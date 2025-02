En Europe, la liberté d’expression est en danger. Entretien avec John O’Sullivan

Liberté d’expression, liberté de débats et de réflexions, des fondamentaux de la civilisation européenne qui sont aujourd’hui en danger. Analyse de John O’Sullivan.

Collaborateur de Margareth Thatcher, observateur avisé de la vie politique en Europe, John O’Sullivan est fondateur et président du Danube Institute, basé à Budapest. Pour Conflits, il revient sur la liberté d’expression en Europe, l’importance d’une pensée libre et la nécessité du débat intellectuel.

Le récent discours de JD Vance à la conférence de Munich sur la sécurité a fait grand bruit en Europe. Il a suscité l’inquiétude de nombreuses personnes qui estiment qu’il n’a pas abordé les questions de sécurité essentielles que sont l’Ukraine et la guerre. Que pensez-vous de son discours ?

Je pense qu’il s’agissait d’un très bon discours, intelligent et sensé dans l’ensemble. Cependant, je comprends pourquoi certaines personnes se sont senties un peu contrariées : il y a eu très peu de choses sur la guerre en Ukraine ou sur les questions de sécurité. M. Vance s’est concentré sur ce qu’il a appelé « l’ennemi intérieur », c’est-à-dire les forces qui, dans la société politique européenne, critiquent la liberté d’expression et semblent exclure autant que possible les électeurs du processus politique.

Je comprends néanmoins que, lors d’une grande conférence sur la sécurité, les gens aient voulu obtenir plus d’informations sur la guerre et l’avenir de l’Ukraine. Ils avaient des raisons d’être déçus de ne pas avoir entendu grand-chose de sa part sur ce point.

Dans son discours, M. Vance a cité des exemples britanniques de personnes qui ne sont pas autorisées à prier devant les cliniques d’avortement ou à s’exprimer franchement dans les médias, et il a mis l’accent sur le silence qui entoure les gangs de toilettage sud-asiatiques. Il semble suggérer que la Grande-Bretagne est à l’avant-garde de la suppression de la liberté d’expression en Europe. Qu’en pensez-vous ?

Tout d’abord, les exemples qu’il a donnés sont réels. Il ne les a pas inventés. Ces problèmes – des personnes arrêtées pour avoir prié silencieusement près de cliniques d’avortement, ou la réticence à s’attaquer au problème des gangs de jeunes filles d’origine sud-asiatique – se sont réellement produits. Nous devons décider, en tant que société, de la manière d’y répondre. Lorsque nous prenons du recul et que nous observons la Grande-Bretagne, nous voyons les deux faces opposées d’une même pièce :

Les problèmes liés à l’immigration de masse. La Grande-Bretagne est confrontée aux mêmes problèmes d’immigration de masse que la France, l’Allemagne, la Suède et d’autres pays. Nous connaissons des niveaux de violence plus élevés, certains crimes sexuels et des désordres sociaux. Il existe également des tensions avec une minorité de musulmans – parfois très importante – qui ont une vision très critique des juifs ou qui sont passés de l’islam traditionnel à l’islamisme. L’islamisme est une idéologie politique de domination conforme à une lecture particulière du Coran, et c’est un problème sérieux.

Dans le même temps, la Grande-Bretagne a également mieux réussi que de nombreux pays européens à créer une société multiculturelle relativement harmonieuse. Un grand nombre d’experts ont remarqué la capacité de la Grande-Bretagne à accueillir les minorités tout en forgeant une société unifiée. De nombreuses personnes issues de l’immigration accèdent à des postes de haut niveau dans les domaines du droit, de la politique et des entreprises, souvent au sein du parti conservateur, traditionnellement considéré comme nationaliste. Cela témoigne d’un engagement fort en faveur de l’égalité raciale.

Néanmoins, la politique de multiculturalisme peut en fait aggraver certains des problèmes sociétaux inévitables d’une société multireligieuse ou multiethnique. Elle implique parfois de fermer les yeux sur des pratiques culturelles nuisibles ou illégales, ce qui nuit à la cohésion sociale. La Grande-Bretagne gère généralement mieux les questions intercommunautaires que beaucoup d’autres pays européens, mais les émeutes et les tensions récentes suggèrent que ce succès pourrait être menacé.

De nombreux observateurs affirment que Londres est en quelque sorte la plaque tournante de l’islamisme en Europe, car les groupes radicaux peuvent profiter des lois libérales du Royaume-Uni en matière de liberté d’expression. Comment voyez-vous la Grande-Bretagne pour trouver un équilibre entre la lutte contre l’extrémisme et la protection des droits fondamentaux ?

Je pense qu’elle peut – et j’espère qu’elle le fera – gérer cette question dans le cadre de la législation existante. Mais c’est un défi, et je ne suis pas sûr qu’un pays européen ait réussi à le relever parfaitement.

L’Allemagne, par exemple, a accueilli un grand nombre de migrants en 2015 ; l’attitude des Allemands est aujourd’hui bien différente de l’enthousiasme naïf de l’époque. Dans toute l’Europe, tous les partis s’efforcent de résoudre le problème des migrations. Même si 90 % des nouveaux arrivants s’intègrent bien, une minorité perturbatrice peut créer de graves tensions sociales, notamment en ce qui concerne la criminalité ou le harcèlement des femmes.

En réagissant à cette situation, les autorités doivent veiller à ne pas s’aliéner la majorité des musulmans respectueux des lois, qui sont nos concitoyens. Le bilan de la Grande-Bretagne en matière de relations interraciales est meilleur que celui de la plupart des autres pays, et de nombreuses personnes issues de l’immigration ont accédé à des postes de haut niveau dans la politique et les affaires. Néanmoins, le public est de plus en plus critique à l’égard des politiques officielles qui étouffent la liberté d’expression pour éviter de reconnaître les problèmes graves.

Une remarque : les médias et l’élite sociale ont tendance à considérer les Britanniques de la classe ouvrière comme bigots ou étroits d’esprit. Ce n’est tout simplement pas vrai. Je viens d’une famille de la classe ouvrière située près des docks de Liverpool. Les gens avec lesquels j’ai grandi croyaient en la décence, la respectabilité et l’égalité entre les hommes. Cette tradition remonte à la révolution puritaine et traverse le radicalisme anglais.

Pourriez-vous expliquer pourquoi vous pensez que la classe ouvrière est parfois dépeinte comme bigote, et en quoi cette perception diverge de la réalité ?

Je vais vous raconter une anecdote. Ma mère est née dans un pub de Liverpool Dock Road. C’était avant la Première Guerre mondiale. Une fois, un client a juré devant ma grand-mère. Les habitués l’ont pris à part, l’ont réprimandé et il est revenu s’excuser. Les gens ordinaires avaient un sens aigu des convenances et du respect. Ce sens incluait l’égalité pour tous. C’est une erreur de penser que le sectarisme est en quelque sorte la position par défaut de la classe ouvrière anglaise.

Historiquement, nous avons également vu des exemples de tolérance britannique qui pourraient surprendre certains critiques. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’armée américaine stationnée en Grande-Bretagne a voulu imposer un bar coloré dans les pubs locaux. Les Britanniques ne l’ont pas voulu. Ils refusaient toute discrimination fondée sur la race. Les militaires noirs américains s’en souviennent souvent avec gratitude. On n’entend pas ces histoires lorsque l’on critique le prétendu « racisme britannique », mais c’est pourtant ce qui s’est passé. Comme l’a souligné Bertrand Russell, la simple existence d’une chose – comme l’antiracisme de la classe ouvrière – prouve qu’elle est possible.

Parlons des gangs de viols pakistanais. Ce phénomène est bien connu en Scandinavie, du moins dans certains milieux, mais il semble que les grands médias aient tardé à le couvrir. Les médias alternatifs, ou de niche, en ont parlé bien plus tôt et bien plus souvent. Pourquoi pensez-vous que les grands médias ont hésité ?

Il n’est pas tout à fait vrai que les médias grand public n’ont jamais abordé ce sujet, mais il n’a bénéficié d’une véritable couverture médiatique qu’après que l’affaire de Rotherham a fait surface, vers 2013. Par la suite, nous avons appris l’existence d’abus similaires dans d’autres villes : Bolton, Dewsbury, Oxford, Banbury et ailleurs. Il s’agit d’un problème grave.

D’où vient-elle ? De trois choses, à mon avis.

Premièrement, un sentiment de supériorité des musulmans sur les non-musulmans. Certains auteurs pensent qu’ils ont le droit d’abuser des femmes « infidèles ».

Deuxièmement, le patriarcat. Beaucoup de ces hommes, et certaines femmes, pensent que les hommes sont supérieurs aux femmes – une notion qui intensifie la vulnérabilité des victimes.

Troisièmement, les préjugés à l’égard des jeunes filles blanches pauvres ou vulnérables dans la société en général. La police et les travailleurs sociaux, censés protéger ces jeunes filles, les traitent souvent de « traînées » ou disent qu’elles font un « choix de vie ». Il y a même eu un message officiel du ministère de l’intérieur demandant à la police de ne pas intervenir dans les relations entre mineurs dans certains cas.

C’est épouvantable et scandaleux, et cela révèle un snobisme plus profond chez les fonctionnaires qui considèrent que les pauvres filles ne valent pas la peine d’être protégées. Des histoires déchirantes ont été racontées. Par exemple, un père s’est plaint à la police que des hommes plus âgés exploitaient sa fille. La police lui a dit de rentrer chez lui et, lorsqu’il a persisté, l’a menacé d’arrestation. Voilà un aperçu de la Grande-Bretagne moderne, un aperçu très troublant.

Que pensez-vous que les autorités aient fait depuis le scandale de Rotherham ? Des rapports ont été rédigés par Louise Casey, assistante sociale, et d’autres, mais des mesures concrètes ont-elles été prises ?

D’innombrables rapports officiels ont confirmé les défaillances systémiques des services sociaux et des forces de l’ordre. Pourtant, il n’est pas toujours évident de savoir qui a agi en conséquence, en particulier au niveau des conseils locaux, où il peut y avoir des complicités, des liens familiaux ou des alliances politiques au sein de la communauté musulmane.

Cela est dû en partie au fait que le multiculturalisme est devenu une doctrine officielle, adoptée avec force par la gauche, mais également soutenue par des personnes qui veulent simplement être gentilles et tolérantes. Pourtant, cette doctrine conduit parfois à dire : « Nous ne pouvons pas interférer avec leurs coutumes ». Lorsqu’un juge dit quelque chose comme « Les relations sexuelles entre mineurs font partie de leur culture, nous ne pouvons donc pas les poursuivre », on perd l’État de droit et on se retrouve avec un système ottoman de facto composé de communautés parallèles qui fonctionnent selon des normes juridiques différentes. Ce n’est pas démocratique et ce n’est pas durable.

Nous nous sommes lancés dans une vaste expérience sociale – l’immigration de masse – sans réfléchir aux risques. Ironiquement, à l’époque de l’Inde britannique coloniale, si un régiment était envoyé dans une région considérée comme déloyale, les officiers effectuaient une reconnaissance approfondie du terrain et de l’état d’esprit local avant d’agir

Malheureusement, nous n’avons pas fait le même type de recherche chez nous avant d’inviter un grand nombre de migrants en Grande-Bretagne, et nous devons maintenant vivre avec les conséquences négatives de ces décisions. Nous avons laissé des communautés entières se former le long de lignes ethniques ou tribales, mais nous ne les avons pas intégrées dans un cadre juridique et culturel unique, ce qui pose de nombreux problèmes à la société britannique dans son ensemble.

Voyez-vous un signe de retour du pendule vers une position plus ferme sur ces questions ?

Les signes d’un changement se font sentir. Les gens sont de plus en plus frustrés par la réticence des autorités à s’attaquer aux vrais problèmes. Toutefois, il n’est pas certain que les dirigeants politiques, craignant d’être qualifiés de racistes, agissent de manière décisive. Nous devrons attendre et voir.