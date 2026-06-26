Eurosatory 2026, une édition nourrie par la haute intensité

Record historique : Eurosatory 2026 réunit plus de 2 300 exposants, avec l’Ukraine huit fois plus présente qu’à l’édition précédente.

Eurosatory 2026 réunit plus de 2 300 exposants, avec l’Ukraine huit fois plus présente qu’à l’édition précédente. Le front dicte l’industrie : drones et logiciels embarqués naissent désormais du retour d’expérience plutôt que des laboratoires.

drones et logiciels embarqués naissent désormais du retour d’expérience plutôt que des laboratoires. Trois obsessions partagées : alléger l’opérateur, accélérer la cadence et résister au brouillage structurent tous les stands.

Une édition historique

Du 15 au 19 juin 2026, le parc des expositions de Paris-Nord Villepinte accueille la plus grande édition de l’histoire d’Eurosatory : plus de 2 300 exposants venus d’une soixantaine de pays, l’ouverture d’un nouveau hall d’exposition, un mot d’ordre, « anticiper les défis de la défense et de la sécurité ». Quatre ans après le retour de la guerre de haute intensité sur le continent européen, le salon mondial de la défense terrestre et aéroterrestre n’est plus tout à fait le même. La robotique et les drones y occupent une place centrale, au point que la zone de démonstration a été repensée pour mettre en scène des manœuvres en trois dimensions associant drones et combat au sol. Pour la première fois aussi, l’Ukraine y déploie une présence renforcée, avec près de 80 entreprises venues présenter des systèmes éprouvés sur le terrain, contre une dizaine seulement lors de l’édition précédente.

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Ce qui frappe, en arpentant les allées cette année, c’est moins la nouveauté des produits que leur origine commune. Une bonne partie de ce qui s’expose à Eurosatory 2026 ne sort pas d’un bureau d’études isolé du monde, mais directement d’un théâtre de guerre. Le petit drone, longtemps gadget de niche ou curiosité de salon, en est l’exemple le plus visible, devenu en quelques années un objet industriel à part entière, façonné brouillon après brouillon par ce que les ingénieurs appellent, presque tous, le retour d’expérience. Derrière chaque cellule volante se cache désormais un logiciel, une intelligence embarquée, conçus eux aussi sous la pression du front.

Cette saturation se mesure aussi dans la diversité des acteurs présents. Aux côtés des grands groupes de l’armement, des centaines de PME et de start-up se disputent désormais le même créneau du petit drone, qu’il soit armé, de surveillance ou de lutte anti-drone, chacune avec sa brique technologique à faire valoir, qu’il s’agisse de la cellule, de la charge utile ou du logiciel embarqué. Cette densité de l’offre n’est pas un hasard de calendrier, elle découle directement de la demande exprimée par les armées depuis le début de la guerre en Ukraine, devenue le principal laboratoire d’emploi de ces systèmes à grande échelle.

Deux entretiens menés sur le salon permettent d’observer cette saturation de près, sans qu’ils traitent du même produit ni s’adressent au même marché. Le premier concerne la munition téléopérée MX-10 DAMOCLES, développée par le consortium KNDS France et DELAIR pour la Direction générale de l’armement (DGA), présentée par un ingénieur principal de la DGA en charge du dossier drones et munitions téléopérées. Le second concerne Sightline Intelligence, société américaine de Portland (Oregon) qui conçoit des logiciels de vision et d’intelligence artificielle embarqués dans des plateformes tierces (elle ne vend pas à la France, et travaille surtout avec des fabricants américains comme Redcat), présentée par Mark Bocella, l’un de ses responsables présents sur le salon. Aucun des deux ne répond à l’autre, et ce n’est pas le but de les rapprocher ici. Mais tous deux gravitent, chacun à sa façon, autour des mêmes obsessions, un front qui dicte ses contraintes, un opérateur qu’il faut soulager plutôt que noyer d’informations, et une industrie qui doit apprendre à produire plus vite qu’elle ne l’a jamais fait.

Le terrain comme laboratoire

Le trait le plus net de cette édition, c’est la vitesse à laquelle les leçons du front remontent jusqu’aux produits exposés. Côté DGA, le MX-10 a été notifié, qualifié et livré aux forces en dix-huit mois, un délai qu’un ingénieur de la DGA qualifie lui-même d’inhabituel pour ce type de programme, justement parce que le système devait déjà intégrer les contraintes observées sur le front au moment de sa conception.

« Malgré le fait qu’elle a été commandée il y a un peu plus de deux ans, elle est complètement opérationnelle puisqu’elle est adaptée aux besoins actuels en termes de brouillage qu’il peut y avoir sur le front. » (ingénieur principal, DGA)

Sightline Intelligence décrit un mécanisme différent dans sa forme, mais identique dans son principe. L’entreprise, qui existe depuis près de vingt ans, explique que ses modèles d’intelligence artificielle n’ont jamais cessé d’apprendre du terrain, mais que ce flux s’est radicalement intensifié depuis trois ans, au point de devenir quasi continu. Mark Bocella cite le problème de « l’essaim » approchant en masse et à plusieurs kilomètres de distance. Dans les deux entretiens, le terrain n’est plus seulement le lieu d’emploi du matériel, il en est devenu le véritable bureau d’études, celui qui impose ses délais à l’industrie plutôt que l’inverse.

L’opérateur, acteur clef de l’armement moderne

C’est sans doute l’idée qui revient le plus souvent dans les deux entretiens, sous des formulations proches. La DGA insiste sur le fait que le MX-10 ne demande pas l’expertise d’un télépilote professionnel, contrairement aux drones FPV (pilotés à vue), qui exigent un entraînement spécifique et prolongé.

« La grande force de cette munition, c’est justement que ce n’est pas un FPV. Il n’y a pas besoin d’être un télépilote, à proprement parler. C’est une simple tablette, on voit ce que voit la caméra, et l’engagement se fait de manière automatique. » (ingénieur principal, DGA)

Mark Bocella formule, de son côté, la même préoccupation à propos du logiciel embarqué. La valeur d’une intelligence artificielle ne tient pas, selon lui, à la quantité de détections qu’elle affiche, mais à sa capacité à filtrer ce qui compte réellement pour la personne qui doit décider. Il évoque même le risque inverse, celui de la surcharge, quand plusieurs drones et plusieurs systèmes de lutte anti-drone observent en même temps le même théâtre et finissent par noyer l’opérateur sous des informations redondantes. Que l’on parle d’une seule munition pilotée à la tablette ou d’un essaim de capteurs à coordonner, le problème reste le même sur les deux scènes industrielles observées à Eurosatory cette année, alléger la charge mentale du combattant plutôt que de l’alourdir.

La cadence, hantise commune à toute l’industrie présente

L’autre obsession qui traverse le salon, et que les deux entretiens illustrent chacun à leur manière, est celle de la production de masse. La DGA explique avoir construit sa doctrine d’achat en anticipant, dès la commande initiale, la capacité de l’industriel à multiplier sa production en cas de crise, sans pour autant acheter par avance des volumes inutiles en temps de paix.

« L’enjeu, outre le bas coût, c’est vraiment la production de masse. On se pose des questions dès le début pour que le jour où une crise éclate, on puisse faire cette montée en cadence, on en demandait quelques centaines par an, maintenant ce sera quelques milliers par mois. »

(ingénieur principal, DGA)

Sightline Intelligence formule la même inquiétude en des termes industriels différents (la modularité plutôt que le volume), mais elle répond à la même incertitude sur l’ampleur que prendra la demande. L’entreprise a conçu ses modules de calcul embarqué (de petite taille, ne consommant qu’environ trois watts) pour pouvoir se loger dans n’importe quelle plateforme plutôt que d’imposer une architecture propriétaire fermée, justement parce qu’elle ne sait jamais à l’avance quel système, parmi les centaines exposés sur un salon comme celui-ci, finira par s’imposer et par exiger d’être produit en série. Dans les deux cas, l’incertitude sur le volume futur a fini par devenir, en elle-même, un critère de conception.

Eurosatory, miroir plus que vitrine

Ces deux entretiens, pris isolément, ne racontent que deux histoires d’entreprises parmi des milliers d’autres présentes cette semaine à Villepinte. Mais lus ensemble, ils confirment ce que suggère déjà l’ampleur du salon cette année, à savoir qu’Eurosatory 2026 n’est plus seulement une vitrine commerciale, c’est devenu un miroir assez fidèle des conflits en cours. Le retour d’expérience du front structure désormais les calendriers de qualification autant que les cycles d’entraînement des modèles d’intelligence artificielle. La crainte de la saturation informationnelle de l’opérateur traverse aussi bien les munitions téléopérées que les logiciels de vision. Et l’angoisse de la cadence de production, née des guerres d’attrition les plus récentes, façonne les choix d’architecture des industriels bien avant qu’une crise n’éclate.

D’un stand à l’autre, qu’il s’agisse d’un grand programme d’État ou d’une PME venue vendre une seule brique technologique, les mêmes mots reviennent dans la bouche des industriels, brouillage, cadence, charge cognitive, retour d’expérience. C’est peut-être la leçon la plus simple, et la plus durable, de cette édition 2026. À l’heure où les drones se comptent par milliers sur les théâtres de guerre, le salon lui-même a fini par ressembler au front qu’il met en scène, saturé des mêmes urgences, des mêmes leçons, et des mêmes produits nés sur le terrain plutôt que dans un laboratoire.