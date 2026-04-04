L’Ukrainisation du conflit au Moyen-Orient

Les frappes américano-israéliennes sur l’Iran du 28 février 2026 ont déclenché un conflit sans précédent depuis 1948, marqué par la fermeture du détroit d’Ormuz et une cascade de répliques régionales qui ont touché les monarchies du Golfe.

Ce conflit n’est pas une imitation de la guerre en Ukraine : il procède d’une convergence structurelle par contraintes — coût des armements, drones à bas coût, saturation informationnelle — qui engendre des solutions tactiques et doctrinales analogues sur des théâtres distincts.

L’Iran a transformé la guerre en levier de pression économique mondial via la fermeture d’Ormuz, inaugurant un modèle hybride de conflictualité où la guerre cognitive et l’attrition économique priment sur la victoire militaire classique.

Le 28 février 2026, les frappes américano-israéliennes sur l’Iran et la mort du Guide suprême Ali Khamenei ont fait basculer le Moyen-Orient dans une guerre sans précédent depuis 1948. Trente-deux jours plus tard, au 1er avril 2026, le conflit a dépassé tous les scénarios initiaux : le détroit d’Ormuz est fermé depuis le premier jour, 18 navires civils ont été attaqués, le baril de pétrole dépasse 115 dollars, le Liban est entré dans la guerre le 2 mars, les monarchies du Golfe, Koweït, Qatar, Bahreïn, Oman, Émirats, sont toutes touchées, et un nouveau Guide suprême, Mojtaba Khamenei, a confirmé le 12 mars le maintien de la fermeture du détroit.

Ce conflit, qui engage simultanément plusieurs théâtres, n’est pas seulement une crise régionale : c’est le premier grand conflit où les modes opératoires, les doctrines informationnelles et les logiques d’attrition révélées par la guerre en Ukraine se déploient à pleine puissance. Non par imitation ou transfert délibéré, mais par convergence structurelle : les mêmes contraintes technologiques et économiques engendrent, sur des théâtres distincts, des solutions analogues.

Une convergence par contraintes, non par imitation

Avant d’examiner les manifestations concrètes de cette évolution, il convient de préciser rigoureusement le statut analytique du concept d’« ukrainisation ». Il ne s’agit ni d’affirmer que l’Iran, le Hezbollah ou les milices irakiennes auraient importé des doctrines ukrainiennes, ni que Moscou aurait transmis à Téhéran un manuel opératif tiré des leçons du Donbass. La réalité est analytiquement plus exigeante : des contraintes structurelles identiques poussent des acteurs géographiquement et culturellement distincts vers des solutions convergentes.

Ces contraintes sont au nombre de quatre : le coût prohibitif des systèmes d’armes conventionnelles, qui rend la guerre de haute intensité classique inaccessible ; l’omniprésence des capteurs numériques, qui transforme chaque frappe en matière première informationnelle ; l’accès démocratisé aux technologies de frappe à bas coût (drones commerciaux, munitions rôdeuses, FPV) disponibles sur des marchés ouverts ; la primauté de l’espace informationnel comme théâtre de la décision stratégique, où la perception du rapport de force importe parfois autant que le rapport de force réel.

Ce phénomène de convergence par contraintes n’est pas sans précédent dans l’histoire militaire : la tranchée, le char, la guerre sous-marine ont chacun émergé simultanément sous la pression des mêmes impératifs tactiques

Ce qui est nouveau, c’est la vitesse de cette convergence, accélérée par la transparence informationnelle, chaque frappe de drone FPV en Ukraine est analysée en temps réel par des acteurs à dix mille kilomètres, et par la disponibilité commerciale des technologies sous-jacentes. L’Ukraine n’est pas la source : elle est le laboratoire le plus visible d’une transformation systémique dont le Moyen-Orient est devenu, depuis le 28 février 2026, le second théâtre majeur.

La logique d’attrition économique

La convergence structurelle se manifeste d’abord dans le domaine opératif autour d’un triptyque : saturation des défenses adverses, attrition économique à bas coût, effacement de la profondeur stratégique. L’Iran a fait le choix de systèmes suffisants plutôt que parfaits : drones Shahed-136, munitions rôdeuses, missiles balistiques à courte portée. La finalité n’est pas la destruction massive, mais l’épuisement économique de l’adversaire par saturation continue de sa défense.

En effet, un drone Shahed-136 coûte entre 20 000 et 50 000 dollars à produire, une interception par missile Patriot MIM-104 dépasse régulièrement le million de dollars. Le rapport structurel, d’un à vingt au minimum, transforme chaque salve iranienne en opération de guerre économique autant que cinétique. L’attaque iranienne d’avril 2024, combinant plus de 300 vecteurs en une seule nuit, avait matérialisé ce basculement doctrinal : la quasi-totalité fut interceptée. L’objectif n’était pas la destruction de cibles stratégiques, mais la démonstration de la soutenabilité économique de la saturation.

Au 1er avril 2026, cette logique a atteint son expression maximale avec la fermeture du détroit d’Ormuz

Depuis le 28 février, 18 navires civils ont été attaqués, le trafic est passé de 51 navires par jour à moins de 3, et quelque 200 pétroliers se trouvent de facto bloqués dans le Golfe, selon Lloyd’s List Intelligence. Le prix du baril a atteint 115 dollars et les experts de Goldman Sachs anticipent 150 dollars en cas de persistance du blocage.

Pour des économistes, un blocage de cinq semaines effacerait l’équivalent de dix ans de croissance économique mondiale. Mais c’est la dimension stratégique du geste qui retient l’analyste : en fermant Ormuz, l’Iran a transformé la dépendance énergétique asiatique, le Japon importe 95 % de son pétrole du Moyen-Orient, la Chine plus de 50 %, en levier de pression indirect sur Washington. C’est ce que Henry Kissinger avait théorisé comme la dynamique fondamentale de la puissance régionale dans un système multipolaire :

L’Iran joue précisément ce jeu, il ne s’agit pas de vaincre militairement les États-Unis, mais de rendre le coût de la guerre insupportable à Washington via la pression exercée par Pékin et Tokyo sur l’administration américaine. La déclaration de Trump du 1er avril selon laquelle « Ormuz n’est plus mon problème » (« We don’t use the Strait of Hormuz. We don’t need it », Truth Social, 13 mars) confirme à quel point l’Iran a réussi à découpler la logique militaire américaine de ses implications économiques mondiales.

L’Irak : variable non étatique

Les milices du Hachd al-Chaabi irakien entretiennent avec Téhéran une relation de convergence stratégique plus que de subordination opérationnelle, et disposent de leur propre agenda : contrôle de l’économie irakienne, gestion des corridors logistiques, légitimité populaire construite sur la mémoire de la lutte contre Daech. Cette autonomie relative engendre une architecture de dénégation plausible sans équivalent précis dans le conflit ukrainien : lorsqu’une frappe de drone tue des soldats américains en Jordanie ou français au Kurdistan irakien, la question de l’attribution demeure partiellement irrésoluble, et cette irrésolubilité est elle-même un instrument stratégique de première importance.

La montée en gamme technologique de ces milices constitue le second élément distinctif. Elles diffusent des images de frappes filmées par drones FPV, transformant la documentation opérationnelle en instrument de dissuasion symbolique. Au Moyen-Orient en 2026, la « population » que cherche à contrôler chaque belligérant est devenue globale et multi-dimensionnelle : l’opinion chiite transnationale, les gouvernements asiatiques achetés au pétrole du Golfe, l’électorat américain sensible au prix de l’essence, les marchés qui évaluent en temps réel la prime de risque. Une milice équipée de drones FPV et d’un canal Telegram peut désormais rivaliser symboliquement avec une armée régulière pour une fraction de son budget communication.

L’Irak occupe dans ce dispositif une position de centralité périphérique : théâtre secondaire du point de vue des décideurs américains et israéliens, il est l’espace où se joue la continuité logistique et où se négocie la profondeur stratégique de l’Iran.

La guerre cognitive : saturation informationnelle

L’ukrainisation ne se limite pas au champ cinétique, au 1er avril 2026, la dimension cognitive du conflit a produit plusieurs illustrations saisissantes de la saturation qu’elle vise. Donald Trump a affirmé que l’Iran avait demandé un cessez-le-feu, Téhéran a démenti immédiatement via son ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi : ni la confirmation ni le démenti ne peuvent être établis avec certitude par un observateur extérieur. C’est précisément l’effet recherché : dans une guerre cognitive, l’incertitude est la fin, pas le moyen.

La mort effective de Khamenei le 28 février 2026, consécutive aux frappes, a paradoxalement renforcé la résilience du régime sur ce registre : en nommant un nouveau Guide suprême en moins de vingt-quatre heures, Mojtaba Khamenei, l’Iran a démontré sa capacité à absorber une décapitation et à en faire une narrative de victoire. Le régime iranien produit également, conformément au modèle ukrainien, des images de destruction souvent fabriquées ou amplifiées par intelligence artificielle pour mettre en scène, sur les réseaux sociaux, la perturbation de la circulation maritime et les attaques dans les pays du Golfe.

Ces opérations procèdent d’une guerre cognitive dont l’objectif n’est pas de convaincre, mais de saturer l’espace informationnel, d’instiller le doute et de fragmenter les perceptions collectives. La distinction entre vrai et faux devient secondaire : c’est l’incertitude elle-même qui produit l’effet stratégique. Rendre le réel illisible plutôt que de lui substituer un contre-récit crédible, telle est peut-être la contribution la plus durable de la guerre en Ukraine à la doctrine des conflits contemporains.

Vers un modèle hybride de conflictualité

Ce que révèle l’« ukrainisation » du Moyen-Orient, au-delà des analogies opératives, c’est l’émergence d’un modèle hybride de conflictualité articulant trois dimensions inséparables : militairement, une guerre de saturation fondée sur les drones et l’attrition économique ; politiquement, une confrontation indirecte ménageant des escalades contrôlées et une ambiguïté d’attribution calculée ; informationnellement, une guerre permanente des récits, des images et des perceptions.

Ce modèle favorise structurellement les acteurs capables d’apprendre vite, de produire massivement et de maîtriser les codes de résonance de leurs propres audiences. La notion clé est celle de résonance : dans la conflictualité contemporaine, ce qui compte n’est pas seulement la capacité à frapper, mais la capacité à faire en sorte que la frappe soit vue et interprétée de la façon souhaitée. Une frappe non documentée n’existe pas stratégiquement : une image de drone frappant un radar américain dans le Golfe peut peser davantage sur la prime de risque d’Ormuz qu’une frappe trois fois plus destructrice, mais non filmée. C’est en ce sens que la guerre actuelle inaugure une « guerre des cercles ». Une conflictualité dans laquelle la victoire n’est pas la défaite militaire de l’adversaire, mais l’imposition d’un nouvel ordre régional par l’usure, la fragmentation des perceptions et la gestion du temps long.

La supériorité des moyens ne produit plus automatiquement la supériorité des effets. Dans les guerres cognitives, un clip de drone filmé à l’épaule peut outperformer des années de communication institutionnelle. La fermeture d’Ormuz depuis 32 jours, transformant l’économie mondiale en champ de bataille à part entière, est le signe le plus tangible de cette mutation. L’ultimatum de Trump, reporté au 6 avril, confirme non pas la force de la position américaine, mais ses limites : qui fait la paix ? qui continue la guerre ? La question décisive n’est plus qui gagne la bataille, mais c’est qui impose sa définition de la victoire. Les acteurs qui l’ont compris n’ont pas nécessairement les meilleures armes, ils ont les meilleures images.