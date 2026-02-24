Microsoft-isation de la guerre : la dissuasion pourrait coûter moins cher qu’avant 

La guerre en Ukraine rappelle que les invasions sont périlleuses et que la supériorité militaire traditionnelle n’assure pas une victoire rapide.

Les nouvelles technologies (notamment les drones) transforment la guerre et pourraient réduire le coût de la dissuasion ainsi que l’avantage des grandes puissances.

Dans son livre sur la guerre du Vietnam, l’historien militaire Max Hastings écrivait que « la possession de la puissance armée peut être corruptrice : elle nourrit chez ceux qui exercent l’autorité politique une démangeaison à la mettre en usage concret ». La plupart des guerres sont déclenchées par des politiciens, non par des généraux.

Les partisans d’une ligne dure traduisent souvent mal les propos du général prussien Carl von Clausewitz en l’adage selon lequel « la guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens ». Pour ceux qui se retrouvent pris au milieu, la guerre ressemble davantage à un échec total de la politique qu’à sa continuation. Les guerres font reculer les pays et laissent des cicatrices qu’ils peinent souvent à surmonter. La guerre franco-prussienne de 1870 a planté la graine de la Première Guerre mondiale quarante-quatre ans plus tard, laquelle a à son tour donné naissance à la Seconde Guerre mondiale.

Comme lors des précédentes guerres mondiales, au-delà des dégâts infligés à l’Ukraine et à la Russie elles-mêmes, il semble de plus en plus probable que l’Europe au sens large devra supporter une grande partie du fardeau de ce qui pourrait dégénérer en Troisième Guerre mondiale. Après tout, aucune autre région du monde n’était aussi intégrée à l’économie russe, aussi dépendante de l’énergie russe et aussi habituée à expédier vers l’Est des conteneurs de marchandises à forte valeur ajoutée par rail à travers la Russie.

Lire aussi : La relation Russie – Europe après la guerre en Ukraine

La guerre en Ukraine rappelle brutalement que les invasions sont des entreprises longues et difficiles

Cet article ne cherche pas à minimiser l’importance de ce qui se passe en Europe. Il tente plutôt de trouver des lueurs d’espoir dans un tableau très sombre, en commençant par l’incapacité probable de l’armée russe à imposer une victoire décisive dans ce conflit. Il existe peut-être trois explications crédibles à ce développement inattendu, bien qu’aucune ne s’exclue mutuellement et que chacune comporte ses propres implications d’investissement.

« La guerre en Ukraine rappelle brutalement que les invasions sont des entreprises longues et difficiles »

La première et la plus évidente est que les troupes ukrainiennes se battent avec honneur et courage pour défendre leur patrie. Dans la mesure où la résistance héroïque de l’armée ukrainienne incite d’autres puissances militaires à réfléchir à deux fois avant d’envahir un autre pays, il s’agit d’une évolution positive. La guerre en Ukraine rappelle brutalement que les invasions sont des entreprises longues et difficiles, une réalité qui, espérons-le, réduira le risque de conflit dans d’autres « zones chaudes » du monde. Les personnes intelligentes apprennent de leurs erreurs, mais les personnes vraiment intelligentes apprennent des erreurs des autres.

La seconde est que l’armée russe n’est tout simplement pas la machine impressionnante que l’on nous avait amenés à croire. C’est un développement important, et profondément défavorable au complexe militaro-industriel dans son ensemble. Après tout, si l’armée ukrainienne, avec son budget limité — du moins jusqu’à l’intervention de l’Occident — peut stopper la progression de l’armée russe, alors les États-Unis ont-ils vraiment besoin de dépenser plus pour leur armée que les dix pays suivants réunis ? Les difficultés de l’armée russe pourraient-elles, sur le plan conceptuel, conduire à un nouveau « dividende de la paix » ?

La troisième explication, et la plus lourde de conséquences, des difficultés de l’armée russe est que la guerre a profondément changé. C’est une réalité en cours d’émergence aux conséquences d’investissement probablement profondes. Nous assistons peut-être à la « microsoftisation » de la guerre. Permettez-moi d’expliquer.

Lire aussi : La Russie, une « armée apprenante » plus puissante qu’au début de la guerre

La dissuasion pourrait coûter moins cher qu’avant

Lorsque les entreprises ont commencé à adopter l’informatique, les ordinateurs étaient d’immenses mainframes coûtant des fortunes et occupant des pièces entières. Cela conférait un avantage structurel aux grandes entreprises, dans un monde divisé entre celles qui pouvaient se permettre des ordinateurs et celles qui ne le pouvaient pas. Dans notre propre industrie financière, quiconque souhaitait travailler sur ordinateur devait pratiquement travailler pour une grande banque. Puis, dans les années 1980, des entreprises comme IBM et Microsoft ont permis la « démocratisation » massive des ordinateurs personnels. Soudain, il n’était plus nécessaire d’être au service des grandes banques pour accéder à la puissance informatique. Beaucoup ont brisé leurs chaînes financières et créé leurs propres institutions. La révolution du cloud de la dernière décennie a ensuite donné un nouvel élan à cette « démocratisation » dans de nombreux secteurs.

Lire aussi : La guerre pour les technologies

Si l’on admet que la révolution technologique des trente dernières années a profondément bouleversé presque tous les secteurs, et que l’implémentation de nouvelles solutions technologiques réduit les avantages des grands acteurs établis tout en favorisant des challengers plus petits et plus agiles, pourquoi la guerre serait-elle différente ? La guerre en Ukraine fournit une étude de cas. Après tout, lorsque l’on voit des colonnes de chars russes réduites à des carcasses vides grâce au déploiement de drones de fabrication turque coûtant moins d’un million de dollars pièce, ou le naufrage du navire amiral russe Moskva possiblement causé par une attaque coordonnée utilisant drones et missiles de croisière, il devient difficile d’éviter la conclusion que la guerre a profondément changé. Tout comme la technologie a permis à un hedge fund composé de quelques individus très performants d’obtenir de meilleurs résultats qu’une armée d’analystes dans une grande banque, elle a également réduit la quantité de main-d’œuvre et d’équipement nécessaire pour défendre un pays.

« Constituer une force de dissuasion militaire crédible vient de devenir beaucoup moins coûteux pour pratiquement tous les pays »

Tout cela soulève la question : un avion américain F-35C à 340 millions de dollars (et son coût de formation de pilote de 2 millions de dollars) n’est-il pas l’équivalent des mainframes d’hier, tandis que les drones seraient les ordinateurs portables d’aujourd’hui ? Si tel est le cas, alors constituer une force de dissuasion militaire crédible vient de devenir beaucoup moins coûteux pour pratiquement tous les pays. Cette possibilité affaiblit l’avantage comparatif des superpuissances militaires mondiales, tout comme la révolution technologique a affaibli celui des géants corporatifs.

Une réponse analogique à une ère numérique ?

Fait intéressant, la réaction tant des décideurs politiques que des investisseurs face aux chars russes traversant la frontière ukrainienne fut la même : les investisseurs se sont rués vers les actions de défense, le chancelier allemand a passé une importante commande d’avions F-35, et la Suède ainsi que la Finlande ont abandonné des années de neutralité pour rejoindre chaleureusement l’OTAN. Mais s’agissait-il d’une réponse « analogique » à un monde « numérique » en mutation rapide ? La leçon à tirer de cette guerre ne devrait-elle pas plutôt être que, comme pour la puissance informatique à partir des années 1990, le coût de la construction d’une dissuasion militaire devrait désormais être une fraction de ce qu’il était auparavant ?

Lire aussi : Game of drones

Ayant grandi dans le système scolaire français, on m’a appris que le dirigeant socialiste français Jean Jaurès était un héros et un visionnaire pour avoir tout fait afin d’empêcher la France d’aller à l’abattoir lors de la Première Guerre mondiale. On m’a aussi appris que le Premier ministre français Édouard Daladier et le Premier ministre britannique Neville Chamberlain étaient des lâches pour avoir tenté d’empêcher le déclenchement d’une nouvelle guerre mondiale en 1938. Rester du bon côté de l’Histoire est difficile : être pacifiste en 1914 était bien ; être pacifiste en 1938 était très mal vu. Quoi qu’il en soit, la France s’est retrouvée en guerre dans les deux cas, car les alliances militaires auxquelles elle s’était engagée ne lui laissaient guère de marge de manœuvre. Inutile de dire que ces deux guerres se sont révélées être des catastrophes humaines, économiques et même morales pour la France.

Cette histoire douloureuse influence probablement ma vision. Mais je dirais que tout développement réduisant le besoin de grandes alliances, et donc le potentiel d’immenses conflagrations entraînant toujours plus de pays, devrait être accueilli favorablement. Pas par les puissances établies, bien sûr. Mais par tout le monde.

Lire aussi : S’allier avec le diable, les alliances contre-nature

Article paru sur Gavekal.