région, on peut constater que les autorités kurdes ont tout de même réussi à développer le territoire bien au-delà de toute espérance depuis la chute de Saddam Hussein. La ville d’Erbil, capitale du Kurdistan, se distingue nettement de Bagdad par son modernisme et son dynamisme, sans compter la question de la sécurité.

Un objectif partagé à Bagdad, encouragé par Téhéran

La décision de Bagdad ne constitue qu’une première étape vers la prise de contrôle de l’ensemble des ressources pétrolières de la région, suivie de la dissolution du GRK. C’est un objectif sur lequel Arabes chiites et sunnites, issus des différentes factions politiques et tribales, s’accordent en Irak. Il profite aussi, malheureusement, du clivage croissant entre les deux partis historiques du GRK, le Parti démocratique du Kurdistan (PDK) et l’Union patriotique du Kurdistan (UPK), qui ne sont pas parvenus, après les élections régionales de 2024, à former un gouvernement.

Enfin, Ali al-Zaïdi a reçu la bénédiction de Téhéran, qui craint que le Kurdistan d’Irak ne serve de base arrière à un soulèvement du Kurdistan iranien. Car la volonté irakienne de détruire le GRK doit être replacée dans le contexte du conflit entre les États-Unis et l’Iran. Or il est surprenant que Washington n’ait pas réagi à cet événement.

La volonté irakienne de détruire le GRK doit être replacée dans le contexte du conflit entre les États-Unis et l’Iran.

Dans l’ombre de la confrontation américano-iranienne

Vient ensuite l’intervention de l’armée irakienne contre le bastion de la milice chiite pro-iranienne, le Kataeb Hezbollah, le 20 novembre, à Jurf el-Sakhr, au nord de Bagdad. Il est possible de croire, de manière innocente, que les revendications concernant les Kurdes s’inscrivent dans un processus plus large visant à rétablir l’autorité du gouvernement central sur l’ensemble du territoire. Il semble que cette interprétation prévale à Washington, puisque l’envoyé spécial américain Tom Barrack a annoncé qu’il souhaitait un État irakien fort.

Cependant, il est crucial de comprendre qu’Ali al-Zaïdi est sous la contrainte de Téhéran. Ne semble-t-il pas évident, pour la Maison Blanche, que l’armée irakienne est aussi impuissante face aux milices pro-iraniennes que l’armée libanaise face au Hezbollah ? La campagne anticorruption à Jurf el-Sakhr a certes permis de récupérer 1,7 million de dollars, et 780 millions à l’échelle de l’Irak depuis un an3, mais ce n’est qu’une goutte d’eau à l’échelle d’un pays et d’un régime entièrement corrompus.

Ali al-Zaïdi, comme Mohamed Shia al-Soudani avant lui, a été conjointement nommé à la tête de l’Irak par Téhéran et Washington. Il est à noter que le prédécesseur d’al-Zaïdi avait débuté son mandat par une campagne anticorruption dirigée contre le Premier ministre précédent, Moustafa al-Kazimi, et son équipe. Cela a notamment entraîné l’obligation, pour toutes les sociétés étrangères et irakiennes qui avaient signé des contrats avec l’ancien régime, de renégocier les termes de leurs engagements, c’est-à-dire le partage des bénéfices avec le pouvoir en place. En réalité, la décision d’Ali al-Zaïdi dépasse une simple opération de prédation « aux mains propres » : il cherche à éliminer l’autonomie du GRK pour en tirer le plus grand profit au bénéfice de la République islamique.

Le dernier bastion pro-occidental

Au printemps 2026, le Kurdistan, en particulier Erbil, a été durement frappé par les missiles et les drones venus d’Iran, mais aussi des milices chiites pro-iraniennes. Téhéran a clairement menacé le Kurdistan d’anéantissement total s’il servait de base arrière à une attaque contre l’Iran. Erbil a donc adopté une attitude prudente, s’éloignant du conflit, d’autant plus que les États-Unis ne lui offraient aucune protection. Cela n’a toutefois pas suffi à apaiser Téhéran, qui a désormais l’occasion d’en finir avec le dernier bastion pro-occidental en Irak, puisque les forces américaines et françaises ont quitté le pays en septembre 2026. En vérité, ce désengagement a envoyé un signal favorable à nos adversaires du Moyen-Orient, en particulier dans le contexte actuel de conflit avec l’Iran.

Téhéran a désormais l’occasion d’en finir avec le dernier bastion pro-occidental en Irak, puisque les forces américaines et françaises ont quitté le pays en septembre 2026.

Le fédéralisme, seul rempart contre la dictature

La présence des forces militaires occidentales s’avérait essentielle pour empêcher les factions pro-iraniennes d’attaquer le Kurdistan irakien. Le discours de Bagdad sur l’unité nationale n’est qu’un prétexte pour convaincre les Européens et les Américains que l’intégrité territoriale de l’Irak est une condition essentielle de la stabilité du pays et de la région. Les Occidentaux ont du mal à saisir que le centralisme, dans les États multiculturels, mène inévitablement à la suprématie sans partage d’un groupe sur le reste de la population, et, en son sein, des éléments les plus autoritaires. En Irak, les chiites favorables à l’Iran détiennent le pouvoir, tandis que les libéraux sont marginalisés.

L’instauration de la démocratie ne peut se réaliser que dans un système fédéral. En effet, les différentes communautés, apaisées par l’existence d’un territoire protecteur, seraient plus enclines à accepter un cadre étatique exempt de revendications nationalistes qui mènent invariablement à des purifications ethniques et à l’instauration d’un régime dictatorial4.

L’instauration de la démocratie ne peut se réaliser que dans un système fédéral.

Notes